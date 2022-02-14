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Новости
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Канцлер ФРГ Шольц начинает турне, во время которого проведет переговоры с Зеленским, а затем с Путиным.

Канцлер ФРГ Шольц начинает турне, во время которого проведет переговоры с Зеленским, а затем с Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц начинает в понедельник турне, во время которого проведет переговоры сначала в Украине, а днем ​​позже - в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Планируется, что Шольц в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Офисе Президента Украины отметили, что "визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы".

В РФ у Шольца во вторник запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ заявил в воскресенье, что в Германии ждут от России "конкретных шагов по деэскалации ситуации", сообщил, что Шольц будет говорить об этом с Путиным.

По словам источника, канцлер планирует обсудить в Москве целый ряд тем, в том числе вопрос работы общественной организации "Петербургский диалог". Ранее Москва объявила три НПО, входящие в "Диалог", нежелательными, из-за этого немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" отменил ряд мероприятий и сам ежегодный форум организации.

Читайте: Москва поняла сообщение о санкциях, - Шольц

Ранее в феврале канцлер ФРГ совершил визит в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи Байден заявил, что основной темой переговоров двух лидеров стала "единая реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины, а Шольц подтвердил готовность ввести жесткие антироссийские санкции в случае "агрессии против Украины".

Автор: 

визит (3071) Германия (6930) россия (95381) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+5
Німецька шестьорка Путіна Шольц їде за інструкціями до свого хазяїна в Кремль!
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14.02.2022 07:55
+4
Німеччина є російським інструментом для розвалу ЄС та НАТО!
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14.02.2022 08:16
+3
Та вже пора забуть про Зеленського - "воно" ж "ніяке"! Навіть в "щасливі" (для нього) часи він "з білої доріжки не злазив" а зараз лише вона та пляшка - порятунок від відчуття невідворотного "пиз**цу"!
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14.02.2022 08:06
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Німецька шестьорка Путіна Шольц їде за інструкціями до свого хазяїна в Кремль!
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14.02.2022 07:55 Ответить
Турне може бути на Сейшели, а тут і вова може стати чебуреком і шольц
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14.02.2022 07:56 Ответить
Та вже пора забуть про Зеленського - "воно" ж "ніяке"! Навіть в "щасливі" (для нього) часи він "з білої доріжки не злазив" а зараз лише вона та пляшка - порятунок від відчуття невідворотного "пиз**цу"!
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14.02.2022 08:06 Ответить
Мальчік зараз у шоці від того, куди він попав, рятується звичними методами))
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14.02.2022 08:12 Ответить
задрали эти вонючие немецкие свиньи...
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14.02.2022 08:07 Ответить
они из одного стада...
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14.02.2022 08:44 Ответить
Німеччина є російським інструментом для розвалу ЄС та НАТО!
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14.02.2022 08:16 Ответить
Саме головне : хай Шольц не забуває що д"Єрмак - лише "Бірон", "временщик", що не має підтримки в Україні ні в кого, крім переляканої купки "депутанов", господарі яких уже повтікали за кордон! Тому говорить треба з людьми, що реально можуть утримать країну від розсипання (щоб не повторилася ситуація весни 2014-го!
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14.02.2022 08:21 Ответить
Гастролі артиста і не більше.
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14.02.2022 08:29 Ответить
тупое, сидело бы молча, не воняло бы - не видно бы было твоей тупости.
И на фоне того, что такие чмыри войну привели к границе...
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14.02.2022 08:47 Ответить
до війни привели наші "еліти", що планомірно знищували армію та з кацапнею у десна цілувались...
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14.02.2022 08:51 Ответить
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14.02.2022 09:09 Ответить
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14.02.2022 09:09 Ответить
Це з тієї німеччини їде шольц що усі ці роки поставляла ху%лу технології, вироби та сировину подвійного призначення?
Навіть збіднений уран поставляли...
Шольц їде тиснути на Україну та вимагати виконання мінських угод, знову в кулуарах вимагати капітуляції від України?
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14.02.2022 09:22 Ответить
А відмовити шольцу та заборонити в'їзд до України - слабо?
Хай он по Европі, Азії чи Африці своє турне здійсьнює!
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14.02.2022 09:26 Ответить
Подивіться, хто керує Північним потоком і чому, і стнане ясно, що вся німецька верхівка на гачку у колишніх працівників штазі. Задавлені з усіх боків копроматом (який на всіх і вся та свиня Варнінг збирала 20 років, паралельно навчаючи дочок свого старого КДБ-ного друзяки Пуйла в Німеччині), ці люди собі не належать. Забиті і залякані, вони зливають зараз не лише Україну, а уже і саму Німеччину.
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14.02.2022 09:48 Ответить
Если до встречи Германия не разблокирует поставки оружия, нужно вежливо, но чтобы во всём мире услышали, отказаться от встречи и его посредничества. Мы мол в Украине очень озабочены и обеспокоены беспокойством германскокого правительства по вопросу пуска Северного потока и его попытками оставить Украину без оружия в то время, когда Германия вопреки санкциям ЕС поставила в Россию товаров двойного назначения на сумму свыше 320 млн евро.
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14.02.2022 13:47 Ответить
 
 