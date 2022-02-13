Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Власть должна дать политическую оценку и не пытаться юридически "замылить" дело
Мэр Днепра Борис Филатов призвал власти дать политическую оценку нападению на съемочную группу журналиста Михаила Ткача и не пытаться юридически "замылить" это дело.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.
"Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения.
Дай Бог ему здоровья.
Сегодня к нему летели гости.
Различными частными самолетами.
Сегодня в аэропорту, в котором строят терминал то ли для Ярославского/то ли для Бени/ и взлетную полосу то ли для государства/то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу "Украинской правды".
Ублюдки бросались с ножами на журналистов.
…
Я лично обращаюсь к руководителям государства с призывом дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело.
Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги, и если из нее исчезнет какая-либо информация, это будет свидетельствовать о сговоре полиции с преступниками.
Также я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия, чтобы передать в "УП" всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
…
Извините, но накипело.
Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ, сосущие кровь из нашего города".
Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.
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Наш ущербный президент отменил закрытое собрание руководителей фракций, только потому, что инициатива этого собрания шла от Порошенко!
Оно неспособно ни на что, а его цель - слить Украину ***** и стать гауляйтером.
янелох мабудь гарний клоун, актор, чи артист.
як президент, він чмо, профан, жулік.
і мабудь вже став злодієм
единственное что можно ему пожелать
ментяри стоять на боці куй зна кого.
гнати жирних боровів нах..... з служби.
вони ...ідараси не зреагували на звернення про напад.
Зачем нам такая полиция?! Они точно не служат народу Украины!
О і поквитався. Можливо тут і Беня допоміг
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7249429311763969?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·
Бандити, пов'язані з фірмою "Наріка", напали на журналістів УП у Дніпрі
Журналіст УП https://www.facebook.com/mixailotkach?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Mykhailo Tkach разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського у Дніпро прилітають на чартерах гості.
Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку.
Все це відбувалось на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників. Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно витїхали з аеропорту.
Джерела Цензор.Нет встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.
Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".
Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.
Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.
Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але усі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Леонід Маслов та https://www.facebook.com/profile.php?id=100000635661702&__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Дмитро Круговий .
"Нарік" виживає при будь-якій владі. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенко, і навіть разом з Порошенко фотографувався у церкві - і тому на відміну від Корбана до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровськоого був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський.
Тому тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі при Зеленському. Тепер Петровський має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема у місцевих органи, що займаються землею та оформленням нерухомості.
Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віце-президент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамія, і вони разом проводять значну частину часу, вирішують спільні питання.
Тому не дивно, що Петровський вирішив зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів.
А що? Поліція в області та замгенпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі президента та партії Слуга народу прямі, пару дзвінків і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу друга, який вирішує усі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу.
Чи в нас не поліція а холуї на підтанцьовці у кримінала?
Як ЗЕбеня може прибрати сам себе?