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Пристайко должен быть немедленно уволен из МИД после заявления о вероятности отказа Украины от членства в НАТО, - Фриз

Пристайко должен быть немедленно уволен из МИД после заявления о вероятности отказа Украины от членства в НАТО, - Фриз

Вопрос вступления Украины в НАТО – исключительно дело отношений Украины и Альянса.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", - говорится в сообщении.

По ее словам, даже в условиях давления со стороны России НАТО подтвердило, что вопрос вступления Украины в НАТО исключительно дело отношений Украины и Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией, - посол в Великобритании Пристайко. АУДИО

"Позиция Пристайко является нарушением положений Конституции, Закона об основах внешней политики Украины. Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой или это директива Офиса Президента.

Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины в членстве в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины. Напомним, что вступление в НАТО поддерживает сейчас более 60% населения Украины, а аннексия Крыма и война на Донбассе началась в условиях отсутствия членства в НАТО и при существовании нейтрального статуса страны", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, ранее посол в Великобритании Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Автор: 

членство в НАТО (1506) Фриз Ирина (218) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+62
Саме невступ України до НАТО привів, та веде до війни.
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14.02.2022 09:37
+54
Пристайко зелена, путінська шмаркля!
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14.02.2022 09:36
+51
Это все Оманские договорняки...А сейчас операция прикрытия от Пукина, но США и Бриты своей помощью ломают всю схему...
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14.02.2022 09:36
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Пристайка путинска консерва однозначно гнать этого путинского крота надо сейчас же иначе эти агенты фсб до добра нашу державу не доведудь + вин ще и зрадник чего ждет президент ????
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14.02.2022 10:17 Ответить
Відкликати і розстріляти
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14.02.2022 10:18 Ответить
Залишення такого зрадника послом це просто неповага до країни мужнього лідера світової війни проти фашизму Уінстона Черчіля!!!
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14.02.2022 10:23 Ответить
"Великобритания поддержит Украину в случае принятия Киевом решения об отказе от вступления а НАТО", заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.

Там все не так просто. Пристайко явно не политический самоубийца.
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14.02.2022 10:28 Ответить
От що стається з дурнями, коли не голова думає, а дупа. Це я про Фріз, якщошо.

Ніхто не каже, що ми скасовуємо мету, записану в Конституції. Проте, для уникнення війни на нашій території можна розглядати будь-що. Врешті-решт, головним є не вступ/невступ до НАТО і принципи, записані в Конституції, а неспівставні втрати людських життів, горе та руїна України.

Особисто я - за вступ до НАТО зараз. Але НАТО є колегіальним органом, і, якщо та ж сама Угорщина послідовно руйнує усі наші спроби більш тісної взаємодії з Блоком, а Німеччина з Нідерландами блокують постачання зброї через НАТОвські структури, то перспектива нашого вступу зараз губиться у далечині. Захід це добре розуміє, і не є винятком, що, швидше за все, загроза війни і є тим самим міркуванням щодо нашого не-вступу. У випадку України в НАТО, уся Європа буде втягнута у війну з Ерефією. Ось це Захід і утримує від прийняття нас.

Всім зрозуміло, що Україна в НАТО для }{уйла є червоною ганчіркою і що воно може напасти і без такого приводу, що вже відбулося 8 років тому. Наприклад, через Крим, що є частиною України і що непокоїть Оте}{уйло, що ми його заберемо.

Читайте інтерв'ю Пристайка цілком, бо це - не є зрадою, як на цьому наголошують рашкованські ЗМІ. Як завжди, вони повисмикували те, що треба їм, не сказавши всієї правди. А напівправда вже є брехнею.
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14.02.2022 10:36 Ответить
Это ты, зебилоид дырявый, про себя сейчас. Стань раком, раздвинь булки и встречай неприятеля
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14.02.2022 10:46 Ответить
Ну, як завжди, добірні матюки летять саме ворожою мовою... "Савпадєніє?! Нєдумайу!"
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14.02.2022 21:48 Ответить
пора вже косити зелень....
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14.02.2022 10:44 Ответить
Пристайко під "ковпаком" у москалів, тому і верзе такі нісеніцниці...
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14.02.2022 10:50 Ответить
Пристайко=долбодятел.
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14.02.2022 10:58 Ответить
У Пристайко морда кагебешника.
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14.02.2022 11:17 Ответить
Как легко у нас дискредитировать человека. а ведь очевидно, что почти все комментаторы у нас - штатные сротрудники ФСБ, эдесь и к гадалке не ходи.
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14.02.2022 12:00 Ответить
Голова комітету завнішньої політики Фінляндії Міка Ніікко за твіт про Україну без НАТО був змушений піти в відставку.Командувач МВС Німеччини за слова про Крим без України пішов в відставку.
А тут наш посол таке верзе.Це не повинно залишитись без покарання,щоб ніхто більше не смів навіть рота розкривати і ставити під сумнів курсу України в НАТО
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14.02.2022 12:11 Ответить
А що Фінляндії до України без НАТО, коли сама Фінляндія не в НАТО. Щось напевно він не тільки про це говорив як його відставили. Може говорив, що Україна корумпована і тому треба взагалі плювати на неї. Тому не треба прирівнювати.
І німця відставили не за НАТО, а за Крим. Тому не треба заплутувати.
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14.02.2022 13:27 Ответить
Та ви що.Давайте медаль вручимо Пристойку.Не робіть вигляд,що не зрозуміли ,про що я написала вище.Дипломат не має права ляпати будь що,що йде в розріз з Конституцією України.А наведені приклади-реакція на словоблуддя в сторону України в інших країнах.
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14.02.2022 13:32 Ответить
Вадим Пристайко допустив відмову України від вступу в НАТО, якщо це спинить війну. У Москві вже встигли потішитися, мовляв, це було б "кроком на шляху до відповіді на стурбованості Росії".

Ну ясно. Раз це було б тільки кроком який вони від нас хочуть, а скільки ще таких кроків? Треба розглядати не послідовно, а зразу всі ці кроки. Якщо вони забагато хочуть, то не треба робити й одного кроку.
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14.02.2022 14:04 Ответить
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