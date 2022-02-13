Нардепам от "Слуги народа", которые за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде, - Кравчук
Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на комментарий заместителя председателя фракции Евгении Кравчук.
"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей возвращается срочно", - сказала Кравчук.
На уточняющий вопрос, связано ли это якобы с запретом нардепам-слугам на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.
В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил: "Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас это аморально".
Напомним, что в условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада будет работать в постоянном режиме, заявил 12 февраля глава ВР Руслан Стефанчук.
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"Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні" - дык это, уже поступило предложение голосовать дистанционно, прям с курорта. Чтож они, лохи что ли, сейчас в Украину возвращаться? На курорте лучше. И шкура целей будет.