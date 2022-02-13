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Новости Агрессия России против Украины Война
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Австралия временно переводит работу своего посольства из Киева во Львов, - глава МИД Пейн

Австралия временно переводит работу своего посольства из Киева во Львов, - глава МИД Пейн

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила в воскресенье, что из-за обострения ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".

Читайте также: Посольство Австралии рекомендует своим гражданам покинуть Украину в кратчайшие сроки

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что ситуация "достигла очень опасной стадии". В то же время он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.

"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание по поводу скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.

Читайте также: Австралия готова присоединиться к санкционному давлению на РФ для деэскалации ситуации на украинской границе, - глава МИД Пейн

Австралия (430) эвакуация (2064) Мерис Пейн (3)


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Топ комментарии
+10
Що ти мелеш?
З Бресту до Львова ближче ніж зі Львова до польського кордону???
З Бресту до Львова 300 км, а зі Львова до польського кордону 75 км
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13.02.2022 10:01
+5
Ніфіга не буде. Зеля зуб дає.
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13.02.2022 10:03
+4
Всі втікають у Львів. Я думаю загроза реальна.
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13.02.2022 09:48
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Всі втікають у Львів. Я думаю загроза реальна.
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13.02.2022 09:48 Ответить
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ?
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13.02.2022 09:55 Ответить
Сафронов, хорош уже пихать ковид во все темы. Если ***** нападет, то проблема каранавириса решится сама собой
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13.02.2022 09:58 Ответить
Вакцинация поражает мозг начинается прогрессирующее ковидобесие
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13.02.2022 10:04 Ответить
У нас пол офиса болеет ковидом. Я вакцинирован и мне пофиг, хотя со всеми контактировал, а с некотороми даже очень тесно . Хотя у меня здоровья столько, что могу еще и поделиться
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13.02.2022 10:09 Ответить
В моєму оточенні всі вакциновані(престижним файзером) справно хворіють(температура і симптоми О'Макрона). Їх шляк трафляє, що мені, невакцинованому, все пофіг.
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13.02.2022 10:30 Ответить
штампов каранавириса много. вакцына одна. козы с носа это ж ерунда так-то, да и плр тест это 50\50. главное шо все живы и без осложнений
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13.02.2022 10:34 Ответить
в нас майже весь офіс - я вакцинувався, бо перший раз тяжко хворів... але Омікрон зачепив....десь тиждень погано почував себе - з понеділка знову у строю.. навіть орз довше хворів
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13.02.2022 12:22 Ответить
Пора вже відкривати психдиспанцери без підключення до нету!
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13.02.2022 11:04 Ответить
Понти кацапів бійшли до верхньої точки кипіння, після 14.02. їм тільки і срати прийдеться
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13.02.2022 11:23 Ответить
Немає сенсу в таких змінах. До Львова з бресту, наприклад, ближче, ніж до західного кордону з Польщею, країною NATO, де вже є певна кількість війська та озброєння.
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13.02.2022 09:51 Ответить
В Москве бьі очень хотели , чтобьі дипломатьі Запада покинули Украину , но обломились их хотелки ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.02.2022 09:55 Ответить
Що ти мелеш?
З Бресту до Львова ближче ніж зі Львова до польського кордону???
З Бресту до Львова 300 км, а зі Львова до польського кордону 75 км
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13.02.2022 10:01 Ответить
Думаю під приводом захисту диппредставництв Нато може завести "обмежений" свій контингент. Могли би пару консульств перенести і в Франківськ з Тернополем
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13.02.2022 10:40 Ответить
Ви в курсі, що від Львова до кордону з Польщею 80 км?
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13.02.2022 10:05 Ответить
Садового пора назначать замом Кулебьі ? Шутка , а серьезно , вопрос приема и размещения западньіх диппредставительств непростой , но Львов справится !💯
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13.02.2022 09:53 Ответить
Не дай Бог нам, у Львові ОП! Кріворожім в Кріворожьє
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13.02.2022 10:11 Ответить
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13.02.2022 09:55 Ответить
где ?
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13.02.2022 09:56 Ответить
По всей видимости ***** прямым текстом (кому-то) сказал, что остановится в Украине только на границах СССР до 17-го сентября 1939 года
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13.02.2022 09:56 Ответить
У них боеспособных войск около 200 тыс. Какие границы до 1939? Ему что бы нас запугивать пришлось с каких-то ***..й мясо снимать и отправлять к нашим границам
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13.02.2022 09:59 Ответить
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13.02.2022 09:59 Ответить
То есть на юг Одесской области можно переезжать. У меня родичи в Аккермане...
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13.02.2022 10:08 Ответить
Надо же, до WW2 Аккерман был румынским?
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13.02.2022 10:12 Ответить
Да, пока краснопузые не приперлись в 1940.
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13.02.2022 10:17 Ответить
Если бы не краснопузые, он бы так и остался Румынией?
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13.02.2022 10:20 Ответить
История не терпит сослагательного наклонения, откуда я знаю кто б и кем остался? Карта эта переносится на нынешнее состояние дел и планы кремлевского упыря.
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13.02.2022 10:26 Ответить
То шо? БУдет наступ?
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13.02.2022 09:56 Ответить
Ніфіга не буде. Зеля зуб дає.
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13.02.2022 10:03 Ответить
Дранг нах Ост Вест.
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13.02.2022 09:56 Ответить
Шо там зеля победил контрабанду? чи есть еще папиросы по дешовке в Запорожье?
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13.02.2022 09:59 Ответить
Боротьба тривала місяць, а потім все повернулось на круги своя.
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13.02.2022 10:05 Ответить
Паління звичайно погана звичка, але краще не платити цим сраним зе-баригам взагалі, якшо вже палиш
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13.02.2022 10:12 Ответить
Уяви собі що Прима без фільтру (червона пачка) яка коштувала копійки, зараз 48 гривень.
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13.02.2022 10:24 Ответить
Та прима без фільтра це жесть. Тоді вже краще прилуки
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13.02.2022 10:29 Ответить
маккартни. ты можешь от меня как то отцепится с постами сообщениями мне? только ты меня бомбишь как бы ответами на мои посты, всё что ты постишь всем а мне цифры показывает на счётчике как ответ мне)) что ты там нахимичил с настройками....?
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13.02.2022 10:33 Ответить
это ты смешон тут бомбишь что зря под все без разбора новости...я же всё вижу . ты монетизацией занимаешся на постах.... у меня красный счётчик твоих ответов всем оставившим посты .
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13.02.2022 10:42 Ответить
Це у тебе локальна проблема.
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13.02.2022 10:40 Ответить
просто ужас в настройках и подписках нет никого.... как нет на сайте его то мне высвечивают только те читатели которые ставят просто мне лайк я гляну кто и всё, а так это и ответы всем маккартни .а там бомбёжка десятками....я уже знаю что это ему...((
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13.02.2022 10:45 Ответить
Ти ж на нього підписаний. Ось він і бомбить тебе. Відпишись.
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13.02.2022 10:53 Ответить
Пусть страдает
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13.02.2022 11:08 Ответить
хахахахах знайшов тут був підписаний..... він хакер...хахахахаха я ні накого не підписуюсь і до себе не чікаю нікого...я займаюсь своїми ділами в инеті, і чітаю новини вс' відповідаю на те що мене заціпило..а не на те що хтось пише ...фух блін хай бомбить далі
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13.02.2022 11:33 Ответить
Прилуки мені ніколи не подобались. А сигарету перерізаю навпіл і вставляю в мунДТштук з ватою і виходить 1/2 сигарети з фільтром. А Приму, Астру, Ритм купую за 14 гривень. Кредо(Білорусь) з фільтром 23 гривні.
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13.02.2022 10:38 Ответить
Якщо живеш в приватному секторі, чи є дача на Хортиці, то вирощуй свій тютюн елітних сортів
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13.02.2022 10:40 Ответить
В Львові ростуть ціни на нерухомість.
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13.02.2022 10:02 Ответить
Так, виросли настільки що ніхто квартири в рагулятниках не може розкупити. Приїдуть кенгурнуті і закуплять ті кладовки.
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13.02.2022 11:07 Ответить
Оказывается Китай во всем виноват. У кого что болит.
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13.02.2022 10:06 Ответить
Китай преступно выжидает. Так что косвенно виноват.
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13.02.2022 10:11 Ответить
Запад мутит в Гонконге и Тайване, и за уйгуров постоянно санкции вводит. Зачем Китаю поддерживать Америку.
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13.02.2022 10:16 Ответить
До дупи Америка. Виходить, що Китай підтримує війну в Європі.
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13.02.2022 10:22 Ответить
Вот именно. Все это на руку Китаю.
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13.02.2022 10:23 Ответить
Из Австралии вообще собираются сделать непотопляемый авианосец с ядерными подлодками. Не против же Мадагаскара все это делают.
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13.02.2022 10:19 Ответить
А может маштабное наступление в понимании США, это если захватят Львов? А все остальное это так, не считаетмся? Поэтому все туда и рвутся с посольствами.
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13.02.2022 10:08 Ответить
Можливо столицю України хочуть перенести у Львів? хт/з
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13.02.2022 10:36 Ответить
По крайній мірі у Львові важко собі уявити ситуацію де розстрілюють сотню людей серед міста на майдані а по вулицях міліонного міста далі їздять машини не звертаючи увагу, чи де більша половина міста блеє на мові окупанта
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13.02.2022 10:49 Ответить
Складывается впечатление, что особо рьяные моральные выродки из стран, которые больше всех продвинулись в становлении нового мирового порядка, просто из трусов выскакивают, дабы отвлечь внимание мировой общественности очередной войнушкой, отвлечь внимание умственно-ущербного населения от уготованного ему цифрового концлагеря и воплощающихся в жизнь пунктов программы Клауса Шваба и К.
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13.02.2022 10:36 Ответить
Так скоро и недвижимость в Киеве дешеветь начнет
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13.02.2022 11:01 Ответить
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13.02.2022 11:09 Ответить
еще одни терпилойды все во львов
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13.02.2022 12:48 Ответить
Та ви замахали.................
Та скоро дешевше квартиру у Відні буде купити ніж у Львові! Ото зараз ціни взлетять на нерухомість...
Львів, шо резиновий?!
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13.02.2022 19:32 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-vtorgnennya-rf-posolstvo-ssha-evakuyuyut-z-kiyeva-do-lvova-novini-ukrajini-50216295.html «Тимчасове рішення». Посольство США евакуюють з Києва до Львова



Израиль готов перенести посольство из Киева во Львов
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Це де ви всі поміститесь у Львові?!
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13.02.2022 19:35 Ответить
Журналіст видання Axios Барак Равід у Twitter повідомив, що https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ssha-nazvali-izrajilyu-datu-mozhlivogo-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-ostanni-novini-50216223.html Ізраїль готує план дій на тлі можливого російського вторгнення в Україну.

«Ізраїль готує план дій у надзвичайних ситуаціях щодо відкриття альтернативного дипломатичного представництва у Львові на Західній Україні та евакуації громадян Ізраїлю наземним шляхом через Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Перші переговори з цими країнами вже відбулися», - написав журналіст.
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13.02.2022 19:43 Ответить
 
 