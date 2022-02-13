Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения РФ

В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину Латвия готова приютить около 10 тысяч украинцев.

Об этом заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LSM.

По словам Голубевой, ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам. Она считает, что сейчас не стоит фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять, однако должно быть понятно, где и как разместить до 10 тысяч человек.

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"Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины есть специфические обстоятельства. Во-первых, у нее безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит , что (латвийцы – ред.) с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война", - сказала Голубева латвийскому радио.

Министр подчеркнула, что к возможному прибытию беженцев нужно быть готовым на государственном уровне. "Нам нужно предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем других министерств комментариев и предложений по его улучшению", - отметила глава. МВД в Латвии.

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Ранее МИД Латвии призвал всех жителей страны, находящихся на территории Украины, в ближайшее время ее покинуть - из-за вероятного обострения обстановки.