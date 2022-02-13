Россия не отреагировала на запрос относительно действий на границе, теперь Украина созывает встречу всех стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба

Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 11 февраля Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ. Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и задействованной военной техники.

Читайте также: США в ОБСЕ: Россия мобилизовала 85 батальонно-тактических групп на границе с Украиной

"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - сообщал Дмитрий Кулеба.