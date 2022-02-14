Двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе в Донецкой области: два человека погибли, еще двое ранены

Двое военнослужащих ВС Украины 13 февраля "устроили стрельбу из закрепленного оружия" в кафе в селе Гранитное Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

"При процессуальном руководстве Мариупольской спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил задержаны два военнослужащих Вооруженных сил Украины по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух человек (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15 , п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове будут судить двух патрульных, допустивших убийство полицейского