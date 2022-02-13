Самолет авиакомпании SkyUp совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за "ситуации в Украине"
Рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Суспильному сообщили в пресс-службе SkyUp.
Как отмечается, 12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером UR-SQO в воздушное пространство Украины. В результате самолет, выполнявший рейс по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина) был вынужден совершить посадку в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе.
"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — рассказали в авиакомпании.
В SkyUp добавили, что смогли организовать трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.
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Треба шукати, хто за цим стоїть.
Тим цікавіше буде дізнатися.
Як і з єдиною хворобою в світі.
Результат теж співрозмірний: страждає той, про кого "піклуються" і "захищають".
До речі звук теж не передає запахи - однак коли я чую мелодію " С добрым утром!" яка звучала в моєму дитинстві в ранковій радіопередачі то у мене в роті починається слиновиділення і я чую запах вареників з сиром - це у нас був традиційний сніданок у неділю От ці вареники для своїх дітей і внуків ми і будемо захищать!
Стыдно, до сих пор, об этом не знать.
Заспокойся дідусь. Може пишу трохи довше і більше проблем нема ніяких.
Вибачишся, якщо я тобі доведу, що я до "МКДу" не маю нікого відношення?
-я и говорю, в Германии бы тебя напичкали медикаментами. И был бы- "дедушка- божий одуванчик". Но в Украине интересней- "везде шпионы, агенты, боты...")) Ну ок, что я могу с эти поделать???
И скажите, что это всё не связано.