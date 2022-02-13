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Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко

Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко

Органы государственной власти должны предоставить гражданам исчерпывающую информацию об алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом после совещания у Главы ВР сказал журналистам лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

"Я обратился с просьбой, чтобы завтра у каждого народного депутата был алгоритм своих действий в случае часа "Ч" – куда идти, что делать, каким образом обеспечить связь, каким образом сообщения, каким образом голосование. И именно так органы власти должны действовать, чтобы каждый украинец знал, что ему делать", – отмечает Порошенко.

"Где и как будет обеспечено бомбоубежище? Как будет обеспечена связь, как будет обеспечена финансовая стабильность, как будет обеспечено питание, топливо, электроэнергия и все прочее", – говорит Порошенко.

"Эти все вопросы прорабатываются. Но украинцы имеют право знать, потому что именно это является эффективной формой уничтожения паники. А не замалчивание или поза страуса. Именно этого мы и добиваемся. Именно так мы поступали в 2014 году – именно так мы заставим поступить и сейчас" , – подчеркивает он.

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Порошенко Петр (19589) эвакуация (2064) чрезвычайная ситуация (34)


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Топ комментарии
+32
Поршенко должен роздавать копняки на право и на лево шоб прымусыть ЗЕшоблу сделать хоть шо-то полезное
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13.02.2022 11:40
+31
Український боєць на передовій отримував 30 тисяч. Беріть кулькулятора і рахуйте скільки за день виходить. Зеля скосив ті виплати, до речі. Бо він же йшов з миром. Тому на оборонку гроші не витрачав.
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13.02.2022 11:43
+30
Доповідаю, бійці на передку отримували по 1000 гривень в день.
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13.02.2022 11:43
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Ха-ха-ха, верю:"
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
Шварц, Обыкновенное чудо.
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15.02.2022 22:18 Ответить
П'ять років пройшло...
Чому всі колишні такі зарозумними стать.. коли отримають копняка!?
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13.02.2022 12:38 Ответить
Молодець Порошенко. Вчасно питання піднімає. Йому ж конкретно треба знати, бабло вивозити та сімЇю чи можна почекати. Показати хто тут гетьман. Бо як наступ буде, то хто зна куди цей гетьман рвоне.
https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html
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13.02.2022 12:45 Ответить
Правильно, Петр Алексеевич! Расскажи этим бестолочам и бездельникам как надо Родину защищать!
Вот помню, в ваше президентство, все бомбоубежища были восстановлены и даже созданы новые, и на каждом углу указатели были - нард знал куда бежать случись что. А эти твари пришли, всё поломали, всё разрушили, да ещё и указатели все поснимали.
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13.02.2022 12:47 Ответить
А ведь не поймут намека. Элита!
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13.02.2022 21:00 Ответить
Это он назло Зелику хочет спасать украинцев!

От же падлюка!!!
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13.02.2022 12:50 Ответить
при пожаре известно кого надо выносить первым,а вот при войне надо ,чтобы власть объяснила кого надо защищать первым...
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13.02.2022 12:55 Ответить
Нечего здесь делать, ребята, на Цензоре. Вы здесь, как под теплым одеялом. Кочуйте в российские паблики, лупите их, как шавок, фактами и личным презрением, работайте на благо Украины, сражайтесь информационном поле. Я с утра до вечера пытаюсь это делать как могу. Здесь же напишешь Зеля-лох, получишь 100500 лайков, Порошенко-гнида - бан на неделю. Это не место для борьбы, это место для глупого пустого пи**ежа. Лупите их на их же пабликах и ресурсах, хватит здесь изливать свою немощность
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13.02.2022 12:59 Ответить
Чем больше таких «болельщиков» у этого экс-президента, тем меньше у него шансов вылезть на второй срок президентства. Страна не вынесет этот груз воровства и популизма еще на пять лет.
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13.02.2022 13:02 Ответить
Гетьман, повертайся до влади, тому що зелень в день"Д" поїде в буковель або оман. Україна потребує Порошенка.
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13.02.2022 13:16 Ответить
То про Литвина говорили . Где єтот поц теперь ?
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13.02.2022 13:33 Ответить
Там же.
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13.02.2022 21:01 Ответить
Слухайте!!! Ну смішно читати деякі коментарі,чи люди такі тупоголові,чи вони знаходяться на своєму місці,як агенти рашки? Ну голосував я за Пороха,вірніш не за нього,а за курс яким йшла Україна,президенти міняються,а напрямок повинен бути один!!! А сьогодні що ми бачимо,повний провал майже скрізь,а головне,що в міжнародних відносинах,Захід(США,Англія) допомагають не КЛОУНУ,а УКРАЇНІ і його населенню,щоб знову не попасти в совок!! Нормальна людина(якщо воно не агент) вже давно-б зрозуміла,що зробила ПОМИЛКУ у своєму виборі і прикладала-б максимум зусиль,щоб її виправити,ат ні,все одно реагує,як обізьяна на удава. Ось написав той блогер херню,то це не блогер---це ПРОВОКАТОР,який відроблює свої серебряники у рашки,такого потрібно вирахувати і по закону ВС,ну по міншій мірі---ІЗОЛЮВАТИ!!! Бо такі статті не приносять користі,а навпаки,нагнітають ситуацію,яка і так не хороша. Одні люди підтримують і радіють,що дадуть безкоштовні смартфони, ІНШІ НЕГОДУЮТЬ цьому рішенню і розмірковують так,щоб краще на ті гроші,купила-б влада броніки і пару ракет,то хто тоді є ХТО? Чи є мозги в тих,що в такі скрутні часи радіє таким ТУПИМ рішенням,однозначно---там смалець замість мозгів!!!!!
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13.02.2022 13:36 Ответить
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в настоящий момент в спешном порядке вывозит за границу валюту и эвакуирует свою семью. Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3150714721916494&id=100009339910671 сообщил блогер Юрий Гаврилечко.

По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.

"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.

После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.

Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.

«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
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13.02.2022 14:03 Ответить
Та заткнись ти вже, пітушок!
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13.02.2022 14:25 Ответить
100%.
А вот это клоунское - готовьтесь к шашлыкам, опасно для жизни.
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13.02.2022 14:06 Ответить
А "рускій з Лондона" і "льоша міньємєтчік" вже на передку.
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13.02.2022 15:48 Ответить
Досить лити бруд на Порошенка і про якесь виведенням бабла , так як все це повна маячня зебобіків і ватних мерзотників !

А от Зелоьнський вже відправив свою сім'ю до своєі вілли в Італіі ,
бо на наших дітей йому начхати 😡
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13.02.2022 16:17 Ответить
2014

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»

Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.
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13.02.2022 16:44 Ответить
А вот советские леттчики во времена ВОВ перед вылетом получали плитку отменного шоколада в НЗ. Если на родной аэродром вернулись, - сьедали эту плитку, или угощали ею кого - нибудь! Летать надо уметь, а не быть сбитым летчиком! И 73% избирателей Украины - отличные зенитчики, ведущие прицельный огонь по фоккермессершитту Пети! Но, чертяка, на парашюте спустился благополучно и снова рвется в самалет!
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13.02.2022 16:47 Ответить
«Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші?» 2016

«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити, щоб пояснили: де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Народ і суспільство мають це знати. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які отримують квартири, вілли, машини, літаки, перебуваючи весь час на державній службі», - сказав Порошенко.
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13.02.2022 16:53 Ответить
ми знаємо, дві кулі москалю, і третю депутату!
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13.02.2022 16:59 Ответить
Все органы власти должны действовать так, что бы каждый украинец знал как действовать - за время правления Порошенком жители Украины научились самостоятельно принимать решения. А слушать человека который за пять лет не подготовил бомбоубежищ, не создал территориальную оборону, не покончил войну на востоке Украине за месяц- допустил, что бы уничтожили все стратегические запасы боеприпасов!!!, по вине которого погибли бойцы ВСУ и добровольцы в Дебальцево, Иловайском котле, в аэропорту - И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ ЕЩЁ ДАВАТЬ СОВЕТЫ И КОГО ТО УЧИТЬ!???.
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13.02.2022 17:47 Ответить
А Петя- он просто х... с бугра! Надо вниз - значит он и катится вниз!
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13.02.2022 19:39 Ответить
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли!
Только вот во время его президентства, он своим собственным советам то и не следовал.
Мыслей и намерений у него вагон с тележкой, а вот с реализацией - проблемы.
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13.02.2022 20:53 Ответить
О,набежали зеленые боты в ветку о Порохе!
зеленая плесень, по уши сидя в собственном зеленом дерьме, еще пытается оттуда что-то квакать!
Обос-ались--сидите молча, не мешайте людям вас из дерьма доставать!
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13.02.2022 21:30 Ответить
А я знаю, что мне делать - срать в самые Порохатые кучеряшки. Не знаю, насколько хорошо это у меня получается, но порохоботам нравится
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14.02.2022 08:13 Ответить
От этого заявления Пороха насчёт "Все органы власти должны действовать..." по всей Украине напряглись рояли
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14.02.2022 08:30 Ответить
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