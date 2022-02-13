РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11034 посетителя онлайн
Новости
10 874 69

Правительство сегодня примет решения, благодаря которым полеты над Украиной будут продолжаться, - ОП

Правительство сегодня примет решения, благодаря которым полеты над Украиной будут продолжаться, - ОП

Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками".

В 20:00 состоится заседание Кабинета Министров, ожидаем их принятия.

Читайте также: Небо открытое, Европейское агентство авиабезопасности не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной, - ОП

Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал он.

Автор: 

полеты (77) Тимошенко Кирилл (432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Oleg

Кажуть, що Лєна Зеленська зараз в якісь з країн ЄС знаходиться з дітьми.
Слуги Народу навіть Раду на карантин закрили, щоб сім'ї вивезти з країни.
Буде війна чи ні - ми вистоїмо. Але я би заборонив повернення в країну всім громадянам України, які втекли від загрози.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:41
+28
Дебилы ЗЕленые.

Проблема не в ваших решениях, а в армии РФ, стояще на границе.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:42
+23
Маріуполь сьогодні
показать весь комментарий
13.02.2022 19:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleg

Кажуть, що Лєна Зеленська зараз в якісь з країн ЄС знаходиться з дітьми.
Слуги Народу навіть Раду на карантин закрили, щоб сім'ї вивезти з країни.
Буде війна чи ні - ми вистоїмо. Але я би заборонив повернення в країну всім громадянам України, які втекли від загрози.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:41 Ответить
а италии они, на вилле.. в окружении вилл, хозяева которых кацапы
показать весь комментарий
13.02.2022 19:44 Ответить
Ну а ці ще збираються. https://uainfo.org/blognews/1644771275-goncharenko-vryot-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy-poka-ego.html
показать весь комментарий
13.02.2022 19:51 Ответить
Где ж он врёт ,зесрань,если нас все самолёты облетают...небо закрылось автоматически ,как бы твоя зекрыса не визжала-пусть теперь оденет куртку с ещё большими подплечниками,в знак протеста
показать весь комментарий
13.02.2022 20:11 Ответить
uainfo.org -дуже контраверсійний сайт, таке враження, що на ньому новини про Україну для росії
показать весь комментарий
13.02.2022 20:12 Ответить
и такое говорят Петр Алексеевич в срочном порядке вывозит свою семью и наличную валюту за границу. Причем не просто так… очевидно, вспомнив "боевое прошлое", для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - рассказал он.Но, по словам Гаврилечко, планам Порошенко воспрепятствовали СБУ и ОП.Порошенко, по его информации, удалось оперативно договориться с Ахметовым о предоставлении четырех инкассаторских автобусов банку ПУМБ.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:58 Ответить
Кому шо а зебилу порошеко снится. По факту сейчас половина моносброда сидит заграницей и не хочет возвращаться сюда. Свинья стефанчук хочет протянуть загон разрешающий голосовать удаленно.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
Зебил, ну ты и фантаст. Наверное в 95м квартале работаешь.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
мужик, подоляк уже *****.

Уже денег платить не будут.
Не напрягайся.

Лучше пакуй чемодан - зебуины все разбежались, тебя бросили, и спасаться тебе придется самому.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:05 Ответить
Та все так і є,тільки не бронеавтомобілі а бронепоїзди і не 2 а 22, і не гривні з монетного а долари США і пресікли не СБУ і ОПа а особисто баканов і зеля героїчно відбили в кровавому бою.Оце правда,а ти,зелений дурню якісь фейки кнопаєш.
показать весь комментарий
13.02.2022 21:17 Ответить
Говорят, что кур доят !
Твой "блохер"гаврилечко также вещает, что у нас "гражданская" война!
Тупые боты постят кремлевские фейки---КТО ВАМ ВЕРИТ?
показать весь комментарий
13.02.2022 22:14 Ответить
вот ты и есть тупой бот.Своим постом я ответил на пост твоего коллеги который начал со слова ГОВОРЯТ.Поищи в спаме должен валяться его пост.
показать весь комментарий
13.02.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2022 23:44 Ответить
Дебилы ЗЕленые.

Проблема не в ваших решениях, а в армии РФ, стояще на границе.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:42 Ответить
Значит нужно принять решения что армии рф не существует, тогда и нет проблем
показать весь комментарий
13.02.2022 19:45 Ответить
Ах ну да... Я забыл, что клоуны любят простые решения.

Но КЛМ, например, насрать на наш КМ и ОП.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:49 Ответить
Не лише КЛМ, а й іншим теж.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:56 Ответить
Мендель півтора твітами може це зробити
показать весь комментарий
13.02.2022 19:43 Ответить
А если вдруг собьют пассажирский борт Шмыгаль будет отвечать за такие решения?
показать весь комментарий
13.02.2022 19:43 Ответить
Не-не-не. У ЗЕ никто ни за что не отвечает.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:56 Ответить
все президенты, знач все виноваты!
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
не кажи гоп. нужны твои гарантии для приватных страховиков. это по ходу зеля опять решил ободрать народ: госгарантии за счет налогоплательщиков. а потом- почему так не любят евреев.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:43 Ответить
саме так, в цьому чиста правда!
показать весь комментарий
13.02.2022 19:50 Ответить
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit

Что не так с вторжением в Украину?

Продолжаю тему вторжения в Украину, а именно, почему оно не состоялось в обещанное 24 декабря 2021 года, почему оно не состоялось в январе 2022 года и почему его не следует ожидать с 15 на 16 февраля 2022 года, постараюсь объяснить максимально кратко и предельно доходчиво.



Чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину, с достаточно интенсивным периодом боевых действий и удержанием больших территорий, России необходимо задействовать минимум 200 тыс сухопутных войск. В настоящее время у границ с Украиной чуть больше 140 тыс личного состава ВС РФ.




Если же предположить, что вторжение таки состоится в ближайшее время, то это будет полуограниченный контингент сухопутных войск с поддержкой других родов войск, в полной мере не обеспечивающий полного контроля оперативной обстановки по всем линиям фронта. Фактически, это будет бессмысленная и малоэффективная для России авантюра, которая выльется в колоссальные человеческие потери.



Разумеется, для России цена человеческой жизни - копейки, но то, что в результате такой кровавой авантюры она потеряет сотни и даже тысячи единиц боеспособной техники, которая для неё на вес золота - это для Кремля не приемлемо!



Вторжение в ближайшее время маловероятно ещё и потому, что на следующей неделе будет весьма неблагоприятная переменная погода для подобного рода боевых действий, а именно - морозные ночи и теплые дни. То есть, ночью ударяет "минус" и всё промерзает, а с утра бьёте "плюс" и всё это течёт и мокнет. В таких условиях проводит наступательные действия гусеничной и колёсной техникой крайне затруднительно, и продвижение оккупационных войск будет тормозить уже не столько артиллерия и сопротивление обороняющейся стороны, сколько - болото.



Важно понимать, что в ближайшее время серьёзного промерзания грунта не стоит ожидать и если предположить, что Россия не станет действовать как минимум до доведения своей группировки до 200 тыс человек, то и тут будет фальстарт. Почему? Потому, что раньше весны, когда погода начнёт радовать не только набухающими почками, но и дождями, она эту группировку не сможет собрать.



Таким образом, имеется целый ряд факторов, говорящих о том, что в ближайшее время очередного российского вторжения в Украину не состоится. Конечно, это не уменьшает степень угрозы, но это, по крайней мере, позволяет более критично смотреть на происходящие вещи.



К сожалению, на сегодняшний день, многие подвергаются паническим настроениям. И если в некоторых аспектах жизни панка не играет существенной роли, то в ряде - очень даже. Например, в области экономики.



Увы, но те угрозы которые имеются на сегодняшний день у наших границ создают крайне негативный эффект для нашей экономики. И, на мой взгляд, партнёры Украины, вместо того, чтобы лишний раз агонизировать в эфире, вполне бы могли уже ввести те или иные санкции против России.



А то обещания ввести губительные санкции в случае вторжения это конечно хорошо, но экономика Украины уже страдает, от российского бряцанья оружием у наших границ, то есть - агрессия уже осуществляется.



Но, это уже другая тема для разговора.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:45 Ответить
Только посмотрел видеоблог одного американца (3млн просмотров) в котором он рассказывает в деталях нахера путину Украина на понятном в цивилизованном мире языке с фактами. Так вот, он говорит, что большой войны не будет еще по причине того, что кремлевская пропаганда не обработала ватников как следует, поэтому ватаны не понимают нахера им война с Украиной. Для сравнения в марте 2014-го, кацапские мозги были полностью отформатированы киселевым.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:12 Ответить
Дело в том, что Россия в принципе не верит в войну с Украиной, ведь это братский народ. Тут никакой обработкой не поможешь.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:27 Ответить
Маріуполь сьогодні
показать весь комментарий
13.02.2022 19:45 Ответить
Малиновка вчера.

показать весь комментарий
13.02.2022 19:49 Ответить
У вас на Роисе лето?
показать весь комментарий
13.02.2022 19:57 Ответить
Малиновка недалеко от Мариуполя. Но там теплее, с моря не поддувает.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:02 Ответить
Малиновка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Алейском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края России.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заринском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России .
Малиновка - исчезнувший посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Суетском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края России.
Мали́новка - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Шелаболихинском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайского края , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия .
показать весь комментарий
13.02.2022 20:05 Ответить
У нас своя Малиновка, а у вас - ваши.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:10 Ответить
Вчера ваша "победоносная" армия выглядела вот так:
показать весь комментарий
13.02.2022 20:01 Ответить
Не имею к ваши фантазиям никакого отношения.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
Это Ростовская область, совсем не фантазии.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:12 Ответить
Это кацапское говно все прекрасно знает.

Просто оно типа в Украине и считает себя типа украинцем.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:20 Ответить
Я - украинец и живу в Украине.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:22 Ответить
Ты зебил, этим все сказано.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:25 Ответить
Да хоть в Зимбабве. Все равно ты кацапское говно.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:28 Ответить
Хорошие будут мишени когда увязнут на украинской земле
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2022 20:06 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2022 20:42 Ответить
А це що, правда? https://uainfo.org/blognews/1644771275-goncharenko-vryot-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy-poka-ego.html
показать весь комментарий
13.02.2022 19:50 Ответить
ЗЕбил, а где ссылка на пост Гончаренко? Кроме слов такого же п#здуна-ЗЕбила Шнайдера ничего.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:01 Ответить
Бубочка видав указ який забороняє наступ московитських військ?
Шож він так довго думав...
показать весь комментарий
13.02.2022 19:54 Ответить
да уж.. Слуги ипонулись полностью.. То закрыли небо - то открыли !?
...ромашка *** и путь к хаосу который на руку только кацапам...
показать весь комментарий
13.02.2022 19:56 Ответить
Уточните, когда закрыли?
И когда открыли?
Или я что-то пропустил?
показать весь комментарий
13.02.2022 19:58 Ответить
хорошо .. для очень тупых и дотошливых ..
Зелень думает - ЗАКРЫВАТЬ небо, то - не закрывать небо .. думают дауны !?
думать то можно но нах все в сми вываливать их роздумы идиотов !?
решат что-то окончательно - вот тогда и говорите в сми..
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
Вот теперь правильно.
Сам придумал, сам соврал, сам увидел в этом зраду.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:07 Ответить
ЗЕбеня побрынчит писюном по клавишам?
показать весь комментарий
13.02.2022 19:57 Ответить
Уряд сьогодні ухвалить рішення, завдяки яким схід сонця відбудеться приблизно о сьомій годині ранку (с)
показать весь комментарий
13.02.2022 19:59 Ответить
Зелені хочуть взяти на Україну страхову відповідальність, якщо буде збитий громадянський літак
показать весь комментарий
13.02.2022 20:00 Ответить
ну,то есть,если кацапня собьет очередной боинг или любой другой самолет,страховку будут платить из бюджета.за кошты платныкив податкив.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:00 Ответить
Літатиме виключно МАУ !
показать весь комментарий
13.02.2022 20:02 Ответить
У МАУ все самолеты в лизинге и тоже застрахованы в Лондоне.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:15 Ответить
Х#йлу не впервой сбивать гражданские самолеты...
показать весь комментарий
13.02.2022 20:03 Ответить
Ухваліть, щоб Байрактари працювали ! Люди гинуть!
показать весь комментарий
13.02.2022 20:14 Ответить
Під час війни надаватиметься супровід з винищувачів... і створюватиметься коридор за допомогою ППО.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:17 Ответить
Каждому пассажирскому самолету 24/7?

Шо ты куришь?
показать весь комментарий
13.02.2022 20:24 Ответить
Я? Взагалі не палю. То "шмиґаль" зі своїм КМ
показать весь комментарий
13.02.2022 20:50 Ответить
Лучшим решением будет блокада Приднестровья!
показать весь комментарий
13.02.2022 20:27 Ответить
я так понимаю ОПа хочет взять на себя обязательства по страхованию авиарейсов.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:27 Ответить
І знову про армію ні слова.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:36 Ответить
Ну, правильно, из бюджета деньги пойдут не на армию, а на доп. страховку авиакампашкам, которые вывозят на Запад семьи слуг нарида!
Как мудро...
показать весь комментарий
13.02.2022 22:21 Ответить
Господи, зебилы тупорылые своими действиями всю игру портят... Даннинг-Крюгер...
Вова, просто отойди тихонечко в сторонку и не мешай взрослым... А еще лучше тихонечко в лес уйди.
показать весь комментарий
13.02.2022 22:53 Ответить
 
 