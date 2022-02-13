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Новости Агрессия России против Украины Война
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Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения РФ

Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения РФ

В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину Латвия готова приютить около 10 тысяч украинцев.

Об этом заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LSM.

По словам Голубевой, ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам. Она считает, что сейчас не стоит фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять, однако должно быть понятно, где и как разместить до 10 тысяч человек.

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"Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины есть специфические обстоятельства. Во-первых, у нее безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит , что (латвийцы – ред.) с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война", - сказала Голубева латвийскому радио.

Министр подчеркнула, что к возможному прибытию беженцев нужно быть готовым на государственном уровне. "Нам нужно предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем других министерств комментариев и предложений по его улучшению", - отметила глава. МВД в Латвии.

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Ранее МИД Латвии призвал всех жителей страны, находящихся на территории Украины, в ближайшее время ее покинуть - из-за вероятного обострения обстановки.

беженцы (1637) Латвия (1330) россия (95365) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+17
першого чекайте....

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13.02.2022 10:56
+17
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:04
+14
Малоймовірно, що українці побіжать. Хіба що гниди при владі. Ці першими кинуться навтьоки.
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13.02.2022 10:52
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Малоймовірно, що українці побіжать. Хіба що гниди при владі. Ці першими кинуться навтьоки.
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13.02.2022 10:52 Ответить
Для гнид є Стінгери.
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13.02.2022 10:55 Ответить
Вот когда начинаешь понимать, кто друг, а кто враг! Хотя и раньше было заметно, но все будут судимы по делам их(с)
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13.02.2022 11:03 Ответить
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:04 Ответить
И на том спасибо
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13.02.2022 10:52 Ответить
першого чекайте....

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13.02.2022 10:56 Ответить
Ржунимагу! пацталом!
Если Вы не против, я сохраню у себя эту нетленку!
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13.02.2022 11:24 Ответить
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa·1 хв❗️
Скорее всего с 14.02 с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено.

В Британии крупнейшая страховая уже разослала уведомления, что c 14.02 с 14:00 по Лондону прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины
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13.02.2022 10:56 Ответить
Дануна...
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13.02.2022 11:07 Ответить
У центрах прийому біженців слід передбачити присутність і українських воєнкомів. Жінкі, діти, літні люди можуть залишатися, а чоловіки мають бути відпрвілені назад, і безпосередньо у армію!
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13.02.2022 10:56 Ответить
Втікачі-чоловіки з України на фронті не потрібні... як і Україні - в цілому...

Вже маємо одного - на чолі держави...
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13.02.2022 11:09 Ответить
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:11 Ответить
И закапывать на месте. И плодородность земли повысится и с говном возни меньше.
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13.02.2022 11:36 Ответить
а розміновувати саперами?
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13.02.2022 11:19 Ответить
Я воював у 15 році і зараз не збираюсь. Поїду до країни, яка надасть притулок.
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13.02.2022 11:10 Ответить
В якій сауні ти воювало?
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13.02.2022 11:19 Ответить
В сауні, в якій ти мені відсмокчував, забув?
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13.02.2022 22:14 Ответить
Смоктати це твоє! Так що йди далі смокчи вояка😂
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14.02.2022 08:35 Ответить
Обісравсь від першого ж пострілу і втік додому ?
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13.02.2022 11:29 Ответить
Походу в 1915.
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13.02.2022 14:25 Ответить
У сцикопіхота зесцікуна тивоювало?
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13.02.2022 14:30 Ответить
Трупами будем закидывать ?
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13.02.2022 11:29 Ответить
Росіскими трупами.
Думаєш їх не буде чи не шкода своїх цапіків ?
Чуєш, моксєль...а чого ви всі як один під німецьким прапором ховаєтесь ? Зігуєте в ничку ?
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13.02.2022 11:30 Ответить
это скорее всего наша местная немецкая вата-приехала в Германию с Казахстана,куда немцев выселила русня умирать ,а теперь любит расиюшку и ссср...такие вот ублюдки -манкурты
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13.02.2022 11:37 Ответить
В Германии всегда легче любить совок.
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13.02.2022 14:27 Ответить
и ненавидеть клятый запад
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13.02.2022 14:35 Ответить
Надо вам квест комнаты устроить под названием "Назад в эссср", с очередями и пустыми полками, плюс сыновей своих в СА под дедовщину, а то немцы не знают, что это за ху.ня, у них и при совке в ГДР всё в магазинах было без очередей.
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13.02.2022 14:40 Ответить
у меня жена дочь оккупанта ,почти всё детство в гдр прожила -мы потом с ней в те места ездили так она в шоке была несмотря на восстановленные дороги и инфраструктуру какая пропасть между бывшей гдр и нормальной Германией.
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13.02.2022 15:06 Ответить
Передали же , что не солдаты пойдут в атаку , а ожидается массированный обстрел ракетами , точечный удар по скоплениям войск и зброи .

Я не прячусь под прапором , я действительно гражданин Румынии, а Румыния поддерживает территориальную целостность Украины и помогает оружием .
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13.02.2022 12:41 Ответить
При вяликом совке управляемых снарядов на танк было две штуки на боекомплект. Какими ракетами, надувными? Пускай счас пуляют террористы ***.ы, потом придут на разворошеное осиное гнездо.
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13.02.2022 14:30 Ответить
видимо впн тебе слово ничего не говорит

а про мобилизация всех, кричалка патриота, который в польшу побежит

кстати я конечно понимаю, что ну это сложно думать, но вот я тебе скажу, допустим мужчин в укр млн 7 способных, оружия на складе ну млн 3-4. воевать камнями или говном кидать ?
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13.02.2022 12:56 Ответить
ОП...кабмин...рада...и все их родычи...могут и не поместится...
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13.02.2022 11:01 Ответить
Они в более привлекательные страны эвакуируются.
Там не откажут: граждане, все таки…
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13.02.2022 11:07 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу вперше натякнув на можливість виходу його країни з ЄС.
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13.02.2022 11:04 Ответить
Скатертью дорожка
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13.02.2022 11:07 Ответить
Лучше из НАТО
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13.02.2022 11:08 Ответить
великая венгрия решила показать суверенитет
нет
суеверитет
москва пообещала газ по 3, разницы хватит на правнуков премьера

вот боюсь я, что и Зе что-то там покупает по 3
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13.02.2022 11:22 Ответить
Женщины и дети, пожилые люди, а всю шоблу зелёную на ноль
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13.02.2022 11:06 Ответить
ОК. за мной не занимать
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13.02.2022 11:09 Ответить
Латвійським браттям-респект...
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13.02.2022 11:10 Ответить
А можна уже сейчас?

1. ********
2. Ленка
3. дЕрьмак
4. арахинидия
5. Юзик

и т.д.
....

Еслт 10 000 подобных говнюков заберете - никто больше не уедет.

Потому что, пока они не были при власти, пока был Порох - ху...ло сидело под лавкой и не отсвечивало.
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13.02.2022 11:11 Ответить
Нельзя до бесконечности куда-то бежать. Выпрашивать годами перемирия, прекращать огонь - все наше "политико-дипломатическое" балабольство ведет в никуда. Приводит к данной ситуации на границах.
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13.02.2022 11:14 Ответить
латыши,
в случае чего - мы можем принять тысяч 300 беженцев из латвии
но, что бы это не были беженцы или пленные из московии
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13.02.2022 11:16 Ответить
лучше умереть на родной земле,прихватив с собою пару-тройку москалей.
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13.02.2022 11:22 Ответить
Семью отправлю. Сам не поеду. Я неплохо стреляю.
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13.02.2022 11:27 Ответить
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13.02.2022 11:28 Ответить
в СРСР не було масових біженців з 1941 року, може, тому він і проіснував до 1991 року, а не до 1943?
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13.02.2022 11:51 Ответить
Може досить нагнітати цю істерію ,це точно не допомагає украінцям.
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13.02.2022 12:01 Ответить
Тут моі батько і мати тут наша пісня крилати
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13.02.2022 12:21 Ответить
Ця цифра дуже мало для вийны, счёт биженцив пиде на мульйоны .
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13.02.2022 12:48 Ответить
Польше придется несладко в первую очередь.
Остальные страны будут принимать - постольку-поскольку.
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13.02.2022 12:55 Ответить
Бери выше, мильярды, через границу с Китаем.
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13.02.2022 16:26 Ответить
Ага, прямо сейчас "беженцы" на бизнес джете UAG21A пересекают границу Украины с Польшой (в Ригу летят)!
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13.02.2022 12:51 Ответить
Если ***** рискнёт здоровьем, закрыть границы и объявить мобилизацию, паникеры без крова и семьи, могут валить сейчас.
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13.02.2022 14:33 Ответить
Спасибо латышам, но бежать будут мародеры ***** назад, правда не все.
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13.02.2022 14:35 Ответить
Якщо буде необхідність, на кордоні повинні пропускати тільки жінок та дітей до 18 років, чоловіки зобовязані залишатись в Україні. Кожен повинен прикласти максимум зусиль на оборону нашої НЕНЬКИ-УКРАЇНИ, будь це солдат, офіцер, водій, токар, програміст... Смерть кожному кацапцу, що посміє ступити на нашу землю.
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13.02.2022 16:26 Ответить
 
 