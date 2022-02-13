Переизбранный на пост президента Германии Штайнмайер заявил, что Россия ответственна за "угрозу войны" в Европе

Российская Федерация "ответственна за угрозу войны" в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

"Не нужно недооценивать силу демократии", – сказал он с трибуны Бундестага в адрес Путина.

По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если РФ предпримет попытку вторжения на территорию Украины. "Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ", - сказал президент Германии.

Он отметил, что у граждан Украины есть "право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет" страны.

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Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок.

Он заявил о желании выдвинуться на новый срок 28 мая прошлого года, Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, дипломат и политик уже загодя заручился поддержкой большинства в Бундестаге и Бундесрате - это две палаты, которые составляют в ФРГ Федеральное собрание.

Президент Германии избирается на срок в пять лет.