Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения РФ
В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину Латвия готова приютить около 10 тысяч украинцев.
Об этом заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LSM.
По словам Голубевой, ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам. Она считает, что сейчас не стоит фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять, однако должно быть понятно, где и как разместить до 10 тысяч человек.
"Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины есть специфические обстоятельства. Во-первых, у нее безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит , что (латвийцы – ред.) с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война", - сказала Голубева латвийскому радио.
Министр подчеркнула, что к возможному прибытию беженцев нужно быть готовым на государственном уровне. "Нам нужно предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем других министерств комментариев и предложений по его улучшению", - отметила глава. МВД в Латвии.
Ранее МИД Латвии призвал всех жителей страны, находящихся на территории Украины, в ближайшее время ее покинуть - из-за вероятного обострения обстановки.
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-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:
-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
Если Вы не против, я сохраню у себя эту нетленку!
Скорее всего с 14.02 с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено.
В Британии крупнейшая страховая уже разослала уведомления, что c 14.02 с 14:00 по Лондону прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины
Вже маємо одного - на чолі держави...
-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:
-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
Думаєш їх не буде чи не шкода своїх цапіків ?
Чуєш, моксєль...а чого ви всі як один під німецьким прапором ховаєтесь ? Зігуєте в ничку ?
Я не прячусь под прапором , я действительно гражданин Румынии, а Румыния поддерживает территориальную целостность Украины и помогает оружием .
а про мобилизация всех, кричалка патриота, который в польшу побежит
кстати я конечно понимаю, что ну это сложно думать, но вот я тебе скажу, допустим мужчин в укр млн 7 способных, оружия на складе ну млн 3-4. воевать камнями или говном кидать ?
Там не откажут: граждане, все таки…
нет
суеверитет
москва пообещала газ по 3, разницы хватит на правнуков премьера
вот боюсь я, что и Зе что-то там покупает по 3
1. ********
2. Ленка
3. дЕрьмак
4. арахинидия
5. Юзик
и т.д.
....
Еслт 10 000 подобных говнюков заберете - никто больше не уедет.
Потому что, пока они не были при власти, пока был Порох - ху...ло сидело под лавкой и не отсвечивало.
в случае чего - мы можем принять тысяч 300 беженцев из латвии
но, что бы это не были беженцы или пленные из московии
Остальные страны будут принимать - постольку-поскольку.