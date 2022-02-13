Переизбранный на пост президента Германии Штайнмайер заявил, что Россия ответственна за "угрозу войны" в Европе
Российская Федерация "ответственна за угрозу войны" в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
"Не нужно недооценивать силу демократии", – сказал он с трибуны Бундестага в адрес Путина.
По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если РФ предпримет попытку вторжения на территорию Украины. "Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ", - сказал президент Германии.
Он отметил, что у граждан Украины есть "право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет" страны.
Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок.
Он заявил о желании выдвинуться на новый срок 28 мая прошлого года, Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, дипломат и политик уже загодя заручился поддержкой большинства в Бундестаге и Бундесрате - это две палаты, которые составляют в ФРГ Федеральное собрание.
Президент Германии избирается на срок в пять лет.
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отож.
У нас у самих рыло в пушку, так что нечего дареному Штанмайеру в зубы заглядывать. есть то что есть.
але зброю Україні - та ви що?
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве.
ну немцы тупые !
сказано ведь было: собирайте манатки из ГДР !
Едет в самые критические для нашей страны дни и даже часы.
Спасибо ему скажи за это.
Наш ********** не ******** даже вытащить голову из песка как страус.
ссыкун несчастный.
А "формула Штайнмайера", это тоже самое и точно такое же "бла-бла-бла", что и отмазки Турчинова, который сдал Крым из-за "Меркель".
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд этот подготовило агентство Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Потому повторюсь, если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Имея 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...