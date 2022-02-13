12 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Луганской области, - ГСЧС
В поселке Станица Луганская (Луганская обл.), 12 февраля вечером, произошел взрыв в кафе, в результате чего пострадали 12 человек, большинство из которых нуждались в госпитализации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"12 февраля в 17:46 в пгт Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.
Спасатели в 21:52 ликвидировали пожар на площади 160 кв. м.
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Интересно, войнушкой пойдет ЛНР на ДНР (или ДНР на ЛНР) или обойдутся внутриведомственными, то есть внутри республик, разборками братков?
В ЛДНР нечего жрать, и потому братки из ЛНР пошли крышевать бизнесы на территории Украины.
Взрыв в кафе означает: платите, а не то...
Готовьтесь: сначала начнут с приграничных территорий, потом продвинуться вглубь.
Сначала кафе, рынки, лавки, магазинчики крышевать начнут, потом начнется бОльший передел передел.
Гуманитарная помощь из РФ, то бишь деньги, закончились, где браткам из Луганска снискать пропитание, как думаете?
наверное, сразу в Италию поедут, санатории на минеральных водах крышевать?
Как по мне, они совершенно одинаковы. это отдельная, паразитическая ветвь человечества.
Основное отличие: с уголовниками невозможно договориться в принципе, именно потому их и сажают в тюрьмы и иные места заключения, потому что договориться невозможно.
О, начался великий бандитский передел, крысам их ОРДЛО не хватает на пропитание, довольствие суседи им сократили.
Интересно, войнушкой пойдет ЛНР на ДНР (или ДНР на ЛНР) или обойдутся внутриведомственными, то есть внутри республик, разборками братков?
Одним из первых достижений Бубочки было открытие моста именно в этой самой станице Луганской.
Вспомнили?
Ну как, глубокие связи Администрации Бубочки с братвой из ЛНР - это связи украиснких уголовников с роосийскими или у братков из ЛНР свои оттенки бандитизма?
Для Вас большая будет разница, если унитаз в Вашей квартире вывинтит АсвАбАдитель из Бурятии или из ЛНР?
И, между, прочим, китайский тролль на politforum намекает,, что Китай поможет россиянам в АсвАбАждении Украины, так что вполне возможно что унитаж в Вашей квартире вывинтит и житель Поднебесной.
Не забудьте тогда рассказать нам здесь, на censor, о национальных различаях уголовников.
"В Станице Луганской завершили строительство нового моста
Его ширина достаточна для "скорой помощи", но не для танков.
В среду на объекте побывал президент Владимир Зеленский, иностранные послы, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По словам Зеленского, мост откроют для пешеходов в течение двух-трех дней.
троительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Работы выполнил подрядчик ООО "Укртрансмост".
Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда.
Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.
Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.
В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах."
"https://rus.lb.ua/news/2019/11/20/442775_stanitse_luganskoy_zavershili.html
Предлагаю открыть крысам "зеленый" (в честь Бубочки) коридор в Европу; ведь по слухам, крысы очень любят лечить загаженную дешевым шмурдяком печень на минеральных водах Италии (блогеры приводили фотографии братков на автомобилях в донецкими номерами, отдыхали в спа-курортах печень восстанавливали).
В Луганске крысам особенно голодно, ведь трамвайные провода в Луганске крысы свинтили на цветмет уже давно, в самом начале ихней независимости...