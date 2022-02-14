Слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции, - МИД

В МИД Украины заявили, что "слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырваны из контекста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на lb.ua.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко правильно отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса для безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности, безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним, ранее посол в Великобритании Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.