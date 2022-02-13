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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Sweet 16 и еще 17": в Киев из США прибыли еще два самолета с помощью, привезли боеприпасы и заряды для гранатометов. ФОТОрепортаж

Утром в воскресенье, 13 февраля, в Украину прибыли 16 и 17 авиарейсов с военной помощью от США.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, что мы имеем в виду: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной", - отметили в посольстве.

Sweet 16 и еще 17: в Киев из США прибыли еще два самолета с помощью, привезли боеприпасы и заряды для гранатометов 01
Sweet 16 и еще 17: в Киев из США прибыли еще два самолета с помощью, привезли боеприпасы и заряды для гранатометов 02
Sweet 16 и еще 17: в Киев из США прибыли еще два самолета с помощью, привезли боеприпасы и заряды для гранатометов 03

Читайте также: Британия предоставляет Украине вооружение для обороны, чтобы РФ не обвинила Киев в нападении, - посол Симмонс

оборона (5198) оружие (10198) посольство (1079) США (26422)


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Топ комментарии
+79
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13.02.2022 15:30
+65
Спасибо США!👍👍👍
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13.02.2022 15:31
+42
ДЯКУЄМО!
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13.02.2022 15:34
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Sweet news!
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13.02.2022 20:08 Ответить
а немчура под кацапами лежит.
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13.02.2022 20:33 Ответить
Благодарность нашим друзьям!
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13.02.2022 22:14 Ответить
Та ці соплежуї того хочуть закрити простір, щоб всі літаки не залітали в Україну. Інакше дайте гарантії від Путна, що рузге Юстаса не посадить в Салехарді
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13.02.2022 22:43 Ответить
Американці- молодці! Go ahead!
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14.02.2022 06:06 Ответить
Дякуємо СПРАВЖНІМ друзям України ! Боже бережи Америку !🇺🇸
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14.02.2022 07:44 Ответить
Ще би "Дефендер" і "Доналд Кук" в Чорне море увійшли.
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14.02.2022 08:14 Ответить
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