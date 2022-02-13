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Офицер 58-й ОМПБр Руслан Макогон после подрыва на взрывном устройстве потерял обе ноги, восстановился и снова командует ротой

Офицер 58-й ОМПБр Руслан Макогон после подрыва на взрывном устройстве потерял обе ноги, восстановился и снова командует ротой

Руслан Макогон после тяжелого ранения вернулся на свой пост – командира инженерно-саперной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского – и получил звание "капитан".

Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform напоминает, что реабилитацию офицер проходил в Ирпенском госпитале.

После подрыва на взрывном устройстве он потерял обе ноги, ампутацию пришлось сделать ниже колен. Реабилитация и восстановление длились около 8 месяцев.

Как рассказывает Руслан Макогон, решение о возвращении на службу было твердым: "Не помню, чтобы я отчаялся. Неприятными были моменты именно относительно болезненных ощущений, а чувства отчаяния или безисходности не было. Просто ждал, когда снова стану на ноги. Для начала, в первые дни, надо было привыкать к протезам. Сидеть в них, надевать хотя бы на пару часов в день. Протезы хорошие, их изготовило Киевское протезное предприятие "Без ограничений". Когда я к ним привык, потихоньку начал подниматься с помощью инструктора. Затем на костылях, позже - с одним костылем, и так понемногу расходился - большие расстояния, беговые дорожки. Теперь могу спокойно пройти три километра, а вот пробежать – немного. Подчиненные меня радостно встретили. Было ощущение, что никуда не уезжал. Командующий разрешил остаться в своей должности".

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Боец советует попавшим в подобную ситуацию побратимам не падать духом и много тренироваться.

"Чем больше тренируешься, тем легче потом будет жить, передвигаться. Сейчас я спокойно управляю машиной. Конечно, есть те, кто замыкается в себе, обычно это старшие люди. А те, которые помоложе, как-то проще переносят. В палате, когда я лежал в госпитале в Киеве, были ребята с ранениями - трое с ампутациями. Один поломан весь, у другого пятки раздроблены - на КамАЗе взорвался на противотанковой мине. В Ирпенском госпитале в отделении все ампутанты были. Я до сих пор общаюсь с ними. Один, у которого были поломаны ноги, уже в строю, сейчас в район ООС уезжать должен. Другой с высокой проблемной ампутацией в Германию будет выезжать, ему будут делать нанопротез. Еще один дома, проходил комиссию. Тоже думает вернуться", - рассказал Макогон.

Автор: 

реабилитация (346) 58 отдельная мотопехотная бригада (114)


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Топ комментарии
+72
Есть еще люди в нашей стране...
Без доли иронии.
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13.02.2022 19:29
+64
саме через таких хлопців, війська путіна вмиються власною кров,ю
дай Бог тобі брате здоров,я, та довголіття.
Слава ГЕРОЮ,
Слава Україні.
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13.02.2022 19:34
+38
58-ма конотопська. Там уся бригада - бійці! Москалям люлєй надають, якщо щось!
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13.02.2022 19:35
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Есть еще люди в нашей стране...
Без доли иронии.
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13.02.2022 19:29 Ответить
Настоящий Герой ! Низкий поклон ! ❤️💙💛
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13.02.2022 20:38 Ответить
саме через таких хлопців, війська путіна вмиються власною кров,ю
дай Бог тобі брате здоров,я, та довголіття.
Слава ГЕРОЮ,
Слава Україні.
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13.02.2022 19:34 Ответить
58-ма конотопська. Там уся бригада - бійці! Москалям люлєй надають, якщо щось!
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13.02.2022 19:35 Ответить
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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13.02.2022 19:35 Ответить
Киев Москву построил, Киев её и спалит.
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13.02.2022 20:32 Ответить
Слава і честь! Дяка, солдате!
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13.02.2022 19:36 Ответить
Мужні воїни Сили вам і стійкого духу Ну і Бог нехай вам допомагає.
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13.02.2022 19:36 Ответить
Дяка тобі, Воїне. Слава Україні. Слава Героям.
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13.02.2022 19:42 Ответить
Слава Воїну!
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13.02.2022 19:46 Ответить
Слава УКРАЇНСЬКОМУ Воїну!!
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13.02.2022 21:16 Ответить
Моя пошана Герою !
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13.02.2022 19:48 Ответить
Шана воiну незламному! Здоровья !
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13.02.2022 19:48 Ответить
Таких не здолати та не перемогти.Справжньому воїну та офіцеру-респект...
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13.02.2022 19:49 Ответить
Честь!
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13.02.2022 19:51 Ответить
и Слава!
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13.02.2022 20:18 Ответить
Благодаря таким Героям наша родная Украина одолеет рашистскую наволочь!
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13.02.2022 19:56 Ответить
Слава Герою! Дякую! Бережи Вас Бог!
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13.02.2022 20:01 Ответить
Честь і хвала, горджуся такими співвітчизниками!!!🇺🇦
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13.02.2022 20:07 Ответить
God bless you!
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13.02.2022 20:18 Ответить
ось такими Людьми, Героями, Чоловіками, Воїнами і повинна пишатися Україна...
(дай Боже Руслану довгого і щасливого Життя)
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13.02.2022 20:21 Ответить
СПРАВЖНІЙ ВОЇН, КОЗАК!!!!!!
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13.02.2022 20:23 Ответить
Велика подяка Герою-захиснику! Ви - наша гордість та сила!
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13.02.2022 20:24 Ответить
Отаких на ключові посади в армії,а не квартальну вату !
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13.02.2022 20:27 Ответить
Отакі люди повинні отримувати достойну винагороду за наш з Вами захист, лікарі, які врятували багато життів а не якісь футболісти, рєпери, та куета московська типу моргенштернів
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13.02.2022 20:30 Ответить
Дай Бог здоов*я герою!
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13.02.2022 20:40 Ответить
Respekt !
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13.02.2022 20:43 Ответить
Ботоксный гомосек из бункера соображает с кем имеет дело
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13.02.2022 22:06 Ответить
Повага Офіцеру і сильній духом людині.

Здоров'я, щастя і добра в житті !
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13.02.2022 23:19 Ответить
 
 