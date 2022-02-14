Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, - посол в Великобритании Пристайко. АУДИО
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.
Об этом он заявил в интервью BBC Radio 5 Live, сообщает Цензор.НЕТ.
🗣️"We are trying to find the best way out."— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.
It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.
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На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".
Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.
"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия - Ред.) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.
Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?
"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду. - Ред.) что мы будем гибкими, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно".
В то же время, посол подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно безопасной ситуации для России.
"Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию в безопасности. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого", - заявил Пристайко.
Он выразил мнение, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать "чем-то другим, чем Россия" и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.
"Это (вступление Украины в НАТО – Ред.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, что они имеют прямо сейчас", – подчеркнул украинский посол.
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- суцільна зрада, яка тягнеться з виборів 2019..(
100 вiдсоткiв.
Ганьба тобі,раб !
Надеюсь, это чмо уже отозвано из Лондона...
Пристайко, за стре лись.
тепер орки з Мордору-паРашi будуть стояти таборами на кордонах роками, доки Зе-чмо та Зе-
Бiли не скажуть Б.
пуйло аплодує. кремлядь в захватi. i це пiсля вiдмови Заходу навiть
обговорювати з пуйлом його ультиматум про нерозширення НАТО.
негайно вiдкликати чмо дрiстайку !
не буде вiдкликання- значить все це по завданню Зе-лупи та Дєрьмака.
и зачем тогда нужна армия?
Как можно отказаться от того, чего никто не предлагал?
Хіба, що
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