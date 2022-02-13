В Днепре напали на съемочную группу журналиста Ткача: "Иди ты нах#й со своей правдой!" ВИДЕО

В Днепре неизвестные напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" и Михаил Ткач на странице в Facebook.

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"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", - написал Ткач.

Отмечается, что около 3 часов дня к видеооператору "УП" Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора "УП" назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю "УП".

Мужчины не представились. По данным "УП", это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция бездействовала.

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