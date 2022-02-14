Пристайко объяснил свое заявление: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях"

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко объяснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

Об этом он сказал в комментарии Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас на разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс в НАТО. – Ред.) есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д. Что касается НАТО сейчас - мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - отметил Вадим Пристайко.

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Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.