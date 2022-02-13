Россия не отреагировала на запрос относительно действий на границе, теперь Украина созывает встречу всех стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба
Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - подчеркнул глава ведомства.
Напомним, 11 февраля Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ. Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и задействованной военной техники.
"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - сообщал Дмитрий Кулеба.
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это не шутки для детской психики.
Больше никто не уезжал, тем более из Украины.
Фильтруй что пишешь.
А то - якось невдобно вийшло, серед освічених таке бовкнути...
Нині Петро Порошенко твердить про реальні перспективи появи на Сході України поліцейської місії ОБСЄ.
Президент вважає, що після розгортання місії можна було би почати політичне врегулювання конфлікту, у тому числі, готувати вибори на Донбасі.
youtube.com/watch?v=saHxXOttKPo
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Не хотят сообщать "точные районы проведения военной деятельности" - тогда давайте разберемся сами.
Мы знаем, что военная операция РФ в Украине должна быть завершена к 23 февраля, то есть это будет такой подарок верховному военному командованию РФ, так как там всегда к датам приурочено, а начало операции назначено на 16 февраля, согласно Blumberg, CNN и Reuters, так что 23 февраля получается ближайший празник к 16-му.
Итак, блиц-криг по захвату Украину должен состояться за 5-6 дней.
Мы знаем, что часть верховного военного командования РФ - это наркомафия, и источником их основного дохода является доход от производства и транспорта метамфетаминов Донбасса ( метамфетамины - "побочный" продукт коксохимичекого производства).
Таким образом, нам уже известны основные объекты стратегического значения для Кремля на территории ЛДНР - это предприятия Донбасского химпрома. Этот факт был подтвержден вчера публикацией на politforum, сводящейся к заявлению "Не смейте трогать Стирол, ВСУ, не то вы нам ответите".
Для получения наибольшего дохода себестоимость любого товара должна быть низкой, поэтому траспортиривка метамфетаминов из Донбасса в Европу должна быть дешевой. Раньше метамефетамины в Европу доставлялись из ЛДНР по железной дороге, через Львов в Польшу, но сейчас этот маршрут сократился до ручейка. Все железнпдорожные пути в Европу идут через Польшу, а в Польше МО РФ не любят, вместе с их товарами, таким образом, пути доставки через Польшу закрыты.
Итак, остается единственный путь доставки - морской, ибо морские перевозки очень дешевы (не забываем, что ведем речь о перевозках ОЧЕНЬ больших объемов продукции).
Посмотрим на карту Донбасса и зададим Гугл детский вопрос: "горловка железная дорога мариуполь"
И Гугл нам любезно ответит, что время путешевствия составит 2 часа 41 минуту.
Итак, нам становится известно основное направление нанесения удара: захват РФ железной дороги от Горловки до Мариуполя и захват самого Мариуполя.
Это для Кремля получается "задача минимум", и она реалистично может быть выполнена за 5 - 7 дней.
Теперь мы знаем, и куда должны быть нанесены основные направл;ения ракетных ударов ВСУ как ответка (а можно и превентивно).
Удар должен быть нанесен по всем предприятиям химпрома ЛДНР.
Всем, без исключения.
Мнение Фирташа (ведь это Фирташ - основной смотрящий за производством химической промышленности в Украине?) по этому поводу никого не инересует: во-первых, Фирташ по-слухам, уже давно мертвый, а во-вторых, в США против Фирташа давно открыто следствие и потому Фиршташ не выездной из Австрии (где так любят отплясывать на свадьбах российские политики).
После насесения удара по предприятиам химпрома ЛДНР война очень скоро прекратится,;более того, она станет бессмысленной, ибо, как сказал великий Наполеон: "Для войны нужны 3 вещи- деньги, деньги и еще раз деньги", а основным источником дохода МО РФ, как мы уже только что указали, является производство и транспортировка метамфетаминов Донбасса.
Нет производства - нет денег и незачем воевать.
"Конец войне. Я одобряю." ("Бесславные ублюдки")