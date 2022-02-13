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Новости Война
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Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ, - Белый дом

Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ, - Белый дом

Президент США Джо Байден пообщался по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военного могущества", - говорится в сообщении.

Президент Украины сообщил в твиттере, что разговор длился около часа.

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"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали позже", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20239) россия (95381)


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Топ комментарии
+54
Тут Олег Шарп повідомив про інформаційний витік (думаю, що умисний - зараз США постійно працюють у такому стилі) про обставини телефонного дзвінка Байдена Зеленському. Американські журналісти діляться інформацією із своїх джерел, що розмова більше виглядала, як начитка лекції чи навіть відчитування шкодливого школяра. Зеленський за понад годину не промовив і п'яти речень. Правда, чи ні - перевірити буде складно, але коли йдуть умисні витоки, то це ж для чогось робиться. Тим більше, що Байден зараз по серйозному злий на це дегенеративне МЗЧ. А в офіційному прес-релізі все традиційно, як і має бути. Тільки для чергового завіренні в підтримці, гарантуванні, нагадуванні про ціну для РФії терміновий дзвінок не роблять. Зеленського попередили, що Байден його викликає, за яких дві години до сеансу.

Така термінова розмова могла відбутися у трьох випадках: коли все дуже погано й вторгнення невідворотнє в найближчі години (максимум: день-два); коли ситуацію остаточно залагодили, пуйло відступає, але для збереження його обличчя мають відбутися якісь скоординовані дії чи заяви, на які вже погодився Байден і тепер треба змусити МЗЧ не гратися в самодіяльність; коли треба терміново вправити декому мізки, щоб не лазило п'яне по Україні та не верзло всіляку шкідливу дурню.

Уже проскакують припущення (знову: умисний злив, чи видаємо бажане за дійсне?), що Путін оцінив ціну питання й готовий відступити, але наостанок має добре нахамити й пограти на нервах. А може й зробити якийсь агресивний крок, за який не буде нових санкцій. Моє припущення, що може відбутися імітація підготовки якогось "українського теракту" в Донецьку, що її оперативно викриють "браві чекісти, після чого Раша підніме сморід до небес, а тоді офіційно введе (легалізує) свої війська в ОРДЛО, таким чином формально окупувавши вже й так давно окуповані за фактом території. Про цю перспективу вже пару разів писав і говорив. Як не дивно, такий варіант не лише розрядить нинішню ситуацію, але й принесе нам певну політичну користь - принаймні, МЗЧ не зможе ще довго лізти до пуйла з бажання заглянути в його свинячі вічка та про щось "домовлятися посередині". Є й негативи. Але це вже окрема тема.

Тарас Черновол
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13.02.2022 20:54
+37
верь этому

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13.02.2022 21:00
+35
Выскажет, и не одну. А пока Байден высказывает озабоченность, из США в Украину летят гостинцы, от одного упоминания которых кацапов бросает в дрожь. Не надо искать зраду, где её нет.
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13.02.2022 21:03
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Цензор! Ну как можно употреблять слово "лидер" в отношении вазеленского? Он лидер чего или кого? 95 квартала и только.
Он НЕ лидер страны! он просто занимает кресло президента!
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14.02.2022 00:20 Ответить
Схоже, МЗЧ не дуже зраділо з того..
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14.02.2022 00:29 Ответить
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14.02.2022 03:53 Ответить
Вы уже достали, каждый день одно и тоже -пообещал, пообещал…
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14.02.2022 05:41 Ответить
Почему "Дефендер" не в Очакове, а "Доналд Кук" не в Одессе?
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14.02.2022 07:55 Ответить
А Тим часом в Борисполі на борт до Чехії пустили лише іноземців. Українців лишили в митній зоні.
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14.02.2022 08:50 Ответить
Зеленский молодчина!!! Выдержка и терпение- а ведь он совсем недавно президент!!!
Хорошего дня!!!!
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14.02.2022 10:33 Ответить
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14.02.2022 21:28 Ответить
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