За сутки в Украине зафиксировано 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом, 140 человек умерло, 8 288 - поправилось, - Минздрав

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1961, медработников – 329).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 935 человек;

летальных исходов – 140;

поправилось – 8 288 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 525 700 человек;

поправилось – 3 779 057 человек;

летальных исходов – 102 808;

проведено ПЦР-тестирование – 19 034 214.

Также за сутки 36453 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу – 9 421 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек. В общей сложности проведено 31 107 958 прививок.