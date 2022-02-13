Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять свой мандат, хотя представители некоторых стран уехали, - заявление
Отдельные государства-участники ОБСЕ приняли решение, что их гражданам, отправленным на службу в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ), следует оставить Украину в следующие несколько дней, однако Миссия будет продолжать выполнять свой мандат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) - это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, откомандированные государствами-участниками ОБСЕ. Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решения, среди прочего, о передислокации своих откомандированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.
"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для Миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным зарубежных СМИ, американский персонал СММ ОБСЕ уезжает из Донецка.
Также Великобритания приняла решение отозвать откомандированных в СММ ОБСЕ граждан по соображениям безопасности.
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Піде на нас війною?"
Вже восьмий рік війна іде
За нашою спиною.
Я не боюсь і не мовчу.
У собі страх здолаю.
Не здамся я і
не втечу,
Бо Україну в серці маю.
І не за петю чи за вову
Піду я воювати,
А за дітей, за рідну мову,
Садок вишневий коло хати.
Хіба вони одні були ,
Що йшли на нас війною?
Давно бур'яном поросли
І стали перегноєм.
Отак і буде на цей раз,
Тож мають пам'ятати.
Ще не родився той, хто нас
Зміг би завоювати.
Да неужто если квадракоптер (а еще лучше ракетка) сметет нафиг концерн Стирол - то войнушка с Украиной не решит проблемы, и путь от Горловки до Мариуполя, отбитый кадровыми 200-тыми, станет бесполезен, ибо доходов от продажи метамфетамив не будет, потому как просто нечего будет продавать, ибо восстанавливать на том Стироле после квадрокоптера (или ракетки) будет нечего?
А если по железной дороге с Горловвки до Маруиполя возить на продажу в Европу уголь добытый в копанках Ахметова?
Не подойдет по уровню доходности?
Пополнят ***********?