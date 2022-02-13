Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять свой мандат, хотя представители некоторых стран уехали, - заявление

Отдельные государства-участники ОБСЕ приняли решение, что их гражданам, отправленным на службу в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ), следует оставить Украину в следующие несколько дней, однако Миссия будет продолжать выполнять свой мандат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) - это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, откомандированные государствами-участниками ОБСЕ. Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решения, среди прочего, о передислокации своих откомандированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

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"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для Миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным зарубежных СМИ, американский персонал СММ ОБСЕ уезжает из Донецка.

Также Великобритания приняла решение отозвать откомандированных в СММ ОБСЕ граждан по соображениям безопасности.