Пристайко должен быть немедленно уволен из МИД после заявления о вероятности отказа Украины от членства в НАТО, - Фриз

Вопрос вступления Украины в НАТО – исключительно дело отношений Украины и Альянса.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", - говорится в сообщении.

По ее словам, даже в условиях давления со стороны России НАТО подтвердило, что вопрос вступления Украины в НАТО исключительно дело отношений Украины и Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, - посол в Великобритании Пристайко. АУДИО

"Позиция Пристайко является нарушением положений Конституции, Закона об основах внешней политики Украины. Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой или это директива Офиса Президента.

Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины в членстве в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины. Напомним, что вступление в НАТО поддерживает сейчас более 60% населения Украины, а аннексия Крыма и война на Донбассе началась в условиях отсутствия членства в НАТО и при существовании нейтрального статуса страны", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, ранее посол в Великобритании Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.