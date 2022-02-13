РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6622 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
69 389 181

С 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине может быть приостановлено, - Гончаренко

С 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине может быть приостановлено, - Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявляет о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16.00 14 февраля.

Об этом он написал в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, с завтрашнего дня (14 февраля – ред.) с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет прекращено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала сообщение о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка находящихся в воздушном пространстве Украины гражданских самолетов", - отметил Гончаренко.

Читайте также: Самолет авиакомпании SkyUp совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за "ситуации в Украине"

Он также сообщил, что владельцы находящихся в лизинге самолетов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

"На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишинев, сегодня появится запрет от Air France. Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", – подчеркнул нардеп.

Читайте также: Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину

авиация (2821) самолет (3588) авиасообщение (793) Гончаренко (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+75
Спасибо, спасибо родимому *********!

За мир.
За то, шо смотрел Путину в коричневый глаз.
За борщевой набор.
За закопанный назад бурштын, за прекращенную контрабанду, за 100 школ, 100 аэропортов, за космодром.

За смартфоны, за бесплатную коммуналку, за 4000 у.е. зарплаты.

Спасибо, родимый.

Спасибо.
показать весь комментарий
13.02.2022 11:33
+48
Тоесть санкции на Украину они наложили? Зато над Кацапстаном самолеты летают. Весь мир понимает что Украину будут месить при етом на ********* санкции не применяют. Вот такие они европейские ценности. Помню в школе тоже наказывали не забияку а того кто давал ему сдачи, мол нужно терпеть, а с забияки все равно ничего не возьмешь
показать весь комментарий
13.02.2022 11:42
+34
Это справедливо только если те же меры будут предприняты на рф.
Иначе это не война с РФ а с Украиной. Абсурд
показать весь комментарий
13.02.2022 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чё-то не ясно - натовских транспортников это касается или нет ?
показать весь комментарий
13.02.2022 12:11 Ответить
Военных это вообще никак не касается.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:14 Ответить
Ну, тогда всё нормалёк.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:18 Ответить
военных стороны противника, это касается в первую очередь...
не летите, не летайте
показать весь комментарий
13.02.2022 12:29 Ответить
Брехун. Транспортні літаки продовжать літати.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:32 Ответить
правдун, чиї і, які транспортні літаки продовжать літати?
показать весь комментарий
13.02.2022 12:37 Ответить
Американські, брехунець.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:45 Ответить
що, а з литви, польщі чи англії вже не летітимуть?
показать весь комментарий
13.02.2022 12:49 Ответить
Я про військовий транспорт. І я тобі не дошка оголошень.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:50 Ответить
а чого ти їх прирівняв до авіації противника?
і з литви, польщі та англії військові транспортники довозять продукцію
показать весь комментарий
13.02.2022 12:57 Ответить
Гончаренко - это еще не показатель. Зачем вообще это придурка хамелеона держат в ЕС?
показать весь комментарий
13.02.2022 12:14 Ответить
Понятно. Тебе Кива ближе.
показать весь комментарий
13.02.2022 15:56 Ответить
Понятно, что идиот.
показать весь комментарий
13.02.2022 16:02 Ответить
Там всі такі, хамелеони... Де гроші, влада, там вони...
показать весь комментарий
13.02.2022 16:22 Ответить
Військових це не стосується, кацапунтій.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:24 Ответить
І ще один Пєтрушкін стратег
показать весь комментарий
13.02.2022 12:19 Ответить
А ви пані чиїх будете? Для вас дєрмак, скоріш за все, стратег.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:31 Ответить
Как... ведь власти говорят не паниковать, все нормально.. все это нагнетают западные СМИ... Так таки да, или таки нет...
показать весь комментарий
13.02.2022 12:26 Ответить
Такі да, що ви, кацапські тролі, пішли в разнос на Цензорі і вже зовсім не ховаєтесь.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:28 Ответить
Да последние дни мокшеботы активны до безобразия
показать весь комментарий
13.02.2022 12:31 Ответить
Идиет хоть и пытающийся косить под "умного" используя для этого звездно полосатый флаг. Если над страной с 14 февраля прекращается воздушное сообщение. Разве это не означает что сообщения о начале вторжения 14-15 февраля ( из сообщений официальных источников США.. кстати под чьим флагом ты сховався) соответствует действительности. А попытки власти успокоить население, это типа как разговоры что ничего не будет в 2014 ( я о Крыме), хотя каждая кухарка в Украине знала число начала агрессии Рашистана. Но как оказалось для революционной власти это прооизошло " неожиданно". Так что мокшанский троль именно ты родимый ...
показать весь комментарий
13.02.2022 12:39 Ответить
Спасибо что "подписались".
показать весь комментарий
13.02.2022 12:50 Ответить
Как "немцы" из Коломны и " американцы" из Серпухова активизировались.. Как там в песне поется " на сраці пташка, двухглавий орел.. а в сраці змятий триколор" ( этого у вас не отнять.. флажки то флажки липовые).
показать весь комментарий
13.02.2022 13:32 Ответить
Кацапи, руками іранців, збили український літак, про що всі українці вже зовсім забули. Що завадить тим самим кацапам збити іноземний літак на території України? Я розумію кацапських тролів на Цензорі-це їхня робота, а українці не розуміють для чого це робиться?
показать весь комментарий
13.02.2022 12:31 Ответить
Цензору пора вводити мараторій на кацапських тролів.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:33 Ответить
Хто кацапський троль звісно будеш ти вирішувати?
показать весь комментарий
13.02.2022 12:52 Ответить
Вони знають хто. Я тут вже сім років під властним іменем і прапором країни-мені немає чого встидатись. Ось ти ховаєшся під ніком і можливо під проксі також. Як тебе звати? Ти звідки постиш? Мені навіть можна зателефонувати по бажанню-я не ховаюсь.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:54 Ответить
У тебя только звезды и полосы на флаге ника твоего! А в Украине не только порохоботы и зеленые, а много еще есть кое-кого! Так станем, братья дружно, против ху*ла, кем бы не были вы! А этих "патриотов" импортных бояться надо, как чумы!
показать весь комментарий
13.02.2022 13:16 Ответить
Ось бачиш, такий самий кацапура під ніком лайканув тебе.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:55 Ответить
Цей ідіот Андерсон навіть не приховує свій другий акаунт. Я завжди стверджував-кацапи це продукт п'яного соітія поколіннями, тому ви і дурні. Нахабні правда але ж дурні.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:57 Ответить
Ну как известно " вор всегда кричит - держи вора"..Вот поэтому "можайско - тамбовские" и маскируются под звездно полосатый флаг и изображают из себя "партиЕтов".
показать весь комментарий
13.02.2022 12:56 Ответить
и на потрохрвских тоже. достали тут кукарекать. курятник развели
показать весь комментарий
13.02.2022 13:12 Ответить
Skoka zhe v chate trollei i dalbajobov , razve neponjatno . Gibridnaja vaina v akopah mozhet pererastatj v balshuju negibridnuju , a u aviokopanii nehochetsa pavtora Malaziskava boinga . Nu i strahavije kopanii dali djoru .
показать весь комментарий
13.02.2022 12:35 Ответить
Для Украины это правильное решение, но можно было бы и с 0:00.
Меньше ложных целей.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:38 Ответить
Содомиты Бога не боятся, а от смертного человека дрожат истерикев, во дают ничтожные.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:38 Ответить
Ничего личного, только бизнес, люди защищают свои инвестиции. В этом есть и положительный момент, воровская шобла не успеет сбежать 😁
показать весь комментарий
13.02.2022 12:47 Ответить
Воровская шобла на бизнес-джетах летает!
показать весь комментарий
13.02.2022 13:05 Ответить
Единицы😁
показать весь комментарий
13.02.2022 13:11 Ответить
... но какие "упитанные"!
показать весь комментарий
13.02.2022 13:12 Ответить
У них есть свои самолёты. А вообще мир усра..ся полностью. Даже из-за бугра пишут, как им страшно. Просто одни трусы и не видно смелых людей. Привыкли жить в тишине и довольстве.
показать весь комментарий
13.02.2022 13:13 Ответить
а им чего страшно? кацо-армия у нас рядом с границей стоит....
показать весь комментарий
13.02.2022 18:01 Ответить
Зачем раздувать панику, и писать домыслы. Ничего 14 февраля не будет.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:48 Ответить
а если будет, Лариса?
показать весь комментарий
13.02.2022 18:01 Ответить
Можем поспорить на шоколадку.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:51 Ответить
дату указывали 16.02.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:00 Ответить
Ок и 16,02 спорим на шоколадку
показать весь комментарий
13.02.2022 23:00 Ответить
такую? 🍬
показать весь комментарий
13.02.2022 23:15 Ответить
Та ясна справа, що будь-який бізнесмен (а страховщики в першу чергу) перестраховуються, як тільки можуть. А ті збитки, які отримає Україна від цього - додаються автоматично до суми репарацій мосляндії.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:49 Ответить
большинство баранов дальше заголовка не читает. Какие санкции ? страховая отказалась покрывать риски, вот и всего. и то не факт, что не без участия кацапов.
показать весь комментарий
13.02.2022 12:49 Ответить
И это правильно. Не хватало еще повторения МН17
показать весь комментарий
13.02.2022 12:51 Ответить
Перепис раша-ботів? Цікаво, чому для "аерофлоту", який в окупований Крим літає, небо відкрито по всій Європі?
показать весь комментарий
13.02.2022 13:46 Ответить
В Европе боевые действия не планируются.
показать весь комментарий
13.02.2022 14:19 Ответить
Звідки така впевненість? Донесення генштабу рф перехопили? Іскандери, встановлені в умовному Бресті чи Гродно можуть вражати цілі в будь-якій точці Польщі та в східній частині Німеччини
показать весь комментарий
13.02.2022 15:47 Ответить
А тополь-м или РС-36М и до Вашингтона дотянется. Так что теперь?
показать весь комментарий
13.02.2022 17:12 Ответить
может быть -сеет панику саботажжник)
показать весь комментарий
13.02.2022 12:53 Ответить
А как не реагировать? США пошутили?
После малазийского Боинга рисковать никто не хочет.
показать весь комментарий
13.02.2022 13:02 Ответить
А маскалями літати можуть?
показать весь комментарий
13.02.2022 13:02 Ответить
А над территориями рашки и беларуси летают, как ни в чем не бывало? Или у них будет все хорошо и пусть наступают? Запад вместе с США совсем с ума сошли от страха? Что же остаётся маньяку- наступать, все расчищено...
показать весь комментарий
13.02.2022 13:08 Ответить
Якщо цивілізовані країни світу забезпечать нас продуктами і зброєю то створивши 3млн армію можем добитись переваги 10до 1 проти орди.А будь яке напруження короткочасне.Довго тримати на кордоні 300тис вони не зможуть а ми на делікатесах світу можем роками байдикувати.
показать весь комментарий
13.02.2022 13:20 Ответить
Закрити все небо,та збивати все,що не тільки влітає,але й вилітатиме,бо зелена Шмаркля намагатиметься втекти перший разом зі своїми кварталами.Втекти не повинен жоден з них.
показать весь комментарий
13.02.2022 13:23 Ответить
Дичь удобней всего на взлете бить! Шилки, стингеры, ДШК возле ВПП установить!
показать весь комментарий
13.02.2022 13:38 Ответить
Министерство иностранных дел Ирака призвало своих граждан покинуть украинскую территорию(звучит как анекдот).Источник: заявление ведомства, цитируемое Иракским информационным агентством https://ina.iq/eng/17472-iraq-called-its-citizens-to-leave-ukraine.html INA Детали: Министерство отмечает, что "из-за сложившихся в Украине исключительных обстоятельств" гражданам Ирака рекомендовано покинуть украинскую территорию.Кроме того, иракцев призывают воздержаться от поездок в Украину "ради безопасности". что дальше Сомали Афнанистан Северная Корея будет советовать не ездить?ПРОТИВ КАКОЙ СТРАНЫ ТУТ САНКЦИИ ВОДДЯТ ПО СУТИ?
показать весь комментарий
13.02.2022 13:29 Ответить
треба допомогти москалям під час наступу, щоб випадково знову не збили цивільний літак. Я правильно розумію зекоманду?
показать весь комментарий
13.02.2022 13:29 Ответить
Придурок, не зекоманда отзывает страховку и закрывает небо.
показать весь комментарий
13.02.2022 13:47 Ответить
Наглосаксы кипиш разводят который = санкциям против Украины!
показать весь комментарий
13.02.2022 14:01 Ответить
Негайно підготувати проти росії позов про відшкодування економічних збитків в наслідок військової агресії на пару сотень мільярдів.
показать весь комментарий
13.02.2022 13:31 Ответить
они скажут, - это же запад истерию учинил. К нему и обращайтесь
показать весь комментарий
13.02.2022 18:03 Ответить
Поки все нормально. Ніхто нічого не закривав:
https://censor.net/ua/news/3315852/**********************************************************************************************************
показать весь комментарий
13.02.2022 15:42 Ответить
Ну ежели сам Гончаренко сказал,- тады ой
показать весь комментарий
13.02.2022 15:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 