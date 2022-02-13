Правительство сегодня примет решения, благодаря которым полеты над Украиной будут продолжаться, - ОП
Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками".
В 20:00 состоится заседание Кабинета Министров, ожидаем их принятия.
Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал он.
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Кажуть, що Лєна Зеленська зараз в якісь з країн ЄС знаходиться з дітьми.
Слуги Народу навіть Раду на карантин закрили, щоб сім'ї вивезти з країни.
Буде війна чи ні - ми вистоїмо. Але я би заборонив повернення в країну всім громадянам України, які втекли від загрози.
Уже денег платить не будут.
Не напрягайся.
Лучше пакуй чемодан - зебуины все разбежались, тебя бросили, и спасаться тебе придется самому.
Твой "блохер"гаврилечко также вещает, что у нас "гражданская" война!
Тупые боты постят кремлевские фейки---КТО ВАМ ВЕРИТ?
Проблема не в ваших решениях, а в армии РФ, стояще на границе.
Но КЛМ, например, насрать на наш КМ и ОП.
Что не так с вторжением в Украину?
Продолжаю тему вторжения в Украину, а именно, почему оно не состоялось в обещанное 24 декабря 2021 года, почему оно не состоялось в январе 2022 года и почему его не следует ожидать с 15 на 16 февраля 2022 года, постараюсь объяснить максимально кратко и предельно доходчиво.
Чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину, с достаточно интенсивным периодом боевых действий и удержанием больших территорий, России необходимо задействовать минимум 200 тыс сухопутных войск. В настоящее время у границ с Украиной чуть больше 140 тыс личного состава ВС РФ.
Если же предположить, что вторжение таки состоится в ближайшее время, то это будет полуограниченный контингент сухопутных войск с поддержкой других родов войск, в полной мере не обеспечивающий полного контроля оперативной обстановки по всем линиям фронта. Фактически, это будет бессмысленная и малоэффективная для России авантюра, которая выльется в колоссальные человеческие потери.
Разумеется, для России цена человеческой жизни - копейки, но то, что в результате такой кровавой авантюры она потеряет сотни и даже тысячи единиц боеспособной техники, которая для неё на вес золота - это для Кремля не приемлемо!
Вторжение в ближайшее время маловероятно ещё и потому, что на следующей неделе будет весьма неблагоприятная переменная погода для подобного рода боевых действий, а именно - морозные ночи и теплые дни. То есть, ночью ударяет "минус" и всё промерзает, а с утра бьёте "плюс" и всё это течёт и мокнет. В таких условиях проводит наступательные действия гусеничной и колёсной техникой крайне затруднительно, и продвижение оккупационных войск будет тормозить уже не столько артиллерия и сопротивление обороняющейся стороны, сколько - болото.
Важно понимать, что в ближайшее время серьёзного промерзания грунта не стоит ожидать и если предположить, что Россия не станет действовать как минимум до доведения своей группировки до 200 тыс человек, то и тут будет фальстарт. Почему? Потому, что раньше весны, когда погода начнёт радовать не только набухающими почками, но и дождями, она эту группировку не сможет собрать.
Таким образом, имеется целый ряд факторов, говорящих о том, что в ближайшее время очередного российского вторжения в Украину не состоится. Конечно, это не уменьшает степень угрозы, но это, по крайней мере, позволяет более критично смотреть на происходящие вещи.
К сожалению, на сегодняшний день, многие подвергаются паническим настроениям. И если в некоторых аспектах жизни панка не играет существенной роли, то в ряде - очень даже. Например, в области экономики.
Увы, но те угрозы которые имеются на сегодняшний день у наших границ создают крайне негативный эффект для нашей экономики. И, на мой взгляд, партнёры Украины, вместо того, чтобы лишний раз агонизировать в эфире, вполне бы могли уже ввести те или иные санкции против России.
А то обещания ввести губительные санкции в случае вторжения это конечно хорошо, но экономика Украины уже страдает, от российского бряцанья оружием у наших границ, то есть - агрессия уже осуществляется.
Но, это уже другая тема для разговора.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заринском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России .
Малиновка - исчезнувший посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Суетском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края России.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Шелаболихинском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия .
Просто оно типа в Украине и считает себя типа украинцем.
Шож він так довго думав...
...ромашка *** и путь к хаосу который на руку только кацапам...
И когда открыли?
Или я что-то пропустил?
Зелень думает - ЗАКРЫВАТЬ небо, то - не закрывать небо .. думают дауны !?
думать то можно но нах все в сми вываливать их роздумы идиотов !?
решат что-то окончательно - вот тогда и говорите в сми..
Сам придумал, сам соврал, сам увидел в этом зраду.
Шо ты куришь?
Как мудро...
Вова, просто отойди тихонечко в сторонку и не мешай взрослым... А еще лучше тихонечко в лес уйди.