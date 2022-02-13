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Самолет авиакомпании SkyUp совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за "ситуации в Украине"

Самолет авиакомпании SkyUp совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за

Рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Суспильному сообщили в пресс-службе SkyUp.

Как отмечается, 12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером UR-SQO в воздушное пространство Украины. В результате самолет, выполнявший рейс по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина) был вынужден совершить посадку в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — рассказали в авиакомпании.

В SkyUp добавили, что смогли организовать трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.

Читайте также: Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину

авиасообщение (793) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+29
Ну це вже зовсім гоніво істеричне...
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13.02.2022 11:15
+29
Для экономики плохой знак. Вместо того, чтоб рашку давить, они нас этой истерикой давят((
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13.02.2022 11:18
+16
Кремлядська ********* не буде відкрито воювати з Україною. ***** і надалі буде усе робити аби в Україні була нестабільна ситуація і таким чином усі інвестори забрали свої гроші та пішли подалі від нас.
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13.02.2022 11:18
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Бред. Я по этому Нью-Йорку каждый день катаюсь..
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13.02.2022 11:52 Ответить
Зрады нет! Владелец судна сам решает где безопасно, а где нет.
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13.02.2022 11:28 Ответить
Истерика либерастов приведет к тому, что Украину будут покидать западные компании.
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13.02.2022 11:29 Ответить
так уже.
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13.02.2022 11:34 Ответить


Треба шукати, хто за цим стоїть.

Тим цікавіше буде дізнатися.
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13.02.2022 23:26 Ответить
Сейчас такая фигня с бронировкрй начнется, у авиакомпаний куча привлеченных судов.
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13.02.2022 11:32 Ответить
подивітся онлайн табло бориспіля що приймае і відправляє за рокладом єдине KLM скасувало виходить так що Україна получила санкції а не росія з розголосом на весь світ негайно покинуть країну -кацапскі смі ссилаючись на прокацапську страна юа кажуть що завтра взагалі небо закриють-"Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний крупнейшие британские страховые компании вводят на территории страны воздушную блокаду. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», - заявил источник.Кроме того, страховщики сообщили мировым собственникам самолетов, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна
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13.02.2022 11:35 Ответить
Але ж "турбота".
Як і з єдиною хворобою в світі.

Результат теж співрозмірний: страждає той, про кого "піклуються" і "захищають".
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13.02.2022 23:28 Ответить
Ось усе, що треба знати!
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13.02.2022 11:47 Ответить
Вполне возможно что так и будет. Но кто их будет скупать в такой неопределённой ситуации и + прецедент с дополнительным риском инвестиций (помимо коррупции) то какой огромный вышел из-за парашки...
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13.02.2022 11:51 Ответить
ну перестраховался арендодатель,чего шум подымать?
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13.02.2022 11:40 Ответить
Пошёл второй этап по принуждению украинцев смириться с минским договорняком и не противостоять. Т.е. железный занавес уже нужно сделать не для России, а для Украины. Так чтобы юридически это не было оформлено. Но по факту все ощущали этот конкретный "занавес". По другому то его не назвать! Причём, получается что без претензий- ведь есть основания и они просто вынуждены так делать из-за рос. наступления))). Что ж- хитро. Скоро "минский договорняк" станет восприниматься благом и разумной ценой для прекращение всего этого маразма.
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13.02.2022 11:44 Ответить
Бредишь?
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13.02.2022 11:52 Ответить
Посмотрим кто из нас бредит немного позже.
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13.02.2022 11:55 Ответить
Конечно-конечно,лапоть под "прокси",посмотрим.
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13.02.2022 11:57 Ответить
А ты уверен, что я "лапоть под прокси"? Если ты не уверен, зачем тогда так утвердительно ставишь вердикты? Ты недоразвитый получается?
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13.02.2022 12:00 Ответить
От тебя щами смердит кислыми и портками,иди-домой,водки-нет,фуфайка ты дырявая.
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13.02.2022 12:04 Ответить
В любом случае, инет не передаёт запах. Поэтому ты где находишься, опущенец? Сваливай оттуда, или хотя бы невысмаркивайся- при забитом носе, придётся дышать ртом, запаха не будет.
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13.02.2022 12:10 Ответить
На вас "лаптєногих" це не розповсюджується Ви вже давно так всім "остохрєнєли" що на ваші "висери" у нас невроз на підсвідомому рівні і руки шукають зброю!
До речі звук теж не передає запахи - однак коли я чую мелодію " С добрым утром!" яка звучала в моєму дитинстві в ранковій радіопередачі то у мене в роті починається слиновиділення і я чую запах вареників з сиром - це у нас був традиційний сніданок у неділю От ці вареники для своїх дітей і внуків ми і будемо захищать!
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13.02.2022 12:20 Ответить
Вареники дело хорошие. Я украинец, а ты можешь идти куда подальше, со своими вердиктами. У тебя это не от большого ума. А нервоз у тебя из-за старости- в Германии таких пичкают таблетками(успокоительными). Осуждаю конечно, но что ещё делать, чтобы такие как вы не нервничали на ровном месте и помнимым причинам?
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13.02.2022 12:33 Ответить
Лапоть дырявый,а чей Крым?
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13.02.2022 12:43 Ответить
Украинский, бестолочь.
Стыдно, до сих пор, об этом не знать.
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13.02.2022 13:03 Ответить
Ти не українець а "хохол"! Українці українську мову знають і не паскудять на Україну! А щодо "в Германии" - а ти знаєш де вона знаходиться? Ти ж далі МКАД не вибирався ні разу!
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13.02.2022 12:44 Ответить
А я не знаю?))
Заспокойся дідусь. Може пишу трохи довше і більше проблем нема ніяких.
Вибачишся, якщо я тобі доведу, що я до "МКДу" не маю нікого відношення?
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13.02.2022 12:52 Ответить
Ти можеш навіть висраться і своє гімно з"їсти - не повірю Мені не один уже "фоточки" присилав - як він круто перебуває "за границей" Однак їх тут же ловили на брехні люди які реально живуть там Та й якщо ти там дійсно живеш - що це міняє? "Кацапа можна вивезти з "Мухосранська" але "Мухосранськ" із кацапа - неможливо!" А від тебе "лаптями" і "щами" на версту смердить!
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13.02.2022 13:07 Ответить
Ну если на фоточках будет знак, который ты сам скажешь мне? К примеру, немецкие дома и твой знак, который я могу перерисовать на листке бумаги, или фигура из пальцев? Я же не могу заранее предсказать то, что ты у меня запросишь?!
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13.02.2022 13:22 Ответить
Та нахрєн ти мені потрібен? Ми не в судовому засіданні щоб я старався "оцінювать допустимість доказів" Досить того що ти - на головному проукраїнському сайті на якому мені довіряють набагато більше ніж тобі - "нульовці одноразовій" що вчора сюди приплелася! Так що "утрися" і скажи куратору що "всрався" - хай тобі нік міняє - цей уже "спалився"!
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13.02.2022 13:29 Ответить
У меня нет кураторов! Ты шо, дор сих пор, не можешь этот понять!? Я поэтому и потратил на тебя время, пытался зажечь в тебе веру в искренность человека. Что он может быть сам от себя. Но ты упираешься и хочешь жить в своей реальности "шпионов и агентов".
-я и говорю, в Германии бы тебя напичкали медикаментами. И был бы- "дедушка- божий одуванчик". Но в Украине интересней- "везде шпионы, агенты, боты...")) Ну ок, что я могу с эти поделать???
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13.02.2022 13:35 Ответить
Та можеш хоч повіситься! Мені - НАСРАТЬ! Живу тут більше восьми років без тебе - і далі житиму!Таких як ти "вумніків" тут сотні проходили - я вже разів з десять списки ніків викидав!
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13.02.2022 13:40 Ответить
Как ни горько это осознавать но это может оказаться правдой. Запад может пихнуть нас в пасть пуйлу и повторить ошибку 38 года. Поэтому и создаются условия при которых восприятие минского договорняка было бы положительным для украинцев. А дальше снижение темпов военных угроз для западных стран ибо Украину будут интегрировать в ньюсовок и у Москвы будут временно другие заботы. А за это время НАТО будет укрепляться и решать как сопротивляться кремлевской угрозе в дальнейшем. Нам следует осознать что нас воспринимают ниже молдаван по европейской шкале. Уверен, после малейшего военного пука со стороны кацапстана Кишинев за день воссоединится с Румынией и граница НАТО будет возле Одессы. А продажа нам оружия которая так широко рекламируется это пшик. Сколько там, полторы тысячи тонн поставлено? Хоть кто нибудь интересовался сколько МИЛЛИОНОВ тонн было поставлено во время второй мировой Союзу?
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13.02.2022 13:08 Ответить
Нет. Ключевая разница между моим и вашим комментом то, что Украину не будут ни в какой новосовок интегрировать. Украину(большую её часть) НАТО поглотит, и решение уже принято, та и уже это успешно делает. Причём даже если Украина вдруг станет против и упираться, то всё равно поглотит. Украина будет в НАТО. Просто в НАТО понимают, что есть действительно значимая часть украинцев, которое за Россию. И в согласности с западными ценностями и демократией, они не могут не учитывать этот факт. Поэтому они не против автономии для ОРДЛО, для них это ерунда, которое по факту ничего не решает. Чуть уменьшает возможности и потеря времени, но ведь и Россию нужно чуть уважить- ведь она значимый игрок в этом регионе.
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13.02.2022 13:19 Ответить
а что там с россией? в нее тоже запретили летать самолетам? война же между двумя странами как никак...
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13.02.2022 11:48 Ответить
Што-вы-как-можна?!
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13.02.2022 12:33 Ответить
Нащо паралізовувати країну зазделегідь? Яка наразі "обстановка" у Києві? Літять ракети, бомбордують аеропорти, стрілянина на вулицях?
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13.02.2022 11:49 Ответить
Только что зашёл на "Флайрадар"-куча самолётов летает,чушь какая-то.
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13.02.2022 11:53 Ответить
Зелоху и его недоделанной власти надо было не про шашлыки рассказывать и прятать голову в песок в общении с западными странами, выступая в роли объекта, а четко и аргументированно показывать свою надёжность и готовность против агрессии кацапни. Тогда меньше было бы истерики у всех на западе.
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13.02.2022 11:56 Ответить
Сцыкливые уроды!
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13.02.2022 12:04 Ответить
Нагнали істерії, думають у нас тут вже танки отот поїдуть. Потрібно заборонити на період ворожих навчать росіянам перетинати кордон.
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13.02.2022 12:32 Ответить
Это прямая экономическая диверсия Байдена по принуждению Украины к выполнению минских соглашений о капитуляции
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13.02.2022 12:42 Ответить
кацап, тебе скабеева слишком тупую методичку подсунула) даже под впн не прокатит
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13.02.2022 12:47 Ответить
Лаптеногий, тужся. Пуйло даст тебе конфетку
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13.02.2022 12:52 Ответить
Это называется управление рисками. Все самолеты, что лизинговые, что частные, застрахованы и если страховщик отказывается страховать самолет в украинском воздушном пространстве, то владелец самолета встает перед вопросом, взять риски на себя и работать дальше, или лучше потерять доход от соответствующих маршрутов. Вменяемый бизнес выберет второй вариант. Если Украина хочет поддерживать и дальше воздушное движение, то она должна создать своего страховщика с активами в западных банках и предложить свое страхование полетов, тогда возможно кто-то и согласится. Ничего личного, просто бизнес. Именно поэтому надо иметь национального перевозчика на АНах от государственной лизинговой компании.
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13.02.2022 12:51 Ответить
Еще бы найти такое количество АНов, а, что еще труднее, достаточное количество пассажиров которые согласятся на них летать.
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13.02.2022 13:11 Ответить
Было бы желание. Импортозамещение для АН-178 уже провели, если будет заказ легко сделают АН-158, это фактически тот же АН-178 но с пассажирским салоном.
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13.02.2022 13:14 Ответить
Что касается пассажиров, то это чисто вопрос цены, большинство вообще не смотрит что за самолет, какая у него статистика, остаточный ресурс, регулярно летает и обслуживается или чартер. Уже был опыт эксплуатации АНов на внутренних рейсах, никаких проблем с заполняемостью или безопасностью небыло.
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13.02.2022 13:16 Ответить
Интересно , так на кого санкции на Россию или на Украину накладываются? Почему в Россию летают???
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13.02.2022 13:32 Ответить
Таке питати не можна.
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13.02.2022 23:30 Ответить
Береженого Бог береже, я думаю для пуйла не проблема збити ще один боїнг, можливо навіть з російськими громадянами, щоб був привід, для вторгнення 🤔
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13.02.2022 17:43 Ответить
А Ryanair отменил вообще все рейсы в Харьков. Уже несколько дней как. На совсем. Даже на лето нельзя купить билеты.
И скажите, что это всё не связано.
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13.02.2022 18:15 Ответить
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