В Днепре напали на съемочную группу журналиста Ткача: "Иди ты нах#й со своей правдой!" ВИДЕО
В Днепре неизвестные напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" и Михаил Ткач на странице в Facebook.
"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", - написал Ткач.
Отмечается, что около 3 часов дня к видеооператору "УП" Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора "УП" назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.
Другой мужчина начал заламывать руки водителю "УП".
Мужчины не представились. По данным "УП", это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция бездействовала.
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Вон фоток полно, времена получения томаса, где ваш горячо любимый порох позировал с бандюком петровским - дружбан же фу ле
А это говорят и была "охрана" петровского
А вообще- любила 🐸🐍. 😂