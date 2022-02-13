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Прокурорам поручено немедленно включиться в работу относительно нападения на журналистов в аэропорту Днепра, - Венедиктова

Прокурорам поручено немедленно включиться в работу относительно нападения на журналистов в аэропорту Днепра, - Венедиктова

Нападение на журналистов в аэропорту Днепра – на контроле генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дала задание прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий. Реакция будет адекватной. Дело на контроле. Охрана должна охранять, а не… Изучим внимательно действия всех причастных. Без исключения", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Читайте также: Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Власть должна дать политическую оценку и не пытаться юридически "замылить" дело

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, нападающие - охранники известного в городе Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

Автор: 

Днепр (4399) журналистика (3287) нападение (2208) Ткач Михаил (134) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+27
как-то несмешно пошутила венедиктова... с другой стороны, монастырский вообще не нашелся что пошутить по этому поводу
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13.02.2022 22:42
+23
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13.02.2022 22:46
+22
Всё, раз Венедиктова взяла на контроль, Ткача посадят..
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13.02.2022 22:49
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как-то несмешно пошутила венедиктова... с другой стороны, монастырский вообще не нашелся что пошутить по этому поводу
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13.02.2022 22:42 Ответить
шютка дня (ілі ночі)



Зеленський запросив Байдена відвідати Київ найближчими днями
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13.02.2022 22:52 Ответить
Как включатся так и отключатся.
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13.02.2022 23:16 Ответить
Тепер ше прокурори нападуть на журналістів...
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13.02.2022 22:43 Ответить
Прокурори ж не ризинові.
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13.02.2022 22:46 Ответить
Негайно, потужно …..бла бла бла
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13.02.2022 22:43 Ответить
Кому воно зараз потрібно, насмішила ригівка.
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13.02.2022 22:45 Ответить
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13.02.2022 22:46 Ответить
Доручила Сухачьову ?
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13.02.2022 23:10 Ответить
Тьху, тьху... наваждение, чуть не впав...
прочитав - "дрочила сухачьову"
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14.02.2022 10:06 Ответить
А я писал пару недель назад, что Венедиктова очень хитрая баба. Главное чтобы не стала киевской Поклонской.
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13.02.2022 22:46 Ответить
Вєнєдіктова не хитра. Вона зашугана. З дитинства. І тому "на кормільцєв" гавкати не буде... От так сороміцьки повискуючи і виляючи хвостом як до Ярославського "о, гасподін! чи не буда ваша ласка..."
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13.02.2022 22:51 Ответить
Всё, раз Венедиктова взяла на контроль, Ткача посадят..
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13.02.2022 22:49 Ответить
Будут таскать на допросы пока не признается, что он сам на себя напал.
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13.02.2022 22:52 Ответить
Спровоцировали
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14.02.2022 00:55 Ответить
По нападению на журналистов в Укрэксимбанке эти"правоохоронці" тоже "мамой клялись" и что? Все фигуранты в шоколаде и при посадах.
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13.02.2022 23:14 Ответить
перекладаю - повія Венедиктова наказала прокурорам негайно закрити справу
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13.02.2022 22:56 Ответить
щоб не знімали щурів які чкурнули закордон?
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13.02.2022 22:56 Ответить
А ПРОКУРОРЫ ТО КТО ?????????????
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13.02.2022 23:04 Ответить
То тепер на них ще й прокурори нападатимуть?
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13.02.2022 23:05 Ответить
Кстати, почему то уверен, что при Авакове такого безпредела бы не было !!
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13.02.2022 23:19 Ответить
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13.02.2022 23:37 Ответить
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14.02.2022 00:21 Ответить
мусора в цій країні колись почнуть свої обовязки виконувати.... чи коли можна по є...лу отримати якось сикотно...
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13.02.2022 23:49 Ответить
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14.02.2022 00:20 Ответить
хороший фотошоп
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14.02.2022 00:48 Ответить
Дятел, на фото Місюра (бойовий офіцер), а не "Нарік". Не позорся фейками.
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14.02.2022 00:49 Ответить
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14.02.2022 01:30 Ответить
"Очко государєво" на Беню наїде ?
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14.02.2022 00:47 Ответить
"....Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий......"
Будут "порешать вопрос".
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14.02.2022 05:53 Ответить
Дала команду немедленно включиться,но работать -медленно,все таки хозяин охранников -бенин друг....
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14.02.2022 06:27 Ответить
Раз Венедиктова взялась значит где то,как то,побоку появится Порошенко.Как обычно.
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14.02.2022 07:29 Ответить
Ой а шо це таке:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/01/17/7204015/
https://www.volynnews.com/news/policy/armiia-mova-vira-naryk-sotsmerezhi-obhovoriuiut-prysutnist-avtory/
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14.02.2022 10:14 Ответить
А за невідповідність займаній посаді представників поліції звільнення будуть?
Чи потурання бандитам та не застосування заходів згідно з законодавством України то так - дитячі забавки?
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14.02.2022 10:19 Ответить
Нарік непотопаючий.
Шо при Пєті, шо при Вові.
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14.02.2022 17:52 Ответить
 
 