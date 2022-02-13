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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия в условиях санкций ЕС поставила РФ товаров двойного назначения на 366 млн евро, - СМИ

Германия в условиях санкций ЕС поставила РФ товаров двойного назначения на 366 млн евро, - СМИ

В прошлом году германские компании поставляли России огромное количество товаров, которые могут употребляться в военных целях.

Это следует из перечня министерства экономики Германии, который до сих пор не публиковался, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как пишет WELT AM SONNTAG, в 2020 году министерство или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (Bafa) выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость: около 366 миллионов евро.

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Товары двойного назначения – это товары, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. К ним относятся машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества. Удивляет большой объем этих поставок из Германии, поскольку с момента аннексии Крыма в 2014 году согласно регламенту ЕС к такому экспорту в Россию применялись более жесткие критерии, чем в другие страны, отмечает издание.

В 2020 году Россия была четвертой страной-получателем таких товаров из Германии после Китая с 1,6 миллиарда евро, США с миллиардом евро и Бразилии с 371 миллионом евро. Украина, с другой стороны, получает небольшое количество товаров двойного назначения из Германии. В 2020 году их стоимость составила 17 миллионов евро.

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О каких именно товарах идет речь в деле России широко не известно. В последние годы ведутся дискуссии по поставкам обедненного урана из Германии, который, по мнению экспертов, Россия могла бы использовать в производстве оружия.

Правительство Германии в последний раз защищало одобрение такого экспорта в марте 2021 года, аргументируя это тем, что прежде чем будет отказано в выдаче лицензии на экспорт в Россию, нужны "конкретные признаки того, что существует риск конечного военного использования".

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Депутат Бундестага от "Зеленых" Стефан Венцель призвал власть быть более внимательной: "Особенно в нынешней напряженной ситуации с Россией мы должны ввести ограничительную политику экспортного контроля. Bafa должна контролировать очень тщательно происходящее с товарами двойного назначения и исключить военное использование" .

Германия (6930) россия (95372) экспорт (876)


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Топ комментарии
+55
Німці-лицемірні покидьки...
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13.02.2022 12:43
+22
Нацисты и коммунисты-одного поля ягоды
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13.02.2022 12:44
+15
Тут или свисти про "европейские ценности" или торгуй с рашкой, а одновременно и то и другое делать, при этом срывая поставки оружия Украине это нехорошо пахнет.
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13.02.2022 12:47
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Договор Молотова-Ребинтропа - 2 серия -2014-2022 г.г.
Взаимные поставки России и Германии
Сырьё в обмен на электронику и др. для военных нужд.
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13.02.2022 12:56 Ответить
Сумма, аналогичная поставкам в Россию скотов и папиков. В чем, собственно, проблема?
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13.02.2022 12:57 Ответить
Ну если в бундестаг, тогда гансы применят страшнейшие санкции - отложат запуск потока на год! А лягушатники еще озабоченность добавят.
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13.02.2022 13:00 Ответить
Вигнати їх з Нато падлюк, нафік такі союзники Америці?
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13.02.2022 13:00 Ответить
А чего вы ждали от страны, половина правительства которой мечтают работать в "грязьпроме"?
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13.02.2022 13:01 Ответить
Я предупреждал года так с 2014, что немцы хуже кацапов. Но нет, мне твердили, что они защищают наши интересы в Европе. Ситуация в 2014 с потерей Крыма и войной на Донбассе дело рук немцев. Они заблокировали наше вступление в НАТО. И нынешняя ситуация тоже во многом по их вине. Путин пригнал войска к нашим границам после того как строительство северного потока два было завершено. А еще они блокируют любые поставки вооружения и даже заставляют британские самолеты с военной помощью облетать свою территорию. Можно еще много чего вспомнить, все перечислять слишком долго выйдет.
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13.02.2022 13:03 Ответить
Еще задолго до 14 года, на форуме Корреспондента, я Меркель кроме как КГБисткой не называл. Не зря ее прослушивали Штаты.
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13.02.2022 13:28 Ответить
Ключевое слово "ВЫ твердили". Во главе с Петьманом Порошенкой.
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14.02.2022 01:03 Ответить
Уверен, комуняка зе знал об этом, и наградил немецкую шлюху украинским орденом.
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13.02.2022 13:06 Ответить
О! реверсный Рапалль-3 наметился ( первый в 1922г сговор фрицев с кремлядью, второй - сговор молотова-риббентропа).
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13.02.2022 13:08 Ответить
Да ничего не поменялось , люди не меняются. Подлость фашизма у немцев в ДНК также как и подлость росии. Печаль но Украину просрали 73% вумных дибилов которые выбрали клоуна себе в лидеры.
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13.02.2022 13:08 Ответить
Я не голосовал за Зеленского, но поддерживал его. Могу сказать, что ему возможно достался самый тяжелый период в истории Украины. Ковид, непрекращающаяся российская агрессия, давление всяких МВФ и много чего еще. Я думаю, что пока он справляется неидеально, но его кредит доверия еще не исчерпан в моих глазах и я думаю в глазах большинства населения.
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13.02.2022 13:11 Ответить
Подоляцкий - пшёл на! Мразота.
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13.02.2022 13:19 Ответить
Обое рябое ,обе фашисты.
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13.02.2022 13:13 Ответить
так, ***** 2 мільйонів німок не пройшла даром.
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13.02.2022 13:13 Ответить
ну, это у немцев в крови - для Четвертого рейха ничего не жалко.
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13.02.2022 13:16 Ответить
А зачем Украине поставлять станки для изготовления оружия ведь согластно Минским угодам РФ не агрессор, а сама Украина развязала войну против Гиркина и РФ в Илловайске, а так же нарушила Будапештский меморандум не отказавшись от ядерного оружия. Так что надо строитьпобольшесеверных и южных потоков, что бы через Украину вообще перестал проходить транзит газа , что бы окончательно востановился Минский мир.
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13.02.2022 13:16 Ответить
Германию могут поставить на место только штаты, но уже пора их щемить, тут вытекает такая мысль , что Германия через Россию подрывает экономику и влияние США и Британии и безопастность в Европе особенно в восточной, они видят в Украине конкурента, не в самой Украине, а в объединении в современную Речь Посполита
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13.02.2022 13:19 Ответить
Эти поставки это пенсия бабушки Меркель.....
снимаем розовые очки......
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13.02.2022 13:20 Ответить
Нам теперь поздно проклинать немецких содержанцев кремлевского паханата. Самое интересное что приверженность Берлина московским идеям видели все в мире и в том числе у нас в Киеве. И тем не менее брали их то в советчики то в посредники. Заглядывали в рот гэбистке Меркель десятилетие и допустили слив нас в русский унитаз. А друзья были с другой стороны океана плюс пострадавшие от совка балты и вечно разрываемая московитами Польша. Можно было создать союз с ними в противовес бюргерам и мафиозо вкупе с напарфюрмленными жабоедами.
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13.02.2022 13:20 Ответить
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13.02.2022 13:23 Ответить
Усыновила...
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13.02.2022 16:29 Ответить
politic of Germany is it big euroshit.........................
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13.02.2022 13:26 Ответить
давно вже тут пишу, що нацисти фріци і фашисти москалі - друзі не розлий вода і завжди допоможуть один одному в складну хвилину...
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13.02.2022 13:28 Ответить
Ай-да немцы, ..... дети.
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13.02.2022 13:30 Ответить
История повторяется, накануне и даже после начала 2 мировой, вплоть до 22 .06.1941, ссср снабжал нацистскую германию всем, что ей было необходимо.
Теперь нацистские немецкие братья снабжают братьев расеянских фашистов .
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13.02.2022 13:30 Ответить
Як Швейцарія допомагала Гітлеру, була містком, так тепер Німеччина буде допомагати пуйлу.
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13.02.2022 13:31 Ответить
кацапы и фашики как обычно вместе, а оружие для защиты Украины - нельзя, продажные лицемерные мрази
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13.02.2022 13:41 Ответить
Мало этих фашистов сталин расстрелял в 40-х,, Немецие Падлы!! Так и не поняли сущность свободной жизни!!
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13.02.2022 13:42 Ответить
Спасибо фрау Меркель и найвелычнейшиму писюанисту.. Вы нашли друг друга..
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13.02.2022 13:48 Ответить
Пук
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13.02.2022 15:10 Ответить
Ну так вже давно відомо що російські снайпери вбивають наших воїнів німецькими рушницями з французькими системами спостереження.
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13.02.2022 14:04 Ответить
Товарообіг між німеччиною та росією за 2021 рік виріс на 34% та склав $35.5 мільярди
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13.02.2022 14:08 Ответить
Доиграются немцы, ***** им поставит вместо Мерседесов, плюс полмиллиона портяночных войск, чтобы утро начиналось у немцев с созерцания бегущей на зарядку орды.

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13.02.2022 14:13 Ответить
За что претензии к США? За то что покупала товары у Германии?)
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13.02.2022 14:28 Ответить
Мне кажется вы просто запутались. Речь о том кто сколько покупал у Германии товаров двойного назначения. Неудивительно что США купили в три раз больше.
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13.02.2022 14:39 Ответить
Это ложь и заведомое приуменьшение. Немцы валютой накормили пацакию до икоты. Немцы и русские развязали не одну мировую войну. Теперь решили попробовать еще один раз.
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13.02.2022 14:22 Ответить
Не дать Зеленскому ни в коем случае сбежать. Судя по происходящему он готовится слить страну
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13.02.2022 14:28 Ответить
Але перед цим він повинен згідно заяви Ківи вчинити "різанину" російськомовних. А це вам не "валинськая резня".
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13.02.2022 14:53 Ответить
Канювжопский? Фамилия - класс!
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13.02.2022 15:13 Ответить
ось вiрне посилання -

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236869121/Umstrittene-Exporte-Deutsche-Unternehmen-lieferten-militaerisch-nutzbare-Gueter-fuer-Russland.html

Нiмецькі компанії доставляли для росії товари військового призначення

Статус: 08:12 | Час читання: 5 хвилин



https://www.welt.de/autor/hans-martin-tillack/ Ганс Мартін Тіллак
Головний репортер Розслідування

Криза у Східній Європі різко загострюється: за повідомленнями ЗМІ, спецслужби США як ніколи терміново попереджають союзників по НАТО про те, що Росія збирається напасти на Україну.

Джерело: WORLD / Christoph Hipp

Після анексії Криму місцеві компанії продовжували масово поставляти на росію товари подвійного призначення з дозволу федеральної влади. Незважаючи на санкції ЄС. Це відображається раніше невідомим внутрішнім списком.

Німецькі компанії останнім часом постачали на росію велику кількість товарів, які можна використовувати у військових цілях. Це випливає з раніше невідомого списку Федерального міністерства економіки, який доступний WELT AM SONNTAG.

У 2020 році Міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення на https://www.welt.de/themen/russland-politik/ росію . Загальна вартість: майже 366 мільйонів євро.

Товари подвійного призначення - це товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До них відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини. Дивує великий обсяг цих поставок з Німеччини, оскільки з моменту https://www.welt.de/themen/krim/ анексії Криму в 2014 році, згідно з регламентом ЄС, до такого експорту на росію застосовувалися більш жорсткі критерії, ніж в інші країни. Тому виникає питання, чи достатньо ретельно це перевіряють німецькі органи сертифікації.

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ЕКСПОРТ ЗБРОЇ
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus236090996/Ruestungsexporte-Kriegsschiffe-fuer-den-Diktator-von-Aegypten.html Німецькі військові кораблі для диктатора

У 2020 році росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини після Китаю з 1,6 мільярда євро, США з мільярдом євро і Бразилії з 371 мільйоном євро. Імперія президента володимира пуйла також була важливішою як країна призначення, ніж Франція, наприклад, з товарами на суму майже 274 мільйони євро. Україна, з іншого боку, отримує лише невелику кількість товарів подвійного призначення з Німеччини. У 2020 році їх вартість становила 17 мільйонів євро.

Про які саме товари йдеться у справі росії в деталях, широко не відомо. Останніми роками точаться дискусії щодо поставок збідненого урану з Німеччини, який, на думку експертів, росія могла б використовувати у виробництві зброї.

Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт на росію, потрібні «конкретні ознаки того, що існує ризик військового кінцевого використання».

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13.02.2022 16:13 Ответить
каски, наверное?
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13.02.2022 16:14 Ответить


Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт на росію, потрібні «конкретні ознаки того, що існує ризик військового кінцевого використання».

Професор права Бернхард Вегенер, експерт з публічного права з Університету Ерланген-Нюрнберг, з іншого боку, сумнівається, чи ця практика схвалення відповідає чинному регламенту ЄС про санкції. Це вже забороняє експорт подвійного використання, якщо експортні товари "можуть бути призначені" для військових цілей.

«Критерії, які федеральний уряд використовує тут у процесі затвердження, імовірно, занадто слабкі, - сказав Вегенер. - З 2014 року експорт товарів подвійного призначення на росію фактично можливий лише у виняткових випадках». Ще в жовтні 2020 року Вегенер мав ці стосується відразу Правовий висновок для депутатської групи Зелених у Бундестазі. Федеральне міністерство економіки зараз стверджує, що тут «суворо» застосовуються правила ЄС.

Депутат Бундестагу від зелених Стефан Венцель закликав владу придивитися ближче: «Особливо в нинішній напруженій ситуації з росією, ми повинні впроваджувати обмежувальну політику експортного контролю», - сказав Венцель: «Бафа має контролювати дуже близько до того, що відбувається з товарами подвійного призначення, і може виключити військове використання».

Експерт з економіки FDP Хаген Рейнхольд, навпаки, захищав практику схвалення Федерального міністерства економіки та Bafa. Він зазначив, що останнім часом кількість експорту товарів подвійного призначення до росії вже скоротилася.

Наскільки йому відомо, вони «не призначені для військових цілей» і частково засновані на старіших контрактах, які підлягають «дідові» за законодавством ЄС. У зв'язку з нинішньою агресією росії можливе також посилення експортних заборон. Для цього "всі варіанти наразі є на столі", - сказав Рейнхольд.

У німецькому бізнесі також є голоси, які захищають експорт до росії. Частково йдеться про товари, які використовуються російською нафтовидобувною галуззю, сказав представник асоціації, який не побажав називатися поіменно. «росії відносно важко навіть отримати заявку», - запевнив інший експерт галузі.

Відповідно до власного списку федерального уряду на 2020 рік, у випадку з росією, на відміну від інших великих країн-отримувачів, було 130 додаткових дозволів на інші так звані товари подвійного призначення, які не перебувають у переліку, «і на товари, що підпадають під правила ембарго». Йшлося про експорт з гордою вартістю ще добрих 660 мільйонів євро.

Через санкції ЄС проти росії, які діють з 2014 року, вона є однією з країн призначення, для яких вимагаються експортні сертифікати навіть для товарів, які прямо не зазначені в переліку та можуть бути використані у військових цілях. До таких товарів належать, наприклад, великі дизельні двигуни, які можна використовувати для приводу військових кораблів.

Очевидно, експорт товарів подвійного призначення до росії повільно скорочується з дуже високих рівнів у недавньому минулому до все ще високого рівня сьогодні. У 2014 році, коли Крим був окупований, росія все ще була на другому місці з експортом товарів подвійного призначення на суму понад 520 мільйонів євро, поступаючись Китаю з 1,9 мільярда євро.

Подібно до експорту класичної зброї, експорт подвійного використання залежить від компанії або органу в країні-одержувачі, який видає сертифікат кінцевого використання. Однак доказова сила таких заяв є спірною. «Сертифікати кінцевого використання - це тупий меч», - каже Сімона Візоцкі з Гессенського фонду дослідження миру та конфліктів. Саме тому, що санкції спрямовані на російську військову політику, не можна довіряти даним там обіцянкам щодо кінцевого використання, - каже професор права з Ерлангена Вегенер.

Протягом останніх років https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233443864/Ruestungsspionage-Sachse-wegen-Putins-KGB-Operation-in-Haft.html бізнесмени неодноразово були затримані, які контрабандою ввозили на росію машини або інше обладнання для російської збройної програми ABC і подавали в Bafa фальшиві сертифікати кінцевого використання. Минулого року Вищий регіональний суд Гамбурга засудив до в'язниці двох чоловіків, які закуповували фрезерні верстати для російської збройової компанії. На задньому плані, на думку суду, була «контрольована секретною службою закупівельна структура» з москви.
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13.02.2022 16:16 Ответить
Боже, какие скоты! Значит их ждет еще один Нюрнберг, где они сидеть будут с русскими на 1 скамье. И платить репарации Украине до 7го колена. Будьте прокляты, твари.
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13.02.2022 17:16 Ответить
о кормильцы из ес? ⏭
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13.02.2022 18:37 Ответить
это после того как гансы себе проложили СП2 превратив нашу трубу в груду металоллома? крутая "помощь"....
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13.02.2022 19:00 Ответить
ПОКИДЬКИ стурбовані...
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13.02.2022 18:11 Ответить
Как можно было допустить в ТКГ Германию и Францию которые блокируют вступление Украины в НАТО и получают за это бабло от Раши.
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13.02.2022 18:13 Ответить
Що ще можна було очікувати від німеччини? Вона метрополія росії. Параша їх ресурсна колонія. І звичайно вона буде її підтримувати щоб її ставленики, її царь цієї колонії продовжував справно постачати ресурси за буси. До речі хто не знав вони заборонили постачання нам майже всього, не тільки зброї, але й станків та навіть технологій і банальних програм, і все для того щоб ми точно не змогли нашкодити їх нестабільній ресурсній колонії яка від будь якого програшу може самоанігілюватись.
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13.02.2022 20:26 Ответить
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