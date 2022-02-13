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Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Власть должна дать политическую оценку и не пытаться юридически "замылить" дело

Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Власть должна дать политическую оценку и не пытаться юридически

Мэр Днепра Борис Филатов призвал власти дать политическую оценку нападению на съемочную группу журналиста Михаила Ткача и не пытаться юридически "замылить" это дело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

"Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения.
Дай Бог ему здоровья.
Сегодня к нему летели гости.
Различными частными самолетами.
Сегодня в аэропорту, в котором строят терминал то ли для Ярославского/то ли для Бени/ и взлетную полосу то ли для государства/то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу "Украинской правды".
Ублюдки бросались с ножами на журналистов.

Я лично обращаюсь к руководителям государства  с призывом дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело.

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Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги, и если из нее исчезнет какая-либо информация, это будет свидетельствовать о сговоре полиции с преступниками.

Также я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия, чтобы передать в "УП" всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

Извините, но накипело.
Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ, сосущие кровь из нашего города".

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

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Автор: 

Днепр (4399) журналистика (3287) нападение (2208) свобода слова (1169) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+53
Какая политическая оценка?
Наш ущербный президент отменил закрытое собрание руководителей фракций, только потому, что инициатива этого собрания шла от Порошенко!
Оно неспособно ни на что, а его цель - слить Украину ***** и стать гауляйтером.
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13.02.2022 18:36
+29
Более всего меня возмущают действия такой "полиции", которая чем там занималась?
Зачем нам такая полиция?! Они точно не служат народу Украины!
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13.02.2022 18:57
+23
У Бени сегодня день рождения. Даже не знаю что ему пожелать, думая про него, одни маты в голове крутятся.
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13.02.2022 18:47
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Правила форума Совет форумчан
Какая политическая оценка?
Наш ущербный президент отменил закрытое собрание руководителей фракций, только потому, что инициатива этого собрания шла от Порошенко!
Оно неспособно ни на что, а его цель - слить Украину ***** и стать гауляйтером.
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13.02.2022 18:36 Ответить
згоден.
янелох мабудь гарний клоун, актор, чи артист.
як президент, він чмо, профан, жулік.
і мабудь вже став злодієм
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13.02.2022 18:57 Ответить
клоун та актор він теж поганий
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13.02.2022 19:06 Ответить
Він зрадник!
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13.02.2022 20:10 Ответить
Упс, то це таки бєніни орли "перешкоджають журналістській діяльності"? Хоча у Дніпрі усі зашкварені: це місто, як Чікаго у штатах - одна #идівська мафіозна структура проти іншої.
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13.02.2022 18:39 Ответить
Нажаль так. Підтверджую як мешканець Дніпра.
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13.02.2022 19:03 Ответить
потер уже Фил этот пост, то ли скрыл. видать, именинник позвонил, не понравилось что здоровье ему должен давать Бог и не указано какой именно
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13.02.2022 18:42 Ответить
Пост на месте, никто ничего не удалял.
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13.02.2022 18:51 Ответить
я сказал - удалил или скрыл. у меня не открывается
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13.02.2022 19:43 Ответить
У Бени сегодня день рождения. Даже не знаю что ему пожелать, думая про него, одни маты в голове крутятся.
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13.02.2022 18:47 Ответить
59 - бородатой бабушке )))
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13.02.2022 18:57 Ответить
помолимся чтоб не дотянул до юбилея

единственное что можно ему пожелать
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13.02.2022 19:33 Ответить
Не трогайте преЗЕдента и его окружение, а то Пукин нападет....
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13.02.2022 18:48 Ответить
яка нах..й політична оцінка.
ментяри стоять на боці куй зна кого.
гнати жирних боровів нах..... з служби.
вони ...ідараси не зреагували на звернення про напад.
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13.02.2022 18:52 Ответить
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13.02.2022 18:53 Ответить
подарочем скромный к днюхе)))) от зелезаморыша
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13.02.2022 18:58 Ответить
Более всего меня возмущают действия такой "полиции", которая чем там занималась?
Зачем нам такая полиция?! Они точно не служат народу Украины!
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13.02.2022 18:57 Ответить
Вона тут служить богообраному народу.
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13.02.2022 19:04 Ответить
Это не полиция, а мусор!
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13.02.2022 19:13 Ответить
Так пусть Израиль им и зарплату платит.
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13.02.2022 20:13 Ответить
Гої заплатять.
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13.02.2022 20:26 Ответить
А ОПГ-ФПГ под названием "аБориГены" Филатова и Корбана, которое превратило Днепр в платную парковку и откачивает парковочное бабло в офшор, оставляя бюджету города 15% - тоже уберут?
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13.02.2022 19:06 Ответить
Твой ник соответствует тебе
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13.02.2022 19:08 Ответить
а ты же по своей дебильности не знаешь что это слово означает, верно?
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13.02.2022 20:16 Ответить
о-ёй, а кто же это меня спамит? фанаты аБориГенов?
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13.02.2022 20:18 Ответить
Да любой аеропорт является режимным и охраняемым объектом и просто так на его територию не попадеш.Так что зесь задеяны как менты так и охрана и не без согласования с властями.Спокойно пришли напали и ушли и никто ничего и незнает.Ну а камеры в этот момент как всегда не работали из-за профилактического обслуживания.
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13.02.2022 19:06 Ответить
P.S.Ще нехай радуються що не вбили адже гості Коломойського не хотять світитися на камери.Тільки ось журюсь чи встигне ЗЕ повернутись до розмовин із Байденом чи теж відмінить?
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13.02.2022 19:22 Ответить
Фiлатов украiнською пост написав чи цe пeрeклад?
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13.02.2022 19:06 Ответить
Переклад. Українською Бера гребує.
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13.02.2022 20:28 Ответить
я знаю що вiн какающий. тому здивувала подача нoвини украiнською.
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14.02.2022 00:09 Ответить
А чому Беня? Може Зеля. Ткаж же дітям Зеленського жити не дає "Завдяки вам (ред. Ткачу) ніхто з моїх дітей не може бути без охорони, завдяки вам вони майже нічого ніде не святкують".
О і поквитався. Можливо тут і Беня допоміг
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13.02.2022 19:12 Ответить
что, были случаи нападения журналистов на вовочкиных пи*дюков?
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13.02.2022 20:25 Ответить
Ткач на них нападав
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13.02.2022 21:44 Ответить
Да, 59 это маловато, ещё ж сколько лет оно будет пить людскую кровь
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13.02.2022 19:30 Ответить
Филатову огромное респектище!! Жить рядом с ФПГ и ОПГ - это подвиг
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13.02.2022 19:32 Ответить
сам же их и создавал
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13.02.2022 19:34 Ответить
+++
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13.02.2022 20:29 Ответить
это для него конкурирующие ОПГ-ФПГ
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13.02.2022 20:21 Ответить
Так. Нічого особистого, просто бізнес.
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13.02.2022 20:29 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7249429311763969?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·



Бандити, пов'язані з фірмою "Наріка", напали на журналістів УП у Дніпрі

Журналіст УП https://www.facebook.com/mixailotkach?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Mykhailo Tkach разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського у Дніпро прилітають на чартерах гості.

Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку.

Все це відбувалось на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників. Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно витїхали з аеропорту.

Джерела Цензор.Нет встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.

Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але усі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Леонід Маслов та https://www.facebook.com/profile.php?id=100000635661702&__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Дмитро Круговий .

"Нарік" виживає при будь-якій владі. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенко, і навіть разом з Порошенко фотографувався у церкві - і тому на відміну від Корбана до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровськоого був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський.

Тому тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі при Зеленському. Тепер Петровський має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема у місцевих органи, що займаються землею та оформленням нерухомості.

Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віце-президент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамія, і вони разом проводять значну частину часу, вирішують спільні питання.

Тому не дивно, що Петровський вирішив зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів.

А що? Поліція в області та замгенпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі президента та партії Слуга народу прямі, пару дзвінків і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу друга, який вирішує усі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу.
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13.02.2022 19:36 Ответить
Не треба обрехувати чесну,реформовану поліцію,рехворматор Аваков все рехвормував.
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13.02.2022 19:44 Ответить
Почему журналисты не носят с собой огнестрел? Им по закону разрешено! Пристрелил бы пару бандосов Нарика - воздух в Днепре стал бы чище
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13.02.2022 20:23 Ответить
Бандосы кстати дебильноватые, как положено - удаленное видео можно запросто восстановить, случай в Укрэксимбанке в пример
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13.02.2022 20:27 Ответить
А поліція та закон в нас є?
Чи в нас не поліція а холуї на підтанцьовці у кримінала?
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14.02.2022 01:30 Ответить
Ткач получил свое, совсем обнаглел, потерял страх, разговаривает с вовчиком на равных, пусть радуется, шо остался живой.
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13.02.2022 20:06 Ответить
Дійсно, людина не може размовляти на рівних з істотою, що значно нижче по розвитку.
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13.02.2022 20:31 Ответить
Миша готовится жениться,баблосы стрижет беззастенчиво.Беня -очень креативен ,и Ткача обязательно юридически макнет.
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13.02.2022 20:32 Ответить
Братки из 90-х решили тряхнуть стариной...
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13.02.2022 20:59 Ответить
они уже пару десятилетий на том и кормятся, главное рамсы не путать
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13.02.2022 22:22 Ответить
Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ, сосущие кровь из нашего города". Источник:

Як ЗЕбеня може прибрати сам себе?
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13.02.2022 21:03 Ответить
ЗЕНЕЛОХ може також до Бені прелітав ! І щоб не зняли, ненароком, "величнішого" і побили тих нишпорок !??
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13.02.2022 22:46 Ответить
Филатов воюет с Нариком много лет, но у того мощная крыша ...
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13.02.2022 23:37 Ответить
беня желаю вам в самой ближайшей перспективе, посетить все, достойные вас, достопримечательные места в США
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14.02.2022 01:21 Ответить
 
 