Самолет авиакомпании SkyUp совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за "ситуации в Украине"

Рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Суспильному сообщили в пресс-службе SkyUp.

Как отмечается, 12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером UR-SQO в воздушное пространство Украины. В результате самолет, выполнявший рейс по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина) был вынужден совершить посадку в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — рассказали в авиакомпании.

В SkyUp добавили, что смогли организовать трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.

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