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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины, - Никифоров о заявлении Пристайко о возможном отказе от членства в Альянсе

Вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины, - Никифоров о заявлении Пристайко о возможном отказе от членства в Альянсе

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров призвал не спешить с выводами, а дождаться разъяснения посла Вадима Пристайко относительно его слов о возможном отказе Украины от вступления в НАТО.

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал пока не торопиться с выводами.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что из того, что он успел прочитать, важно то, что Пристайко использовал слово "гибкость".

Также читайте: Слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции, - МИД

"Прежде чем делать громкие и неприятные выводы, нужно дать послу возможность объяснить его слова – что именно он имел в виду. Возможно, он совсем не то имел в виду", - отметил Никифоров.

В то же время он подчеркнул, что какое бы объяснение ни было, курс на вступление в НАТО, как и европейский курс Украины, является безусловным приоритетом Украины.

Это, по словам представителя Зеленского, отражено в Конституции, в ежедневных шагах украинской власти, в желании всего общества.

Никифоров также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

"Напротив. Они все неоднократно отмечали то, что политика открытых дверей остается для Украины открытой", - резюмировал он.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Автор: 

членство в НАТО (1506) Пристайко Вадим (500) Офис Президента (1795) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+18
что у нас за власть такая что к их словам нужен каждому отдельный толмач?
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14.02.2022 10:12
+16
в текущем контексте, дипломаты должны тщательно фильтровать свои мысли!
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14.02.2022 10:11
+16
нічого не чекати, у відставку скотину Пристайка
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14.02.2022 10:13
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Правила форума Совет форумчан
в текущем контексте, дипломаты должны тщательно фильтровать свои мысли!
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14.02.2022 10:11 Ответить
Это не его мысли! Чьи-догадайся с одного раза!
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14.02.2022 10:15 Ответить
Розбовтав придурок Дристайко таємницю, а тепер стане цапом відбувайлом.
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14.02.2022 10:20 Ответить
Зелена банда
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14.02.2022 10:18 Ответить
Это пишет краснопузый коммисар?
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14.02.2022 10:31 Ответить
а вопрос задает писюньковый пианист ?
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14.02.2022 10:32 Ответить
Нет !! Зеленый Бог!!!
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14.02.2022 10:34 Ответить
Про отказ от НАТО это не просто мысли, а тщательный вброс для проверки реакции украинцев. Если бы это высказывание не вызвало реакцию общественности, то процесс по кацапизации Украины продолжился бы. А так сделали вброс, обгадились и сдали назад. Идет прощупывание почвы.
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14.02.2022 10:24 Ответить
Не здивуючь, якщо саме про це бабломойська пліснява і домовилась з уйлом.
Уйло стягує війська, пліснява в турботі про населЕніє, виконує всі його вимоги.
Особливий статус ордло, федералізація, відмова від НАТО.
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14.02.2022 10:57 Ответить
Никифоров, ти теж "гнучкий"? Путєну подобається нетрадиційний секс із "гнучкими" хлопчиками...
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14.02.2022 10:31 Ответить
что у нас за власть такая что к их словам нужен каждому отдельный толмач?
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14.02.2022 10:12 Ответить
ну это дипломаты) что то как вы срут, потом никто не может понять без переводчика))))
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14.02.2022 10:18 Ответить
Что именно ты имел в виду. Возможно, ты совсем не то имел в виду?
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14.02.2022 13:44 Ответить
Нє,саме перед тим як шось висрати ротом, треба спочатку думати,тим більше послу...
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14.02.2022 10:13 Ответить
Посли відсебятиною не займаються. Якщо озвучив подібне значить така була установка.
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14.02.2022 10:24 Ответить
Це ти Зелі можеш -"роз'яснювати" прочитане-серед небайдужих громадян таких неуків як він обмаль,більшість можуть ще й вам роз'яснити суть та значення сказаного й прочитаного!
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14.02.2022 10:13 Ответить
До чего ж огыднэ это Никифоровэ..
Под стать своему ослу недоразвитому
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14.02.2022 10:13 Ответить
Это ты про папку своего так жестко?
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14.02.2022 10:38 Ответить
Что именно ты имел в виду. Возможно, ты совсем не то имел в виду?
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14.02.2022 13:45 Ответить
нічого не чекати, у відставку скотину Пристайка
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14.02.2022 10:13 Ответить
Та щас...

тягніть цьго 3,14дараса в родниє пінати, треба йому зуби повибивати та в буцегарню років на 15 за зраду запроторити
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14.02.2022 10:33 Ответить
Увольняйте пи...рка нахрен .!!!
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14.02.2022 10:14 Ответить
Не могут. Из 95 квартала уже всех забрали - никого не осталось.
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14.02.2022 10:22 Ответить
Це не гнучкість, це сигнал ворогам України що це може бути головне не збавляти тиску.
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14.02.2022 10:15 Ответить
Та да... "Вирвано з контексту...", "Не поспішайте з висновками..."

Малороси з ватою замість мізків - висновки про вас нам відомі ще 2019-го.
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14.02.2022 10:15 Ответить
Можна також згадати скільки разів про невступ до НАТО говорили зелені депутани.
Їх ніхто не поправляв.
Та і останній перл. Зеленський, виявляється, брехав виборцям про своє бажання вести державу в альянс, бо тобі б його не обрали. Сам же він не надто приязно ставиться до НАТО, бо в тому голованці дєди ваєвалі і тощо..
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14.02.2022 10:22 Ответить
Його поясненя нікому не потрібні - звільніть і до тюрьми на років з 10, за зраду і порушення Конституції.
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14.02.2022 10:15 Ответить
Су...і зелені знов всрались.
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14.02.2022 10:17 Ответить
Клоун запустив Пристайка, щоб перевірити як відреагує суспільство. А реакція різко негативна і клоун дав задню. Хоч насправді переслідувалась ціль, під цей шумок (вторгнення параші), прибрати з Конституції членство в НАТО. Воно в Конституції клоуну, як більмо на оці, бо записав цей пункт у Конституцію Порошенко.
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14.02.2022 10:17 Ответить
У нас зараз два президенти - Порошенко і Байден.
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14.02.2022 10:17 Ответить
Так може цього гандона треба з Лондону перевести попрацювати до Москви?
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14.02.2022 10:20 Ответить
Це не пріоритет - це питання нашого ВИЖИВАННЯ.
І ніхто не сміє відкривати свого поганого рота і вякати щось проти
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14.02.2022 10:20 Ответить
Тоді нам "кирдик", бо Сійярто, Шольц і Драгі сказали - "через їхні трупи", а Байден - "про це не йдеться" (Байден - старигань - з трупами не шуткує)
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14.02.2022 10:58 Ответить
а чого стільки шуму.
як що напічкають Україну тамагавками, петріотами, та другими зрк.
як що нададуть дохрена пво, радіоелектронних станцій, та іншої ******** зброї
то можна й не вступати.
головне що б знищити зрадників з нашої влади.
бо як що вступим, то вони і НАТО продадуть нах....
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14.02.2022 10:21 Ответить
"ви хатите вайны? вы - порохобот?"
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14.02.2022 13:46 Ответить
такі к ***** та узер, розуміють тільки сильних.
у кого є чим дати по зубам
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15.02.2022 10:36 Ответить
вам рояль давалку прищемил?
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15.02.2022 10:46 Ответить
тебе нравиться писать не о чем?
найди такого как сам...
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15.02.2022 12:09 Ответить
а вам что, не нравится политика Зебила?
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15.02.2022 14:24 Ответить
не нравиться, это очень нежно.
я на него смотрел как на актера, комика юмориста, очень даже положительно.
сейчас я его ненавижу
и политики у него никакой нет.
он жлоб, гопота и ворюга, похлеще папередников
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15.02.2022 15:14 Ответить
типу перший раз вони промацують громадську думку подібним чином.
Одне щось "ляпає", дивляться реакцію, негативна - заперечують. Потім знову, поки не стане "нічого страшного".
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14.02.2022 10:21 Ответить
Никифоров, ти теж "гнучкий"? Путєну подобається нетрадиційний секс із "гнучкими" хлопчиками...
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14.02.2022 10:22 Ответить
Это всё конечно здорово, но все с ночи посчитали что Украина сдалась на требования Путина, мало того это может выглядеть как поощрения для дальнейшего давления. Рассматривайте это как флирт. Когда красавица сверкает глазками, но отворачивается. Вот Пристайко сверкнул и отказал. Теперь Путин только еще больше хочет внимания красавицы и продолжит свои "ухаживания".
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14.02.2022 10:22 Ответить
Почалося... Янукович тоже твердил: идем в ЕС.
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14.02.2022 10:22 Ответить
что это за дипломат если хер поймешь, что он имел ввиду?
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14.02.2022 10:23 Ответить
Сказане Пристайком це не зрада , це - дипломатичний прокол . Який безумовно - буде використаний ворогом на свою користь .
Пристайко вчинив непрофесійно , тому - вже мав би бути звільнений з посади . .
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14.02.2022 10:24 Ответить
Бред. Он высказал позицию Зе.
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14.02.2022 13:47 Ответить
Задолбали эти зеленые проститутки со своими вырванными контекстами!! Может головой сначала научитесь думать. прежде чем языком ляпать??!!!
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14.02.2022 10:24 Ответить
Шо він там мав на увазі - то вже фантазії Пристайка. А що він сказав на весь Світ - всі почули.
Ось така у нас влада кварталу95.
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14.02.2022 10:24 Ответить
Все ясно, зеленые клоуны просто зондировали почву на предмет таких действий. Если Пристайко не отзовут и не уволят, значит он просто сделал то, о чем его попросил ОПУ.
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14.02.2022 10:25 Ответить
У яких одиницях вимірюється гнучкість?...
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14.02.2022 10:27 Ответить
Бувший посол України встиг на літак до Москви?
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14.02.2022 10:28 Ответить
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14.02.2022 10:29 Ответить
Поздно пить Боржоми. Задание Ермака выполнено, - брешь в едином подходе пробита. Можно не сомневаться, что братушки будут бить в это слабое место.
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14.02.2022 10:29 Ответить
Так пристайко то ж рот нашої влади.
Думаю що в той рот вклали те й вилетіло з того рота.
Але так, вислухати треба і пристайко і ішака з дерьмаком - хай розповідають...
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14.02.2022 10:30 Ответить
пристайка и его камарилью к стенке.
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14.02.2022 10:32 Ответить
На палю!!!!
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14.02.2022 10:37 Ответить
НАТО это хорошо,но не решает нашу проблему на 100%.Если сегодня Путин нанесет ядерный удар по Вильнюсу(а он может),какие будут действия НАТО?Боюсь,что опять переговоры и звонки.И Путин это понимает.Поэтому для нас один-единственный выход-ядерное оружие на ракетах до 2000 км.
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14.02.2022 10:32 Ответить
Німецький адмірал після подібних висловлюван щодо України за тиждень був звільнений. Подивимось за скільки буде звільнений за те ж саме присрайко.
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14.02.2022 10:35 Ответить
Реакція українців повинна бути акцією на Майдані.
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14.02.2022 10:35 Ответить
Уроды вы моральные! Проверяете народ?
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14.02.2022 10:36 Ответить
Это четкий намек пуйлу от зекрысы,а не просто "прокол" от посла...а мы возмущались почему зелупа не делает даже элементарных вещей для подготовки к отражению кацапов )вот оно -зекрысы не собираются утруждаться и давать отпор вообще
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14.02.2022 10:37 Ответить
Понеслись отмазки урода братанами и по видимому одномышленниками.Иначе бы его осудили и сделали все чтоб он был отозван и уволен из МИД.
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14.02.2022 10:38 Ответить
Вот как раз "...щоденні кроки української влади..." отдаляют нас сейчас все дальше от НАТО. И не говорите, что я это вырвал из контекста
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14.02.2022 10:40 Ответить
После таких заяв он должен в будке Арахамии шаурмой торговать
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14.02.2022 10:43 Ответить
Суки зелені, ви вже визначтесь з ким ви!
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14.02.2022 10:47 Ответить
Объяснение именно для электората Зеленского. Посол Украины - то есть лицо, которое уполномочено озвучивать официальную позицию страны что-то там ляпнул и теперь, по мнению ОП надо узнать, что он имел в виду. варианта три: 1. Посол - дебил, которые не понимает, что говорит и, естественно, подлежит немедленному отзыву с увольнением со службы. 2. Посол не дебил и прекрасно понимает, что он говорит и, как официальный представитель Украины, высказывающий свое мнение, противоречащее Конституции, подлежит немедленному отзыву с увольнением со службы. 3.Посол озвучил официальную позицию властей Украины и в этом случае он уволен не будет. Но тогда возникают вопросы чью именно позицию он озвучил.
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14.02.2022 10:56 Ответить
хватит лицемерить и врать самим себе. Правильно Пристайко сказал.
Никто воевать-умирать не пойдет если будет альтернатива в виде отказа от НАТО.
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14.02.2022 10:59 Ответить
касап зажопний , доки ти і твій ***** будете нашими сусідами по кордону - альтернативи вступу України в НАТО НЕМА в принципі
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14.02.2022 11:12 Ответить
Sunday Pitchaar ! Іди у СРАКУ !
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14.02.2022 11:44 Ответить
ты уже ножки раздвинуло? ждёшь ивашку?
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14.02.2022 13:49 Ответить
У дипломатов "свои" правила, и они довольно жесткие. Если Пристайко не отправят в отставку следовательно это позиция государства Украина, другого даже не может быть.
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14.02.2022 11:02 Ответить
На східцях Брюсельскої штаб-квартири НАТО під акомпанемент на гуслях, балалайці й гармошці-тальянці від "Тріо арійців" (Меркель, Шредер, Штанмайєр) з хореографічним дриганням ляхами знаної танцюристки Карен Кнайсль, Україну радісно зустрічатимуть Сійярто з відром гуляша, Шольц з тацею свинячих рульок й Драгі з тарілякою спагеті під гарганзолою.
Ось тільки є невеличке застереження - перед тим, як завітати до апартаментів Північно-Атлантичного Блоку, Україні рекомендовано відвідати іншу визначну пам'ятку Брюселя (не далеченько від НАТО) - "Хлопчика, що сцить", - про всяк випадок ковтнути Хлопчикових сциклин, щоб на призьбі хатини Альянсу від несподіваних радощів Україну ненароком шляк не потрафив.
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14.02.2022 11:35 Ответить
Так це ж з Банкової і маякнули Пристайку.
Чи ми не знаємо цих "наперсточників" ?
Тактику не змінюють .
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14.02.2022 11:41 Ответить
Это у них уже такой метод отмазывания от зашкваров - это частное мнение, вырвали с контекста, не так поняли и тд...Больше похоже, что такие мыслишки завертелись в головах зеленой верхуши, а посол начал зондировать почву.
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14.02.2022 12:13 Ответить
Тобто якби це не було відображено в конституції, то зелені вже давно відмовились би від НАТО, Порох був занадто далекоглядним і прорахував і це внесши ці положення у конституцію
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14.02.2022 15:27 Ответить
 
 