Вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины, - Никифоров о заявлении Пристайко о возможном отказе от членства в Альянсе
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров призвал не спешить с выводами, а дождаться разъяснения посла Вадима Пристайко относительно его слов о возможном отказе Украины от вступления в НАТО.
Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.
Он призвал пока не торопиться с выводами.
Пресс-секретарь Зеленского отметил, что из того, что он успел прочитать, важно то, что Пристайко использовал слово "гибкость".
"Прежде чем делать громкие и неприятные выводы, нужно дать послу возможность объяснить его слова – что именно он имел в виду. Возможно, он совсем не то имел в виду", - отметил Никифоров.
В то же время он подчеркнул, что какое бы объяснение ни было, курс на вступление в НАТО, как и европейский курс Украины, является безусловным приоритетом Украины.
Это, по словам представителя Зеленского, отражено в Конституции, в ежедневных шагах украинской власти, в желании всего общества.
Никифоров также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.
"Напротив. Они все неоднократно отмечали то, что политика открытых дверей остается для Украины открытой", - резюмировал он.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста.
Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.
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Уйло стягує війська, пліснява в
турботі про населЕніє, виконує всі його вимоги.
Особливий статус ордло, федералізація, відмова від НАТО.
Под стать своему ослу недоразвитому
тягніть цьго 3,14дараса в родниє пінати, треба йому зуби повибивати та в буцегарню років на 15 за зраду запроторити
Малороси з ватою замість мізків - висновки про вас нам відомі ще 2019-го.
Їх ніхто не поправляв.
Та і останній перл. Зеленський, виявляється, брехав виборцям про своє бажання вести державу в альянс, бо тобі б його не обрали. Сам же він не надто приязно ставиться до НАТО, бо в тому голованці дєди ваєвалі і тощо..
І ніхто не сміє відкривати свого поганого рота і вякати щось проти
як що напічкають Україну тамагавками, петріотами, та другими зрк.
як що нададуть дохрена пво, радіоелектронних станцій, та іншої ******** зброї
то можна й не вступати.
головне що б знищити зрадників з нашої влади.
бо як що вступим, то вони і НАТО продадуть нах....
у кого є чим дати по зубам
найди такого как сам...
я на него смотрел как на актера, комика юмориста, очень даже положительно.
сейчас я его ненавижу
и политики у него никакой нет.
он жлоб, гопота и ворюга, похлеще папередников
Одне щось "ляпає", дивляться реакцію, негативна - заперечують. Потім знову, поки не стане "нічого страшного".
Пристайко вчинив непрофесійно , тому - вже мав би бути звільнений з посади . .
Ось така у нас влада кварталу95.
Думаю що в той рот вклали те й вилетіло з того рота.
Але так, вислухати треба і пристайко і ішака з дерьмаком - хай розповідають...
Никто воевать-умирать не пойдет если будет альтернатива в виде отказа от НАТО.
Ось тільки є невеличке застереження - перед тим, як завітати до апартаментів Північно-Атлантичного Блоку, Україні рекомендовано відвідати іншу визначну пам'ятку Брюселя (не далеченько від НАТО) - "Хлопчика, що сцить", - про всяк випадок ковтнути Хлопчикових сциклин, щоб на призьбі хатини Альянсу від несподіваних радощів Україну ненароком шляк не потрафив.
Чи ми не знаємо цих "наперсточників" ?
Тактику не змінюють .