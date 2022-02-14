РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10245 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
37 915 340

Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, - посол в Великобритании Пристайко. АУДИО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Об этом он заявил в интервью BBC Radio 5 Live, сообщает Цензор.НЕТ.

🗣️"We are trying to find the best way out."

Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

🎧⬇️

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия - Ред.) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду. - Ред.) что мы будем гибкими, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно".

В то же время, посол подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно безопасной ситуации для России.

"Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию в безопасности. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого", - заявил Пристайко.

Он выразил мнение, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать "чем-то другим, чем Россия" и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

"Это (вступление Украины в НАТО – Ред.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, что они имеют прямо сейчас", – подчеркнул украинский посол.

Автор: 

НАТО (9963) членство в НАТО (1506) Пристайко Вадим (500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+163
Пішов він *****
показать весь комментарий
14.02.2022 09:10
+81
что за идиот, отзовите этого придурка пусть идет на киевский вокзал бомбилой работать, аналитег херов
показать весь комментарий
14.02.2022 09:13
+69
Ой дурак...
Зелю треба вже зараз витягати з кабінету чи бункера і на суд за зраду та торгівлю національними інтересами.
показать весь комментарий
14.02.2022 09:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
обставини повинні цю наволоч завільнити з посади
показать весь комментарий
14.02.2022 10:45 Ответить
якщо головний тріпломат Зеля не звільнить Приставку, то значить Приставка виконує забаганку Зєльди Йуриста..
- суцільна зрада, яка тягнеться з виборів 2019..(
показать весь комментарий
14.02.2022 10:46 Ответить

100 вiдсоткiв.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:28 Ответить
Вибачення перед українцями, відставка за власним бажанням,праця на будові .
показать весь комментарий
14.02.2022 10:48 Ответить
Пристайко ! Чи ти забув ??? Українці чинитимуть ОПІР !!!!!
Ганьба тобі,раб !
показать весь комментарий
14.02.2022 10:52 Ответить
Кончен..й довбо..б.пристайко ти дурачок,якщо не розумієш суті московії- це завдання повне знищення України,яка відмова яка гнучкість,з кацапами тільки прикладов між очі тоді буде результат,треба покінчити з тими маскалями раз і назавжди,а саме їхня дурна політика і війна розвалить цю недоімперію,якого куя ми маємо в чомусь поступатись???Це типу крокодил їсть антелопу і так як антелопа гнучка вона вирвалась і стала без ноги і ця рана починає гнити,але ж крокодил не зїв антелопу,але то покуй що вона помре через півроку,зато своєю гнучкість вона ще трохи прожила.На накуя мені таке життя,це типу я ще якось протягну ще пару років,але мої діти стануть рабами в сибіру,та пішов ти нахер пристайко далеко і глибоко..
показать весь комментарий
14.02.2022 11:03 Ответить
Наконец то нашли полудурка, который открыто заявит то, что зеленая гниль боится произнести вслух... Посмотреть реакцию...
показать весь комментарий
14.02.2022 11:04 Ответить
Порошенко закликав колись на посаді міністра закордонних справ, що "Украина не будет вступать в НАТО, чтобы рассердить Россию" . Може б вже давно були в НАТО.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:48 Ответить
Под словом "гибкость", этот мудак понимает "бесхребетность"?

Надеюсь, это чмо уже отозвано из Лондона...
показать весь комментарий
14.02.2022 11:14 Ответить
Лучше война чем позор.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:16 Ответить
Терміново відкликати падлу з Британії. І "вирвати з контексту" міністерства, хай валить "запоребрік"
показать весь комментарий
14.02.2022 11:17 Ответить
Ніхто цю падлу не відкличе, саме для цього його й призначали. Це кишенькова дипломатія Янелоха на зарплатні у *****.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:54 Ответить
Без НАТО НИКОГДА не будет мира с Россией.
Пристайко, за стре лись.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:19 Ответить
лайно дрiстайко сказало А...вiдмова в принципi можлива !

тепер орки з Мордору-паРашi будуть стояти таборами на кордонах роками, доки Зе-чмо та Зе-

Бiли не скажуть Б.

пуйло аплодує. кремлядь в захватi. i це пiсля вiдмови Заходу навiть

обговорювати з пуйлом його ультиматум про нерозширення НАТО.


негайно вiдкликати чмо дрiстайку !

 не буде вiдкликання- значить все це по завданню Зе-лупи та Дєрьмака.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:27 Ответить
Без жартів, повернути в Україну і "засудити" за держзраду (засудити згідно умов військового часу).
показать весь комментарий
14.02.2022 11:33 Ответить
у нас вже був позаблоковий статус і що? де Крим де ДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬК? ЩО КОНСЕРВИ ПОЧАЛИ ВИБУХАТИ ЗАПАМЯТОВУЙТЕ НЕДОЛУГІ ХТО ВОРОГ А ХТО ДРУГ БО ЗНОВУ МІР В СРАЦІ БУДЕТЕ ШУКАТИ
показать весь комментарий
14.02.2022 11:39 Ответить
Не вступать в НАТО, чтоб не было войны с Россией? Украина и так не член НАТО, а война с Россией есть. А у тех стран, которые члены НАТО, войны с Россией как раз и нет.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:14 Ответить
Молдова с Грузией даже сепаратистов признала официально, и что- ничего!
показать весь комментарий
14.02.2022 12:57 Ответить
не трынди кацап - Украина на много сильнее и Молдови Грузии
показать весь комментарий
14.02.2022 16:17 Ответить
Если судить по заявлению этого посла то военная доктрина Украины - капитуляция,
и зачем тогда нужна армия?
показать весь комментарий
14.02.2022 12:39 Ответить
Он в отставку сам подаст и извенится или визитку Яроша ему прислать?
показать весь комментарий
14.02.2022 12:42 Ответить
От тупе! Цього тільки і бажає *****. Йому головне, щоб всі відступали. А далі воно ще "причини познаходе"
показать весь комментарий
14.02.2022 12:43 Ответить
Походу Пристайко за ОДКБ для Украины.Бо нейтралитет удержать не получиться.Поэтому Украина или в НАТО или ОДКБ,других вариантов нет
показать весь комментарий
14.02.2022 12:47 Ответить
а песду твой ОДКБ - хватит бред кацапский писать
показать весь комментарий
14.02.2022 16:18 Ответить
Это именно то, для чего кремль и привел ЗЕленых к власти- сдавать Украину, но медленно и не открыто
показать весь комментарий
14.02.2022 12:56 Ответить
Так вони ж нас і не збираються брати. Пристайко висловив думку, що небажання нас включити лишає нам єдиний вихід-кинутись у прірву. У нього є логіка. Якщо ви зараз нас не берете, то ми можем і відмовитись. І це логічно.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:28 Ответить
При Пороху такої пуйні точно не було!
показать весь комментарий
14.02.2022 13:31 Ответить
було але в 2009 році. загугли уже викидали
показать весь комментарий
14.02.2022 15:08 Ответить
Ага, він тоді президентом був під час війни.
показать весь комментарий
14.02.2022 15:35 Ответить
Вот и вскрылися кремлевские консервы в МИД Украины по команде из Москвы.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:13 Ответить
В НАТО можно и не вступать, НО! возможен и альтернативный договор, при таких жесточайших условиях с нашей стороны (очень продуманных) и гарантированых нашими союзниками что московский "прыжок в сторону или на месте" рассматривался-бы нарушением договора и означал немедленное военное реагирование союзников. Возврат територий и никаких колоборантских штучек...
показать весь комментарий
14.02.2022 15:48 Ответить
НАТО это чистый символизм но отказываться от вступления в НАТО категорически нельзя
показать весь комментарий
14.02.2022 16:19 Ответить
Наголосували!
показать весь комментарий
14.02.2022 16:51 Ответить
"Незваный гость хуже татарина"©
Как можно отказаться от того, чего никто не предлагал?
Хіба, що
"Дурень думкою багатіє"©
показать весь комментарий
14.02.2022 19:35 Ответить
Так, посол в Німеччині говорив правду, ойго усунули, а це несе і все зашибісь
показать весь комментарий
02.08.2022 16:24 Ответить
Понабирали в послы мудаковатых барбошоперов!
показать весь комментарий
02.08.2022 17:04 Ответить
Страница 4 из 4
 
 