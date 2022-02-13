Прокурорам поручено немедленно включиться в работу относительно нападения на журналистов в аэропорту Днепра, - Венедиктова
Нападение на журналистов в аэропорту Днепра – на контроле генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Дала задание прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий. Реакция будет адекватной. Дело на контроле. Охрана должна охранять, а не… Изучим внимательно действия всех причастных. Без исключения", - подчеркнула генпрокурор.
Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, нападающие - охранники известного в городе Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
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Будут "порешать вопрос".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/01/17/7204015/
https://www.volynnews.com/news/policy/armiia-mova-vira-naryk-sotsmerezhi-obhovoriuiut-prysutnist-avtory/
Чи потурання бандитам та не застосування заходів згідно з законодавством України то так - дитячі забавки?
Шо при Пєті, шо при Вові.