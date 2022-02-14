РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10568 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 534 18

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 13 февраля в Украине зафиксированы 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 13 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1447, медработников - 252);

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 18 938 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу – 8981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4204 человека.

Также за прошедшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 2270 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 142;

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 9338 человек.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: в красной зоне карантина находится 5 областей, 2 в желтой, другие - в оранжевой, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 542 693 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 788 395 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 102 950;

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 19 060 801.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них получили первую дозу - 15 577 692 человека, получили две дозы - 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу - 23 748 человек, бустерную дозу - 567 242 человека. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав 12

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
І не кажіть. Коли таке видано було, щоб у лютому були температура і кашель?!
показать весь комментарий
14.02.2022 10:21
+4
Обом вам заявляю: обоє ви придурки! А, може, і вороги... моя - хоч несвідома.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:51
+4
сволота **** ти, в дружини рідний брат восени 20-го помер від ковіду; мій троюрідний племінник (52роки) ледь виплутався з лап косатої (сестра витягувала.. якби не сестра... хто зна...), пішов по інвалідності на пенсію; моя рідна сестра - завідувач легеневого відділення інфекційнї лікарні (нині вдруге заразилась, також вдома лікується), які можуть бути вигадки?
показать весь комментарий
14.02.2022 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новини про вірус в даній ситуації виглядають як спам.
показать весь комментарий
14.02.2022 08:17 Ответить
тільки що сімейний лікар позвонила: і мене також врахували в це число...
Але я за тиждень перед зараженням встиг зробити бустер; температура і сухий кашель тримались буквально пів-дня. Неважка в мене форма.

Але в дружини-антивакса (от же дуру мені Бог послав...) четвертий день температура і кашель. Тест їй вирішили не робити...
показать весь комментарий
14.02.2022 10:14 Ответить
І не кажіть. Коли таке видано було, щоб у лютому були температура і кашель?!
показать весь комментарий
14.02.2022 10:21 Ответить
тобі що, не зрозуміло досі, що я протестувався, і отримав позитивний результат саме по омікрону, а не грипу?
показать весь комментарий
14.02.2022 11:49 Ответить
А моя тиждень почхала та й по тому Я від неї не ховався тому якщо і пройшов по мені "ковід" - то "безсимптомно" Вакцинувалися в серпні Моя ще й "хитрий агрегат" купила - для визначення рівню кисню в крові Міряли кожен день Нижче 94-96% не падало А вчора каже: "Поміряла! У мене такого ще не було - 97%!"
показать весь комментарий
14.02.2022 10:28 Ответить
Це так страшно? Раніше зелеантиваксери мерли, як мухи в вересні. а тепер тільки температура до 38 град і кашель? Може в неї ще і нежить? Носові хустинки не встигаєш ій міняти? Співчуваю, друже!
показать весь комментарий
14.02.2022 10:49 Ответить
з такою температурою (37,3-37,7) вона сама здатна за собою походити. Аби не гірше було б.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:53 Ответить
Обом вам заявляю: обоє ви придурки! А, може, і вороги... моя - хоч несвідома.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:51 Ответить
сволота **** ти, в дружини рідний брат восени 20-го помер від ковіду; мій троюрідний племінник (52роки) ледь виплутався з лап косатої (сестра витягувала.. якби не сестра... хто зна...), пішов по інвалідності на пенсію; моя рідна сестра - завідувач легеневого відділення інфекційнї лікарні (нині вдруге заразилась, також вдома лікується), які можуть бути вигадки?
показать весь комментарий
14.02.2022 12:23 Ответить
Не страшны ковиду
Ни грязь весенняя!
Ни даже танки Путина!
Спасет от любой беды
Третья прививка - мутная!
показать весь комментарий
14.02.2022 10:43 Ответить
 
 