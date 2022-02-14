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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пристайко объяснил свое заявление: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях"

Пристайко объяснил свое заявление:

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко объяснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

Об этом он сказал в комментарии Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас на разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс в НАТО. – Ред.) есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д. Что касается НАТО сейчас - мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - отметил Вадим Пристайко.

Также читайте: Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это, - Минобороны Великобритании

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Автор: 

НАТО (9963) членство в НАТО (1506) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+76
Кращеб помовчав зі своїми заявами.
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14.02.2022 10:43
+64
Он не просто заявил. Он озвучил то, о чем говорит Зеля в последнее время. Это "ляпгул" тянет на прямое противоречие с Конституцией Украины. И за это "ляпнул" министр, который говорит обратное Конституции, должен быть с треском уволен нахрен.
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14.02.2022 10:49
+51
Дристайко должен быть в отставке или в суде. Он прямым текстом сказал поднажмите и мы сдадимся!!!
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14.02.2022 10:47
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При_стойло - у відставку! Будь мужиком!
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14.02.2022 20:02 Ответить
Если Зеленский за особый статус для днр лнр и НАТО не уволит Пристайко.
Значить они за одно.
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14.02.2022 20:21 Ответить
Я в этом 💯 АБСОЛЮТНО УВЕРЕНА зеИУДА - резидент , пособник ***** Ни разу не назвал Путлера агрессором !
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14.02.2022 21:13 Ответить
Не если, а заодно. Приставка озвучил то, что ему сказали озвучить.
И раз он не отказался это озвучить это, грош ему цена . Сцикло
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14.02.2022 23:34 Ответить
Вот же гнида
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14.02.2022 20:25 Ответить


дристайко, гнида, не бреши...ось що ти сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:46 Ответить
Боже,ось напали:ну сплутав чоловічок на кого зараз працює.....якщо бЄНя зі своїм горем наркотичним так згаджує Україну......то що для ін.посіпак.
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14.02.2022 20:51 Ответить
не ганьбіться люди. . .. Порох так само робив щоб врятувати наших хлопців під Іловайськом чи Волновахою . . . . Але зараз інша історія - президент Зе і його будуть тягати за язика при всіх нагодах про війну чи мир за будь яку ціну. Ми не в такому зараз стані щоб щось стратегічно обіцяти і не виконувати. Або виконувати росіянські "хотелкі" і піти в низ до дна і повного розвалу. Не вмієте брехати щоб не попастись - не робіть цього. Все це нам вже вилилось у гівно по усім статтям з обранням "найвеличнішого всіх часів і народів - клоуна". А от позачергові вибори і президента і ВР - реально спрацює - відтягне виконання хотєлок кремля на півроку чи більше.
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14.02.2022 21:05 Ответить
А Пристайко пішов н....а......х.......у..........й можна писати ?
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14.02.2022 21:36 Ответить
И даже нужно. Оно уже не Пристайко. Оно приставка до Зюзи.
Ему дали озвучить вброс от ОПы
Оно озвучило. Опустило Украину.
Лично для меня он умер
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14.02.2022 23:30 Ответить
падла, Путин кому письма писал? Украине? НЕТ писал в США и в НАТО.
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14.02.2022 22:40 Ответить
Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует от президента Украина Владимира Зеленского освободить с должности посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко за его заявление об отказе от евроатлантического курса страны, заявил сопредседатель фракции Петр Порошенко.

"Простого опровержения мало.
Мы заявляем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, -

немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", - сказал Порошенко

https://ua.interfax.com.ua/news/general/798173.html
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14.02.2022 23:38 Ответить
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:53 Ответить
Все правильно Олексійович сказав. Мало спростувань. Звільнити з роботи і за державну зраду пристайка судити, бо він пішов не просто проти Конституції України, а він це зробив перед лицем лютого ворога, кинувши тінь боягузства на увесь український народ.
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15.02.2022 00:35 Ответить
Готовиться слив Украины ! Хр..н вам !!!
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15.02.2022 00:44 Ответить
Тут світ хоч якось розпинається , щоб Україна, як держава все таки збереглась, а одно чувирло ламає все... не так страшні чужі воші, як свої гниди...
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15.02.2022 06:02 Ответить
гнать надо таких как пристайко из МИДа...
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15.02.2022 07:25 Ответить
Курс на НАТО и на ЕС закреплен в Конституции УкраиньІ. По конституции Украина унитарное государство.

Неужели какие то недоумки решили без согласия украинцев, без внесения изменений в Конституцию, дать лугандоновской банде, где 800 тьІсяч граждан россии, особьІй статус.

Кому то действительно нужна гражданская война?
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15.02.2022 08:17 Ответить
Скажи прямо, і хто тобі наказав це сказати і хто вже давно хоче здати Україну.
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15.02.2022 08:49 Ответить
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