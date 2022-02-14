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Новости Агрессия России против Украины Война
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Япония объявила об угрозе безопасности наивысшего уровня и эвакуирует почти всех сотрудников своего посольства в Украине

Япония объявила об угрозе безопасности наивысшего уровня и эвакуирует почти всех сотрудников своего посольства в Украине

Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет NHK.

Японских граждан, находящихся в Украине, призывают немедленно покинуть страну.

В воскресенье, 13 февраля, министерство заявило, что после эвакуации посольство в Киеве будет выполнять лишь ограниченные функции.

Ранее, в пятницу, японский МИД повысил предупреждение об угрозе безопасности в Украине до самого высокого, четвертого уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовятся отозвать всех своих служащих из Киева в течение двух суток, - CBS News

Как сообщалось, Соединенные Штаты и их союзники уже призывали своих граждан немедленно покинуть Украину, так как нападение России может произойти в любой момент.

Россия в свою очередь обвинила западные страны и СМИ в распространении лжи.

Тем временем из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева до Львова. Однако израильские авиакомпании начали увеличивать количество рейсов для вывоза своих граждан из Украины.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись пищей, питьевой водой и теплой одеждой.

Автор: 

эвакуация (2065) Япония (1307)


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Топ комментарии
+3
Да, да, японцы на низком старте, - готовятся начать с Курильских островов...
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14.02.2022 09:49
+3
перевелись грузины Камикадзе
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14.02.2022 09:52
+1
Да хватит уже рассказывать,как, кто и куда петляет из Украины. Надоело.
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14.02.2022 09:48
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Да хватит уже рассказывать,как, кто и куда петляет из Украины. Надоело.
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14.02.2022 09:48 Ответить
Сцикуни, а були коли мілітаристською нацією.
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14.02.2022 09:49 Ответить
перевелись грузины Камикадзе
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14.02.2022 09:52 Ответить
Да, да, японцы на низком старте, - готовятся начать с Курильских островов...
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14.02.2022 09:49 Ответить
Проблема вся в том, что путинские наймиты могут применить химическое, радиационное, бактериологическое оружие, от которого трудно защититься. Поэтому и бегут
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14.02.2022 10:18 Ответить
Не могли потому что надеялись, что к власти придёт Мураев или Вилкул и было бы всё проще. Плюс ещё создание и транспортировка такого оружия очень трудоёмкое дело. На Сирии научились теперь смогут использовать. К тому же у нашей армии наверняка нехватка противогазов. Вроде как каски и бронежилеты есть, а со средствами хим защиты проблемы. И это очень слабое место нашей армии.
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14.02.2022 10:42 Ответить
Знаешь что такое химическое или бактериологическое оружие?
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14.02.2022 11:55 Ответить
Світова закуліса приступила до демонтажу держави Україна
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14.02.2022 09:59 Ответить
Якщо довго спостерігати за річкою, то Хуанхе знову змінить русло і впадатиме в Байкал, і течією віднесе тих хто риє іншим яму...
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14.02.2022 10:14 Ответить
 
 