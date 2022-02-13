Зеленский обсудил с главой Европейского совета Мишелем вопросы безопасности, санкций и работу Нормандской четверки
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и санкциям.
"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4 (нормандской четверки). Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.
"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером Нормандской четверки в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый страшный враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", - написал в инстаграмме Зеленский.
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там и них нормандский формат
"Освобождєніє" руцкіми України почалося. На вулицях прифронтових міст Маріуполі і Бердянську ЧВК (спецназ) вже проводить рекогносцировку (сьогодні сам видів).
Зверніть увагу на групи 2-3 душ, в цивільному, спортивної статури, в місті вперше, ніби щось шукають, московська говірка..(с)
https://ssu.gov.ua/
Зеледент, твой номер 6.
СН = сцыкуны наркоманские.