Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ, - Белый дом
Президент США Джо Байден пообщался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", сообщает Цензор.НЕТ.
"Лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военного могущества", - говорится в сообщении.
Президент Украины сообщил в твиттере, что разговор длился около часа.
"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали позже", - отметил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский говорил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.
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Он НЕ лидер страны! он просто занимает кресло президента!
Хорошего дня!!!!