Слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции, - МИД
В МИД Украины заявили, что "слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырваны из контекста".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на lb.ua.
"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко правильно отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса для безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности, безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее посол в Великобритании Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.
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ляпнуть об отказе от НАТО в такой ситуации мог только полный дебил, а не дипломат!
теперь ***** вцепится в эту фразу, будучи уверенным, что можно додавить!
Зелені капітулянти ублажають терориста Путіна!
Повія довбана.
Кстати, ***** предлагает то же самое. Вывод реальных сил НАТО в обмен на обещания не применять военно-технические меры
Але можна і не вгадати. Хтось може вкинути думку - повісити Буратіну на стовбі біля Ради.
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Отвечаю. Всё у вас прекрасно. Коррупции нет. Народ - за. Армия по всем стандартам стоит как у волка на мор. Даже со времён Ющенко пути пролёта летучих мышей согласованы. Но, со времён АТО на танках белая, отличительная полоса осталась. И потому, нефиг. Не время ещё. Вопросы есть?
То Арахамію із Шмигалем про воду в Крим, то Пристайка-пристосувайка про НАТО ....
В конституції про це нічого не записано.
Але суспільство сказало своє слово.
Ну і маємо сильних покровителів - США і Великобританія. Тому від маріонетки каломойського і від агента козиря нічого не залежить.
Україна буде в НАТО.
(с.) Марк Твен.
тепер орки з Мордору-паРашi будуть стояти таборами на кордонах роками, доки Зе-чмо та Зе-
Бiли не скажуть Б.
пуйло аплодує. кремлядь в захватi. i це пiсля вiдмови Заходу навiть
обговорювати з пуйлом його ультиматум про нерозширення НАТО.
негайно вiдкликати чмо дрiстайку !
не буде вiдкликання- значить все це по завданню Зе-лупи та Дєрьмака, перевiрка реакцii.
1. Украина отказывается от курса в НАТО
2. Украина отказывается от курса в ЕС
3. Украина отказывается от независимости.
4. Украина стает Юго-Западным федеральным округом Мокшандии.
5. Пристайко во главе милионной колонны идет пешкодралом в Бутугычаг.
6. Пристайке пилят череп НКВД-ники-ФСБшники тупой ножовкой без наркоза. При этом его последние слова: "Что бы не было войны!"
7. Украинцы "массово переселяются" в возрожденные лагеря ГУЛАГ со словами: "мы политикой не интересуемся. А кто такой Пристайко?"
....8....БИНГО!
тем более никто тут не слышал оригинала его слов.