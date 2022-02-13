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Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков, - заявление Мининфраструктуры

Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков, - заявление Мининфраструктуры

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - подчеркивается в заявлении.

Читайте также: Израиль увеличивает количество авиарейсов для вывоза своих граждан из Украины

Отмечается, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возврат всех граждан Украины из-за границы" – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Читайте также: С 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине может быть приостановлено, - Гончаренко

воздух (173) авиасообщение (793) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+16
хорошо что скумбрия по восемь вовремя до италии улетела
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13.02.2022 13:32
+15
ну да
небо открыто только никто не летает
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13.02.2022 13:31
+15


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13.02.2022 13:40
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ну да
небо открыто только никто не летает
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13.02.2022 13:31 Ответить
Всі літають за розкладом, окрім параноїків.
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13.02.2022 13:37 Ответить
Летать таки скорее всего перестанут некоторые АК, т.к. крупнейшая страховая компания, которая страхует самолеты приняла решение отозвать свои полисы с понедельника, а без страховки самолеты летать не смогут.
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13.02.2022 13:42 Ответить
а сегодня уже 14 ближе к вечеру?
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13.02.2022 13:46 Ответить
Гончаренко наслухався?
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13.02.2022 13:50 Ответить
" ... Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов. Страховые компании предупредили авиаперевозчиков о том, что страховка перестанет покрывать полеты над Украиной в ближайшие дни, сообщили https://www.avianews.com/ avianews.com сразу несколько источников.

Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
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13.02.2022 13:52 Ответить
От до них і питання.
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13.02.2022 13:53 Ответить
Так кто тут тупо трындит тогда? Наверное ? Не надоело тупого дурочка здесь из себя корчить?
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13.02.2022 13:57 Ответить
Чем меньше женщину мы любим, тем они больше любят нас.
Где наши зубы? Лохам втирают. Пустить китайца на рынок перевозок. Он европейских страховщиков на винту вертел и по глиссаде спускал. Боимся обидеть Явропу? На волах ездить будем.
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13.02.2022 14:08 Ответить
Покажите очередь из китайских авиакомпаний, стремящихся сейчас летать в Украину? Приведете их официальные заявы?
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13.02.2022 14:21 Ответить
Назви хоч одну китайську авіакомпанію, що літає у Європу?
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13.02.2022 15:33 Ответить
Ну и? А какое это имеет отношение к нам?

И тыкать будете в своем свинарнике. Не в пивнухе с корешами трете.
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13.02.2022 15:41 Ответить
Зевіслючка передивився?
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13.02.2022 14:05 Ответить
SkyUp, Ryanair, WizAir? KLM ... Сплошные параноики
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13.02.2022 13:46 Ответить
В ту ночь намечался американский ракетный удар <****** огромадной силы. Ну когда "Боинг" украинский в Тегеране сбили. Тогда страховщики не ссал боялись. Какой же ща удар будет?
Это санкции. На очереди СВИФТ и безвиз.
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13.02.2022 14:02 Ответить
Чукча не читатель, а фантазер? Выпущено предупреждение- страховщики отреагировали. Они уже месяц назад практически отменили ночные стоянки самолетов зарубежных авиакомпаний в Украине. Прилетел - сразу разгрузился - загрузился - сразу улетел.
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13.02.2022 14:07 Ответить
Да, да, я так и подумал. Предупреждения - это серьёзно. УЗ немецкой фирме в управление отдали - ждём?
Кстати. У нас, в Донецкой области Приват уже 3 месяца кредиты не выдаёт. Они мне не нужны. Но предупреждения. Дай бог (не дай бог) предупреждения напрасные - экономика уже не поднимется.
А как снаряд, потенциально в газопровод попадёт? Будут перекрывать. Опять, же АЭС работают, выключаем?
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13.02.2022 15:07 Ответить
И какое это имеет отношения к страхованию авиаперевозок? МН17 тоже хорошо почти всю Украину пролетел пока не попался оркам. Вы считаете, что после этого страховщики параноики?
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13.02.2022 15:24 Ответить
Безвіз для кого? У московії немає безвізу ні з ЄС, ні тим паче з США. Можливо з якось Венесуелою чи Науру. Але нам вони не цікаві.
А SWIFT - нехай Московії відключають
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13.02.2022 15:29 Ответить
Wizz та Ryan ,жодних рейсів не скасовували та жодних заяв не робили
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13.02.2022 15:26 Ответить
Ryanair впервые приостановил продажу билетов из Харькова и Херсона. Возможно, из-за российской угрозы Источник:
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13.02.2022 15:28 Ответить
Цій новині вже 5 днів. Коли з Києва та Львова зупинять - то буде інша справа. З Одеси, що також на мою думку, в небезпечній зоні, не зупиняли ні Wizz, ні Ryan, ні турецькі авіакомпанії
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13.02.2022 15:31 Ответить
Ирландский https://economics.segodnya.ua/economics/transport/ryanair-zapuskaet-dva-novyh-reysa-iz-kieva-kuda-mozhno-uletet-i-za-skolko-1588861.html лоукостер Ryanair отменил некоторые рейсы (17 из 80) в Европу из украинских городов, а именно из Харькова, Киева, Львова и Одессы.

Об этом https://t.me/ryanairnews/834 сообщили в официальном Telegram-канале компании.
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13.02.2022 15:34 Ответить
А нічого, що новина в посиланні від 23 грудня? За цей час багато чого змінилось у Світі...
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13.02.2022 15:39 Ответить
Да. это на весь январь 2022 года. И к этим 17 рейсам добавились абсолютно все рейсы из Харькова и Херсона. Что не так, стало лучше за это время?
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13.02.2022 15:46 Ответить
Петро, ну хватит уже

Ну уже ж сказали: больше платить не будут.

подоляк уйоп.
******** семью вывез, сам завтра *****.
квартальные линяют вот в эти минуты

Да пойми ты: все кончилось.

Нет больше квартала, клоунариума, смартфонов, дэрэв и космодромов.

А что будет - мы увидим после среды.

Но того ********* цирка, что начался весной 19 г. - уже нет.
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13.02.2022 14:06 Ответить
Загострення.
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13.02.2022 14:15 Ответить
да сдавай смену - подоляка нет, никто не контролирует.

пакуй чемоданы.

******** тебя на свой чартер не посадит (странно, правда? ) - но еще можешь успеть на перекладных.

Вслед за всем кварталом.
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13.02.2022 14:19 Ответить
До психіатра.
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13.02.2022 14:26 Ответить
це тільки хапальний інстинкт вічний

Yes! · 42 мин

Коротше, 16 млрд з резерву вивели, щоб не зупинились українські авіакомпанії, і 30000 наших туристів, що зараз є за кордоном, могли повернутись до дому. Це офіційне пояснення.
Це пів мільйона гривень, щоб повернути одну людину.
А це точно був найдешевший варіант?🤣
(уроди)

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13.02.2022 23:26 Ответить
хорошо что скумбрия по восемь вовремя до италии улетела
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13.02.2022 13:32 Ответить


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13.02.2022 13:40 Ответить
вона не скумбрія, а білуга.
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13.02.2022 14:13 Ответить
Якщо страхові будуть відкликати страховку таких рейсів - то ніхто не полетить. Якщо щось піде не так тоді компанія перевізник понесе не тільки репутаційні втрати, а й дуже відчутні фінансові. Розмовляти треба з страховими.
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13.02.2022 13:34 Ответить
Таки ставят Украину в позу бегущего египтянина и склоняют к выполнению минска. Для песичних это означает большой шаг в каменный век.
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13.02.2022 13:57 Ответить
Ми переможемо. https://youtu.be/bkANFNGwNns

Я щойно з Кенії прилетіла. Все літає...
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13.02.2022 13:42 Ответить
Гончаренко писдун. На кой эту отрыжку костусевскую там держат?
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13.02.2022 13:43 Ответить
ЗЕбил ПНХ
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13.02.2022 13:44 Ответить
Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну Джерело:
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13.02.2022 13:47 Ответить
От до них і питання. Небо над Україною відкрите.
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13.02.2022 13:51 Ответить
Чукча не читатель? Без страхования никто не полетит. Мир так устроен.
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13.02.2022 13:54 Ответить
Для этого и платят за страховку, что бы покрывать риски. Если бы они сейчас заключали сделку, то да, страховая могла бы отказать.☝
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13.02.2022 14:14 Ответить
Вот страховые и отказали. Риски в их понимании превысили страховые выплаты. А для умничания нужно знать содержание договоров компаний.
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13.02.2022 14:17 Ответить
Понять разницу между уже взятыми обязательствами по контракту и еще не подписаным контрактом мозг понять не позволяет
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13.02.2022 14:28 Ответить
Еще раз. Приведете этот текст в контрактах компаний? С удовольствием почитаю. Ну и?
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13.02.2022 14:33 Ответить
И что дальше???
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13.02.2022 13:54 Ответить
Дегенерат 🦠🐲🤮
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13.02.2022 13:56 Ответить
Артем немецкая прокладка, перелогинься
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13.02.2022 14:19 Ответить
" ... Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов. Страховые компании предупредили авиаперевозчиков о том, что страховка перестанет покрывать полеты над Украиной в ближайшие дни, сообщили https://www.avianews.com/ avianews.com сразу несколько источников.

Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
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13.02.2022 13:51 Ответить
Ключове - "на фоне паники", а це і є паранойя.
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13.02.2022 13:52 Ответить
А какая авиакомпаниям разница почему отменили страхование перелетов? Результат - прекращение перевозок. Поэтому не нужно здесь тупого ля-ля.
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13.02.2022 13:55 Ответить
Это называется саботаж☝.
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13.02.2022 14:10 Ответить
Это называется "бизнес как есть" и ничего личного. Не нравится - страхуйте их сами, никто не мешает. Вперед.
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13.02.2022 14:18 Ответить
Договор на страховку подписали раньше. Теперь либо согласно договору, либо нарушать договор и платить неустойку!
Взял мяч .уячь!
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13.02.2022 14:31 Ответить
Приведете это текст в договорах компаний? С удовольствием почитаю. Ну и?
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13.02.2022 14:32 Ответить
Форс мажер был бы если бы были боевые действия. На данный момент буря только в СМИ! А это явно не аргумент не выполнять финансовых обязательств.
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13.02.2022 14:34 Ответить
Ответ выше. Давайте текст их договоров и контрактов.
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13.02.2022 14:35 Ответить
А что палестинцам боятся. Не полетят самолеты, так они по прорытым тоннелям могут вернутся к себе на свои мирные улицы.
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13.02.2022 13:53 Ответить
Головне щоби сцицерон від ціеї новини не наклав у штани.Може вже втік?
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13.02.2022 13:50 Ответить
Не втече. Єрмак ланцюжок не відпустить.
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13.02.2022 13:56 Ответить
Бинго!зекрыса отказывается готовиться к войне и проявлять адекватность ,т к прямой текст :"Порошенко и Разумков не будут указывать нам ,как готовиться к войне!"
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13.02.2022 13:57 Ответить
Напевне зеленому Мінінфраструктури, яке без тендерів проводить розподіл коштів на будівництво доріг, половину з яких розкрадає, ніхто з притомних не вірить. Щоб зрозуміти, чому припиняються польоти, треба уважно читати новини. А там є новина про припинення британської страхової компанії страхувати рейси. Тобто страховки, які заробляють на страхуванні великі кошти, відмовляються від заробітку? Ні, звичайно. Посто тут немає ніякої політики - простий розрахунок ризиків. Якщо ці ризики великі - страхувати рейси ніхто не буде. Кубраков замість того, щоб робити відчайдушні заяви, мав би продумати модель страхування за рахунок коштів "великого крадівництва". І питання знімуться. Які проблеми? А є ще інший шлях - дбати про безпеку польотів реально. Для цього не розкрадати кошти, а спрямовувати їх на оборону. Зокрема на заморожені у 2019 році ракетні програми, як мінімум, закупівлі РЛС, можливо навіть бойових літаків. Але ж цього не робилося і не робиться далі. Правда? То чи у західні бізнесмени повинні ризикувати, коли ВР і зелена влада демонстративно відмовляється переглянути б'юджет і перерозподіл ти 50 мільярдів на власну безпеку, тобто оборону? Бізнес не любить ризиків. А ще в Україні влада нікого не переконала, що над ризиками працює. Тому і маємо те, що маємо.
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13.02.2022 13:58 Ответить
это ЭлАл - им можно даже в кредит
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13.02.2022 14:07 Ответить
А что такое ЭлАл?
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13.02.2022 14:09 Ответить
Так паляться рашаботи
ЕlAl - найбільша авіакомпанія Ізраїлю.
В мацву та путінбург не літає
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13.02.2022 15:36 Ответить
Тока правительство Шмыга ля ,чуточку лукавит , страховые компании перестали выдавать страховые полисы . А в остальном все просто о)(у .....но
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13.02.2022 15:54 Ответить
Я так , понимаю , что Запад уже должен вводить санкции , потому что Украина теряет огромные деньги каждый час
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13.02.2022 16:29 Ответить
Ну не знаю. Если верить, что в ближайший вторник, или среду нападут, то открытое небо не кажется мне разумным выбором. Если это делается для тех, кто драпает, это одно. Но я бы закрыл на пару дней, чтобы не рисковать жизнями людей понапрасну.
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13.02.2022 21:15 Ответить
Звичайно ж відкрите... щоб щурі олігархи і Зе ******* встигла втекти....
Тільки сьогодні 13 приватних бортів вилетіли з України
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13.02.2022 21:59 Ответить
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13.02.2022 23:22 Ответить
Авіакомпанії Коломийського і Ахметова отримають 16 млрд гривень!
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14.02.2022 07:11 Ответить
 
 