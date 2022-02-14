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Новости Агрессия России против Украины Война
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Слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции, - МИД

Слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции, - МИД

В МИД Украины заявили, что "слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырваны из контекста".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на lb.ua.

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко правильно отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса для безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности, безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также читайте: Пристайко должен быть немедленно уволен из МИД после заявления о вероятности отказа Украины от членства в НАТО, - Фриз

Напомним, ранее посол в Великобритании Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Автор: 

МИД (6936) членство в НАТО (1506) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+67
Пристайко зелена, путінська шмаркля!
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14.02.2022 09:40
+56
Вся ваша зебуїнська кодла вирвана з контексту
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14.02.2022 09:42
+56
Нічого не вирвано. Ви не слухали. Пристайко прямо сказав - що це предмет торгів.
Повія довбана.
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14.02.2022 09:43
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Пристайко зелена, путінська шмаркля!
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14.02.2022 09:40 Ответить
И после этого они еще смеют заявлять"Почему мы не в НАТО?" Хвала Б..гу, что Порох успел вопрос НАТО прописать в Конституции. А то бы эти манкурты уже все вернули взад. А так у них нет 300 голосов для реванша ************* сил в ВР
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14.02.2022 09:47 Ответить
Залишиться пропутінська гнида пристайко послом в Англії до вечора? Думай Зєля, думай.
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14.02.2022 09:55 Ответить
есть такая пословица - "слово не воробей - вылетит - не поймаешь!"
ляпнуть об отказе от НАТО в такой ситуации мог только полный дебил, а не дипломат!
теперь ***** вцепится в эту фразу, будучи уверенным, что можно додавить!
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14.02.2022 10:08 Ответить
для демонстрации чёткой и последовательной позиции - пристайко должен быть немедленно уволен!
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14.02.2022 10:08 Ответить
Залишиться бо Зеля зрадник!!
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14.02.2022 10:14 Ответить
Посол мусить озвучувати хотєлкі sраного Клоуна(президента).
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14.02.2022 09:50 Ответить
Синочок генерала КДБ!! Яблучко від яблоні ..ну розумієте. І попав він до МЗС тільки завдяки папику. Це думаю теж зрозуміло. Тож звичайно ВОНО буде тявкати на користь засРашки!!
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14.02.2022 10:10 Ответить
Та да. Власть сплошного "не так поняли" и "вырвано из контекста". Гниды зеленые.
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14.02.2022 09:45 Ответить
"Что ж ты фраер сдал назад" наверно любимая песня у Пристайко))
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14.02.2022 09:41 Ответить
З ******* вирвані - свільнити і повісити путінську шлюху.
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14.02.2022 09:41 Ответить
Вся ваша зебуїнська кодла вирвана з контексту
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14.02.2022 09:42 Ответить
Пішла здача України на догоду Путіну зеленими капітулянтами!
Зелені капітулянти ублажають терориста Путіна!
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14.02.2022 09:42 Ответить
Один *изданул про НАТО, второй- про оккупацию Харькова! Зашейте рты этим дебилам!
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14.02.2022 09:42 Ответить
Как обычно...все вырвано из контекста, но в пользу Пукина...стабильно на протяжении двух лет...
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14.02.2022 09:42 Ответить
Нічого не вирвано. Ви не слухали. Пристайко прямо сказав - що це предмет торгів.
Повія довбана.
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14.02.2022 09:43 Ответить
Вообще то это высший пилотаж на переговорах. Отвести реальные войска в обмен на обещание на педалировать несбыточные планы.
Кстати, ***** предлагает то же самое. Вывод реальных сил НАТО в обмен на обещания не применять военно-технические меры
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14.02.2022 10:32 Ответить
Это высшая степень проституции, а не пилотаж. И ты видно такое же самое.
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14.02.2022 12:25 Ответить
Ви нє панімаєтє ета другоє.
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14.02.2022 09:43 Ответить
А давайте просто так из контекста вырвем ему голову?
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14.02.2022 09:43 Ответить
Було питання. І була чітка відповідь. БЕЗ жодного контексту.
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14.02.2022 09:44 Ответить
Так ведь им надо как-то оправдываться - зелохторат вникать в подробности же не будет
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14.02.2022 10:28 Ответить
та єтим зельоньім каждому первому можно голову отрьівать, они все равно ею не пользуются, только едят в нее, и ахинею с хренью несут ртом
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14.02.2022 10:13 Ответить
По самую жопу!
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14.02.2022 12:44 Ответить
Це була така директива від Кловуна. Вкинуть думку та подивитись на реакцію.
Але можна і не вгадати. Хтось може вкинути думку - повісити Буратіну на стовбі біля Ради.
.
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14.02.2022 09:44 Ответить
Отак правильно. Тим більше, що клован на зарі своєї каденції язиками своїх піддубців говорив фактично те саме, тільки значно обережніше.
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14.02.2022 09:46 Ответить
уже были без нато , результат потеря крыма и война на донбассе
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14.02.2022 09:44 Ответить
какого "контекста"? аудиозапись не полная? по моему все четко - попрос-ответ
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14.02.2022 09:45 Ответить
В МЗС завівся Арахламідія зі своїми дебільними відмазками про контекст?
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14.02.2022 09:45 Ответить
Что бы они не ляпнули, потом говорят, что их неправильно поняли.
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14.02.2022 09:45 Ответить
Не успели русские пропагандоны нарадоваться заявлениям преЗЕдента и его окружения, что все спокойно, а Штаты нагнетают и т.д, как пришел очередной информационный презент для Пукина и его пропаганды...
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14.02.2022 09:45 Ответить
Та да. Власть манкуртов и предателей. Наголосовали дебилы в 2019 году.
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14.02.2022 09:53 Ответить
Байден, а чому ми досі не в НАТО? (С)
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14.02.2022 09:45 Ответить
Байден:
Отвечаю. Всё у вас прекрасно. Коррупции нет. Народ - за. Армия по всем стандартам стоит как у волка на мор. Даже со времён Ющенко пути пролёта летучих мышей согласованы. Но, со времён АТО на танках белая, отличительная полоса осталась. И потому, нефиг. Не время ещё. Вопросы есть?
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14.02.2022 10:38 Ответить
Путін в екстазі від того що нашугав цих дрищів зелених...
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14.02.2022 09:47 Ответить
Дристайко, воно таке дристайко
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14.02.2022 09:47 Ответить
Чомусь всіх слуг-уродів "рве" тільки на догоду окупанту.
То Арахамію із Шмигалем про воду в Крим, то Пристайка-пристосувайка про НАТО ....
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14.02.2022 09:48 Ответить
Членство в НАТО и есть ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. А отказ от членства НАТО ето ГАРАНТИЯ ОКУПАЦИИ. ИЛи вам мало примера на крыме и дамбасе или того что сейчас происходит?
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14.02.2022 09:48 Ответить
Если бы членство в НАТО было бы ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, Польша и Прибалтика не верещали бы как потерпевшие. Зная что они следующие.
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14.02.2022 10:40 Ответить
Звільнити Пристайка терміново ! І відправити в Ростов до його кумира шапкокрада. Нехай йому там поросказує свої дурні байки.
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14.02.2022 09:48 Ответить
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица..
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14.02.2022 09:48 Ответить
тут доречні слова "хто між ганьбою та війною обирає ,ганьбу,той отримає і ганьбу і війну" за такі слов потрібно відповідати,Пристайко викликати до України і судити як зрадника та панікера
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14.02.2022 09:49 Ответить
Посол України, Вадим Пристайко має бути негайно відкликаний, позбавлений посади та звільнений з лав МЗС після заяви виданню ВВС-Україна про ймовірність відмови України від членства в НАТО. Курс на вступ до НАТО та ЄС закріплений в Конституції України ...
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14.02.2022 09:51 Ответить
Думаю что чтобы Х***ло понял что он нас не сломает своими пугалками мы должны Прыстайка повесить на столбе. Иначе Х***Ло специально начнет обстрелы чтобы наша Ылита обосраная начала визжать что мы должны капитулировать *ради сбережения людей*
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14.02.2022 09:51 Ответить
Тепер ви,знову,можете пригадати хто "протискував" внесення курсу у ЄС та НАТО у Конституцію й,ще раз,усвідомити чому цього "хто" так ненавидять й переслідують Путін та його "проксі" в Україні Зеленський!
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14.02.2022 09:51 Ответить
МЗС ТУПО ЛЖЕТ !
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14.02.2022 09:51 Ответить
Пристайко, а як ти на счет стати на коліна перед бурятом та розстібнути йому ширіньку?
В конституції про це нічого не записано.
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14.02.2022 09:52 Ответить
та не - перед кадыровцем, бурят недостоин
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14.02.2022 10:31 Ответить
як казав Черчіль здавайся і зразу настане мир будеш такий собі мирний раб))) тільки питання, а навіщо тоді таке життя
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14.02.2022 09:53 Ответить
Та що ж таке, що це за контекст, з якого постійно щось виривають!
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14.02.2022 09:55 Ответить
От мене дивує як такий дегенерат як Пристайко може займати високі державні посади ? При Порошенко довгі роки був представником України в НАТО, зараз взагалі цілий посол в Британії , хіба в країні такий дефіцит кадрів ?
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14.02.2022 09:56 Ответить
Ось так було і на Майдані. Хтось намагався загравати з бандитами, піти в рабство заради збереження життів.
Але суспільство сказало своє слово.
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14.02.2022 09:57 Ответить
кацапы у себя аж слюнями исходят "продавили хохлов!"
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14.02.2022 09:57 Ответить
Спікер МЗС Олег, не тули горбатого. Коли всі адекватні українці гострят вила і сокири, щоб зустріти москаликів, вже колишній, я так думаю, посол Пристайко несе таку херню... Ти ж, Олежко, тепер на черзі....
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14.02.2022 09:57 Ответить
Спочатку відмовляться від вступу в НАТО - щоб "уникнути великої війни", а потім відмовляться і від української державності - щоб "уникнути великої війни"... І для цього змінять Конституцію. Один раз здав назад і дотиснуть.
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14.02.2022 09:59 Ответить
Контекст порвался.
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14.02.2022 09:59 Ответить
Нехай клоуни думають, перш ніж щось ляпнути. Але сказав він це не випадково. Це меседж путіну від клоуна. Те що клоун ішов на вибори, щоб повернути Україну в кацапське стійло, було зрозуміло ще у 2019-му. Але воно і його куратори в кремлі прорахувались. У нас хоч і бидла 73% і патріоти в меншості, але їх достатньо, і вони досить сильні, щоб не дати всяким членограям торгувати Україною.
Ну і маємо сильних покровителів - США і Великобританія. Тому від маріонетки каломойського і від агента козиря нічого не залежить.
Україна буде в НАТО.
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14.02.2022 10:00 Ответить
Якесь особливе розуміння контексту у МЗС.
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14.02.2022 10:00 Ответить
Ето вы думаете что слова вырваны с контекста. А Х***ло уже уцепился за ети слова и начнет давить еще сильнее так как он понял что идет правильным путем. Даже мысль о капитуляции приведет к войне.
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14.02.2022 10:00 Ответить
Вирвать Пристайка з усіх контекстів. Щоб і прізвища цього не було чути.
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14.02.2022 10:02 Ответить
Пробний шар не удался... Або в процессе, типо, пока это записано в Конституции.
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14.02.2022 10:05 Ответить
"Иногда лучше промолчать и при этом выглядеть как идиот, нежели открыть рот и развеять все сомнения"...
(с.) Марк Твен.
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14.02.2022 10:06 Ответить
Расстрелять по законам военного времени
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14.02.2022 10:09 Ответить
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14.02.2022 10:09 Ответить
Пристайку самого нужно вырезать из контекста.
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14.02.2022 10:09 Ответить
"Нас опьять нє так понялі". Як ви вже дістали, зелені дебіли!
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14.02.2022 10:10 Ответить
Кожного разу, коли зелені блазні обсираються, вони починають відтиратися від власного лайна словами "це вирвано з контексту".
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14.02.2022 10:11 Ответить
Він не вчив історію? Не можна йти на поступки діктаторам. Гітлеру пішли назустріч, віддали Чехословаччину, щоб не було війни. А потім всі вмилися кров'ю. Таких ,,дипломатів" накуй.
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14.02.2022 10:12 Ответить
Пристайко син генерала КДБ. Звичайно потрапило до МЗС тільки завдяки папику. Тож ВОНО і тявкає на користь засРашки. Нічого дивного. Такі тепер дипломати у зеленої Шмарклі!!
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14.02.2022 10:13 Ответить
помницца, МЗС приветствовал отставку немецкого командуюшего флотом за аналогичное высказывание. Пристайко должен уволиться сам, а если не захочет сам - уволить по статье
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14.02.2022 10:14 Ответить
При таких высказываниях дипломатов даже в ,,контексте,, в нормальных странах чревато для дипломатов полным провалом их карьеры.А здесь дипломат страны в которой богибло от рук мокшан более 15 тысяч воинов а сколько осталось калке один Бог ведает высказывается как промокшанский Тик-Токер нагадит а потом ОЙ это было в контексте.Пора в Украине что-то кардинально менять и начинать из самого верху.
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14.02.2022 10:16 Ответить
Як сказав Найвеличніший "Все йде по плану!". Почались перші вкиди на реакцію українців.
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14.02.2022 10:18 Ответить
Пристайка обрали цапом-відбувайлом з просування ідей Зеленського. Напруга на кордонах спрямована виключно на Найвеличнішого. Путін чекає коли той вкакається і дасть "задню" з НАТО і ЄС.
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14.02.2022 10:21 Ответить
Задолбали эти зеленые проститутки со своими вырванными контекстами!! Может головой сначала научитесь думать. прежде чем языком ляпать??!!!
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14.02.2022 10:24 Ответить
У зесрани всегда все вырвано с контекста
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14.02.2022 10:25 Ответить
Зеленая мразь прощупывает реакцию, как 2 года назад про подачу воды в Крым, а затем о признании террористов посредством сивохо.
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14.02.2022 10:26 Ответить
"Вы не так поняли", "вырвали их контекста" . Понабирали дуболомов во власть, которые не в состоянии даже мысль свою высказать
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14.02.2022 10:34 Ответить
Зєлупа, усвідомлюючи власну нелегітимність, напевно, почувався би комфортніше очільником окупаційної адміністрації ніж, тим, кого народ має законне право викинути з посадового крісла на смітник.
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14.02.2022 10:34 Ответить
Какое НАТО когда у Украины отобрали Крым. Без возвращения Крыма мы априори туда попасть не можем. Необходимо сосредоточится на развале России, а тогда хоть в НАТО, хоть в Евросоюз.
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14.02.2022 10:34 Ответить
надо было не только слова этого быдла дезавуировать, но и издать указ о снятии с должности посла... или опоздание зеленськага на смычку с народными уродами можно объяснить тем, что он ждет подписаться под указом?
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14.02.2022 10:40 Ответить
Кожну не проканавшу спробу здати Україну уйлу, плісняві колаборинти виправдовують "вирваністю з контексту". І так два з половиною роки.
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14.02.2022 10:48 Ответить
Легше створити новий військово-політичний блок з країнами, які підтримали Україну (Великобританія, Польша, Литва, Канада, США) ніж увійти у гнидник в якому дієві оборонні ініціативи блокуються проросійськими шавками (Німеччиною, Францією, Угорщиною)
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14.02.2022 10:52 Ответить
МЗС немедленно должно инициировать отзыв этого "посла". Посол - официальный представитель страны и должен выражать мысли ясно и четко, не допуская двойного, тройного и т.д. толкования и необходимости думать, а что именно он хотел сказать.
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14.02.2022 11:01 Ответить
лайно дрiстайко сказало А...вiдмова в принципi можлива !

тепер орки з Мордору-паРашi будуть стояти таборами на кордонах роками, доки Зе-чмо та Зе-

Бiли не скажуть Б.

пуйло аплодує. кремлядь в захватi. i це пiсля вiдмови Заходу навiть

обговорювати з пуйлом його ультиматум про нерозширення НАТО.


негайно вiдкликати чмо дрiстайку !

 не буде вiдкликання- значить все це по завданню Зе-лупи та Дєрьмака, перевiрка реакцii.
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14.02.2022 11:29 Ответить
Вам кінець, гниди! Вулиця вас зміте!!!
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14.02.2022 11:35 Ответить
Что бы не было войны:

1. Украина отказывается от курса в НАТО
2. Украина отказывается от курса в ЕС
3. Украина отказывается от независимости.
4. Украина стает Юго-Западным федеральным округом Мокшандии.
5. Пристайко во главе милионной колонны идет пешкодралом в Бутугычаг.
6. Пристайке пилят череп НКВД-ники-ФСБшники тупой ножовкой без наркоза. При этом его последние слова: "Что бы не было войны!"
7. Украинцы "массово переселяются" в возрожденные лагеря ГУЛАГ со словами: "мы политикой не интересуемся. А кто такой Пристайко?"
....8....БИНГО!
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14.02.2022 11:45 Ответить
Воно або вже завербоване, або дає сигнал, що готовий до вербування.
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14.02.2022 12:30 Ответить
его слова вирвали из контекста - а того хто вирвав установили, чи то був черговий кортеж. Рвали, бідолахи, рвали і порвали таки Пристайка. То може гібони з Габону порвали зад Пристайку.
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14.02.2022 12:50 Ответить
За все время существования НАТО Россия ни на одну страну НАТО не напала. При этом спокойно напала на страны, которые не члены НАТО. Так где логика в отказе от НАТО, чтоб Россия не напала?
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14.02.2022 12:51 Ответить
Уверена на 100% что пристайко высказывает мысли идущие из глубокой ОПы и самого зенелоха. Думаю, что это договоренности ермака и козака по сдаче Украины.
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14.02.2022 15:25 Ответить
он ничего такого не сказал плохого. там фраза по английски, что мы ищем выход в условиях угрозы войны. это не официальная заява, а на радио интервью. трудности перевода и т.д.
тем более никто тут не слышал оригинала его слов.
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14.02.2022 19:29 Ответить
 
 