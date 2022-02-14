Посольство Франции в Украине советует соотечественникам сделать запасы воды, еды и топлива, но не дает рекомендации покинуть страну
Французский посол в Киеве Этьен де Понсен обратился в воскресенье к своим соотечественникам в Украине с посланием о ситуации с безопасностью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Очевидно, что мы постоянно и на самом высоком уровне следим за развитием ситуации. Мы также каждый день доводим очень точную информацию о ситуации до наших парижских властей", - сообщил глава французской дипломатической миссии.
"Но на данном этапе мы не даем общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну", - заявил посол в своём сообщении.
Вместе с тем посол дал рекомендацию проживающим в Украине французам следить за состоянием их личных документов, и, кроме того, "подготовить для любых практических целей некоторый запас воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак ... автомобиля полон или даже имеет некоторый дополнительный резерв".
При этом он подтвердил ранее распространенную рекомендацию МИД Франции гражданам отложить любые, а не только необязательные поездки на Украину с "категорическим" предостережением о посещении приграничных районов и призывом "к повышенной бдительности по всей стране".
"В то же время никаких изменений в позиции посольства. Мы все здесь на работе и к вашим услугам. Консульский отдел продолжает принимать посетителей в обычном режиме. Мы, естественно, продолжаем нашу подготовку к тому, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - заявил де Понсен.
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Що, для Франції свої громадяни не важливі ? І французи не втікають разом з іншими ...
Що їм Макрон розказав ?
на відміну від канадців, французи не допомагали ні інструкторами, ні технікою, а тепер іще й скупатимуть і сіятимуть паніку...
і кому це на руку?
Особливо з огляду на те, скільки французів живе в Україні.
французів більше
Сказано же было неоднократно: суседи устроят провокации.
Кому запас воды бутылированной мешает?
Лично мне нисколько не мешает не мешает...
P.S. Консервы тоже не мешают. Из консервированных супов самый съедобный (как по мне, все консервированные супы, конечно, "условно съедобные") - это минестроне.