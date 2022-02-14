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Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это, - Минобороны Великобритании

Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это, - Минобороны Великобритании

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит Украину, если она решит не вступать в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", – сказал он.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины, - Никифоров о заявлении Пристайко о возможном отказе от членства в Альянсе

Автор: 

Великобритания (4931) НАТО (9963) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+54
Почалося. Один ляпнув і все.
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14.02.2022 10:29
+41
Вы думаете он ляпнул ?

Мне кажется он специально толкнул первую стоявшую кость , и сейчас пойдёт цепная реакция
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14.02.2022 10:31
+40
Все, - понеслось... Пристайка запустил процесс уничтожения единой позиции союзников... Гниду нужно срочно отзывать и судить!
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14.02.2022 10:31
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Если Украина не станет членом НАТО,то станет членом ОДКБ.Нейтралитет держать не получится.И чем быстрее Украина станет членом НАТО,тем быстрее Пуйло успокоится и отползёт.Не вступление Украины в НАТО как и нейтральный статус,только будет провоцировать Пуйла на дальнейшую эскалацию.В итоге,шо так война,шо так.Вопрос только на чьей стороне будет Украина?На стороне НАТО или ОДКБ?Ответ на этот вопрос уже дан в 2014м году.Як вариант
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14.02.2022 13:00 Ответить
Всрався з переляку наш господин президент.
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14.02.2022 13:37 Ответить
А може так було задумано, полякати трохи , а потім ,будто би, щоб не допустити війни, все продати росіянам. Заїбали вже торгувати ***** Україною суки.
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14.02.2022 13:40 Ответить
Ну как и следовало ожидать, Запад подкинул немного железа Украине (что хорошо, конечно) но реально отрезал Украину от Запада. Те, кто по наивности считал что современный истеблишмент Запада, который уверенно ведёт нас в сторону Сев. Кореи, будет заботиться об Украине, явно ошибались. Глобалистам, соросам-швабам с их трендом уничтожения свобод на Западе, паРаша куда нужнее чем Украина: для них Газпромия это полностью контролируемая тупая и мускулистая обезьяна, которой можно крутить по своему усмотрению (правители Мацковии прочно пустили корни на Западе, там их семьи и деньги). Так что Украине надо искать союзы с вменяемыми странами, к примеру союз с Польшей и Британией.
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14.02.2022 14:36 Ответить
Від ядерного статусу вже відмовились.
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14.02.2022 17:24 Ответить
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:54 Ответить
"Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это

Угу. Уже один раз поддержали, когда ядерное оружие Украина отдала.
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15.02.2022 07:18 Ответить
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