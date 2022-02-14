За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 13 февраля в Украине зафиксированы 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 13 февраля в Украине:

зафиксированы 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1447, медработников - 252);

18 938 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу – 8981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4204 человека.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы - 2270 человек;

летальных случаев - 142;

выздоровели - 9338 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 542 693 человека;

выздоровели - 3 788 395 человек;

летальных случаев - 102 950;

проведено ПЦР-тестирований - 19 060 801.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них получили первую дозу - 15 577 692 человека, получили две дозы - 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу - 23 748 человек, бустерную дозу - 567 242 человека. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок", - рассказали в Минздраве.









