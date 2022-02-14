За сутки в Украине зафиксированы 16 993 новых случая заболевания коронавирусом. 142 человека умерли, 9338 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 13 февраля в Украине зафиксированы 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 13 февраля в Украине:
зафиксированы 16 993 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1447, медработников - 252);
18 938 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу – 8981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу – 4204 человека.
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы - 2270 человек;
летальных случаев - 142;
выздоровели - 9338 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 542 693 человека;
выздоровели - 3 788 395 человек;
летальных случаев - 102 950;
проведено ПЦР-тестирований - 19 060 801.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них получили первую дозу - 15 577 692 человека, получили две дозы - 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу - 23 748 человек, бустерную дозу - 567 242 человека. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Але я за тиждень перед зараженням встиг зробити бустер; температура і сухий кашель тримались буквально пів-дня. Неважка в мене форма.
Але в дружини-антивакса (от же дуру мені Бог послав...) четвертий день температура і кашель. Тест їй вирішили не робити...
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