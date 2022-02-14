"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной": посол Мельник призвал Германию дать оружие Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев снова потребовал у Берлина тяжелого вооружения. Украине необходимы 12 тысяч противотанковых и 1000 зенитных ракет для защиты от вторжения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил Мельник в интервью телекомпании Bild TV вечером в воскресенье, 13 февраля.

Визиты Шольца в Киев и Москву, запланированные на 14 и 15 февраля, украинский посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии.

"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной", - подчеркнул Андрей Мельник. По его словам, правительство Украины готово к "худшему сценарию", при котором Киев "может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни".

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Мельник также отметил, что у России есть некоторое преимущество над Украиной в воздухе и на море. "Здесь мы действительно легкая добыча" для президента России Владимира Путина, констатировал украинский дипломат.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью медиакомпании ARD вечером 13 февраля также предупредила об "опасной ситуации" в конфликте вокруг Украины. В то же время Бербок сказала, что пока "нет признаков того, что вооруженное противостояние является решенным делом".

По данным Запада и Украины, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. США заявили, что Россия может атаковать Украину в любой момент. Москва отрицает наличие у нее агрессивных планов по Украине и, со своей стороны, обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ. Украина уже не раз критиковала Германию за отказ от поставок вооружений Киеву.