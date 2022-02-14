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Посольство Франции в Украине советует соотечественникам сделать запасы воды, еды и топлива, но не дает рекомендации покинуть страну

Посольство Франции в Украине советует соотечественникам сделать запасы воды, еды и топлива, но не дает рекомендации покинуть страну

Французский посол в Киеве Этьен де Понсен обратился в воскресенье к своим соотечественникам в Украине с посланием о ситуации с безопасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что мы постоянно и на самом высоком уровне следим за развитием ситуации. Мы также каждый день доводим очень точную информацию о ситуации до наших парижских властей", - сообщил глава французской дипломатической миссии.

"Но на данном этапе мы не даем общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну", - заявил посол в своём сообщении.

Вместе с тем посол дал рекомендацию проживающим в Украине французам следить за состоянием их личных документов, и, кроме того, "подготовить для любых практических целей некоторый запас воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак ... автомобиля полон или даже имеет некоторый дополнительный резерв".

При этом он подтвердил ранее распространенную рекомендацию МИД Франции гражданам отложить любые, а не только необязательные поездки на Украину с "категорическим" предостережением о посещении приграничных районов и призывом "к повышенной бдительности по всей стране".

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"В то же время никаких изменений в позиции посольства. Мы все здесь на работе и к вашим услугам. Консульский отдел продолжает принимать посетителей в обычном режиме. Мы, естественно, продолжаем нашу подготовку к тому, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - заявил де Понсен.

Автор: 

Франция (3497) эвакуация (2065) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+2
очевидно домовленість...у цих подіях французи мають іздити по україні та почати скупати їжу, воду, сіль, сірники чим запустять неконтрольвані процеси
на відміну від канадців, французи не допомагали ні інструкторами, ні технікою, а тепер іще й скупатимуть і сіятимуть паніку...
і кому це на руку?
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14.02.2022 07:52
+1
Ти диви ...

Що, для Франції свої громадяни не важливі ? І французи не втікають разом з іншими ...

Що їм Макрон розказав ?
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14.02.2022 07:29
+1
Макрон для своїх індульгенцію виторгував у *****. А Канадія аж до Львова чкурнула, сидить там штани сушить.
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14.02.2022 07:37
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Правила форума Совет форумчан
Ти диви ...

Що, для Франції свої громадяни не важливі ? І французи не втікають разом з іншими ...

Що їм Макрон розказав ?
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14.02.2022 07:29 Ответить
очевидно домовленість...у цих подіях французи мають іздити по україні та почати скупати їжу, воду, сіль, сірники чим запустять неконтрольвані процеси
на відміну від канадців, французи не допомагали ні інструкторами, ні технікою, а тепер іще й скупатимуть і сіятимуть паніку...
і кому це на руку?
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14.02.2022 07:52 Ответить
І кому ж ?
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14.02.2022 07:59 Ответить
не виробникам солі та сірників...з ними макрон не вів перемовин
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14.02.2022 08:02 Ответить
Ок. Хай буде так.
Особливо з огляду на те, скільки французів живе в Україні.
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14.02.2022 08:04 Ответить
прадідусь леніна підпалив торгову точку, маф конкурента і спалив половину центральної частини міста костянтинів...він був один, а наніс шкоди всьому місту...
французів більше
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14.02.2022 08:13 Ответить
да..а! писец жабам, пойдут на сухпай французам
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14.02.2022 08:09 Ответить
Макрон для своїх індульгенцію виторгував у *****. А Канадія аж до Львова чкурнула, сидить там штани сушить.
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14.02.2022 07:37 Ответить
А снаряды будут паспорт спрашивать?
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14.02.2022 08:44 Ответить
І тільки українці розкупили усі запаси кульових набоїв замість гречки)))
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14.02.2022 08:09 Ответить
Вот по поводу топлива это как-то даже прикольно... А в целом работают на истерию еще похлеще чем с коронавирусом. Молодцы, сразу видно, что цель не в предотвращении конфликта, а в его инспирации.
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14.02.2022 08:37 Ответить
В Вилково лягушек выращивают.
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14.02.2022 08:43 Ответить
Запасайтесь лягушачьими лапками, жабоеды!
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14.02.2022 09:38 Ответить
А ведь совет по делу, если внимательно прочитать, что сказано, а не ерничать.
Сказано же было неоднократно: суседи устроят провокации.
Кому запас воды бутылированной мешает?
Лично мне нисколько не мешает не мешает...

P.S. Консервы тоже не мешают. Из консервированных супов самый съедобный (как по мне, все консервированные супы, конечно, "условно съедобные") - это минестроне.
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14.02.2022 10:21 Ответить
 
 