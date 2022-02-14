Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники - это очередная волна гибридной войны, - СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) постоянно анализирует разные сценарии развития событий в стране, на каждый из них есть четкий план действий.
Об этом идет речь в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", - заявили в СБУ.
"Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует разные сценарии развития событий - есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", – заверили в ведомстве.
"В то же время мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство. СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками наративов страны-агрессора и т.д. Не только фиксирует, но и активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов", - добавили в СБУ.
"Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", - отметили в ведомстве.
"Однако сейчас стабильность и покой в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы в способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", - призвали в СБУ.
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Вообще то я ***** фаталист. Идёшь по улице, от кого прятаться. Рвануло. Уже поздно прятаться. По опыту, больше двух раз в одно место не стреляют.
Какая то гадость ночью прилетела, даже асфальт полностью не пробила. Но окна все пересчитала.
Оно тока по началу страшно. Вот грады я не любил. Воют гадко. От них тока водка спасает.
Юзік та стефанчук орендували Мрію аби вилетіти з України, - джерело.
СБУ(ФСБУ) при Баканові повторює мантри Лаврова і ко.
Але ви б повернулися, наприклад, у весну 2020 ... Та й інші події простежили.
"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.
"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас.
На превеликий жаль, більшість населення абсолютно не здатна критично мислити. І з розумом теж великі проблеми.
А щодо єдності ...
Прикольно: всі причетні так старанно працюють на розз'єднання - аж до привілейованих громадян дійшли - а тоді верещать про єдність.
https://cloud.mkip.gov.ua/s/7QSHT2FTkLZZTMd
Колись у Ірані були захоплені дипломати США. Потім було багато зусіль, щоб їх повернути додому.
У 2014-му вже знищили Боінг - судова справа досі разглядається, а Зеля Цемаха Путлеру повернув(((
Ну ті олігархи в нас з євреїв. Алеж єврей Коломойский не покинув Україну, бо Штати на нього видали стоп-листа, а Путлер не забув, як Беня у 2014-му обіцяв давати по 10 000 доларів за кожного взятого у полон сепара і приведенного у Пріват Банк.
Але е ще два олігарха, яки сьогодні напевно волоси з дуп себе виривають за те, що на том вугіллі збагачивались. Бо обидва подельника не можуть покинути Україну, бо один під домашнім арештом, а другому заборонено покидати Україну слідчим. )))))))))
Щоб порівняти.
Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко https://twitter.com/bbc5live/status/1492995506829729794 BBC Radio .
Це означало б, що країна відмовляється від цілі, прописаної в її Конституції, пише британське ЗМІ.
На запитання, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".
и админы цензора ..вы как то слишком уж якобы за чистоту комментариев(смахивает на ватность).
"Слуги", риги, пропагандони Подоляка типу луганського прокурора Сірьожи Іванови, Меланії Подоляк та порваний на британський прапор Го...дон з усім своїм виводком.
А давайте десь через тиждень в'їзд в Україну зробимо платним.
Озолотимось же.
Так кто сеет панику если не сама власть и должны быть расстреляны как паникеры и предатели?
Банкомати на вихідні пустіють , бо багато селян приїздить до Львова , на закупи , петрушку продати . От вони і вигрібають все . Ви напевно недавно у Львові , якщо цього не знаєте . Звідки приперлися , якщо не секрет ? Нічо , шо я українською запитую ?
Не тринди.
Зайшов у А Банк, Ощад, Південний на Вол. Великого в касах доларів і євро нема. Черги за гривнями до кас.
Але ажіотаж капець, народ знімає гроші масово... Паніка!
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
"На горе сирень растет, того глядишь обломится,
Путин Бубочку ##ет, хочет познакомиться".
"Не ходи, Зеленский, замуж за Володю Путина
У Володи Путина ##й, как у Ватутина".
Теперь паникеры должны успокоиться.
Заберіть людей з Кишинева в Бориспіль , дібіли . У них діти , робота , хатні клопоти .
Отзывает дипломатов без повода(в 2014м не отзывали!), отпугивает инвесторов, всячески разжигает панику в Украине через свои желтые газетенки вошингтон пост и прочие.