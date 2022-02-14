В Сенат США внесли законопроект о введении санкций против Беларуси в случае агрессии России против Украины

Сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в сенат США проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу сенатора.

"Законопроект Лэнкфорда вводит санкции против Беларуси или любой страны, способствующей длительной агрессии России по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

"Беларусь пропускает тысячи российских военных в свою страну на границе с Украиной. Соединенные Штаты должны четко дать понять, что в отношении любой страны, поддерживающей попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции. Легче остановить войну, которая никогда не началась, чем закончить продолжающуюся войну. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Беларуси, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины", - подчеркнул Лэнкфорд.

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