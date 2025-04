США готовятся отозвать всех своих служащих из Киева в течение двух суток, - CBS News

Администрация президента США Джо Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение 24-48 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai