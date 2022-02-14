Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов в аэропорту Днепра

Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов "Украинской правды" 13 февраля в аэропорту Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в г. Днепр. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда".

По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).

Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

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По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, напавшие – охранники известного в городе Александра Петровского (по прозвищу Нарик).