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Готов немедленно выехать в Украину с целью солидарной защиты, - экс-президент Польши Валенса

Готов немедленно выехать в Украину с целью солидарной защиты, - экс-президент Польши Валенса

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о готовности защищать Украину от российской агрессии.

Об этом Валенса сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты", - говорится в сообщении.

По словам Валенсы, он сообщил о готовности послу Украины в Польше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", - Валенса

Автор: 

Валенса Лех (51) Польша (8403)


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Топ комментарии
+39
Слова мужчины...
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14.02.2022 10:46
+36
Респект Діду!
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14.02.2022 10:46
+33
Друзья познаются в беде.
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14.02.2022 10:46
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Респект Діду!
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14.02.2022 10:46 Ответить
Да. То вам не кравчук чи кучма...Тому і Польща не Україна..
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14.02.2022 11:04 Ответить
Слова мужчины...
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14.02.2022 10:46 Ответить
Друзья познаются в беде.
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14.02.2022 10:46 Ответить
Леху Валенсі-величезний респект...
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14.02.2022 10:46 Ответить
пля - и это при том что чуть ли не все слуги урода и их хазяева взяли 16 млрд (бедные они) и сдрыснули с Украины...

Твари - 16 млрд не на заправку танков, не на зарплату защитникам - а на обеспечение крысам смотать с корабля - такое нельзя прощать!!!
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14.02.2022 10:48 Ответить
16 млрд за счёт тех людей, которые защищают Украину. мрази
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14.02.2022 10:49 Ответить
відчуйте різницю діда з яйцями і діда кравчука без них ..... за сьогоднійншє непорозуміння я взагалі мовчу просто безлике чмо
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14.02.2022 10:48 Ответить
Що я пропустив стосовно непорозуміння з хитрим лисом?
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14.02.2022 10:57 Ответить
Мужик с яйцами!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.02.2022 10:49 Ответить
ахметки, пинчуки кАлесниковы уже на лыжах! Украина куда смотрим?
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14.02.2022 10:51 Ответить
Шановні громадяни України, тільки єдність, сила, супротив та наше рішуче ні путлеру, може зупинити війну, все інше буде її тліти та роздмухувати, як на Донбасі.
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14.02.2022 10:53 Ответить
Тисну руку !
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14.02.2022 10:55 Ответить
І як це виглядатиме
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14.02.2022 10:55 Ответить
достойно
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14.02.2022 11:09 Ответить
Повага і вдячність.
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14.02.2022 10:57 Ответить
УВАЖЕНИЕ - вот чего не купишь, не одолжишь и не украдёшь, - то, что можно только заслужить.
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14.02.2022 10:57 Ответить
Дякуємо, пане Президент!
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14.02.2022 11:02 Ответить
Всі втікають, і лише самі сміливі приїздять.
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14.02.2022 11:03 Ответить
Потому, что быдло само не справится.
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14.02.2022 11:15 Ответить
И как он намерен защищать, старый популист?
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14.02.2022 11:04 Ответить
Ти спочатку сомого себе спитай, а діду скажи "Велике дякую за підтримку."
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14.02.2022 11:06 Ответить
Що ж ви робите з мовою. Дякую - це дієслово. Воно не може бути великим!
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14.02.2022 12:29 Ответить
Так как защитил Польшу от москалей в конце 80. Теперь засрашка навсегда отстала от Польши. д
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14.02.2022 11:10 Ответить
Поляки обрали президента Валенсу який був переслідуваний комуняками і КДБ. Чехи обрали Гавела який відсидів в тюрмах КДБ, як політв'язень за свої ідеали вільної Чехії, і лиш українці вибрали комуняку і агента КДБ Кравчука, от і пожирають зараз плоди свого вибору, тоді як Польща і Чехія давно в ЄС і НАТО ! Тож думайте українці не помиліться ще раз ! Вже після війни з Росією.
А Валенсі респект ! Нам би такого президента хоч на один термін !
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14.02.2022 11:05 Ответить
Памятаю цього залізного діда ще з кінця 80, страйки, польська солідарність, совєцкі холуі ярузельський і каня. Дід разом з поляками не зассали москалів, зробили вибір, а совок утерся
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14.02.2022 11:07 Ответить
Знайомий поляк каже, що Україна виглядає як Польща 20 років тому.
Вони швидко провели реформи, які виписав захід - дорожню карту, і отримали допомогу, інвестиції , пішов жвавий розвиток. Також зазначив, що хоч Польща і не найбагатша країна Європи, але всі вони живуть дуже добре. А ми й досі тиняємось...
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14.02.2022 11:13 Ответить
молодец дед, а наши праститутки-депутаты разбежались как крысы кто куда, чартеры кружат круглосуточно вывозя всю мразоту с нашей страны.
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14.02.2022 11:08 Ответить
НАСТОЯЩИЙ МУЖИК!
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14.02.2022 11:11 Ответить
В самі важкі части реально видніються друзі і брати і це не Засрашка, не смердючі і брехливі мокші, а брати поляки і литовці. Це друзі США і Англія. Це Естонія, Латвія і навіть турки. Це Канада, Чехія та ряд інших країн. В серед всіх самий великий і ненажерливий ворог і кат -московія, яка знищила тільки під час голодоморів більше 15 мільйонів українців, яка знищила нашу культуру, яка вкрала нашу назву, яка постійно вбиває тисячі своїми війнами і засіханнями на нашу територію.
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14.02.2022 11:11 Ответить
президенте Валенса, приїздіть, будем дуже раді, тільки не говоріть про готовність.... вона може й не наступити.
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14.02.2022 11:16 Ответить
Я бы не доверял агенту КГБ Болеку.
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14.02.2022 11:20 Ответить
JavaForever@ACJdotNET·18 годЯ глянув - з якою наполегливістю польскі викладачі вчать дітей любити країну, її історію та мову

Це є основа освіти у Польщі. Без знання цього - жоден випускний іспит не пройдеш. Так налаштована система. Плюс церква культивує щось схоже

Що в Україні? Разброд і шатаніє...
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14.02.2022 11:22 Ответить
Это ж не байден
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14.02.2022 12:07 Ответить
Цей дід вартий 100 слуг урода!
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14.02.2022 12:50 Ответить
Цо то есть "солидарная защита"? Это чего-то противотанкового или противовоздушного
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14.02.2022 12:56 Ответить
 
 