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Бюджетный комитет Рады проведет поздно вечером, 13 февраля, заседание по финансированию обороны

Бюджетный комитет Рады проведет поздно вечером, 13 февраля, заседание по финансированию обороны

В воскресенье, 13 февраля, в 22.00 планируется срочное заседание бюджетного комитета Верховной Рады. Заседание пройдет в режиме видеоконференции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на информацию народного депутата из фракции "Слуга народа" Ростислава Тистика.

На комитете будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения обороны страны. Повестка дня заседания комитета в настоящее время уточняется.

Напомним, что нардепам-слугам, которые находятся за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде.

оборона (5198) финансирование (1794)


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Топ комментарии
+25
Поздно пить боржоми, когда почки отвались. Финансированием обороны необходимо было заниматься на постоянной основе еще года два назад, а не сокращать финансирование оборонных заказов и не разваливать ракетостроение. Зеленая плесень, свою миссию выполнила по сдаче Украины.
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13.02.2022 15:41
+18
да вы шо? Пока жареный петух не клюнул, не крестились?
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13.02.2022 15:36
+17
Та да. Не прошло и полгода от предупреждения американцев и британцев. Понадобилось несколько оплеух Зеле от сенаторов США чтобы это сдвинулось с мертвой точки.

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13.02.2022 15:54
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да вы шо? Пока жареный петух не клюнул, не крестились?
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13.02.2022 15:36 Ответить
зеля сказал, что нужно профинансировать шашлыки
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13.02.2022 15:51 Ответить
Та да. Не прошло и полгода от предупреждения американцев и британцев. Понадобилось несколько оплеух Зеле от сенаторов США чтобы это сдвинулось с мертвой точки.

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13.02.2022 15:54 Ответить
А дороги... ви що бажаєте щоб танки постійно в грязюкі застрягали ?
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13.02.2022 17:33 Ответить
У зелевласти кроме ночи с воскресенья на понедельник нет другого времени... Вот нахрена этот ночной концерт квартала? Вопросы финансового обеспечения обороны решаются только при принятии бюджета.
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13.02.2022 15:58 Ответить
... "вчасно" ж вони спохватилися...
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13.02.2022 16:09 Ответить
спасатель Батькивщины ж....
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13.02.2022 16:48 Ответить
а как же так ????

русские танки без дорог останутся ???
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13.02.2022 16:42 Ответить
и все же Порох был неправ, когда предлагал выделить ЗСУ 50 лярдов вчера !

их нужно выделить сегодня !
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13.02.2022 16:47 Ответить
Да хоть бы завтра выделить деньги для ВСУ было бы неплохо...
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13.02.2022 16:55 Ответить
от курви зелені заскавуліли!
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13.02.2022 22:02 Ответить
шо такое? дороги что ли все заасфальтировали ужо?
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13.02.2022 15:36 Ответить
Для нужд армии асфальт у бени купят?
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13.02.2022 15:37 Ответить
взагалі-то зелень в кацапів бітум закуповує
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13.02.2022 15:41 Ответить
А хіба д зєлєні дороги будували? 😨🤢
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13.02.2022 16:08 Ответить
ну таки да, при Порохе на волах ездили...
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13.02.2022 16:43 Ответить
Так кожен же зебіл знає, що при Порошенку дороги не будувалися! 😨 Хіба ні? 🤢
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13.02.2022 17:03 Ответить
У бени куплено на 1,4 миллиарда. Из рашки не покупают, берут у белорусов, но мы то понимаем.
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13.02.2022 16:05 Ответить
https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856 https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856

напряму з рашки
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13.02.2022 16:10 Ответить
Проснулись ляди ЗЕленые. 3 года армию грабили и вот опять.
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13.02.2022 15:38 Ответить
Майже 3 роки зелупа на армію забивав, а тепер зробить вигляд, що йому не пох.
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13.02.2022 15:41 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отвались. Финансированием обороны необходимо было заниматься на постоянной основе еще года два назад, а не сокращать финансирование оборонных заказов и не разваливать ракетостроение. Зеленая плесень, свою миссию выполнила по сдаче Украины.
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13.02.2022 15:41 Ответить
Дв місяці дуркували, а тепер по ночах будуть щось мутити, як ті щурі!...
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13.02.2022 15:42 Ответить
майже три роки.
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13.02.2022 16:14 Ответить
Проснулись когда обосрались. Не прошло и 8 лет когда вспомнили что оборона самое главное в стране. И кому нужны все ваши дороги и ковидная тысяча когда страна на грани существования
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13.02.2022 15:46 Ответить
Они просто перестали стрелять, заглянули Путину в очко, и решили , что этим себя обезопасили. Но ***** полмира в глаз заглядывает, ему этого недостаточно.
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13.02.2022 15:48 Ответить
і не кажіть. Нажаль і Порошенко мало займався оборонкою, реформи були несуттєвими, вкладалися в сумнівні проекти, які зрештою недофінансовували. От реально в нас тупорила еліта - за 20+ років не створили надійний оборонний союз, а після початку війни теж не сильно то переймалися. Останні 3 роки то взагалі ганьба, діяльність тарана та хомчака це держзрада і зе несе за це відповідальність. Також імбецильна позиція зебілоїдів, які три роки вкладали в дороги більше аніж на оборону, і це в часи війни. За це у військовий час їх стратять без суду і слідства. Саме тому більшість чкурнула за кордон, і повернеться лише коли ескалація мине, або не вернуться ніколи.
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13.02.2022 16:20 Ответить
Мало це краще, ніж зовсім не займатися. То шо, Зебуин уклав договори з іноземцями на зброю за кредити у валюті, це не саме погано звісно. Але наприклад, при Пороху зробили стугн більше, ніж зараз джавелинів и нлау разом узятих. А при Зелі нуль. І Порох відновив хоч трохи ППО, скільки вспів. При Зелі нуль.
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13.02.2022 17:32 Ответить
Звичайно, на фоні інших президентів, Порошенко зробив найбільше для армії, але не настільки, щоб було достатньо. Повноцінної ППО програми не було, було ситуативне затикання дірок, але ж і на том спасибі. Я ж написав, що останні 2.5 роки це втрачений час, і навіть минулої весни, коли було накопичення, зелена жаба залишила подонків і зрадників хомчака-тарана. Кончена імбецильна істота. Не знаю як все повернеться, але цю мразоту треба обов'язково засудити на довічне, мабуть не зараз, але колись час настане.
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13.02.2022 17:40 Ответить
"Нептун", "Вильха М", "Тайфун", "Стугна", БТР-4Е, "Лелека", "Барс", "Варта"- неудачные и незаконченные проекты? Не вина Пороха что на них за 2.5 года не выделено ни копейки. А модернизация систем ПВО, которая у нас в наличии? На что хватило средств - все сделали и испытали.
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13.02.2022 17:49 Ответить
Нептун це модернізація Х-55, шестидесятих років, блок наведення та керування теж морально застарілий - краще ніж ніщо звичайно, але російське ппо їх скорше за все перехопить. БТР це модель ще часів юща, стугна теж же до порошенко. Ще можна додати нещасну Богдану в одному екземплярі. Також треба додати у скарбничку наші патронні заводи в кількості НУЛЬ штук, так само і завод з виробництва мін та снарядів до гаубиці, зокрема 152 калібру.
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13.02.2022 18:10 Ответить
За Х-55 это просто миф и вранье. Внешне все подобные ПКР очень схожи. Там очень много уникальных решений, как миллиметровая ГСН от Радионикса. БТР-4Е и "Стугна" были доведены до ума именно при Порохе. Богдана - очень и очень неплохое изделие, за которое вновь вспомнили только в конце 2021 года и срочно испытывают. 152-мм выстрелы для орудий "Гиацинт" начали изготавливать и испытали на "Артеме" в 2018 году. Выстрелы для 40мм гранатомета тоже, только в Шостке. Еще раз - На что хватило средств и времени - все сделали и испытали.
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13.02.2022 18:46 Ответить
Я більше довіряю мілітарному, аніж якомусь ноунейму.
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13.02.2022 19:29 Ответить
вы а смартфоны пенсам забыли. Вот что главное
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13.02.2022 16:23 Ответить
О, называется, вставайте куме ви обiсралысь. А раньше чем думали? Зашевелились за два дня до войны и вспомнили что нужно купить ружье когда враг прикладом в дверь постучал
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13.02.2022 15:49 Ответить
Это всё понты для приезжих. Клован под колпаком у путлера. И свою миссию по просеранию Украины выполнил. Какая разница!все на шашлыки!
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13.02.2022 15:50 Ответить
Оманську програму виконав на 100%.
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13.02.2022 17:42 Ответить
а шо шашлики відміняються ???.... дараси !
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13.02.2022 15:51 Ответить
Та це ні про що. Нічим вони не зможуть допомогти чи виправити ситуація. Це просто кричати в сраку.
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13.02.2022 15:52 Ответить
Традиционно, как это принято у ЗЕбилов, - 13 числа и под покровом ночи...
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13.02.2022 15:56 Ответить
К чему такая спешка?
На май перенесите, сразу после шашлыка с клоуном и обезьянией!
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13.02.2022 15:57 Ответить
А дороги для московских танков? Фюрер обидеться
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13.02.2022 16:00 Ответить
Поставте по периметру ВР хлопців з ЗСУ і добробатів! Хай приймають поправку до бюджету для оборони. ОП на казенну пайку - не виздихають!
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13.02.2022 16:01 Ответить
на нинішній казьонній пайці таки повиздихають....
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13.02.2022 16:45 Ответить
Най так воно буде
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13.02.2022 16:47 Ответить
В Україні наркомани не можуть керувати автомобілями, а бути на чолі держави можно?
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13.02.2022 16:04 Ответить
Не понял? Какое такое "срочное заседание по финансированию обороны"? Вы же, сцуки, хором пели, что с финансированием ВСУ полный порядок. О каком "финансировании" речь? Топливо срочно закупить? Т.е. не было таки топлива в ВСУ? Врали? Как всегда?
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13.02.2022 16:04 Ответить
Мені це нагадує як кабмін виділяє кошти на соціальні витрати.Вони завжди говорять що коштів нема а потім у перших числах грудня виділяють кошти у повному обсязі які мають бути освоєні до 24-26-го грудня.Як що кошти за цей час не освоять то вони знову повертаються у держбюджет.По плану гроші виділені а то що невстигли освоїти це вже проблеми не кабміна.
Ось і тут так виглядає,ще місяць назад заблокували 50 міліатдів а сьогодні серед ночі вже будуть виділяти.
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13.02.2022 16:13 Ответить
Согластно данным ЦРУ напечатанным в украинской прессе, РФ сосредоточила войска и может напасть на Украину в любой момент . Не прошло и 8 лет войны , а не поздновато ли власть в Украине решила закупать и производить оружие для защиты страны или это такой секретный план , что бы заманить орков в глубю страны и народ должен их забросать шапками или забить вилами и граблями, на худой конец задушить голыми руками пока власть будет переводить за границу золотовалютный запас , а затем на правах победителей гордо выполнить Минские соглашения, к Будапештскому меморандуму за отказ Украиной от ядерного потенциала обращаться нельззя , потому что он юридически не правильно оформлен, то ли дело договор с Немцами, французами , болгарами, венгромв, румынами они ядерного оружия не выводили зато договор о своей безопастности оформили правильно к тому же если бы Турчинов, Порошенко, Зеленский обратились к Будапештскому меморандуму где же они хранили свои кожанные куртки три штуки и фотоаппараты тоже три и все на честно заработанное деньги от липецкой фабрики и других бизесов.
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13.02.2022 16:14 Ответить
Прочитал ваш пост. Должен выразить вам свой респект и сказать, что более тонкого долбои...зма, чем вы наваяли тут, я в своей жизни не читал. Вы это от души или за деньги?
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13.02.2022 16:42 Ответить
К сожалению от души ,какие уж тут деньги у меня нет трех кожанных курток и фотоаппаратов тоже трех и все заработанных на честные деньги, вот так трачу время на это дерьмо котрое у нас творится, скажу большьше я действительно завидую тем людям у которых не болит сердце когда они тырят бюджет в то время когда солдаты находятся в окопах.
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13.02.2022 17:02 Ответить
Ваше извержение кусочков смыслов и сознания не подразумевает ни резюме ни вывода. Причем тут Турчинов, Порошенко, Липецкая фабрика ? Вы платно это исторгнули из себя , по ключ - словам ?
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13.02.2022 16:45 Ответить
Естественно у меня кусочки смысла и сознания не подразумевают ни выводов не резюме.
Только кто это все сделал известно, а выволы и резюме слеланы и не мною.
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13.02.2022 17:13 Ответить
А вы в 2019за кого голосовали ?
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13.02.2022 17:27 Ответить
В 2014 за Порошенко, в 2019 не за Зеленского не за Порошенко и не за Тимошенко.
Но главная беда не этом ,за кого голосуеш, (голосуй не голосй все равно получиш ...) а в что их нельзя быстро пометь
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13.02.2022 17:38 Ответить
Спасибо за ответ. Ну теперь, надеюсь вы понимаете причина= следствие всего, что сейчас происходит в ВР и кабмине , вашего выбора 2019?
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13.02.2022 17:45 Ответить
ТЕРМІНОВО: Брифінг Петра Порошенка під стінами парламенту

https://www.youtube.com/watch?v=iC2b_ms47b8
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13.02.2022 16:23 Ответить
с добрым утром, зеленский!
А не вы ли нам 2 недели на весь мир расказывали "не нагнетайте, наша разведка, самая лучшая в мире говорит что будет мир".
А тут в ночь на воскресенье вдруг такая спешка....
Придурок конченный!!!
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13.02.2022 16:27 Ответить
Так он позавчера свою грёбанную семейку в Италию вывез и видать чартер стоит под парами. Так что ему пох на страну и тех дебилов, что за него и его шоблу проголосовали.
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13.02.2022 16:39 Ответить
Конечно же надо проводить в воскресенье поздно вечером:красть на обороне надо больше и 7 дней в неделю..
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13.02.2022 16:37 Ответить
АДМИН, МОЖИТЕ МЕНЯ БАНИТЬ, НО Я НЕ МОГУ ЭТОГО НЕ СКАЗАТЬ!
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13.02.2022 16:38 Ответить
Чому? Зольдатику, я за тебе впишуюсь!
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13.02.2022 16:49 Ответить
Дякую.
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13.02.2022 18:13 Ответить
ху.....ть ты когда услышишь что конец у тебя дома, а сейчас определись по жизни
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13.02.2022 18:01 Ответить
Андруша, я по жизни лдавно определился:
расей - Параша, путин - ***...ло, зеленский ******..ло, андруша жуков - голосовал за зе или просто московит под прокси, ВСЁ БУДЕТ УКРАИНА!
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13.02.2022 18:13 Ответить
я в Украине и меня зовут Андрей, я не скрываюсь как ты и не бегу от того что будет. А ты даже боишься назваться своим именем, часто наверное свои портки меняешь?
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13.02.2022 22:15 Ответить
Андрей Жуков да с буквенно-цифровой аббревиатурой настоящее имя?
А английские буквы и арабские цифры это отчество?
Вы точно за зеленского голосовали и слуг народа!
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13.02.2022 22:45 Ответить
А ты там сильно ох..ел? Что бы говорить за меня? За себя говори, но не за меня и во вторых не строй из себя идиота "откуда буквенно-цифровоя аббревиатура", странно когда " . Тебя не смущает, что ты скрываешься под ником? Или ты ссыкун по жизни? По ходу так оно и есть, хоть уважение имей к остальным, имя хотя бы напиши в нике, а то как старый ****** ты
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15.02.2022 01:34 Ответить
Андруша, не напрягайте остатки своего недоразвитого мозга, попыткой показатья оригиналным и умным. Вам, как зедолбню, это не подходит.
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15.02.2022 06:13 Ответить
ага а вам удобно подойти к оппоненту дать пощечину и получить кулаком в лицо? Ну про расцарапанное лицо у оппоненту тут отдельный разговор (не пойму кто был такой что дал пощёчину, вроде мужик )
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19.02.2022 20:26 Ответить
Это надо делать было два года назад слуги дебилы.
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13.02.2022 16:46 Ответить
Як так думаю- наш кагал Зеленського має 0% підтримки США, 50% Ізраїлю, 100% підорів кремлядських.
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13.02.2022 16:52 Ответить
Коли ВР раніше хотіла вкрасти у народу підвищені витрати на віскі, на ОП, а виділити мізер на оборону та на охорону здоров'я, то вона ухвалювала бюджет після опівночі. Так і зараз.
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13.02.2022 17:28 Ответить
Цих падл вже треба судити за саботаж - 3 роки провалений оборонзаказ, провалені навіть тендери на закупку бронежилетів. І ніхто ні за шо не відповідає
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13.02.2022 20:57 Ответить
"На комітеті буде розглянуто питання фінансового забезпечення оборони країни." - збрехали як завжди. Зібралися, щоб затвердити рішення про фінансування з держбюджету 16,6 млрд. на страхування літаків для втечі своїх родичів, коханок та виб*ядків.
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14.02.2022 02:54 Ответить
 
 