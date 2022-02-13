За сутки в Украине зафиксировано 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом, 140 человек умерло, 8 288 - поправилось, - Минздрав
За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1961, медработников – 329).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 3 935 человек;
летальных исходов – 140;
поправилось – 8 288 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 4 525 700 человек;
поправилось – 3 779 057 человек;
летальных исходов – 102 808;
проведено ПЦР-тестирование – 19 034 214.
Также за сутки 36453 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу – 9 421 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек. В общей сложности проведено 31 107 958 прививок.
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