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Зеленский обсудил с главой Европейского совета Мишелем вопросы безопасности, санкций и работу Нормандской четверки

Зеленский обсудил с главой Европейского совета Мишелем вопросы безопасности, санкций и работу Нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и санкциям.

"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4 (нормандской четверки). Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером Нормандской четверки в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый страшный враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", - написал в инстаграмме Зеленский.

Читайте также: Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили ситуацию вокруг Украины: Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира

Зеленский Владимир (20234) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
І знову про нормандську четвірку, ну що за дов***б
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13.02.2022 12:18
+6
Ну і де ж провідні українські політики і їхні родини? Порошенки, наприклад, в Україні...
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13.02.2022 12:22
+6
***** !!! Где сбу, мвд, разведка !! Что вообще *** творится!! Преднамеренная сдача Украины !?
"Освобождєніє" руцкіми України почалося. На вулицях прифронтових міст Маріуполі і Бердянську ЧВК (спецназ) вже проводить рекогносцировку (сьогодні сам видів).
Зверніть увагу на групи 2-3 душ, в цивільному, спортивної статури, в місті вперше, ніби щось шукають, московська говірка..(с)
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13.02.2022 12:31
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зеля, а зеля... а где твоя семья?
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13.02.2022 12:17 Ответить
Певно там, де і сімьї провідних українських політиків та бізнесменів.
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13.02.2022 12:20 Ответить
Ну і де ж провідні українські політики і їхні родини? Порошенки, наприклад, в Україні...
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13.02.2022 12:22 Ответить
На сайті Вєсті пишуть, що Порошенко інкасаторськими машинами ахметова готівку вивозить за кордон. Вірю)))
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13.02.2022 12:44 Ответить
ВАГОНАМИ!
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13.02.2022 17:16 Ответить
там же, где дети всех московских ведущих политиков
там и них нормандский формат
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13.02.2022 12:30 Ответить
Ти, патц, всюди мусиш всунути свою адженду! Яке ж ти жадне і безпринципне лайно!
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13.02.2022 12:39 Ответить
І знову про нормандську четвірку, ну що за дов***б
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13.02.2022 12:18 Ответить
неадекватний і давно ... і нема на то ніякої ради на одужання і в майбутньому!
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13.02.2022 13:10 Ответить
ним править нав'язлива та хвора ідея-фікс - заглянути у всі дірки путіну і при цьому - йому ж сподобатися...
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13.02.2022 13:13 Ответить
СТРАНУ СПССЕТ ПЕРЕДОЗ!!!
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13.02.2022 13:48 Ответить
Зеля решил додавить капитуляцию до конца.
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13.02.2022 12:18 Ответить
до 16-го не успеет
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13.02.2022 12:22 Ответить
І шо вирішили?
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13.02.2022 12:24 Ответить
На шашлыки хоть пригласил?
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13.02.2022 12:31 Ответить
***** !!! Где сбу, мвд, разведка !! Что вообще *** творится!! Преднамеренная сдача Украины !?
"Освобождєніє" руцкіми України почалося. На вулицях прифронтових міст Маріуполі і Бердянську ЧВК (спецназ) вже проводить рекогносцировку (сьогодні сам видів).
Зверніть увагу на групи 2-3 душ, в цивільному, спортивної статури, в місті вперше, ніби щось шукають, московська говірка..(с)
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13.02.2022 12:31 Ответить
да есть такое ,самое удивительное подходят и хлеб на весах взвешивают ,даже бабульки наши так не поступают ,сразу видно чужие
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13.02.2022 12:38 Ответить
То гости Ермака из-за перебрика.
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13.02.2022 15:16 Ответить
вот...сюда обращался?

https://ssu.gov.ua/
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13.02.2022 12:38 Ответить
Так он ещё не убежал к себе в Израиль?
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13.02.2022 12:33 Ответить
Норманська четвірка,да подивіться флайрадар.Літаки вилітають із України як криси із тонущого кора*** а зеля *** замість того щоб привести війська у повну бойову готовнісь займається хернею.До речі де знаходяться його батьки та жінка мабуть вже в мокшандії або в Ізраїлі а він сам тримається подалі від України.
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13.02.2022 12:33 Ответить
Це добре, що ти засвітився лахта брудне-ми це помітили і запам'ятали. Прийде час і Цензор відкриє бази даних.
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13.02.2022 12:41 Ответить
Ваші погрози є свідченням того що я потрапив у точку і правильно мислю.
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13.02.2022 13:01 Ответить
А як про мене я б уже не скім з цих тєлерастів втікачів і циніків ні про що не говорив хай тікають про що з ними говорить може просять владу щоб украіна не стріляла у відповідь коли ***** нападе
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13.02.2022 12:37 Ответить
Надо добиваться выполнения обязательств за ядерное разоружение Украины.
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13.02.2022 12:43 Ответить
или поступить как подсказывает собиратель земель, порвать все бумажки.
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13.02.2022 12:46 Ответить
"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4"...
Зеледент, твой номер 6.
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13.02.2022 12:53 Ответить
Аби не мовчки...
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13.02.2022 12:55 Ответить
а че он лыбится на фото, весело ему...
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13.02.2022 14:57 Ответить
А ЗЕ сможет объяснить почему его партия, как тараканы, разбегается из Украины?

СН = сцыкуны наркоманские.
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13.02.2022 21:49 Ответить
 
 