Пристайко объяснил свое заявление: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях"
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко объяснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.
Об этом он сказал в комментарии Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас на разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс в НАТО. – Ред.) есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д. Что касается НАТО сейчас - мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - отметил Вадим Пристайко.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.
Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.
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Значить они за одно.
И раз он не отказался это озвучить это, грош ему цена . Сцикло
дристайко, гнида, не бреши...ось що ти сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4
Ему дали озвучить вброс от ОПы
Оно озвучило. Опустило Украину.
Лично для меня он умер
"Простого опровержения мало.
Мы заявляем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, -
немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", - сказал Порошенко
https://ua.interfax.com.ua/news/general/798173.html
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
Неужели какие то недоумки решили без согласия украинцев, без внесения изменений в Конституцию, дать лугандоновской банде, где 800 тьІсяч граждан россии, особьІй статус.
Кому то действительно нужна гражданская война?