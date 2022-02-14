Готов немедленно выехать в Украину с целью солидарной защиты, - экс-президент Польши Валенса

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности защищать Украину от российской агрессии.

Об этом Валенса сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты", - говорится в сообщении.

По словам Валенсы, он сообщил о готовности послу Украины в Польше.

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