Вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины, - Никифоров о заявлении Пристайко о возможном отказе от членства в Альянсе

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров призвал не спешить с выводами, а дождаться разъяснения посла Вадима Пристайко относительно его слов о возможном отказе Украины от вступления в НАТО.

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал пока не торопиться с выводами.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что из того, что он успел прочитать, важно то, что Пристайко использовал слово "гибкость".

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"Прежде чем делать громкие и неприятные выводы, нужно дать послу возможность объяснить его слова – что именно он имел в виду. Возможно, он совсем не то имел в виду", - отметил Никифоров.

В то же время он подчеркнул, что какое бы объяснение ни было, курс на вступление в НАТО, как и европейский курс Украины, является безусловным приоритетом Украины.

Это, по словам представителя Зеленского, отражено в Конституции, в ежедневных шагах украинской власти, в желании всего общества.

Никифоров также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

"Напротив. Они все неоднократно отмечали то, что политика открытых дверей остается для Украины открытой", - резюмировал он.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.