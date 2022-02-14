Пристайко должен быть немедленно уволен из МИД после заявления о вероятности отказа Украины от членства в НАТО, - Фриз
Вопрос вступления Украины в НАТО – исключительно дело отношений Украины и Альянса.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс на вступление в НАТО и ЕС закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", - говорится в сообщении.
По ее словам, даже в условиях давления со стороны России НАТО подтвердило, что вопрос вступления Украины в НАТО исключительно дело отношений Украины и Альянса.
"Позиция Пристайко является нарушением положений Конституции, Закона об основах внешней политики Украины. Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой или это директива Офиса Президента.
Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины в членстве в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины. Напомним, что вступление в НАТО поддерживает сейчас более 60% населения Украины, а аннексия Крыма и война на Донбассе началась в условиях отсутствия членства в НАТО и при существовании нейтрального статуса страны", - подчеркнула парламентарий.
Напомним, ранее посол в Великобритании Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
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Там все не так просто. Пристайко явно не политический самоубийца.
Ніхто не каже, що ми скасовуємо мету, записану в Конституції. Проте, для уникнення війни на нашій території можна розглядати будь-що. Врешті-решт, головним є не вступ/невступ до НАТО і принципи, записані в Конституції, а неспівставні втрати людських життів, горе та руїна України.
Особисто я - за вступ до НАТО зараз. Але НАТО є колегіальним органом, і, якщо та ж сама Угорщина послідовно руйнує усі наші спроби більш тісної взаємодії з Блоком, а Німеччина з Нідерландами блокують постачання зброї через НАТОвські структури, то перспектива нашого вступу зараз губиться у далечині. Захід це добре розуміє, і не є винятком, що, швидше за все, загроза війни і є тим самим міркуванням щодо нашого не-вступу. У випадку України в НАТО, уся Європа буде втягнута у війну з Ерефією. Ось це Захід і утримує від прийняття нас.
Всім зрозуміло, що Україна в НАТО для }{уйла є червоною ганчіркою і що воно може напасти і без такого приводу, що вже відбулося 8 років тому. Наприклад, через Крим, що є частиною України і що непокоїть Оте}{уйло, що ми його заберемо.
Читайте інтерв'ю Пристайка цілком, бо це - не є зрадою, як на цьому наголошують рашкованські ЗМІ. Як завжди, вони повисмикували те, що треба їм, не сказавши всієї правди. А напівправда вже є брехнею.
А тут наш посол таке верзе.Це не повинно залишитись без покарання,щоб ніхто більше не смів навіть рота розкривати і ставити під сумнів курсу України в НАТО
І німця відставили не за НАТО, а за Крим. Тому не треба заплутувати.
Ну ясно. Раз це було б тільки кроком який вони від нас хочуть, а скільки ще таких кроків? Треба розглядати не послідовно, а зразу всі ці кроки. Якщо вони забагато хочуть, то не треба робити й одного кроку.