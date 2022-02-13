Нардепам от "Слуги народа", которые за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде, - Кравчук

Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на комментарий заместителя председателя фракции Евгении Кравчук.

"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей возвращается срочно", - сказала Кравчук.

На уточняющий вопрос, связано ли это якобы с запретом нардепам-слугам на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.

В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил: "Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас это аморально".

Напомним, что в условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада будет работать в постоянном режиме, заявил 12 февраля глава ВР Руслан Стефанчук.

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