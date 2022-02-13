Австралия временно переводит работу своего посольства из Киева во Львов, - глава МИД Пейн
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила в воскресенье, что из-за обострения ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что ситуация "достигла очень опасной стадии". В то же время он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.
"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание по поводу скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.
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З Бресту до Львова ближче ніж зі Львова до польського кордону???
З Бресту до Львова 300 км, а зі Львова до польського кордону 75 км
ОстВест.
Та скоро дешевше квартиру у Відні буде купити ніж у Львові! Ото зараз ціни взлетять на нерухомість...
Львів, шо резиновий?!
Израиль готов перенести посольство из Киева во Львов
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Це де ви всі поміститесь у Львові?!
«Ізраїль готує план дій у надзвичайних ситуаціях щодо відкриття альтернативного дипломатичного представництва у Львові на Західній Україні та евакуації громадян Ізраїлю наземним шляхом через Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Перші переговори з цими країнами вже відбулися», - написав журналіст.