Вражеские БПЛА "Орлан-10" пересекали линию столкновения на Донбассе. За сутки войска РФ 6 раз срывали "тишину", потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.