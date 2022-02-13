Эпидзонирование Украины: в красной зоне карантина находится 5 областей, 2 в желтой, другие - в оранжевой, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

На воскресенье, 13 февраля, только Полтавская и Харьковская области находятся на желтом уровне эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, уровень заболеваемости в Полтавской и Харьковской областях составляет 1051 и 1009 на 100 тыс. населения соответственно, в то время как уровень заболеваемости по стране составляет 1269 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

При этом в красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская и Хмельницкая области.

Другие области – на оранжевом уровне эпидемической опасности.