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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вражеские БПЛА "Орлан-10" пересекали линию столкновения на Донбассе. За сутки войска РФ 6 раз срывали "тишину", потерь нет, - штаб ООС

Вражеские БПЛА

За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Вражеские БПЛА Орлан-10 пересекали линию столкновения на Донбассе. За сутки войска РФ 6 раз срывали тишину, потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: 

армия РФ (19079) беспилотник (3544) обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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14.02.2022 07:38
+4
«Колискова».



Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».



С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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14.02.2022 07:50
+4
Зеленский может бежать из страны. Не дайте ему этого сделать. В крайнем случае - сбивать.
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14.02.2022 07:58
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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14.02.2022 07:38 Ответить
«Колискова».



Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».



С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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14.02.2022 07:50 Ответить
Зеленский может бежать из страны. Не дайте ему этого сделать. В крайнем случае - сбивать.
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14.02.2022 07:58 Ответить
Сім'ю свою, Зеблазень , вже відправив до Італії , а на наших дітей йому начхати 😡
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14.02.2022 08:55 Ответить
ермака б повісити вже зараз треба
СБУ а як там бабцю волохату з обсосами петровського ви вже взяли під варту?
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14.02.2022 09:15 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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14.02.2022 07:58 Ответить
Салупой ***** подавится!
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14.02.2022 08:04 Ответить
ППО я так розумію чекає дозволу Єрмака і нелоха. А кацапи наносять на карти цілі для удару
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14.02.2022 08:14 Ответить
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС. Источник:
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14.02.2022 08:21 Ответить
Два роки назад їх звикли буками і осами
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14.02.2022 09:38 Ответить
а почему не сбили *********** смартфоном?
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14.02.2022 08:49 Ответить
так де стінгери? користуватися вміємо що б у кацапів ілюзій не виникало
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14.02.2022 10:31 Ответить
Хто в темі, чи мож збити москальський орлан стрілою, іглою або стінгером. Вже заіпали "пролітав, перетинав, фіксували, спостерігали"
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14.02.2022 10:45 Ответить
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14.02.2022 11:01 Ответить
Военнослужащий из Днепра подорвался на взрывном устройстве в зоне проведения ООС.



В Днепр сегодня военным самолетом доставили раненого солдата. Он получил травматическую ампутацию нижней конечности, а именно стопы. Причина - подрыв на неизвестном взрывном устройстве. Военные хирурги прооперировали и подготовили солдата к эвакуации. После чего направили в военный госпиталь Днепра, далее предстоит перелет Киев-Ирпень.
Также стало известно, что парень вместе со своим младшим братом приняли решение встать на защиту Украины в 2014 году. В возрасте 24-х лет брат раненого военнослужащего погиб на Луганщине.
Раненный себя уже гораздо лучше и сохраняет позитивный настрой. И даже переживает, что не находится вместе с товарищами по службе на фронте.
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14.02.2022 15:12 Ответить
Та дійсно, якраз можна було б провести практичні заняття ЗСУ - учбові стрельби Стінгерами по цим Орланам. Бо кожногт дня одне й теж чуємо....
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14.02.2022 15:58 Ответить
 
 