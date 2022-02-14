Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это, - Минобороны Великобритании

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит Украину, если она решит не вступать в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", – сказал он.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

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