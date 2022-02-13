Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко
Органы государственной власти должны предоставить гражданам исчерпывающую информацию об алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом после совещания у Главы ВР сказал журналистам лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.
"Я обратился с просьбой, чтобы завтра у каждого народного депутата был алгоритм своих действий в случае часа "Ч" – куда идти, что делать, каким образом обеспечить связь, каким образом сообщения, каким образом голосование. И именно так органы власти должны действовать, чтобы каждый украинец знал, что ему делать", – отмечает Порошенко.
"Где и как будет обеспечено бомбоубежище? Как будет обеспечена связь, как будет обеспечена финансовая стабильность, как будет обеспечено питание, топливо, электроэнергия и все прочее", – говорит Порошенко.
"Эти все вопросы прорабатываются. Но украинцы имеют право знать, потому что именно это является эффективной формой уничтожения паники. А не замалчивание или поза страуса. Именно этого мы и добиваемся. Именно так мы поступали в 2014 году – именно так мы заставим поступить и сейчас" , – подчеркивает он.
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Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
Шварц, Обыкновенное чудо.
Чому всі колишні такі зарозумними стать.. коли отримають копняка!?
https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html
Вот помню, в ваше президентство, все бомбоубежища были восстановлены и даже созданы новые, и на каждом углу указатели были - нард знал куда бежать случись что. А эти твари пришли, всё поломали, всё разрушили, да ещё и указатели все поснимали.
От же падлюка!!!
По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.
"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.
После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.
Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.
«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
А вот это клоунское - готовьтесь к шашлыкам, опасно для жизни.
А от Зелоьнський вже відправив свою сім'ю до своєі вілли в Італіі ,
бо на наших дітей йому начхати 😡
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»
Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.
«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити, щоб пояснили: де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Народ і суспільство мають це знати. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які отримують квартири, вілли, машини, літаки, перебуваючи весь час на державній службі», - сказав Порошенко.
Только вот во время его президентства, он своим собственным советам то и не следовал.
Мыслей и намерений у него вагон с тележкой, а вот с реализацией - проблемы.
зеленая плесень, по уши сидя в собственном зеленом дерьме, еще пытается оттуда что-то квакать!
Обос-ались--сидите молча, не мешайте людям вас из дерьма доставать!