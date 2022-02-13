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В Днепре напали на съемочную группу журналиста Ткача: "Иди ты нах#й со своей правдой!" ВИДЕО

В Днепре неизвестные напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" и Михаил Ткач на странице в Facebook.

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"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", - написал Ткач.

Отмечается, что около 3 часов дня к видеооператору "УП" Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора "УП" назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю "УП".

Мужчины не представились. По данным "УП", это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция бездействовала.

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Автор: 

Днепр (4399) журналистика (3287) нападение (2208) свобода слова (1169) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+57
Бабушка Беня?
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13.02.2022 17:13
+51
оо, этот тот ткач, который жопу рвал "расследуя" "офшоры на мальдивах", в чём пытался безрезультатно обвинять Порошенко!
продажная крыса этот ткач
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13.02.2022 17:17
+46
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13.02.2022 17:16
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"Иногда не до законов" - Лукашенко.
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13.02.2022 18:22 Ответить
О-о-о-о! Миша кришу поменял!! Как портянки.Видно жениться собрался!Нечистоплотность подвела.Из рсСвобода очевидно поперли..
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13.02.2022 18:32 Ответить
Це вже не бєня, це філатов
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13.02.2022 18:32 Ответить
Какая охрана напала,что снял на телефон,почему не скопировал?
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13.02.2022 18:37 Ответить
Бандитов легализировали - сделав из них охранную фирму, и бандитов одели в форму полиции. Страна организованной преступности.
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13.02.2022 18:44 Ответить
Какие ставки что это церберы бени?
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13.02.2022 18:54 Ответить
З цими мордоворотами ясно...А вот мусорА - дніще...
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13.02.2022 19:10 Ответить
Да им же в этом городе дальше жить и в полиции служить, не видели они никакого нападения, и вообще выходные они были Титухи из охраны могут же и не заметить погонов ......
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14.02.2022 12:49 Ответить
Кто-то уверен, что эта шобла в форме и без на прикорме каломойного монстра пойдет также в бой с рашистами, как они нападают на журналистов??? Ответ за всех: никогда
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13.02.2022 19:39 Ответить
Эх, надо было бы снимать с воздуха, отвлекая внимание бандитов в форме на земле. Это так, предложение с дивана.
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13.02.2022 19:44 Ответить
Не представляю, как можно жить в городе с такой армией бандитов. А если "отрезать" 59-летнюю главу банды, то и армия бы поубавилась
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13.02.2022 19:47 Ответить
Так і живемо...
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13.02.2022 21:36 Ответить
По-идее, министр внутренних дел обязан прокомментировать действия подчиненных.
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13.02.2022 19:53 Ответить
Министр памперсы меняет..
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13.02.2022 21:58 Ответить
Министр бедняга уже и не знает что ему комментировать, да так, чтоб на следующий день не комментировать свою отставку, то-ли как видео с трухиным 4 месяца искали , то-ли как весь наряд аэропортовской полиции внезапно ослеп, то-ли, как подчиненные взятки вымогают/берут, то-ли....... Подчиненные косячат быстрее ,чем текст комментария на предидущий косяк пишется))
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14.02.2022 12:57 Ответить
У журналистов требуют документы, потому что находятся на режимном обьекте, а сами бандиты на каком основании находятся на режимном обьекте? По закону работники аэродрома должны представиться
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13.02.2022 19:57 Ответить
И ради этого населения Порох тратит своё здоровье!!!! Да эти кгб-ские наследнички никогда не будут служить людям, а только ворам - так прибыльнее и мораль не нужна
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13.02.2022 20:00 Ответить
Да что ты несешь?
Вон фоток полно, времена получения томаса, где ваш горячо любимый порох позировал с бандюком петровским - дружбан же фу ле
А это говорят и была "охрана" петровского
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14.02.2022 01:40 Ответить
Ткач работает на олигархов Фиалу и Ахмэта. Интересно, кого он снимал? Другого олигарха? Странно. Обычно олигархи договариваются между собой и исключают такие случаи.
А вообще- любила 🐸🐍. 😂
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13.02.2022 20:05 Ответить
Ви так добре обізнані про що домовляються між собою олігархи і на кого працює Ткач, що навіть лячно спитати, що ви тут між іншим забули?
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13.02.2022 20:16 Ответить
Вернулись времена Януковича. Тихо и незаметно. Помните, как бесновалась журналистская гвардия от слов"дорогенька"? Теперь терпите-за что боролись, на то( порядки при Зеленском) и напоролись. Или начинайте бесноваться, шоб как на"дорогеньку"!
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13.02.2022 20:31 Ответить
європа))
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13.02.2022 20:46 Ответить
Європа кажете? А про мафіозі на посаді прем'єр міністра Італії (Берлусконі його прізвище) не чули?
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13.02.2022 21:39 Ответить
коли ми будемо жити як італійці тоді і будемо порівнювати йух з пальцем
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13.02.2022 21:42 Ответить
Svolota kolomoys'kogo !
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13.02.2022 21:01 Ответить
Вот кто командует в Украине! Ублюдок каламойша! Даже мусорня боится его бандитов.Мрази!
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13.02.2022 21:17 Ответить
А Ви ж, звісно, не голосували за його клоунів?
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13.02.2022 21:41 Ответить
А що, "інтлігєнтниє руцкіє мужічкі с магучім уровнєм IQ" турбуються про здоров'я місцевого "Хрещеного батька"...
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13.02.2022 21:33 Ответить
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13.02.2022 21:41 Ответить
журналістам телефони потрібно привязувати до гранати
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13.02.2022 21:51 Ответить
ПОЗОР ЗЕНЕЛОХОВСКОЙ ВЛАСТИ !!! ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.02.2022 22:53 Ответить
Поліція захищає бандюків? Президент, де реакція відповідних органів????
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13.02.2022 23:50 Ответить
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14.02.2022 00:18 Ответить
похожи на россиян...
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14.02.2022 10:57 Ответить
це не поліція а якійсь мусора ..теж члени місцевого ОЗУ разом із мурчащімі...напевно і у прокуратурі в них все схвачено та рівно
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14.02.2022 00:39 Ответить
Днипрянам нужно как то собраться да выгнать это все кодло из города
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14.02.2022 01:43 Ответить
Дніпро прорадянське місто, хоча відтіля багато ветеранів АТО.
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14.02.2022 03:20 Ответить
Ключова фраза "Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною". Зміна одягу та назви не робить мільтонів людьми. Як були мусорами, так і залишились.
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14.02.2022 08:31 Ответить
сколько дармоедов....
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14.02.2022 10:51 Ответить
Вся поліція включно з монастирським отримують зарплату в бандитів !
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14.02.2022 11:21 Ответить
толстомордый скот в форме полиции немедленно подлежит увольнению, мурчащие типа "адиннаадин" можно и утилизирповать, поверьте страна только выиграет - мы все имеем очень печальный опыт 14 ого... общество должно реагировать жестко
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14.02.2022 12:47 Ответить
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