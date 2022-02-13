Украина предупреждает об опасности полетов 14-19 февраля над частью Черного моря из-за учений РФ, - Ярмак
Украина официально обнародовала аэронавигационную информацию об "активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14.02 по 19.02.2022".
Об этом говорится в фейсбук-сообщении исполняющего обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака, передает Цензор.НЕТ.
"Уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендуется не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.
Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем.
Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов.
Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами", - подчеркнул Ярмак.
Он напомнил, что ответственность за обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем в пределах района полетной информации Симферополь в соответствии с Решением Совета ИСАО от 17 февраля 1997 года делегировано Украине, но после оккупации Крыма "РФ путем нелегитимных публикаций аэронавигационной информации в одностороннем порядке декларирует стремление на аэронавигационное обслуживание в рамках РПИ Симферополь". В часности, на прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14 по 19 февраля из-за проведения учений.
"В случае появления информации о проведении потенциально опасной для гражданской авиации деятельности в соответствии с международными правилами для обеспечения безопасности полетов применяется специальный порядок действий.
В соответствии с ним Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного моря и о необходимости учета информации для планирования полетов в определенной части воздушного пространства - с 14.02 по 19.02.2022", - подчеркнул Ярмак.
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В «день пересечения» границы, если он наступит, могут быть сразу же введены ограничения на снятие вкладов и снятие денег в банкоматах, считает экономист Яков Миркин, завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.
«Никто не знает планов властей, но это то, что «происходит обычно», или то, что может случиться исходя из логики событий», - уточняет Миркин.
В годы
Великой отечественнойІІ мировой войны снятие наличных со счетов было ограничено в первые же дни, а для граждан ссср были введены военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги.
В результате если до войны поступления в госбюджет от налогов и займов населения составляли 10-12% доходов, то за четыре года войны их доля превысила 60%.
По данным ЦБ рф, на 1 января россияне держали на счетах и вкладах в отечественных банках 34,7 трлн рублей. Из них 27,8 трлн - в рублях и 92,8 млрд долларов - в иностранной валюте.
Помимо этого, у граждан есть еще 14,1 трлн рублей сбережений в наличных, из которых 8,7 трлн - в инвалютах (оценка Росстата).
Но обмен рублей на валюту также может быть ограничен, равно как и хождение наличной валюты, считает Миркин. Рубль рухнет, повалятся акции, облигации, ОФЗ, начнется «паническое бегство капитала из России», описывает сценарий он.
«Рубль мы сможем ловить на уровне 85-90 (за доллар)», - солидарен в оценках по рынку Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY?fbclid=IwAR2FiwAvS2Og6XNW42YtiZTpZQl2EDdXo0mc5mB4KxPMqsXfq5EI-0QJYQs https://youtu.be/3WgfGcNiMVY