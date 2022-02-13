Украина предупреждает об опасности полетов 14-19 февраля над частью Черного моря из-за учений РФ, - Ярмак

Украина официально обнародовала аэронавигационную информацию об "активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14.02 по 19.02.2022".

Об этом говорится в фейсбук-сообщении исполняющего обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака, передает Цензор.НЕТ.

"Уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендуется не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем.

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Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов.

Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами", - подчеркнул Ярмак.

Он напомнил, что ответственность за обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем в пределах района полетной информации Симферополь в соответствии с Решением Совета ИСАО от 17 февраля 1997 года делегировано Украине, но после оккупации Крыма "РФ путем нелегитимных публикаций аэронавигационной информации в одностороннем порядке декларирует стремление на аэронавигационное обслуживание в рамках РПИ Симферополь". В часности, на прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14 по 19 февраля из-за проведения учений.

"В случае появления информации о проведении потенциально опасной для гражданской авиации деятельности в соответствии с международными правилами для обеспечения безопасности полетов применяется специальный порядок действий.

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В соответствии с ним Украиной осуществлена ​​официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного моря и о необходимости учета информации для планирования полетов в определенной части воздушного пространства - с 14.02 по 19.02.2022", - подчеркнул Ярмак.