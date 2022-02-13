3 177 5
Эпидзонирование Украины: в красной зоне карантина находится 5 областей, 2 в желтой, другие - в оранжевой, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
На воскресенье, 13 февраля, только Полтавская и Харьковская области находятся на желтом уровне эпидемической опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, уровень заболеваемости в Полтавской и Харьковской областях составляет 1051 и 1009 на 100 тыс. населения соответственно, в то время как уровень заболеваемости по стране составляет 1269 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
При этом в красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская и Хмельницкая области.
Другие области – на оранжевом уровне эпидемической опасности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Единственной преградой на пути этого плана являются ВСУ.
Война скоро поставит точки в этой истории и жизни этих упырей тоже !!!