Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков, - заявление Мининфраструктуры

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - подчеркивается в заявлении.

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Отмечается, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возврат всех граждан Украины из-за границы" – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

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