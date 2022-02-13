Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Власть должна дать политическую оценку и не пытаться юридически "замылить" дело

Мэр Днепра Борис Филатов призвал власти дать политическую оценку нападению на съемочную группу журналиста Михаила Ткача и не пытаться юридически "замылить" это дело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

"Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения.

Дай Бог ему здоровья.

Сегодня к нему летели гости.

Различными частными самолетами.

Сегодня в аэропорту, в котором строят терминал то ли для Ярославского/то ли для Бени/ и взлетную полосу то ли для государства/то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу "Украинской правды".

Ублюдки бросались с ножами на журналистов.

…

Я лично обращаюсь к руководителям государства с призывом дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело.

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Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги, и если из нее исчезнет какая-либо информация, это будет свидетельствовать о сговоре полиции с преступниками.

Также я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия, чтобы передать в "УП" всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

…

Извините, но накипело.

Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ, сосущие кровь из нашего города".

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

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