Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники - это очередная волна гибридной войны, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) постоянно анализирует разные сценарии развития событий в стране, на каждый из них есть четкий план действий.

Об этом идет речь в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", - заявили в СБУ.

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"Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует разные сценарии развития событий - есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", – заверили в ведомстве.

"В то же время мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство. СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками наративов страны-агрессора и т.д. Не только фиксирует, но и активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов", - добавили в СБУ.

"Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", - отметили в ведомстве.

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"Однако сейчас стабильность и покой в ​​нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы в способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", - призвали в СБУ.