Повышение налогов на добычу газа заставит Украину вернуться к его закупке, в том числе у "Газпрома", - Рудык

Повышение налогов на добычу украинского газа (ренты) приведет к остановке разработки новых месторождений и заставит Украину вернуться к закупке газа, в том числе у "Газпрома".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Внесли законопроект о том, чтобы повысить налог на добычу украинского газа. И говорят: это ударит по олигархам. У меня вопрос сразу же в комитет: а дальше какая стратегия? Предположим, вы это предложение внесли. А дальше вы собираетесь покупать газ где?" Какой план? Это план снова увеличить поставки из России?" – заявила Рудык.

Она также отметила, что предложение о кратном увеличении налогов на украинский газ приведет к необходимости наращивания импорта и в том числе из страны-агрессора.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

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