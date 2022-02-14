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"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной": посол Мельник призвал Германию дать оружие Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев снова потребовал у Берлина тяжелого вооружения. Украине необходимы 12 тысяч противотанковых и 1000 зенитных ракет для защиты от вторжения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил Мельник в интервью телекомпании Bild TV вечером в воскресенье, 13 февраля.

Визиты Шольца в Киев и Москву, запланированные на 14 и 15 февраля, украинский посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии.

"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной", - подчеркнул Андрей Мельник. По его словам, правительство Украины готово к "худшему сценарию", при котором Киев "может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни".

Также читайте: Канцлер ФРГ Шольц начинает турне, во время которого проведет переговоры с Зеленским, а затем с Путиным.

Мельник также отметил, что у России есть некоторое преимущество над Украиной в воздухе и на море. "Здесь мы действительно легкая добыча" для президента России Владимира Путина, констатировал украинский дипломат.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью медиакомпании ARD вечером 13 февраля также предупредила об "опасной ситуации" в конфликте вокруг Украины. В то же время Бербок сказала, что пока "нет признаков того, что вооруженное противостояние является решенным делом".

По данным Запада и Украины, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. США заявили, что Россия может атаковать Украину в любой момент. Москва отрицает наличие у нее агрессивных планов по Украине и, со своей стороны, обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ. Украина уже не раз критиковала Германию за отказ от поставок вооружений Киеву.

Автор: 

визит (3071) Германия (6930) оружие (10198) Мельник Андрей (228) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+9
Та зе ж казав що все гуд !
Народ сьогодні в коханні признається. Про війну й не чув.
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14.02.2022 10:27
+7
Так виглядає більш адекватний посол, ніж Пристайко
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14.02.2022 10:28
+3
Германия оружия не даст, да она и не сможет компенсировать разницу в вооружениях России и Украины. Тут неплохо бы не воровать и заниматься созданием своего оружия. Как, зебобики, думаете, сможет ли гигант мысли и ваш хозяин не воровать?
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14.02.2022 10:29
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Та зе ж казав що все гуд !
Народ сьогодні в коханні признається. Про війну й не чув.
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14.02.2022 10:27 Ответить
Так виглядає більш адекватний посол, ніж Пристайко
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14.02.2022 10:28 Ответить
"Губа не дура..." Та німці краще все це в морі затоплять, ніж спробують розгнівити Верховного мухосранця.
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14.02.2022 10:41 Ответить
Пока немцы слышат голоса из "северной" трубы, они нихера другого слушать не хотят...
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14.02.2022 10:29 Ответить
Ну не можуть фашики минулого зрадити та підставити нинішніх расєйських фашиків,тому зброї вони Україні не нададуть...
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14.02.2022 10:29 Ответить
Германия оружия не даст, да она и не сможет компенсировать разницу в вооружениях России и Украины. Тут неплохо бы не воровать и заниматься созданием своего оружия. Как, зебобики, думаете, сможет ли гигант мысли и ваш хозяин не воровать?
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14.02.2022 10:29 Ответить
Та не будет никакой войны, лучше мясо давайте замаринуем на шашлыки!!!
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14.02.2022 10:30 Ответить
так спокойно бомбардировка городов Украины вот просто так по хотелкам Путина что вы там в Европе курите????? вы решили разыграть карту Украины между Россией Евросоюзом и США-- типа кто ПРИДУРКОВАТЕЙ И КТО ПОНАГЛЕЕ И у кого ПОНТЫ КРУЧЕ.... кто КИНЕТ больше несуразностей и бреда???? ТАК САМ ПУТИН И ОРАЛ НЕ РАЗ ПРОСЛАВЛЯЯ ГЕББЕЛЬСА--- МОЛ ЧЕМ ЧУДОВИЩНЕЕ ЛОЖЬ-- ТЕМ СКОРЕЕ В НЕЕ ВСЕ ПОВЕРЯТ.. похоже он не так и не прав Путин оказался.. Европе просто скучно просто жить... и быть более сдержанным с холодным адекватным рассудком и трезвостью.. паника еще мало кому помогала вообще....и не зря расстреливали в СССР по статье паникерство.....
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14.02.2022 10:33 Ответить
Ничего нам фашисты не дадут,хорошо помнят сколько мы их положили в наш чернозем.Будут только помогать своим братьям расиянам
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14.02.2022 10:41 Ответить
...над Оманом, над Берлином самолёт кружит, кружит...Кто - совсем не в Украине-наши гроши п р о ж у ж ж и т ?
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14.02.2022 10:48 Ответить
>урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии

а кто-то озвучит в чем собственно конфликт. мы на парашку не нападали, что случилось такого что вызвало подготовку к вторжению (кроме еманутости самой парашки)
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14.02.2022 10:48 Ответить
Повеселил немчуру своим заявлением.
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14.02.2022 10:50 Ответить
Вчера вечером вернулся с зантятий Теробороны. Ну что могу сказать..... Народ готов, не готовы руководители теробороны. 90 % стрелкового оружия гладкоствол, купленный за свои средства. Комки, обувь, чай все за свои!!!! **** если вы не можете обеспечить оружием, дайте возможность его купить!!! Складывается впечатление, что за следующие сборы я еще должен буду заплатить.....
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14.02.2022 10:51 Ответить
Нас іще й посадять після цього.
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14.02.2022 11:11 Ответить
а ви, бл..., до цього нічого не відчували?!!! Сцуки зеле-йо...ті!
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14.02.2022 10:55 Ответить
І хтось хоче з такими гнидами бути в одному військово-політичному блоці?
Вони ж цілеспрямовано розвалюють НАТО!
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14.02.2022 10:59 Ответить
Навіщо ці понти, він знає, що відповідь буде негативною.
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14.02.2022 11:16 Ответить
Нет -нет. Насрать в 5000 касок для Украины-вполне достаточно по мнению немчуры. А вот продажа кацапскому агрессору оборудования двойного назначения ещё не вышла на пик интенсивности. Надо работать.
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14.02.2022 11:28 Ответить
Увесь світ б'є в дзвони - з дня на день - війна!!! А в Україні навіть часткова мобілізація не розпочалася...
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14.02.2022 11:49 Ответить
Росія має деяку перевагу над Україною у повітрі та на морі. "Тут ми справді легка здобич" Джерело:

ВЫВОД ЗЕЛЕНИ: ****** ВСЕ ДЕНЬГИ В ДОРОГИ, А ОТ ТУДА ОТКАТЫ И ДОСВИДОС
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14.02.2022 11:50 Ответить
А чому 10 тис. ракет, а не тюбиків з вазеленом для проведення гей-параду у день *святого* Валентина?

Іудоліберастія це не ідеологія а ідеологічна диверсія. Нам не десять тис. ракет потрібно для оборони, а десять тисяч мотузок для ліберастів. На початку незалежності зброї не було куди складать. Мільйонна армія, стратегічна авіація, крилаті і балістичні ракети. Під прапором Сороса все було конвертовано у шекель, пасіонаріїв у владі замінили наркоманами і ***********. А коли діло дійшло до війни вся синагога евакуювалась у теплі краї.
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14.02.2022 12:04 Ответить
 
 