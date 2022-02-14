Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен приблизительно в 17 раз, в Сумской области - почти в 27 раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 1256 (превышено в 16,75 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области (1991, превышен в 26,6 раза), Житомирской области (1978) и Хмельницкой области (1956).

По данным за 13 февраля, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 64,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 14 областях.

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Также в Украине заняты 41,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 14 февраля 2022 года в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской и Хмельницкой областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, только Киев, Полтавская и Харьковская области находятся на "желтом" уровне.