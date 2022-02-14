Посольство Франции в Украине советует соотечественникам сделать запасы воды, еды и топлива, но не дает рекомендации покинуть страну

Французский посол в Киеве Этьен де Понсен обратился в воскресенье к своим соотечественникам в Украине с посланием о ситуации с безопасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что мы постоянно и на самом высоком уровне следим за развитием ситуации. Мы также каждый день доводим очень точную информацию о ситуации до наших парижских властей", - сообщил глава французской дипломатической миссии.

"Но на данном этапе мы не даем общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну", - заявил посол в своём сообщении.

Вместе с тем посол дал рекомендацию проживающим в Украине французам следить за состоянием их личных документов, и, кроме того, "подготовить для любых практических целей некоторый запас воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак ... автомобиля полон или даже имеет некоторый дополнительный резерв".

При этом он подтвердил ранее распространенную рекомендацию МИД Франции гражданам отложить любые, а не только необязательные поездки на Украину с "категорическим" предостережением о посещении приграничных районов и призывом "к повышенной бдительности по всей стране".

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"В то же время никаких изменений в позиции посольства. Мы все здесь на работе и к вашим услугам. Консульский отдел продолжает принимать посетителей в обычном режиме. Мы, естественно, продолжаем нашу подготовку к тому, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", - заявил де Понсен.