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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники - это очередная волна гибридной войны, - СБУ

Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники - это очередная волна гибридной войны, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) постоянно анализирует разные сценарии развития событий в стране, на каждый из них есть четкий план действий.

Об этом идет речь в заявлении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", - заявили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Франции в Украине советует соотечественникам сделать запасы воды, еды и топлива, но не дает рекомендации покинуть страну

"Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует разные сценарии развития событий - есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", – заверили в ведомстве.

"В то же время мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство. СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками наративов страны-агрессора и т.д. Не только фиксирует, но и активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов", - добавили в СБУ.

"Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", - отметили в ведомстве.

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"Однако сейчас стабильность и покой в ​​нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы в способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", - призвали в СБУ.

Автор: 

дезинформация (342) россия (95381) СБУ (19861) паника (45) фейк (678)


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Топ комментарии
+40
Ну хай СБУ возьмет за жопу ЗЕ и СН за дебильные выступления и драпание из Украины.

Нет? А шо ж такое?
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14.02.2022 08:46
+22
Це те СБУ яке проср"ло викрадення з заводу "Радар" кілька днів назад блоків радіоелектронного обладнання для літаків "СУ" і так нікого і не знайшло?
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14.02.2022 08:51
+19
Паніка полетіла витрачати награбовані у народа гроші, народ залишається боронити свої домівки від мародерів окупантів. Єднаймося.
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14.02.2022 08:58
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Правила форума Совет форумчан
Ну хай СБУ возьмет за жопу ЗЕ и СН за дебильные выступления и драпание из Украины.

Нет? А шо ж такое?
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14.02.2022 08:46 Ответить
Паника у вас в головах ... Мне пох ... Я готов
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14.02.2022 08:54 Ответить
пох - это тоже паника
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14.02.2022 09:05 Ответить
А я это в 14-ом пережил. Ща будет так же.
Вообще то я ***** фаталист. Идёшь по улице, от кого прятаться. Рвануло. Уже поздно прятаться. По опыту, больше двух раз в одно место не стреляют.
Какая то гадость ночью прилетела, даже асфальт полностью не пробила. Но окна все пересчитала.
Оно тока по началу страшно. Вот грады я не любил. Воют гадко. От них тока водка спасает.
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14.02.2022 09:16 Ответить
СБУ как всегда фуйней занимается.
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14.02.2022 08:46 Ответить
так а кто панику нагнетает?
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14.02.2022 08:49 Ответить
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14.02.2022 08:49 Ответить
@UkrSlavemarket

Юзік та стефанчук орендували Мрію аби вилетіти з України, - джерело.
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14.02.2022 09:12 Ответить
СБУ (ФСБУ) при Баканові повторює мантри Лаврова і ко.
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14.02.2022 08:50 Ответить
Це те СБУ яке проср"ло викрадення з заводу "Радар" кілька днів назад блоків радіоелектронного обладнання для літаків "СУ" і так нікого і не знайшло?
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14.02.2022 08:51 Ответить
Дві людини з найбільшим нетерпіннням чекають закіннчення переможних маньовров армії мухосранців - Путлєр (щоб закінчився цей позор єрєфії) і Голова Найбанку України.
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14.02.2022 09:08 Ответить
Заява непогана.

Але ви б повернулися, наприклад, у весну 2020 ... Та й інші події простежили.

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.

"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас.

На превеликий жаль, більшість населення абсолютно не здатна критично мислити. І з розумом теж великі проблеми.
А щодо єдності ...
Прикольно: всі причетні так старанно працюють на розз'єднання - аж до привілейованих громадян дійшли - а тоді верещать про єдність.
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14.02.2022 08:52 Ответить
Так а где паника-то?
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14.02.2022 08:53 Ответить
так отож...вивіски сяють
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14.02.2022 09:07 Ответить
У слуг и олигархов, еще вчера драпанули. Просто интересно сколько их сегодня в Украине осталось.
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14.02.2022 09:12 Ответить
Обратно не пускать!!!
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14.02.2022 09:26 Ответить
А Коломойша шо? Тоже свалил? Ещё есть страны кроме Украины, где его не ждут с распростёртыми обьятиями санкции?
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14.02.2022 11:24 Ответить
Дії у разі надзвичайної ситуації або війни

https://cloud.mkip.gov.ua/s/7QSHT2FTkLZZTMd
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14.02.2022 08:55 Ответить
Ви праві, ніякого насилля над ватою, тільки лагідний террор.
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14.02.2022 08:58 Ответить
Ну, займатимуться цим вже нікому, а от самосудами над ватою буде кому
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14.02.2022 09:03 Ответить
коли ******* запроси суспільства на деолігархізацію не чують не суди, не правоохоронні органи ні президент - суспільство може взяти цю функцію в свої руки
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14.02.2022 09:08 Ответить
у разі великої війни ваті ж0па. Сподіваюсь, такий наратив вас не дуже бентежить.
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14.02.2022 09:15 Ответить
Хто дивився останній тсн? Там кажуть лякали ядерним ударом по Києву. Чи є це актом залякуванням? Чи буде собутильник зє це розслідувати?
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14.02.2022 08:57 Ответить
Паніка полетіла витрачати награбовані у народа гроші, народ залишається боронити свої домівки від мародерів окупантів. Єднаймося.
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14.02.2022 08:58 Ответить
То був хитрий план по деолігархізації 😎
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14.02.2022 08:59 Ответить
Ківу вже посадили чи, може, пристрілили?
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14.02.2022 08:59 Ответить
Те совенятко недобите бакланов сліпе, як кажан: кацапські танки у 15-ти кілометрах від кордону, майже усі олігархи вилетіли з країни. І воно щось белькоче про фейки?
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14.02.2022 09:00 Ответить
Баканов , скажи ЗЕ хай покажеться перед людьми з своєю Скумбрією , а то якось дуже нахабно виходе , роками ваші рила народ утримував а тільки небезпека то всі і звалили з країни.
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14.02.2022 09:01 Ответить
Лучше б СБУ заявлениями Кивы занималась, Рабиновича, Мураева, и прочими гнидами, которые чартерами покидают Украину!
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14.02.2022 09:05 Ответить
Звісно не варто сліпо піддаватись паніці, але якщо проаналізувати сухі факти (евакуація посольств та громадян інших держав, відміна авіарейсів, масовий виліт олігархів за кордон), то прояви хвилювання небезпідставні.
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14.02.2022 09:07 Ответить
Це звичайні засоби предостороги.
Колись у Ірані були захоплені дипломати США. Потім було багато зусіль, щоб їх повернути додому.
У 2014-му вже знищили Боінг - судова справа досі разглядається, а Зеля Цемаха Путлеру повернув(((
Ну ті олігархи в нас з євреїв. Алеж єврей Коломойский не покинув Україну, бо Штати на нього видали стоп-листа, а Путлер не забув, як Беня у 2014-му обіцяв давати по 10 000 доларів за кожного взятого у полон сепара і приведенного у Пріват Банк.

Але е ще два олігарха, яки сьогодні напевно волоси з дуп себе виривають за те, що на том вугіллі збагачивались. Бо обидва подельника не можуть покинути Україну, бо один під домашнім арештом, а другому заборонено покидати Україну слідчим. )))))))))
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14.02.2022 11:29 Ответить
Ціль Байдена втовкти в голови останньому негру і латиносу - що лаптєногі страшні вороги-агресори для всього цивілізованого світу. І в нього це виходить.
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14.02.2022 09:11 Ответить
А названі вами категорії опитували ?
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14.02.2022 09:17 Ответить
На жаль, лише 72 % опитаних жителів США виступають за надання зброї України. Є ще куди рости.
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14.02.2022 09:29 Ответить
А в попередні роки (з 2014 по 2021) такого опитування не було ?
Щоб порівняти.
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14.02.2022 09:34 Ответить
вы дебилы до их пор не сказали населению что делать в случае часа Ч..потом связи не будет, ублюдки
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14.02.2022 09:08 Ответить
Если бы СБУ хоть что-то делала, то такой ботофермы как соевый Цензор уже давно не существовало бы..
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14.02.2022 09:09 Ответить
нагнеталщіків треба содить у СБУ
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14.02.2022 09:09 Ответить
Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе уникнути війни з Російською Федерацією.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко https://twitter.com/bbc5live/status/1492995506829729794 BBC Radio .

Це означало б, що країна відмовляється від цілі, прописаної в її Конституції, пише британське ЗМІ.

На запитання, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".
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14.02.2022 09:10 Ответить
ублюдок
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14.02.2022 09:14 Ответить
Если это так, то слуги заведомо нас всех сливают *****.
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14.02.2022 09:14 Ответить
идиот походу не понимает что это ничего не изменит
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14.02.2022 09:15 Ответить
При чем драпают не в тамбовские @беня , а в страны НАТО ! Хитродупые
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14.02.2022 09:10 Ответить
еще раз ... панику нагнетает безвольное чмо на должности президента и некомпетентность власти (если не предательство)

и админы цензора ..вы как то слишком уж якобы за чистоту комментариев(смахивает на ватность).
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14.02.2022 09:13 Ответить
Першими звалили з України її найбільші патріоти.
"Слуги", риги, пропагандони Подоляка типу луганського прокурора Сірьожи Іванови, Меланії Подоляк та порваний на британський прапор Го...дон з усім своїм виводком.
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14.02.2022 09:15 Ответить
https://www.facebook.com/vlyt.ua?__cft__[0]=AZXmw62XLZ12zEIEwYOCnfnMnq8ZKQisq7Py1IP2bcgbA11doU8O3aTiXBIUhwBFbt4SDx83Pz7t0hqIe2MzPDSDMfxf7N18cy9MoeaMdzEF9_VHlFsFxYv2zmWSSsbcI70&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Литовченко



А давайте десь через тиждень в'їзд в Україну зробимо платним.
Озолотимось же.
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14.02.2022 09:16 Ответить
Дурниці з вуст СБУ. У мене, наприклад паніки немає. І у сусідів моїх немає. І у місті паніки не спостерігаю. Тижнів два тому трхи продукти розкуповували - було таке. Паніка спостерігається серед правоячої команди і у владних коридорах. Про це свідчать її панічні і хаотичні дії. І паніка не перед ворогом, а перед самим можливим хаосом, який вторгнення ворога може призвести. Влада просто не уявляє, що повинна робити і боїться власного народу і відповідальності більше, ніж ворога. Не так вони думали, коли прийшли до влади. Вони планували величезний дерибан у мирній тиші. Не вийшло. Необхідність озбрлювати армію відбирає можливість дерибану і накладає величезні обов'язки і відповідальність. В тому числі можливо і за законами воєнного часу. На такн вони не підписувалися, тому і це "відкрите небо" і голосування віддалене, і карантин у Раді, і сім' 'за кордон. Так що СБУ потрібно займатися не громадянами, далекими від влади і прийняття рішень, а владою і її представниками.
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14.02.2022 09:18 Ответить
Бакланов сам себе повісить за зраду? Ну це ж глупості.
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14.02.2022 09:26 Ответить
Очень знаменательно, что смылись все крысы- олигархи на своих чартерах. Большая просьба к СБУ не пускать этих воров обратно в Украину.
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14.02.2022 09:22 Ответить
здесь все просто - официальные заявления СБУ курирует глава - друг зеПре Баклан
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14.02.2022 09:22 Ответить
А кто нагнетает панику?ЗЕ уже сдал Харьков,собрать депутатов ВР Украины невозможно так как подавляющее большенство из семьями уже покинули пределы Украины даже СОВБЕЗ невозможно собрать в стране так как они согласны собраться только по видеосвязи из теплых стран.В Украине почти правительства не осталось.
Так кто сеет панику если не сама власть и должны быть расстреляны как паникеры и предатели?
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14.02.2022 09:24 Ответить
Гроші ******* тишу. Як тепер Бакланову ховати гроші Осла в офшорах?
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14.02.2022 09:24 Ответить
Ага...четкий план у них есть. Вы кроме как крышевать контрабанду с копателями янтаря и выкрадывать Чаусов больше нихера не умеете
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14.02.2022 09:34 Ответить
То пісєц, об'їздив у Львові зранку десь п'ять банкоматів. Ніде нема готівки. Народ всьо вигрібає.
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14.02.2022 09:38 Ответить
Розраховуйтеся карткою , а краще смартфоном . Які проблеми ?
Банкомати на вихідні пустіють , бо багато селян приїздить до Львова , на закупи , петрушку продати . От вони і вигрібають все . Ви напевно недавно у Львові , якщо цього не знаєте . Звідки приперлися , якщо не секрет ? Нічо , шо я українською запитую ?
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14.02.2022 09:45 Ответить
Тільки що зняв готівку в Приватівському банкоматі на Кульпарківській біля магазину Близенько.
Не тринди.
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14.02.2022 09:52 Ответить
Повезло . Там ринок "Новий" недалеко , а значить шастають натовпи селян . Видно ще туди не добралися . Потрошать банкомати на С.Петлюри і Любінській 😁
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14.02.2022 09:56 Ответить
На Вол. Великого банкомати пусті ..
Зайшов у А Банк, Ощад, Південний на Вол. Великого в касах доларів і євро нема. Черги за гривнями до кас.
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14.02.2022 10:06 Ответить
Вол.Великого біля Океану, там підряд Абанк, ощаж і Південний ... Пусто і черги. Їду на Наукову.
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14.02.2022 10:08 Ответить
Там ринок "Провесінь" 🤣👍. Розраховуйся карткою , бо тільки згаїш час і взуття знищиш .
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14.02.2022 10:43 Ответить
Щойно , ради інтересу купив 700$ (базготівкових) трьома кліками в Монобанк . Ніяких проблем 🤓👍
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14.02.2022 10:49 Ответить
Так то ясно... Мені готівка потрібна була!
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14.02.2022 11:16 Ответить
Шукайте в банкоматах подалі від с/г ринків , або почекайте до завтра , поки підвезуть готівку
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14.02.2022 11:35 Ответить
Зняв вже... мені готівка просто потрібна була.
Але ажіотаж капець, народ знімає гроші масово... Паніка!
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14.02.2022 11:47 Ответить
Та яка там паніка . Селяни 😁 . Знімайте готівку посеред тижня .
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14.02.2022 13:34 Ответить
100% Першою жертвою у будь-якій війні завжди є ПРАВДА , тому :
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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14.02.2022 09:38 Ответить
СБУ - вам триндіти, не торби з грошима тягати?
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14.02.2022 09:45 Ответить
А чому СБУ до сих пір не розібралася з ботоферма "Цензор"
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14.02.2022 09:54 Ответить
Вообще то панику посеяли США и Запад, а не "российские ботофермы".
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14.02.2022 10:01 Ответить
Стихи помогают снять панику и дурные предчувствия, Например:

"На горе сирень растет, того глядишь обломится,
Путин Бубочку ##ет, хочет познакомиться".

"Не ходи, Зеленский, замуж за Володю Путина
У Володи Путина ##й, как у Ватутина".

Теперь паникеры должны успокоиться.
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14.02.2022 10:04 Ответить
В таком случае больше всего подверженными " панике" оказались все страны мира который массово вывозят своих граждан включая работников посольств, военных инструкторов, перевозят посольства на запад страны, авиакомпании которые прекращают полеты в Украину..., олигархи Украины которые под разным предлогом покидают территорию Украины и т.д. А народу то что паниковать, бежать не куда и не с чем + к этому восемь лет войны притупило чувство "паники", и его заменило чувство фатализма.
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14.02.2022 10:06 Ответить
---Це так .сінхронно . перекликається із зрадницькими заявами дипломата--пристайка у Британії.../ що ми такі самотні... і готові. задля спокою і миру відмовитися і від НАТО і ще " чего изволите-- с ??? / І навіщо й собі квакать--- всі ж знають. що СБУ у нас " опікується " лише неугодними цій владі... До речі : їх .до цього часу---обслуговують стукачі . які залишилися у спадок від радянського КДБ.../можете уявити хто вони і на кого працюють .../ 30 років одні і тіж заглядують у дверні шпаринки і лізуть. без мила . в одне і теж міс...
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14.02.2022 10:09 Ответить
Де усі депутати від зелених - третина за кордоном.Нардепам,які покинули Україну,треба негайно здати мандати і відмовитись від українського громадянства-ВИМАГАЄМО ПЕРЕВИБОРИ ВР!позитивні блогери також деякі втекли і виставляють фото із ФРН(Іванов),а деякі втекли в ті округи де якраз переміг ПП і звідки повчають. СБУ прогавила викрадення із Укроборонпрому важливих компонентів для СУ-РФ і нас просить не нагнітати.Та ви самі це й робите-у владі некомпетентні олухи у всіх гілках влади..Соромно за владу...
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14.02.2022 10:10 Ответить
Вчора , читаючи новини - цілий день ржав . Неприхована , погано організована та суперечлива психологічна атака з елементами паніки й жаху - лилась на людей брудним потоком цілий день до пізньої ночі . Щасливий був той , хто як і я слідкував виключно за діями і заявами лише польського посольства в Україні. Ото десь наржалися спостерігаючи за всією цією клоунадою придурків (і наших і зарубіжних)🤣🤣🤣👍
Заберіть людей з Кишинева в Бориспіль , дібіли . У них діти , робота , хатні клопоти .
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14.02.2022 10:12 Ответить
О каком единстве говорите если не можете остановить инфляцию?. Цены на продукты заоблачные.. уж в период войны давно надо было ценорегулирование взять под контроль правительства.
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14.02.2022 10:57 Ответить
США получается країна-агрессор?
Отзывает дипломатов без повода(в 2014м не отзывали!), отпугивает инвесторов, всячески разжигает панику в Украине через свои желтые газетенки вошингтон пост и прочие.
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14.02.2022 11:05 Ответить
То, что панику нагнетает Байден, по честному не сказано.
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14.02.2022 12:23 Ответить
Счас начнут как в 1941 паникёров расстреливать, чтоб Зеленского, как тогда Сталина, не огорчали. Или не мешали сливать Украину в свете заявлений Пристайло. Шото Зеленский его не вызвал на ковер, о увольнении уже молчу.
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14.02.2022 13:34 Ответить
 
 