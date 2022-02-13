16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов: неиспользованные средства будут возвращены в госбюджет после нормализации ситуации, - ОП

После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.

Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова брать на себя финансовые обязательства по безопасности самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов правительство сегодня решило выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда государственного бюджета", - написал он.

По словам Тимошенко, гарантии будут предоставляться страховым компаниям, компаниям-перестрахователям, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.

Читайте также: Зеленский пригласил Байдена в Украину, - ОП

Напомним, 13 февраля народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16:00 14 февраля.

Впоследствии исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак опроверг эту информацию.

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

Читайте также: SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля

Однако некоторые компании уже заявили о прекращении полетов в Украину.

Вечером 13 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров выделяет 16,6 млрд грн, "чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".