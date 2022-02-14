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Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен приблизительно в 17 раз, в Сумской области - почти в 27 раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен приблизительно в 17 раз, в Сумской области - почти в 27 раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 1256 (превышено в 16,75 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области (1991, превышен в 26,6 раза), Житомирской области (1978) и Хмельницкой области (1956).

По данным за 13 февраля, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 64,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 14 областях.

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Также в Украине заняты 41,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 14 февраля 2022 года в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской и Хмельницкой областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, только Киев, Полтавская и Харьковская области находятся на "желтом" уровне.

Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен приблизительно в 17 раз, в Сумской области - почти в 27 раз, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а тем временем долбень ляшко продолжает красить в разные цвета области. делать ему все равно нехрен.
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14.02.2022 08:48 Ответить
Вакцини є багато і різної . Користуйтесь на здоров'я . Правда , зі збільшенням мору невакцинованих , зростають і черги на пунктах вакцинації .
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14.02.2022 09:51 Ответить
сказочник, жирик тоже думал чем больше ширнется тем здоровее будет
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14.02.2022 09:59 Ответить
Спутнік v - вбиває . І жирік це знав . Це ж російське гамно .
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14.02.2022 10:56 Ответить
ага так евреи в россии кололись спутником
спутник то для быдла там, а власть только пфайзером ширялась
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14.02.2022 11:32 Ответить
Я навіть не кажу про бомжа чи бидлюгана . Скажу гірше : навіть самий кончений , зариганий і обіцяний ватнік в Україні - його не будуть колоти спутніком-V. Тільки Pfizer . Настільки ми потужна держава . Україна - не Росія, .🇺🇦😎👍
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14.02.2022 11:42 Ответить
морите вы невакцинированных, морите, а они не морятся. по прежнему в Украине невакцинированных больше, чем вакцинированных, но мертвые по улицам не валяются и в больницах койки к потолку не привинчивают.
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14.02.2022 13:03 Ответить
Пора бы уже поменять коэфициет!!! так как раньше при заболеваемости 600 человек (на 100 тис) занятость место коек (для примера Киев) было 61%, сейчас же когда болеют 1352 (на 100 тис) то занятость место коек всего 34%. это говорит только об одном, пора бы уже заканчивать с этим ковидобесием, и всеми этими лохдаунами!!!
для тех кто может анализировать данные и думать головой вот ссылка
и плюс еще информацию для размышления, занятость место коек как анализируется? это те кто просто болеет ковидом? или кто просто чем то болеет?
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15.02.2022 09:19 Ответить
Красная зона уже должна быть минимум в 15 областях, а не в 5 как сейчас.
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14.02.2022 10:14 Ответить
 
 