Готов немедленно выехать в Украину с целью солидарной защиты, - экс-президент Польши Валенса
Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности защищать Украину от российской агрессии.
Об этом Валенса сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты", - говорится в сообщении.
По словам Валенсы, он сообщил о готовности послу Украины в Польше.
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+39 Прощай немытая раССея
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+36 Валерий Коломиец #502756
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+33 Мобильный крематорий
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Твари - 16 млрд не на заправку танков, не на зарплату защитникам - а на обеспечение крысам смотать с корабля - такое нельзя прощать!!!
А Валенсі респект ! Нам би такого президента хоч на один термін !
Вони швидко провели реформи, які виписав захід - дорожню карту, і отримали допомогу, інвестиції , пішов жвавий розвиток. Також зазначив, що хоч Польща і не найбагатша країна Європи, але всі вони живуть дуже добре. А ми й досі тиняємось...
Це є основа освіти у Польщі. Без знання цього - жоден випускний іспит не пройдеш. Так налаштована система. Плюс церква культивує щось схоже
Що в Україні? Разброд і шатаніє...