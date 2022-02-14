Надо "заставить РФ отступить от края пропасти": Джонсон проведет очередные переговоры с союзниками по НАТО

Даунинг-стрит заявляет, что российское "вторжение" в Украину может произойти "в любой момент" и премьер Великобритании Борис Джонсон намерен провести очередной раунд переговоров с союзниками по НАТО в попытке отодвинуть Россию от "края пропасти".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер офиса британского премьера

"Все еще есть возможность для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр продолжит неустанно работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отступить от края пропасти", - сказал он.

По его утверждению, "кризис на границе с Украиной достиг критической точки", и Россия может "запланировать вторжение на Украину в любой момент".

Чиновник предупредил, что такая эскалация ситуации "будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России".

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Джонсон намерен на этой неделе посетить ряд стран, чтобы обсудить с союзниками по НАТО вопросы помощи Украине в экономике и обороне границ, говорится в заявлении. Однако не указывается, в какие именно страны направится премьер.

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