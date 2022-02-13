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Новости Война
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Россия не отреагировала на запрос относительно действий на границе, теперь Украина созывает встречу всех стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба

Россия не отреагировала на запрос относительно действий на границе, теперь Украина созывает встречу всех стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба

Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 11 февраля Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ. Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и задействованной военной техники.

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"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - сообщал Дмитрий Кулеба.

Автор: 

ОБСЕ (4874) россия (95381) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+63
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13.02.2022 20:27
+54
И мотивация и заработок. Не благодарите, запишите, пока не удалили!

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13.02.2022 20:28
+45
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13.02.2022 20:31
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Страница 2 из 2
********* уже нарушила все что можно все международные законы и обязаности. И вопреки всему Рашку не исключили ни с ООН, ни с ОБСЕ, ни с ПАСЕ. Да сомалийские пираты и ИГИЛ более достойны быть в етих организациях чем Фашистская Розия.
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13.02.2022 20:51 Ответить
Вам ніхто не відповідатиме. Розчехляйте зброю.
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13.02.2022 20:54 Ответить
Там все переживают за авиа и ракетные удары.. Сегодня моя младшая доця посмотрела новости с угрозами войны и испуганно впервые спрашивала нас с женой про войну. Так вот передайте ещё раз ***********, что если оно попытается бомбить нас и пострадают семьи, то мы тебя маньячелу из под земли достанем в мацкве.
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13.02.2022 20:55 Ответить
не позволяй ребенку смотреть новости. Может быть невроз на всю жизнь.
это не шутки для детской психики.
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13.02.2022 21:07 Ответить
Она и не смотрит, ей не интересно по возрасту, но сегодня слишком много войны по телеку, даже ребенок завис.
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13.02.2022 23:24 Ответить
А чому в Раші, ніхто про війну не говорить? немає блазнів бігають з фанерними автоматами, та просто немає психозу. Я чого боюся? Що ці зомбовані голови, пошлють на Донбас, де для них буде м'ясорубка.
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14.02.2022 09:37 Ответить
Хочешь мира готовься к войне, слыхал?
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14.02.2022 09:48 Ответить
Два місяці США та Європа говорять про накопичення військ на кордонах з Україною а "зелень" це тільки побачила? Чи просто хоче поки залишатись при владі?
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13.02.2022 20:56 Ответить
это было ожидаемо. Возникает вопрос: зелёная кулебяка придумала дальнейшие шаги на такое ожидаемое событие?
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13.02.2022 20:56 Ответить
Даже не знаю что сказать. Вы сами в адеквате если россчитываете от обезьяны получить ответ? Да ета обезьяна уже всем на голову насрала а вы все по переговорам ее тягаете пытаясь приручить и договорицца
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13.02.2022 20:57 Ответить
Да представители ОБСЕ первыми и смылись,им уже и след простыл.
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13.02.2022 21:00 Ответить
из СММ ОБСЕ в Лугандоне уехали британцы. Уехали на неоккупированную часть страны.
Больше никто не уезжал, тем более из Украины.
Фильтруй что пишешь.
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13.02.2022 21:08 Ответить
Ахметов, Пінчук і низка нардепів втекли з України - ЗМІ крысы бегут
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13.02.2022 21:05 Ответить
Ярославський це людина Ротшильдів, головних гравців запланованої фінансової кризи, пов'язаної з війною. Що натякає.
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13.02.2022 22:01 Ответить
раньше обсе собрать нельзя было..?..сша уже месяц публикуют разведданные о рашистских войсках...
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13.02.2022 21:21 Ответить
Нехай ОБСЄ пришлє на Донбас миротворчий контингент, який буде виконувать поліційні функції на виборах.
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13.02.2022 21:47 Ответить
Ви б тут, пане, не виставляли б свої глупоти на люди... Прочитали б, спочатку, які в ОБСЄ функції, у них на сайті, а потім би - чогось розумного написали б...

А то - якось невдобно вийшло, серед освічених таке бовкнути...
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13.02.2022 22:27 Ответить
29 квітня 2016

Нині Петро Порошенко твердить про реальні перспективи появи на Сході України поліцейської місії ОБСЄ.

Президент вважає, що після розгортання місії можна було би почати політичне врегулювання конфлікту, у тому числі, готувати вибори на Донбасі.
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13.02.2022 22:59 Ответить
Забудь.
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14.02.2022 00:55 Ответить
Чинники розвитку подій.
youtube.com/watch?v=saHxXOttKPo
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13.02.2022 21:39 Ответить
Принаймні цей сценарій пояснює, чому не відбувається загальна мобілізація.
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13.02.2022 21:44 Ответить
От будет весело в *********, когда им в метро поналивают ртути
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13.02.2022 22:13 Ответить
"Напомним, 11 февраля. Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и задействованной военной техники."
Источник:

Не хотят сообщать "точные районы проведения военной деятельности" - тогда давайте разберемся сами.

Мы знаем, что военная операция РФ в Украине должна быть завершена к 23 февраля, то есть это будет такой подарок верховному военному командованию РФ, так как там всегда к датам приурочено, а начало операции назначено на 16 февраля, согласно Blumberg, CNN и Reuters, так что 23 февраля получается ближайший празник к 16-му.
Итак, блиц-криг по захвату Украину должен состояться за 5-6 дней.

Мы знаем, что часть верховного военного командования РФ - это наркомафия, и источником их основного дохода является доход от производства и транспорта метамфетаминов Донбасса ( метамфетамины - "побочный" продукт коксохимичекого производства).

Таким образом, нам уже известны основные объекты стратегического значения для Кремля на территории ЛДНР - это предприятия Донбасского химпрома. Этот факт был подтвержден вчера публикацией на politforum, сводящейся к заявлению "Не смейте трогать Стирол, ВСУ, не то вы нам ответите".

Для получения наибольшего дохода себестоимость любого товара должна быть низкой, поэтому траспортиривка метамфетаминов из Донбасса в Европу должна быть дешевой. Раньше метамефетамины в Европу доставлялись из ЛДНР по железной дороге, через Львов в Польшу, но сейчас этот маршрут сократился до ручейка. Все железнпдорожные пути в Европу идут через Польшу, а в Польше МО РФ не любят, вместе с их товарами, таким образом, пути доставки через Польшу закрыты.

Итак, остается единственный путь доставки - морской, ибо морские перевозки очень дешевы (не забываем, что ведем речь о перевозках ОЧЕНЬ больших объемов продукции).

Посмотрим на карту Донбасса и зададим Гугл детский вопрос: "горловка железная дорога мариуполь"
И Гугл нам любезно ответит, что время путешевствия составит 2 часа 41 минуту.

Итак, нам становится известно основное направление нанесения удара: захват РФ железной дороги от Горловки до Мариуполя и захват самого Мариуполя.

Это для Кремля получается "задача минимум", и она реалистично может быть выполнена за 5 - 7 дней.

Теперь мы знаем, и куда должны быть нанесены основные направл;ения ракетных ударов ВСУ как ответка (а можно и превентивно).

Удар должен быть нанесен по всем предприятиям химпрома ЛДНР.
Всем, без исключения.

Мнение Фирташа (ведь это Фирташ - основной смотрящий за производством химической промышленности в Украине?) по этому поводу никого не инересует: во-первых, Фирташ по-слухам, уже давно мертвый, а во-вторых, в США против Фирташа давно открыто следствие и потому Фиршташ не выездной из Австрии (где так любят отплясывать на свадьбах российские политики).

После насесения удара по предприятиам химпрома ЛДНР война очень скоро прекратится,;более того, она станет бессмысленной, ибо, как сказал великий Наполеон: "Для войны нужны 3 вещи- деньги, деньги и еще раз деньги", а основным источником дохода МО РФ, как мы уже только что указали, является производство и транспортировка метамфетаминов Донбасса.
Нет производства - нет денег и незачем воевать.

"Конец войне. Я одобряю." ("Бесславные ублюдки")
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13.02.2022 23:37 Ответить
Замечательно, я же как тот Юдевич в фильме "Бесславные ублюдки" (Юдевич быстренько снимал скальп пристрелленому конандиром фашисту, когда он сказал, что да, он за мир"), , я ж за мир.
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13.02.2022 23:56 Ответить
Не переживайте, коммуно-фашистам воздастся по заслугам.
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14.02.2022 00:20 Ответить
Панu, бутьте спок, цим переймаеться неопознанная третья сила.
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14.02.2022 00:18 Ответить
пуйло в отключке. вместе с говно-ордынцем шойгу. ))

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14.02.2022 00:36 Ответить
Що там вже трапилось? Чи тi вiйська на кордонi - то щоби нiхто не завадив поховать пыню?
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14.02.2022 00:40 Ответить
Есть смысл жаловаться ОБСЕ, которое ***** давно купил?
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14.02.2022 08:40 Ответить
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