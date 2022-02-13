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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в красной зоне карантина находится 5 областей, 2 в желтой, другие - в оранжевой, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в красной зоне карантина находится 5 областей, 2 в желтой, другие - в оранжевой, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

На воскресенье, 13 февраля, только Полтавская и Харьковская области находятся на желтом уровне эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, уровень заболеваемости в Полтавской и Харьковской областях составляет 1051 и 1009 на 100 тыс. населения соответственно, в то время как уровень заболеваемости по стране составляет 1269 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

При этом в красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская и Хмельницкая области.

Другие области – на оранжевом уровне эпидемической опасности.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне карантина находится 5 областей, 2 в желтой, другие - в оранжевой, - Минздрав 01

карантин (16729) Минздрав (4899) эпидемия (789) коронавирус (17042)


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Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ?
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13.02.2022 10:49 Ответить
бесноватому шляшку не покоя..
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13.02.2022 10:55 Ответить
Пора цих психопатів назад в палату №6 і нет відрубати, може частково виздоровіють.
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13.02.2022 11:13 Ответить
Всё происходящее сильно смахивает на уже состоявшийся раздел Украины.
Единственной преградой на пути этого плана являются ВСУ.
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13.02.2022 11:19 Ответить
ха.. а эти дауны-айболиты все раскрашивают в цвета эпидемзоны !!!
Война скоро поставит точки в этой истории и жизни этих упырей тоже !!!
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13.02.2022 12:28 Ответить
 
 