Бюджетный комитет Рады проведет поздно вечером, 13 февраля, заседание по финансированию обороны
В воскресенье, 13 февраля, в 22.00 планируется срочное заседание бюджетного комитета Верховной Рады. Заседание пройдет в режиме видеоконференции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на информацию народного депутата из фракции "Слуга народа" Ростислава Тистика.
На комитете будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения обороны страны. Повестка дня заседания комитета в настоящее время уточняется.
Напомним, что нардепам-слугам, которые находятся за границей, приказали вернуться в Украину для работы в Раде.
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русские танки без дорог останутся ???
их нужно выделить сегодня !
напряму з рашки
На май перенесите, сразу после шашлыка с клоуном и обезьянией!
Ось і тут так виглядає,ще місяць назад заблокували 50 міліатдів а сьогодні серед ночі вже будуть виділяти.
Только кто это все сделал известно, а выволы и резюме слеланы и не мною.
Но главная беда не этом ,за кого голосуеш, (голосуй не голосй все равно получиш ...) а в что их нельзя быстро пометь
https://www.youtube.com/watch?v=iC2b_ms47b8
А не вы ли нам 2 недели на весь мир расказывали "не нагнетайте, наша разведка, самая лучшая в мире говорит что будет мир".
А тут в ночь на воскресенье вдруг такая спешка....
Придурок конченный!!!
расей - Параша, путин - ***...ло, зеленский ******..ло, андруша жуков - голосовал за зе или просто московит под прокси, ВСЁ БУДЕТ УКРАИНА!
А английские буквы и арабские цифры это отчество?
Вы точно за зеленского голосовали и слуг народа!