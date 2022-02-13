Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков, - заявление Мининфраструктуры
Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.
Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.
"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возврат всех граждан Украины из-за границы" – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.
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небо открыто только никто не летает
Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
Где наши зубы? Лохам втирают. Пустить китайца на рынок перевозок. Он европейских страховщиков на винту вертел и по глиссаде спускал. Боимся обидеть Явропу? На волах ездить будем.
И тыкать будете в своем свинарнике. Не в пивнухе с корешами трете.
ссалбоялись. Какой же ща удар будет?
Это санкции. На очереди СВИФТ и безвиз.
Кстати. У нас, в Донецкой области Приват уже 3 месяца кредиты не выдаёт. Они мне не нужны. Но предупреждения. Дай бог (не дай бог) предупреждения напрасные - экономика уже не поднимется.
А как снаряд, потенциально в газопровод попадёт? Будут перекрывать. Опять, же АЭС работают, выключаем?
А SWIFT - нехай Московії відключають
Об этом https://t.me/ryanairnews/834 сообщили в официальном Telegram-канале компании.
Ну уже ж сказали: больше платить не будут.
подоляк уйоп.
******** семью вывез, сам завтра *****.
квартальные линяют вот в эти минуты
Да пойми ты: все кончилось.
Нет больше квартала, клоунариума, смартфонов, дэрэв и космодромов.
А что будет - мы увидим после среды.
Но того ********* цирка, что начался весной 19 г. - уже нет.
пакуй чемоданы.
******** тебя на свой чартер не посадит (странно, правда? ) - но еще можешь успеть на перекладных.
Вслед за всем кварталом.
Yes! · 42 мин
Коротше, 16 млрд з резерву вивели, щоб не зупинились українські авіакомпанії, і 30000 наших туристів, що зараз є за кордоном, могли повернутись до дому. Це офіційне пояснення.
Це пів мільйона гривень, щоб повернути одну людину.
А це точно був найдешевший варіант?🤣
(уроди)
Я щойно з Кенії прилетіла. Все літає...
Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
Взял мяч .уячь!
ЕlAl - найбільша авіакомпанія Ізраїлю.
В мацву та путінбург не літає
Тільки сьогодні 13 приватних бортів вилетіли з України