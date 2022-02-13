Правительство сегодня примет решения, благодаря которым полеты над Украиной будут продолжаться, - ОП

Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками".

В 20:00 состоится заседание Кабинета Министров, ожидаем их принятия.

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Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: в Украину можно летать и никаких проблем нет", – написал он.