Канцлер ФРГ Шольц начинает турне, во время которого проведет переговоры с Зеленским, а затем с Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц начинает в понедельник турне, во время которого проведет переговоры сначала в Украине, а днем ​​позже - в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Планируется, что Шольц в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Офисе Президента Украины отметили, что "визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы".

В РФ у Шольца во вторник запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ заявил в воскресенье, что в Германии ждут от России "конкретных шагов по деэскалации ситуации", сообщил, что Шольц будет говорить об этом с Путиным.

По словам источника, канцлер планирует обсудить в Москве целый ряд тем, в том числе вопрос работы общественной организации "Петербургский диалог". Ранее Москва объявила три НПО, входящие в "Диалог", нежелательными, из-за этого немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" отменил ряд мероприятий и сам ежегодный форум организации.

Читайте: Москва поняла сообщение о санкциях, - Шольц

Ранее в феврале канцлер ФРГ совершил визит в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи Байден заявил, что основной темой переговоров двух лидеров стала "единая реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины, а Шольц подтвердил готовность ввести жесткие антироссийские санкции в случае "агрессии против Украины".