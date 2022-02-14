Вражеские БПЛА "Орлан-10" пересекали линию столкновения на Донбассе. За сутки войска РФ 6 раз срывали "тишину", потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В окрестностях Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
СБУ а як там бабцю волохату з обсосами петровського ви вже взяли під варту?
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС. Источник:
В Днепр сегодня военным самолетом доставили раненого солдата. Он получил травматическую ампутацию нижней конечности, а именно стопы. Причина - подрыв на неизвестном взрывном устройстве. Военные хирурги прооперировали и подготовили солдата к эвакуации. После чего направили в военный госпиталь Днепра, далее предстоит перелет Киев-Ирпень.
Также стало известно, что парень вместе со своим младшим братом приняли решение встать на защиту Украины в 2014 году. В возрасте 24-х лет брат раненого военнослужащего погиб на Луганщине.
Раненный себя уже гораздо лучше и сохраняет позитивный настрой. И даже переживает, что не находится вместе с товарищами по службе на фронте.