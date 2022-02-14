США готовятся отозвать всех своих служащих из Киева в течение двух суток, - CBS News
Администрация президента США Джо Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение 24-48 часов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов", - говорится в сообщении.
UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2022
Напомним, Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в сфере безопасности.
В воскресенье, 13 февраля, сотрудники из США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали организованно выезжать из оккупированного российскими войсками и наемниками Донецка.
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Спершу відповідь на ключове запитання - чому Путін стягнув війська на кордон з Україною. Відповідь дуже проста: страх - це єдине, чим Росія може привернути увагу Заходу. У час, коли США, Західна Європа, Японія та Китай уже за пів кроку до створення кіберлюдини з досконалим штучним інтелектом, коли ці країни наближаються до розроблення комп'ютера, здатного онлайн стежити за станом здоров'я кожного звичайного громадянина і самостійно корегувати лікування, у цей час РФ експлуатує технології 60-70 років минулого століття, коли радянська оборонка була в періоді зеніту. Маск удосконалює автопілот для своєї Tesla, а російськими дорогами їздять УАЗи-"буханки" з покоління 60-х, що досі масово виходять з конвеєра, не зазнавши практично жодних технологічних змін. Навіть в Україні можна сьогодні придбати цей автошедевр часів холодної війни, який коштує… 15 тис. дол. 15 к баксів, Карл.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/chi-napade-rosiya-vidpovid-tut.htm?_ga=2.105145793.37436826.1644783247-874418641.1640380560&_gl=1*aefwgl*_ga*ODc0NDE4NjQxLjE2NDAzODA1NjA.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NDgxOTkxOS41LjEuMTY0NDgxOTk5NS4w
"Исходя из принципов гуманизма и экологии. С заботой о всём человечестве.
Украина отключает свои АЭС. Данный шаг показывает поддержку всему прогрессивному человечеству."
Не евакуйовували своїх громадян і афганців, яким загрожувала смерть за співрацю ?
Натомість тупо відмахувалися і здали людей, ще й перетворили відхід військ на національну ганьбу.
Так в чому ж справа ?
Реально таке враження, що запрошують рашку до наступу.
Забирають свої дипломатичні місії , щоб не взяли в полон.
Зараз США робить для України ,що не робили ще всі 30 років.
Ну а потом и турки с амерами подтянутся.
Это, по сути, начало их конца.
А если логически, то им самим война не выгодна. Им нужно своих у нас во власти поставить. А через военные действия это не то. Будут бунты, сопротивление.
А со своими вылетевшими и ничего не делавшими потом сами будем разбираться.
Сейчас спокойно готовимся, кто морально, а кто и физически.
1. Уехать из страны.
2. Основать свой бизнес, вырастить компанию и - пока его не отняли - успеть выйти в нал, вывести активы и вовремя уехать из страны.
3. Проявлять оппозиционную активность, выходить в пикеты, отсидеть в СИЗО, попросить политубежище на Западе и уехать из страны.
4. Вступить в Единую Россию, пойти во власть, украсть денег и уехать из страны.
5. Пойти в ФСБ, СВР, стать киллером / шпионом, агентом под прикрытием или резидентом и уехать (с заданием) из страны.
6. Стать выдающимся спортсменом и уехать из страны.
7. Стать выдающимся учёным, программистом, инженером, получить работу в Гугл, Тесле и уехать из страны.
8. Сделать карьеру в крупной компании, стать управленцем, менеджером и, перебравшись в зарубежный офис, уехать из страны.
9. Выйти замуж / жениться на иностранце и уехать из страны.
10. Сорвать джек-пот в лотерею и уехать из страны.
11. Создать преступное сообщество, отмыть полученные преступным путём средства, вывести их в оффшоры и уехать из страны.
12. Найти еврейские корни в родне и уехать в Израиль (совершить алию).
13. Получить наследство от тёти-миллионерши из Штатов и уехать из страны.