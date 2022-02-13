Офицер 58-й ОМПБр Руслан Макогон после подрыва на взрывном устройстве потерял обе ноги, восстановился и снова командует ротой

Руслан Макогон после тяжелого ранения вернулся на свой пост – командира инженерно-саперной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского – и получил звание "капитан".

Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform напоминает, что реабилитацию офицер проходил в Ирпенском госпитале.

После подрыва на взрывном устройстве он потерял обе ноги, ампутацию пришлось сделать ниже колен. Реабилитация и восстановление длились около 8 месяцев.

Как рассказывает Руслан Макогон, решение о возвращении на службу было твердым: "Не помню, чтобы я отчаялся. Неприятными были моменты именно относительно болезненных ощущений, а чувства отчаяния или безисходности не было. Просто ждал, когда снова стану на ноги. Для начала, в первые дни, надо было привыкать к протезам. Сидеть в них, надевать хотя бы на пару часов в день. Протезы хорошие, их изготовило Киевское протезное предприятие "Без ограничений". Когда я к ним привык, потихоньку начал подниматься с помощью инструктора. Затем на костылях, позже - с одним костылем, и так понемногу расходился - большие расстояния, беговые дорожки. Теперь могу спокойно пройти три километра, а вот пробежать – немного. Подчиненные меня радостно встретили. Было ощущение, что никуда не уезжал. Командующий разрешил остаться в своей должности".

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Боец советует попавшим в подобную ситуацию побратимам не падать духом и много тренироваться.

"Чем больше тренируешься, тем легче потом будет жить, передвигаться. Сейчас я спокойно управляю машиной. Конечно, есть те, кто замыкается в себе, обычно это старшие люди. А те, которые помоложе, как-то проще переносят. В палате, когда я лежал в госпитале в Киеве, были ребята с ранениями - трое с ампутациями. Один поломан весь, у другого пятки раздроблены - на КамАЗе взорвался на противотанковой мине. В Ирпенском госпитале в отделении все ампутанты были. Я до сих пор общаюсь с ними. Один, у которого были поломаны ноги, уже в строю, сейчас в район ООС уезжать должен. Другой с высокой проблемной ампутацией в Германию будет выезжать, ему будут делать нанопротез. Еще один дома, проходил комиссию. Тоже думает вернуться", - рассказал Макогон.