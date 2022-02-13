Повышение налогов на добычу газа заставит Украину вернуться к его закупке, в том числе у "Газпрома", - Рудык
Повышение налогов на добычу украинского газа (ренты) приведет к остановке разработки новых месторождений и заставит Украину вернуться к закупке газа, в том числе у "Газпрома".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.
"Внесли законопроект о том, чтобы повысить налог на добычу украинского газа. И говорят: это ударит по олигархам. У меня вопрос сразу же в комитет: а дальше какая стратегия? Предположим, вы это предложение внесли. А дальше вы собираетесь покупать газ где?" Какой план? Это план снова увеличить поставки из России?" – заявила Рудык.
Она также отметила, что предложение о кратном увеличении налогов на украинский газ приведет к необходимости наращивания импорта и в том числе из страны-агрессора.
Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
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Они думают что успеют первые свалить?
Чи в них кожен през..., вибачте, лідер?
Партія лідерів.
І нічим хорошим не закінчилось . Видобуток газу миттєво впав , а інвестиції в газвидобування майже припинились .Вже через рік , після підвищення ренти , в Україні закрились проекти з добутку газу на 500 млн дол .
То набуя це потрібно знову .??
А так - бедные олигархи в очередной раз скулят и готовят очередной саботаж!
Ніхто і ніколи не буде вкладати гроші туди , де не можна заробити . Ніякий це не саботаж , це прагматичний розрахунок . Нема прибутку ( а рента його майже увесь забирає ) - немає інвестицій . Закони бізнесу однакові для всього світу .
А ось керівництво країни треба ставити в цікаву позицію так як практично із нічого їхні роботодавці отримують міліардні надприбутки.
это какие то экономЫческие преследования.