РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10654 посетителя онлайн
Новости Силовики
8 299 13

Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов в аэропорту Днепра

Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов в аэропорту Днепра

Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов "Украинской правды" 13 февраля в аэропорту Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в г. Днепр. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда".

По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).

Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Днепре напали на съемочную группу журналиста "УП" Михаила Ткача.

Также читайте: Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Власть должна дать политическую оценку и не пытаться юридически "замылить" дело

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, напавшие – охранники известного в городе Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

Автор: 

Днепр (4399) журналистика (3287) нападение (2208) Нацполиция (16431) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Ткач Михаил (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Н-да ! Зачем было трогать этих несчастных журналистов ?! Видать было кого скрывать с гостей Коломойского !! Может сам главный цапик прилетал
показать весь комментарий
14.02.2022 01:41
+6
Хто заспамив гівноїда ? Воно навіть не знає,хто с біля Пороха
показать весь комментарий
14.02.2022 02:26
+5
Є інсайдерська інфа , що це тітухани Бені каломойші😠
показать весь комментарий
14.02.2022 01:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є інсайдерська інфа , що це тітухани Бені каломойші😠
показать весь комментарий
14.02.2022 01:33 Ответить
Проти Бені вони навряд щось зможуть зробити, а Міша Ткач ще й винним може бути.
показать весь комментарий
14.02.2022 01:37 Ответить
Н-да ! Зачем было трогать этих несчастных журналистов ?! Видать было кого скрывать с гостей Коломойского !! Может сам главный цапик прилетал
показать весь комментарий
14.02.2022 01:41 Ответить
Бігус, ти наступний. Мовою гИтьмана "слєдующій".
показать весь комментарий
14.02.2022 01:45 Ответить
Хто заспамив гівноїда ? Воно навіть не знає,хто с біля Пороха
показать весь комментарий
14.02.2022 02:26 Ответить
ухилення головмусора від виконання прямих службових обов'язків? "В отставку нєт, вова мєня любіт"-(с.) моностьір.
показать весь комментарий
14.02.2022 07:18 Ответить
Не смешите мои подковы ведь полиция и живет на средства этих уродов.
показать весь комментарий
14.02.2022 08:43 Ответить
А де відкриті провадження стосовно поліцейських, які мовчки спостерігали за скоєнням злочину?
показать весь комментарий
14.02.2022 08:54 Ответить
А проти поліцейських, які займалися бездіяльністю коли в їх присутності напали на журналістів і ножом погрожували вирізати око поліція не хоче відкрити провадження? Коли пару місяців назад малолітні бандити замочили і побили 2-ох мусорів, то наряд поліції яких приїхав і поїхав вже посадили в тюрму.
показать весь комментарий
14.02.2022 08:54 Ответить
у журналистов, как и у полиции, должна быть бодикамера.
ти на работе, камера работает.
камера выключена, ти никто.
и боевой ствол.
препятствуеш менту или журналисту.
получи пулю в ногу или в яйца и распишись.
а то в школу интернат горсовет и все гос здания и предприятия хрен попадеш
через каких то гопников.
показать весь комментарий
14.02.2022 08:54 Ответить
Зеленый беспредел!
показать весь комментарий
14.02.2022 09:29 Ответить
нє, бородатий.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:39 Ответить
О какой полиции идет речь??? О полиции соединенных штатов? Или та полиция которая открыто содействовала преступникам?
показать весь комментарий
14.02.2022 15:51 Ответить
 
 