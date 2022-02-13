Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ, - Белый дом

Президент США Джо Байден пообщался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военного могущества", - говорится в сообщении.

Президент Украины сообщил в твиттере, что разговор длился около часа.

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"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали позже", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.