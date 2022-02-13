"Sweet 16 и еще 17": в Киев из США прибыли еще два самолета с помощью, привезли боеприпасы и заряды для гранатометов. ФОТОрепортаж

Утром в воскресенье, 13 февраля, в Украину прибыли 16 и 17 авиарейсов с военной помощью от США.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, что мы имеем в виду: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной", - отметили в посольстве.







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