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Новости Агрессия России против Украины Война
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Надо "заставить РФ отступить от края пропасти": Джонсон проведет очередные переговоры с союзниками по НАТО

Надо

Даунинг-стрит заявляет, что российское "вторжение" в Украину может произойти "в любой момент" и премьер Великобритании Борис Джонсон намерен провести очередной раунд переговоров с союзниками по НАТО в попытке отодвинуть Россию от "края пропасти".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер офиса британского премьера

"Все еще есть возможность для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр продолжит неустанно работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отступить от края пропасти", - сказал он.

По его утверждению, "кризис на границе с Украиной достиг критической точки", и Россия может "запланировать вторжение на Украину в любой момент".

Чиновник предупредил, что такая эскалация ситуации "будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России".

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Джонсон намерен на этой неделе посетить ряд стран, чтобы обсудить с союзниками по НАТО вопросы помощи Украине в экономике и обороне границ, говорится в заявлении. Однако не указывается, в какие именно страны направится премьер.

Также читайте: "Очень скоро может произойти что-то катастрофическое", - Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины

Автор: 

Великобритания (4931) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+15
Бритам-черговий респект...
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14.02.2022 08:46
+8
гопник быкует когда чувствует слабость
пока в Украине был порох ***** опасался быковать
к нынешней ситуации привело полнае беззубость вазелина и его маниакальное желание "договариваться по середине". в результате "обсир" © мандель
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14.02.2022 08:48
+6
Як на мене то причина в ціні на нафту. Нафта по 20 ***** сопить, нафта вище 60 - починає бикувати, вище 100- починає війни!
Навіть в 2016-2018 роках кількість та інтенсивність обстрілів на домбабве залежала якось від ціни на нафту. Цим нижча ціна тим тихіше було
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14.02.2022 09:06
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Бритам-черговий респект...
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14.02.2022 08:46 Ответить
только животворящий СВИФТ !!!!

Боря, скажи им !
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14.02.2022 10:40 Ответить
гопник быкует когда чувствует слабость
пока в Украине был порох ***** опасался быковать
к нынешней ситуации привело полнае беззубость вазелина и его маниакальное желание "договариваться по середине". в результате "обсир" © мандель
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14.02.2022 08:48 Ответить
Як на мене то причина в ціні на нафту. Нафта по 20 ***** сопить, нафта вище 60 - починає бикувати, вище 100- починає війни!
Навіть в 2016-2018 роках кількість та інтенсивність обстрілів на домбабве залежала якось від ціни на нафту. Цим нижча ціна тим тихіше було
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14.02.2022 09:06 Ответить
теж так думаю
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14.02.2022 09:09 Ответить
По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals по итогам января-октября 2018 года составила $71,55 за баррель - ***** молчит в тряпочку

цены на нефть обвалились в 2020 из-за быкования ***** на этом рынке.

15.12.2021 цена составила 74.42
дата выкатывания ультиматума ***** 21.12.2021
цена на эту дату 74.01
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14.02.2022 09:12 Ответить
Ціна на нафту обвалилась ще в 2014 році. З 220 доларів саме після захоплення Криму. В 2020 взагалі був період що в мінус пішла. З появою вакцини знову розпочалось її зростання!
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14.02.2022 09:54 Ответить
никогда цена небыла 220.

цены упали в конце 2014 года

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14.02.2022 10:00 Ответить
Опечатка. 120 Дол. Бачиш графік все показує.
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14.02.2022 10:35 Ответить
Точно....Больше не заправляюсь...Да и от газа откажусь.
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14.02.2022 09:34 Ответить
Борис, Ти правий...
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14.02.2022 08:49 Ответить
Это кого он пропастью назвал?
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14.02.2022 08:59 Ответить
Тебя и тваво *****
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14.02.2022 09:26 Ответить
Лучше скинуть парашу в пропасть.
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14.02.2022 09:10 Ответить
Прямо сейчас RQ-4A Global Hawk патрулирует небо над Украиной..
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14.02.2022 09:13 Ответить
Іде чітко, зараз розвертається біля Рівного в даний момент. Цікаво, чому він тримається за 100 км від кордону? Хотілося, щоб пройшов блище до кацапів, щоб заглянув подалі.
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14.02.2022 09:33 Ответить
Дальность работы его оборудования позволяет летать на безопасном расстоянии от противника при этом полностью мониторить обстановку..
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14.02.2022 09:37 Ответить
Їх можна змусити тільки силою. Ціна вторгнення має стати захмарною. Щоб варіант навіть піррової перемоги не розглядався. Дякую за постачання зброєю та відправку інструкторів, продовжуйте будь ласка.
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14.02.2022 09:54 Ответить
можливо його дипломатія допоможе
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15.02.2022 12:39 Ответить
 
 