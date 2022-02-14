Вторжение РФ в Украину будет означать начало конца эры Путина, - экс-глава МИД Швеции Бильдт

Решение президента РФ Владимира Путина начать войну с Украиной будет означать начало конца эры Путина в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Твиттере сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Если президент Путин решит начать войну с Украиной, то это будет решение, которое определит его президентство. Горечь, которую оно вызовет, сформирует поколение. Так или иначе, это, вероятно, станет началом конца путинской эры в России", - написал Бильд.

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