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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Сенат США внесли законопроект о введении санкций против Беларуси в случае агрессии России против Украины

В Сенат США внесли законопроект о введении санкций против Беларуси в случае агрессии России против Украины

Сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в сенат США проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу сенатора.

"Законопроект Лэнкфорда вводит санкции против Беларуси или любой страны, способствующей длительной агрессии России по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

"Беларусь пропускает тысячи российских военных в свою страну на границе с Украиной. Соединенные Штаты должны четко дать понять, что в отношении любой страны, поддерживающей попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции. Легче остановить войну, которая никогда не началась, чем закончить продолжающуюся войну. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Беларуси, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины", - подчеркнул Лэнкфорд.

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Беларусь (7888) россия (95381) санкции (11258) Сенат США (498)


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Сенату США-черговий респект...
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14.02.2022 10:36 Ответить
Нравится не нравится НАТО приближается.
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14.02.2022 10:38 Ответить
Никакой Беларуси больше не существует. Есть белорусский округ кацапии. Следовательно, весь пакет санкций должен быть задействован на таракана и его подсосников.
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14.02.2022 10:39 Ответить
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14.02.2022 10:54 Ответить
Кохайтеся,Чорнобриві ! Та не з москалями !
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14.02.2022 11:13 Ответить
тільки ця новина прийшла і одразу вусатий підр каже шо ніхто з Україною воювати не збирається)
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14.02.2022 10:57 Ответить
Достаточно одной санкции - внесения в список государств(пока там нелегитимный лукашенко, и государством-то не назовешь, как, впрочем, и с х*йлом) - террористов, а дальше - по действующим законам США.
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14.02.2022 11:12 Ответить
 
 