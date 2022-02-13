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Новости Агрессия России против Украины Война
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Переизбранный на пост президента Германии Штайнмайер заявил, что Россия ответственна за "угрозу войны" в Европе

Переизбранный на пост президента Германии Штайнмайер заявил, что Россия ответственна за

Российская Федерация "ответственна за угрозу войны" в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

"Не нужно недооценивать силу демократии", – сказал он с трибуны Бундестага в адрес Путина.

По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если РФ предпримет попытку вторжения на территорию Украины. "Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ", - сказал президент Германии.

Он отметил, что у граждан Украины есть "право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет" страны.

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Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок.

Он заявил о желании выдвинуться на новый срок 28 мая прошлого года, Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, дипломат и политик уже загодя заручился поддержкой большинства в Бундестаге и Бундесрате - это две палаты, которые составляют в ФРГ Федеральное собрание.

Президент Германии избирается на срок в пять лет.

Автор: 

Германия (6930) Штайнмайер Франк-Вальтер (516)


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Топ комментарии
+13
Дуже дивно чути таке саме від Штайнмаєра.
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13.02.2022 17:06
+13
Сьогодні прилетіли із Литви Стінгери.
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13.02.2022 17:06
+12
этот Штангенциркуль уже стал в Украине фамилией ругательной
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13.02.2022 17:16
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ШвайнДонтМайер
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13.02.2022 17:04 Ответить
Сьогодні прилетіли із Литви Стінгери.
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13.02.2022 17:06 Ответить
разве? Вродь только США посылку доставляла.
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13.02.2022 17:17 Ответить
вопрос отпал сам собой


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13.02.2022 17:19 Ответить
Дуже дивно чути таке саме від Штайнмаєра.
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13.02.2022 17:06 Ответить
этот Штангенциркуль уже стал в Украине фамилией ругательной
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13.02.2022 17:16 Ответить
Щас еще пару формул нарисует и воопще все 👍. Нах таких друзей.
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13.02.2022 17:17 Ответить
Украина уже выбрала нормального президента или у нас Главком все еще **********?
отож.
У нас у самих рыло в пушку, так что нечего дареному Штанмайеру в зубы заглядывать. есть то что есть.
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13.02.2022 17:57 Ответить
переобулся в воздухе
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13.02.2022 18:27 Ответить
Нічогісинько дивного, політики у такому віці дуже змінюються якщо обираються на наступний термін...)))
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13.02.2022 19:37 Ответить
Іншими словами це перекладається як завжди: "Я глибоко занепокоєн"
але зброю Україні - та ви що?
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13.02.2022 17:06 Ответить
О, формула Штангенциркуля на горизонте
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13.02.2022 17:10 Ответить
Але формулу мусимо приймати. На думку цього німецького мурла.
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13.02.2022 17:11 Ответить
переписуй формулу!
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13.02.2022 17:15 Ответить
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13.02.2022 17:30 Ответить
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предстоящих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве.

ну немцы тупые !
сказано ведь было: собирайте манатки из ГДР !
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13.02.2022 17:20 Ответить
Шольц едет в Россию договариваться ЗА НАС, за УКРАИНУ.
Едет в самые критические для нашей страны дни и даже часы.
Спасибо ему скажи за это.
Наш ********** не ******** даже вытащить голову из песка как страус.
ссыкун несчастный.
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13.02.2022 17:58 Ответить
за кого он сюда едет договариваться - лично у меня большие сомнения
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13.02.2022 18:28 Ответить
И начинайте строить Берлинскую стену. Что б точь в точь, как было.
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13.02.2022 18:25 Ответить
Фишка в том, что никакой "формулы Штайнмайера" нет. Есть минский договорняк, подписанный Порошенко. Он в открытом доступе с самого подписания. И он не устраивает украинцев, ещё задолго до какого-то там Штайнмайера.
А "формула Штайнмайера", это тоже самое и точно такое же "бла-бла-бла", что и отмазки Турчинова, который сдал Крым из-за "Меркель".
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13.02.2022 17:21 Ответить
брехня. Від початку до кінця цього висеру. А не влаштовує нас те, як саме касапи, **** з пічальной кобилою трактують мінські документи включно з "формулою штанмайєра"
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13.02.2022 19:56 Ответить
То формула не правильна? Не дієздатна? Він це визнає?
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13.02.2022 17:23 Ответить
вроде жырик сдох...жаль что завтра на работу
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13.02.2022 17:23 Ответить
Пошель на концерт кабздона
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13.02.2022 21:05 Ответить
Сльози мішают мнє гаваріть...
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13.02.2022 23:52 Ответить
О как! С чего бы сия речь?
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13.02.2022 17:26 Ответить
все сейчас говорят. минские соглашения. но забыли про Будапешт. два из трех гарантов сейчас пытаются его выполнить. если они не обеспечат суверенитет Украины. что может произойти. подумайте. в Украине замкнутый цикл производства ракетного вооружения+ атомные электростанции-(Будапештский меморандум)=........
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13.02.2022 17:27 Ответить
В Германии президента Штайнмайера переизбрали на второй срок - ще один Шредер
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13.02.2022 17:27 Ответить
писдобол
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13.02.2022 17:29 Ответить
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд этот подготовило агентство Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Потому повторюсь, если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Имея 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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13.02.2022 17:32 Ответить
я это всегда говорю. нужно эмбарго на их сырье. Тогда будет толк.
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13.02.2022 18:30 Ответить
Если бы не Штаты и Британия, начавшие поставки вооружений в Украину, подмахивал бы и дальше этот ЩВайнмаер ху@лу, так же, как он это делал ранее ...
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13.02.2022 17:36 Ответить
А що таке, в Газпром не взяли чи що?
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13.02.2022 17:40 Ответить
Срочно формулу Штайнмайера принять в Украине!
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13.02.2022 17:45 Ответить
А мене вибішує те, що всі в унісон галдять :ОТ ЯКЩО НАПАДЕ... А вона вже напала майже 8 років тому. І чому її коники типу провокацій, посилення обстрілів, снайперські атаки, надходження нових партій техніки, *********** і свіжих тушок головорізів з рашиської території не розглядається як оте саме НАПАДЕ? Чи не однаково, звідки пхаються ті падлюки? Чи то з Білорусі, чи то з Бєлгороду, чи то з Ростова через Донбас? ЦЕ АКТ НОВОЇ АГРЕСІЇ! І досить вже дозволяти нашим "партнерам" занепокоюватися через міфічний "конфлікт" з сепаратистами та бойовиками! СЕПАРАТИСТИ ВЖЕ ДАВНО ЧЕРВ'ЯКІВ ГОДУЮТЬ! Там воює повноцінна рашиська армія і куча найманців з досвідом бойових дій у різних гарячих точках планети! І командують ними такі самі рашиські офіцери-мерзотники!
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13.02.2022 17:48 Ответить
Большая часть воюющих на Донбассе именно что из местных, но де-факто они интегрированы в Российскую армию, хотя и неофициально.
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13.02.2022 18:00 Ответить
Волне себе официально. С рашен паспортами и подчинению ближайшему военному округу.
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13.02.2022 18:26 Ответить
Вся эта ситуация возникла по вине таких уродов как Штайнмаер и Меркель. Блокировали вступление Украины и Грузии в НАТО, блокировали поставки оборонительного вооружения, блокировали британские самолеты с военной помощью, строили в обход Украины северный поток-2. А теперь скиглять.
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13.02.2022 17:59 Ответить
вся эта ситуация возникла по вине мудрого нарида который выбрал президентом сначала дважды сидевшего зэка, а потом клоуна.
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13.02.2022 18:00 Ответить
вину запада, который в упор не видел оттяпанный крым и донбас, тоже нельзя преуменьшать.
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13.02.2022 18:31 Ответить
Ти пропустив шоколадного ненажеру, який з Меркель і здавав країну путіну.
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13.02.2022 18:45 Ответить
просто цікаво, почім подібний висер у пригожина? На катрідж вистачає?
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13.02.2022 19:58 Ответить
Дурість пишете, шановний.
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13.02.2022 23:50 Ответить
Це шо воно вже перевзулося
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13.02.2022 18:13 Ответить
швайнмайера не взяли в "грязьпром". он обиделся.
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13.02.2022 18:41 Ответить
Штангенциркуль забув сказати, що росія разом Німеччиною та Францією є відповідальними за загрозу війни в Європі.
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13.02.2022 18:59 Ответить
Він взагалі то сказав ""Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе"", фріци навіть тут підлизнули росії та принизили в черговий раз Українців.
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13.02.2022 21:16 Ответить
Оті суки навіть не розуміють наскільки вони суки! Знову 1938 рік, тепер його звати Путлер.
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13.02.2022 23:49 Ответить
НЕ МОЖЕТ БІТЬ! дОШЛО ЧТО ЛИ НА ВОСЬМОЙ ГОД !?
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13.02.2022 22:48 Ответить
Цікаво, от цей мудило розуміє, що борзость путинської кацапії зіждеться на німецьких грошах та на отих путинферштеєрах з політичної верхівки німеччини?
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13.02.2022 23:47 Ответить
 
 