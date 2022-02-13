16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов: неиспользованные средства будут возвращены в госбюджет после нормализации ситуации, - ОП
После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.
Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готова брать на себя финансовые обязательства по безопасности самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов правительство сегодня решило выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда государственного бюджета", - написал он.
По словам Тимошенко, гарантии будут предоставляться страховым компаниям, компаниям-перестрахователям, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.
Напомним, 13 февраля народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16:00 14 февраля.
Впоследствии исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак опроверг эту информацию.
"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.
Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.
Однако некоторые компании уже заявили о прекращении полетов в Украину.
Вечером 13 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров выделяет 16,6 млрд грн, "чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".
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Паранойя долго лечится.
У взяті з повітря 16,6 млрд, вивезені на Захід родини зе-ляльководів чи те, що для дрібної зе-шушури в олігархічних бортах не знайшлося місця?
· 1 ч
Тобто для можливості повернення 30 тисяч наших туристів уряд виділяє 16 мільярдів!!!
Це більше ніж півмільйона на кожного відпочиваючого.
Вони що зібралися кожного окремим літаком повертати??
Здається мені, що тут якісь інші мотиви.
На каких дебилов расчитаны все эти *******, миллиарды деревьев, оплата всех страховых рисков и каждому зебильному импотенту по виагре причем одновременно?
На:
Но твой взгляд на ситуацию не удивителен, кацап.
Ты тупой или наивный?
Да ты феерический дебил.
"Мы не для этого нашего Зеленского выбирали, чтобы в эту вашу зарницу играться"©
Ложим 16 лярдов на месяц под 12% годовых и имеем 160 лямов на ровном месте .
Вы в своем уме? Пусть летают только чартерные незастрахованые на свой страх и риск, если они такие смелые. А туристы пусть наземным транспортом возвращаются, если они захотят в таких условиях возвращаться. 😕