Зеленский обсудил с главой Европейского совета Мишелем вопросы безопасности, санкций и работу Нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и санкциям.

"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4 (нормандской четверки). Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером Нормандской четверки в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый страшный враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", - написал в инстаграмме Зеленский.

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