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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина предупреждает об опасности полетов 14-19 февраля над частью Черного моря из-за учений РФ, - Ярмак

Украина предупреждает об опасности полетов 14-19 февраля над частью Черного моря из-за учений РФ, - Ярмак

Украина официально обнародовала аэронавигационную информацию об "активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14.02 по 19.02.2022".

Об этом говорится в фейсбук-сообщении исполняющего обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака, передает Цензор.НЕТ.

"Уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендуется не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем.

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Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов.

Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами", - подчеркнул Ярмак.

Он напомнил, что ответственность за обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем в пределах района полетной информации Симферополь в соответствии с Решением Совета ИСАО от 17 февраля 1997 года делегировано Украине, но после оккупации Крыма "РФ путем нелегитимных публикаций аэронавигационной информации в одностороннем порядке декларирует стремление на аэронавигационное обслуживание в рамках РПИ Симферополь". В часности, на прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14 по 19 февраля из-за проведения учений.

"В случае появления информации о проведении потенциально опасной для гражданской авиации деятельности в соответствии с международными правилами для обеспечения безопасности полетов применяется специальный порядок действий.

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В соответствии с ним Украиной осуществлена ​​официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного моря и о необходимости учета информации для планирования полетов в определенной части воздушного пространства - с 14.02 по 19.02.2022", - подчеркнул Ярмак.

Автор: 

полеты (77) россия (95381) Украэрорух (40) военные учения (3457) Черное море (1475) Ярмак (2)


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Топ комментарии
+7
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13.02.2022 19:20
+6
***** никогда никого не предупреждает,просто убил президента Польши под смоленском и шито-крыто.
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13.02.2022 19:32
+2
Это еще что за один? Молочный брат Ермака по спец-школе КГБ ? Вместе обезжиренное молоко в кубрике лопали?
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13.02.2022 19:03
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Ну вот, уже никто никуда не идёт... не летит... по крайней мере с Одессы.
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13.02.2022 19:01 Ответить
Путаю Андрия Ярмака и Андрея Ермака.
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13.02.2022 19:01 Ответить
Это еще что за один? Молочный брат Ермака по спец-школе КГБ ? Вместе обезжиренное молоко в кубрике лопали?
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13.02.2022 19:03 Ответить
секретарша вже стала речником розвідки?
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13.02.2022 19:07 Ответить
вибачаюсь.
переплутав з єрмаком
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13.02.2022 19:09 Ответить
Приватні літаки розбігаються, як таргани. Австрія, Кіпр, Греція і тому подібне.
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13.02.2022 19:19 Ответить
а що не так? Це нормально
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13.02.2022 19:39 Ответить
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13.02.2022 19:20 Ответить
То есть со взятием Киева управились за четыре часа с момента нападения на Украину, включая перерыв на обед. Веселая картинка, не удивительно что западные посольства бегут из Киева. Эти картинки в Ольгино делают, понятно, а вот кто им лайкает?
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13.02.2022 20:12 Ответить
мнє кажется, захватчікі-солдати нє доживут до заработной плати...
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13.02.2022 20:14 Ответить
якого хєра я повине пропустити свій обід заради якихось кацапів? та ще і полежати треба щоб салко зав"язалось...
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13.02.2022 20:35 Ответить
Вторжение в Украину и санкции Запада неминуемо принесут России девальвацию рубля, обвал рынков и удар по благосостоянию граждан, единодушны экономисты, пишет https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyan-predupredili-o-blokirovke-vkladov-v-slucha-voyny-1031188012 finanz.ru .

В «день пересечения» границы, если он наступит, могут быть сразу же введены ограничения на снятие вкладов и снятие денег в банкоматах, считает экономист Яков Миркин, завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«Никто не знает планов властей, но это то, что «происходит обычно», или то, что может случиться исходя из логики событий», - уточняет Миркин.

В годы Великой отечественной ІІ мировой войны снятие наличных со счетов было ограничено в первые же дни, а для граждан ссср были введены военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги.

В результате если до войны поступления в госбюджет от налогов и займов населения составляли 10-12% доходов, то за четыре года войны их доля превысила 60%.

По данным ЦБ рф, на 1 января россияне держали на счетах и вкладах в отечественных банках 34,7 трлн рублей. Из них 27,8 трлн - в рублях и 92,8 млрд долларов - в иностранной валюте.

Помимо этого, у граждан есть еще 14,1 трлн рублей сбережений в наличных, из которых 8,7 трлн - в инвалютах (оценка Росстата).

Но обмен рублей на валюту также может быть ограничен, равно как и хождение наличной валюты, считает Миркин. Рубль рухнет, повалятся акции, облигации, ОФЗ, начнется «паническое бегство капитала из России», описывает сценарий он.

«Рубль мы сможем ловить на уровне 85-90 (за доллар)», - солидарен в оценках по рынку Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».
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13.02.2022 20:12 Ответить
***** никогда никого не предупреждает,просто убил президента Польши под смоленском и шито-крыто.
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13.02.2022 19:32 Ответить
Ярмак - белорусский вариант фамилии Ермак.
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13.02.2022 19:43 Ответить
Амен!
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13.02.2022 20:19 Ответить
Ну хорошо, америкосы специально делают панику, "тупые" - по мнению слуг, Израилетяне, Англичане, Французы, Американцы, Нидерланды и те же немцы с прибалтами - вывозят своих граждан, а что значит три танковые дивизии уже 35 км от Харькова? Это тупые граждане России и Украины? https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/rossiya-perebrasyvaet-k-ukraine-eshche-odnu-tankovuyu-armiyu-cit-1602567.html
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13.02.2022 20:03 Ответить
https://focus.ua/*******-novosti/506324-rossiya-perebrasyvaet-k-ukraine-1-yu-gvardeyskuyu-tankovuyu-armiyu-issledovateli-cit-foto-video
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13.02.2022 20:17 Ответить
За інформацією чергових сил ППО, російські літаки вдаються до провокативних дій вздовж повітряних кордонів України (літять до кордону, потім повертають). Подібні провокації були навесні 2018 року.
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13.02.2022 20:10 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY?fbclid=IwAR2FiwAvS2Og6XNW42YtiZTpZQl2EDdXo0mc5mB4KxPMqsXfq5EI-0QJYQs https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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13.02.2022 20:23 Ответить
Нє , ну логічно .Уряд РФ вже декілька разів робив замовлення російській армії збивати пасажирські літаки . То й же МН-17 , хоча б .
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13.02.2022 21:21 Ответить
 
 