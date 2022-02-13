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Новости Война
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16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов: неиспользованные средства будут возвращены в госбюджет после нормализации ситуации, - ОП

16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов: неиспользованные средства будут возвращены в госбюджет после нормализации ситуации, - ОП

После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.

Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова брать на себя финансовые обязательства по безопасности самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов правительство сегодня решило выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда государственного бюджета", - написал он.

По словам Тимошенко, гарантии будут предоставляться страховым компаниям, компаниям-перестрахователям, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.

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Напомним, 13 февраля народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16:00 14 февраля.

Впоследствии исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак опроверг эту информацию.

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

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Однако некоторые компании уже заявили о прекращении полетов в Украину.

Вечером 13 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров выделяет 16,6 млрд грн, "чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".

Автор: 

полеты (77) авиасообщение (793) Гончаренко (535) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+12
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13.02.2022 23:37
+7
Партия сцыкунов и наркоманов теряя портки драпает из Украины, чтобы послезавтра вернуться?

Да ты феерический дебил.
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14.02.2022 00:05
+7
Я тут порахував - після того як московити отримають по рилу, у нас ще лишиться достатньо стінгерів, щоб зустріти літаки олігархів. (с)
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14.02.2022 00:42
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Их же по судам затаскают. Это же криминал.
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13.02.2022 23:35 Ответить
Есть подозрение, что этих 16,6 млрд. грн. не существует...
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13.02.2022 23:36 Ответить
Как бы добавлять не пришлось.
Паранойя долго лечится.
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13.02.2022 23:37 Ответить
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13.02.2022 23:37 Ответить
Он разваливает вк изнутри, как до этого разваливал партию регионов.
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13.02.2022 23:52 Ответить
А в що саме ти не віриш?
У взяті з повітря 16,6 млрд, вивезені на Захід родини зе-ляльководів чи те, що для дрібної зе-шушури в олігархічних бортах не знайшлося місця?
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13.02.2022 23:52 Ответить
здається, що Тарасику таки не здається

· 1 ч

Тобто для можливості повернення 30 тисяч наших туристів уряд виділяє 16 мільярдів!!!
Це більше ніж півмільйона на кожного відпочиваючого.
Вони що зібралися кожного окремим літаком повертати??
Здається мені, що тут якісь інші мотиви.
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14.02.2022 00:01 Ответить
А туристы захотят вернуться? А ж/д транспортом слабо?
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14.02.2022 06:57 Ответить
У ЗЕлядей бюджет, как волшебный горшок.

На каких дебилов расчитаны все эти *******, миллиарды деревьев, оплата всех страховых рисков и каждому зебильному импотенту по виагре причем одновременно?
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13.02.2022 23:43 Ответить
Наверное воруют немного меньше, чем попередники.
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13.02.2022 23:49 Ответить
По теме есть, что сказать, флудёр безымянный?
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14.02.2022 00:00 Ответить
что тебе, п.здуну, по теме сказать? тошнит от вас п.здунов. По теме - ты сам себе, п.здун, не противен? Всё что ниже - это с нуля при восстановленной с нуля армии и росте промышленности. А этот крот-Буратино-писюанист слил миллиардные запасы от папередников.
На:
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14.02.2022 08:03 Ответить
Просто зеляди звиздят постоянно, выдавая фигу в кармане за бюджет.

Но твой взгляд на ситуацию не удивителен, кацап.
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13.02.2022 23:58 Ответить
Всё ясно. Аргументов нет - клеим дурня?
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14.02.2022 00:01 Ответить
Ты хочешь, чтобы я приводил аргументы против твоего откровенного звиздежа?

Ты тупой или наивный?
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14.02.2022 00:03 Ответить
Со слов сявкошвили и Блинкена воруют зеленые мародеры в ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем при попередниках 40 миллиардов баксов в год .
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14.02.2022 00:11 Ответить
Уж то, как п* и п* при этой власти не было за все время независимости. Прямо как в фильме президента Зе.
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14.02.2022 07:00 Ответить
16,6 млрд для забезпечення безперешкодної втечі зеленої верхівки та їх родин. Одне засмучує, що так швидко доводиться тікати, бо могли би ще два роки примножувати свої статки. Цікаво, скільки членів Зекоманди записалися до тероборони?
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13.02.2022 23:46 Ответить
Прикинь, и досидят они эти два года в своих креслах.
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13.02.2022 23:50 Ответить
ЗЕляди уже драпать из Украины начали вместе с ОПЗЖ и прочими прокацапскими гандонами. 😁
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14.02.2022 00:00 Ответить
А если вернутся послезавтра?
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14.02.2022 00:03 Ответить
Партия сцыкунов и наркоманов теряя портки драпает из Украины, чтобы послезавтра вернуться?

Да ты феерический дебил.
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14.02.2022 00:05 Ответить
посмотрим завтра как рада всем составом вернется....
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14.02.2022 00:16 Ответить
"ой, чойто сумлеваюсь я..."©
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14.02.2022 00:01 Ответить
"Цікаво, скільки членів Зекоманди записалися до тероборони?"

"Мы не для этого нашего Зеленского выбирали, чтобы в эту вашу зарницу играться"©
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13.02.2022 23:57 Ответить
74% нелохов все долги выплатят
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13.02.2022 23:56 Ответить
А до тех пор полежат под проценты в каком нибудь банке, приближённом к одной бородатой бабушке? .
Ложим 16 лярдов на месяц под 12% годовых и имеем 160 лямов на ровном месте .
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13.02.2022 23:57 Ответить
тоесть олигархам, котрым обещали посадки по весне не толдько МЗЧ дало вылететь но и прокредитовало чтоб они безбедно там продержались некоторое время пока их активы будут защищать обычные не имеющие лишнего чартерного самолета украинцы
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14.02.2022 00:14 Ответить
В 22:15 из Борисполя, через «ВИП терминал» вылетел частный самолет на Вену
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14.02.2022 00:31 Ответить
Эвакуация ротшильдовской агентуры по месту прописки Хозяев.
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14.02.2022 02:51 Ответить
А гондорн разве депутат или чиновник? У вас весь моносброд убежал из страны с семьями, и теперь принимать законы военного времени тупо некому. А голосов ЕС, Голоса и жульки в радепросто не хватит, чтобы что-то принять законного
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14.02.2022 06:52 Ответить
Я тут порахував - після того як московити отримають по рилу, у нас ще лишиться достатньо стінгерів, щоб зустріти літаки олігархів. (с)
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14.02.2022 00:42 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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14.02.2022 06:45 Ответить
Крысы !
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14.02.2022 01:53 Ответить
Один дивизон "нептунов" стоит меньше 500 млн грн. Этих бабахалок достаточно, чтобы кацапы забыли о своем флоте во всем азовском море или в прибережной украинской части черного моря. Но плеать, за три года правления косовороточного дегенерата, не нашлось денег даже на один такой дивизион. ****, а 16 лярдов для плядей которые валят из страны - у них есть сумма в 30 раз больше. Так кому там не хватало доказательств, что зе-тварь и его шапито - это кацапские калаборанты?!
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14.02.2022 06:48 Ответить
А нафик это нужно. Вместо запретов летать гражданскими самолетам , начинают выделять деньги на полеты? А вдруг полетят бомбардировщики , начнут их сбивать и собьют какой-то гражданский?
Вы в своем уме? Пусть летают только чартерные незастрахованые на свой страх и риск, если они такие смелые. А туристы пусть наземным транспортом возвращаются, если они захотят в таких условиях возвращаться. 😕
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14.02.2022 06:55 Ответить
 
 