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Нардепам от "Слуги народа", которые за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде, - Кравчук

Нардепам от

Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на комментарий заместителя председателя фракции Евгении Кравчук.

"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей возвращается срочно", - сказала Кравчук.

На уточняющий вопрос, связано ли это якобы с запретом нардепам-слугам на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.

В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил: "Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас это аморально".

Напомним, что в условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада будет работать в постоянном режиме, заявил 12 февраля глава ВР Руслан Стефанчук.

Читайте также: Закрытую встречу глав парламентских фракций с представителями силовых ведомств перенесли, - пресс-служба Стефанчука

ВР (29228) Слуга народа (2628) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+47
Якщо пройшла така заява-значить «слуги народу» масово чкурнули із країни.
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13.02.2022 14:53
+45
коли генералісімус моніка ваЗЕленська поверне в Україну ленку-скумбрію з виводком?
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13.02.2022 14:48
+40
солома@elnazaro777
Джерела пишуть таке⬇️

"Из представителей первой сотни украинского списка Форбс на сегодняшний день на Украине находятся только четверо.
Патриоты, *****"
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13.02.2022 14:47
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Ліпше б і ті, що залишилися, блаЗЄнські покинули Україну якнайшвидше.
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13.02.2022 20:03 Ответить
"Верховна Рада працюватиме у постійному режимі, заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук." - ага, только он забыл сказать с какого числа какого месяца? 13-е уже закончилось, к работе никто еще не приступал.
"Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні" - дык это, уже поступило предложение голосовать дистанционно, прям с курорта. Чтож они, лохи что ли, сейчас в Украину возвращаться? На курорте лучше. И шкура целей будет.
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13.02.2022 21:58 Ответить
а де карацупи з своїми псами Алими. 140 закордоном з 250 СН. А на Окружній перевряли
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13.02.2022 22:28 Ответить
ЇХ З ТОГО ІЗРАЮЛЮ ДАЖЕ ДВАВЕЛІНАМИ НЕ ВІКУРИШ !
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13.02.2022 23:00 Ответить
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