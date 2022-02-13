Бюджетный комитет Рады проведет поздно вечером, 13 февраля, заседание по финансированию обороны

В воскресенье, 13 февраля, в 22.00 планируется срочное заседание бюджетного комитета Верховной Рады. Заседание пройдет в режиме видеоконференции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на информацию народного депутата из фракции "Слуга народа" Ростислава Тистика.

На комитете будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения обороны страны. Повестка дня заседания комитета в настоящее время уточняется.

Напомним, что нардепам-слугам, которые находятся за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде.