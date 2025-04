Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, - посол в Великобритании Пристайко. АУДИО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Об этом он заявил в интервью BBC Radio 5 Live, сообщает Цензор.НЕТ.

"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



