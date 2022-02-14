"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной": посол Мельник призвал Германию дать оружие Украине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев снова потребовал у Берлина тяжелого вооружения. Украине необходимы 12 тысяч противотанковых и 1000 зенитных ракет для защиты от вторжения РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил Мельник в интервью телекомпании Bild TV вечером в воскресенье, 13 февраля.
Визиты Шольца в Киев и Москву, запланированные на 14 и 15 февраля, украинский посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии.
"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной", - подчеркнул Андрей Мельник. По его словам, правительство Украины готово к "худшему сценарию", при котором Киев "может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни".
Мельник также отметил, что у России есть некоторое преимущество над Украиной в воздухе и на море. "Здесь мы действительно легкая добыча" для президента России Владимира Путина, констатировал украинский дипломат.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью медиакомпании ARD вечером 13 февраля также предупредила об "опасной ситуации" в конфликте вокруг Украины. В то же время Бербок сказала, что пока "нет признаков того, что вооруженное противостояние является решенным делом".
По данным Запада и Украины, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. США заявили, что Россия может атаковать Украину в любой момент. Москва отрицает наличие у нее агрессивных планов по Украине и, со своей стороны, обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ. Украина уже не раз критиковала Германию за отказ от поставок вооружений Киеву.
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Народ сьогодні в коханні признається. Про війну й не чув.
а кто-то озвучит в чем собственно конфликт. мы на парашку не нападали, что случилось такого что вызвало подготовку к вторжению (кроме еманутости самой парашки)
Вони ж цілеспрямовано розвалюють НАТО!
ВЫВОД ЗЕЛЕНИ: ****** ВСЕ ДЕНЬГИ В ДОРОГИ, А ОТ ТУДА ОТКАТЫ И ДОСВИДОС
Іудоліберастія це не ідеологія а ідеологічна диверсія. Нам не десять тис. ракет потрібно для оборони, а десять тисяч мотузок для ліберастів. На початку незалежності зброї не було куди складать. Мільйонна армія, стратегічна авіація, крилаті і балістичні ракети. Під прапором Сороса все було конвертовано у шекель, пасіонаріїв у владі замінили наркоманами і ***********. А коли діло дійшло до війни вся синагога евакуювалась у теплі краї.