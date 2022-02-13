С 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине может быть приостановлено, - Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявляет о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16.00 14 февраля.

Об этом он написал в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, с завтрашнего дня (14 февраля – ред.) с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет прекращено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала сообщение о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка находящихся в воздушном пространстве Украины гражданских самолетов", - отметил Гончаренко.

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Он также сообщил, что владельцы находящихся в лизинге самолетов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

"На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишинев, сегодня появится запрет от Air France. Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", – подчеркнул нардеп.

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