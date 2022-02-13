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Новости Война
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Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять свой мандат, хотя представители некоторых стран уехали, - заявление

Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять свой мандат, хотя представители некоторых стран уехали, - заявление

Отдельные государства-участники ОБСЕ приняли решение, что их гражданам, отправленным на службу в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ), следует оставить Украину в следующие несколько дней, однако Миссия будет продолжать выполнять свой мандат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) - это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, откомандированные государствами-участниками ОБСЕ. Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решения, среди прочего, о передислокации своих откомандированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

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"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для Миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным зарубежных СМИ, американский персонал СММ ОБСЕ уезжает из Донецка.

Также Великобритания приняла решение отозвать откомандированных в СММ ОБСЕ граждан по соображениям безопасности.

Автор: 

заявление (393) ОБСЕ (4874) отзыв (30)


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Топ комментарии
+7
бесполезная организация,со стороны дыныры каждодневно идут провокации и обсе на все это закрывает глаза.
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13.02.2022 22:15
+2
"Чи завтра путін нападе,

Піде на нас війною?"

Вже восьмий рік війна іде

За нашою спиною.

Я не боюсь і не мовчу.

У собі страх здолаю.

Не здамся я і

не втечу,

Бо Україну в серці маю.

І не за петю чи за вову

Піду я воювати,

А за дітей, за рідну мову,

Садок вишневий коло хати.

Хіба вони одні були ,

Що йшли на нас війною?

Давно бур'яном поросли

І стали перегноєм.

Отак і буде на цей раз,

Тож мають пам'ятати.

Ще не родився той, хто нас

Зміг би завоювати.
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13.02.2022 22:33
+1
а кто остался? рашисты?
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13.02.2022 22:29
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Правила форума Совет форумчан
бесполезная организация,со стороны дыныры каждодневно идут провокации и обсе на все это закрывает глаза.
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13.02.2022 22:15 Ответить
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14.02.2022 00:55 Ответить
"Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали,"-куди котиться світ? Поїхавших все більше особливо серед припіzдєнтів і прим'єрів!
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13.02.2022 22:16 Ответить
Мінськими домовленостями офіційно підтерли зад, влада повинна забути що це таке.
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13.02.2022 22:23 Ответить
а кто остался? рашисты?
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13.02.2022 22:29 Ответить
пусть ОБСЄ идет в ПАСЕ или дальше !
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13.02.2022 22:30 Ответить
зачем они там, все расейские войска США рассматривают под микроскопом
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13.02.2022 22:32 Ответить
"Чи завтра путін нападе,

Піде на нас війною?"

Вже восьмий рік війна іде

За нашою спиною.

Я не боюсь і не мовчу.

У собі страх здолаю.

Не здамся я і

не втечу,

Бо Україну в серці маю.

І не за петю чи за вову

Піду я воювати,

А за дітей, за рідну мову,

Садок вишневий коло хати.

Хіба вони одні були ,

Що йшли на нас війною?

Давно бур'яном поросли

І стали перегноєм.

Отак і буде на цей раз,

Тож мають пам'ятати.

Ще не родився той, хто нас

Зміг би завоювати.
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13.02.2022 22:33 Ответить
за таке бабло, яке їм платять, я б сам в Донецьк переїхав.
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13.02.2022 22:34 Ответить
Серіал «Сліпа» 🕶
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13.02.2022 22:35 Ответить
Толку з них там.. Голубі каски потрібні, а не білі джипи
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13.02.2022 22:36 Ответить
Нажаль, голубі каски вже виявилися неспроможними зупиняти інші конфлікти. У результаті, усе одно стріляють через їх голови.
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14.02.2022 04:49 Ответить
Треба суто зачистка американськими військами, можливо під нашим флагом.
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14.02.2022 04:51 Ответить
ну або якось самі впораємось..
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14.02.2022 04:51 Ответить
Так это ж совсем другое дело!
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13.02.2022 22:41 Ответить
***** шо йде визволяти свого кума
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13.02.2022 22:46 Ответить
Потім тих сцикунів не пускати на поріг.
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13.02.2022 22:50 Ответить
Эта миссия ОБСЕ - позор!!!!!!! Они разве что годятся для того что-бы на оккупированных территориях с кацапами и местной быдлотой в кабаках сидеть!!!!!
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13.02.2022 23:02 Ответить
Які хоробрі і принципові хлопці!
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13.02.2022 23:06 Ответить
У российских пропагандистов на politforum форменная истерика.
Да неужто если квадракоптер (а еще лучше ракетка) сметет нафиг концерн Стирол - то войнушка с Украиной не решит проблемы, и путь от Горловки до Мариуполя, отбитый кадровыми 200-тыми, станет бесполезен, ибо доходов от продажи метамфетамив не будет, потому как просто нечего будет продавать, ибо восстанавливать на том Стироле после квадрокоптера (или ракетки) будет нечего?
А если по железной дороге с Горловвки до Маруиполя возить на продажу в Европу уголь добытый в копанках Ахметова?
Не подойдет по уровню доходности?
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14.02.2022 05:52 Ответить
Продолжит выполнять ...
Пополнят ***********?
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14.02.2022 08:30 Ответить
А яку місію буде виконувати ОБСЕ в Україні?Моніторити щоб заборонена техніка не стріляла та знаходилась в оговорених зонах в той час як за мокшанськими військами вже нікому наглядати?Вислати нахер таких наглядачів із України.
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14.02.2022 08:35 Ответить
Остались только представители РФ ( + стран ОДКБ , может Сербии..)
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14.02.2022 10:18 Ответить
 
 