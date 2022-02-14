РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12646 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 457 42

В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов

В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов

Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована при вторжении России в Украину.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Свободной демократической партии (ВДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф в вечернем эфире телеканала Bild TV в воскресенье, 13 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине". "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", – предложил Ламбсдорф.

Как и другие меры, он упомянул ограничение свободы передвижения и замораживания счетов. "Нам следует политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", - отметил депутат Бундестага.

По мнению Ламбсдорфа, президенту РФ Владимиру Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой". Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к минимуму, будет введен запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби

Автор: 

Германия (6930) конфискация (599) недвижимость (817) россия (95388) Бундестаг (223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Для первого шага это уже неплохо....
показать весь комментарий
14.02.2022 10:45
+22
Надо максимально стимулировать их аппетит...
показать весь комментарий
14.02.2022 10:47
+18
Вчора показували яхти росіских сисунів. Так їхня загальна вартість перевищує вартість всього росіского флоту.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для первого шага это уже неплохо....
показать весь комментарий
14.02.2022 10:45 Ответить
Для першого кроку це вже не актуальні - запізно. Тут першим кроком мало б бути озброєння.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:47 Ответить
Ну, не скажите...
показать весь комментарий
14.02.2022 13:53 Ответить
Байден конфискован афганские активы и 50% (1, млд. долл.) направит на компенсации семьям 11 сентября, а остальные на трастовый фонд по копменсации позовов будущих жертв талибов.

Запад должен конфисковать ВСЮ !!!! рашкованскую собственность и направить на финанасирование ЗСУ,

а сейчас превентивно ввести на рашкованов традиционный
военный сбор в 1,5%, пока не отведут войска
показать весь комментарий
14.02.2022 11:56 Ответить
хороший проект !

1. рашисты = фашисты ( но только все без исключения рашисты, как пособники путина)
2. полная конфискация их движимой и недвижимой собственности
3. продажа самих рашистов в сексуальное рабство германским геям
показать весь комментарий
14.02.2022 12:10 Ответить
третий пункт вьізьівает сомнения. зачем немецким геям смердючая кацапская вата. хрен его знает какой заразьi от них можно подцепить.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:24 Ответить
Дай Бог, чтобы это были не пустые слова. Хотя, сам факт того, что ведутся такие разговоры очень позитивный звоночек.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:45 Ответить
Гієни вирішили відкусить шматок від старого ослабленого ведмедя?
показать весь комментарий
14.02.2022 10:45 Ответить
Надо максимально стимулировать их аппетит...
показать весь комментарий
14.02.2022 10:47 Ответить
медведь вкусный, медведь вкусный, попробуйте. вам понравится)
показать весь комментарий
15.02.2022 00:19 Ответить
Какого медведя?! Кацапия это наглый разжиревший грязный свин.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:48 Ответить
Не оскорбляйте свиней. Это милейшие создания
показать весь комментарий
14.02.2022 10:57 Ответить
цена отказа от ядерного оружия 😂🤣
показать весь комментарий
14.02.2022 10:46 Ответить
Поздно. Нельзя было позволять сомнительным деньгам приобретать огромные владения в Германии... Говорильня.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:46 Ответить
Притомним німцям-респект...
показать весь комментарий
14.02.2022 10:47 Ответить
Это всё фикция. Вся недвижимость и счета зарегистрированы на зарубежные компании и подставных лиц
показать весь комментарий
14.02.2022 10:50 Ответить
Я думаю, ніхто церемонитись вже не буде. Заберуть і все.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:56 Ответить
Гарная ідея. На покриття Україною збитків кошти підуть.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:52 Ответить
Вчора показували яхти росіских сисунів. Так їхня загальна вартість перевищує вартість всього росіского флоту.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:56 Ответить
гарно, побудуемо авіаносець "Гетьман Порошенко"
показать весь комментарий
14.02.2022 12:01 Ответить
Например "Северный поток"?
Или рано?
показать весь комментарий
14.02.2022 10:58 Ответить
А превентивно не? С условием разблокирования средств только после отвода сил в район уральских гор.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:02 Ответить
А заодно і українських , тих що повтікали . Гроші зараз потрібні на безпекову стабілізацію в Європі та армію .
показать весь комментарий
14.02.2022 11:05 Ответить
от вони і вставлять зараз мозги *****
показать весь комментарий
14.02.2022 11:05 Ответить
Про це заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) німецькі ср,,аколизи рашиста,від провладних парій ХДС і СД будуть проти
показать весь комментарий
14.02.2022 11:09 Ответить
Головне,що це набуло розголосу.Тепер нехай ті,що проти,заявлять про це.При сьогоднішньому настороженому ставленні до Німеччини,побачимо,як таке вдарить по їх же політичній репутації
показать весь комментарий
14.02.2022 12:23 Ответить
СМИ: Германия в условиях санкций поставляет в РФ товары, которые можно использовать в военной отрасли
Мнения 13-фев, 19:239 2 298 0

Несмотря на экономические санкции, немецкие компании поставляют в Россию большое количество товаров, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает немецкое издание WELT AM SONNTAG.

В 2020 году Министерство экономики Германии и экспортный контроль (Bafa) выдали 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения общей стоимостью на 366 миллионов евро.

Товарами двойного назначения являются те товары, которые можно использовать и в гражданских, и в военных целях. В частности, речь идет о машинах, которые могут использоваться в производстве оружия, технологиях строительства самолетов и химических веществах.

Отмечается, что со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году согласно регламенту Евросоюза на подобный экспорт товаров в Россию наложены жесткие критерии. Однако за 2020 год Россия стала четвертой страной-получателем подобных товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.

При этом Украина получает из Германии небольшое количество товаров двойного назначения. За 2020 год их стоимость составила 17 миллионов евро.

Депутат германского парламента от партии «Зеленых» Стефан Венцель призвал власти страны быть более внимательными в особенности в состоянии сложившейся напряженной ситуации с Россией.

«Bafa должна контролировать очень тщательно происходящее с товарами двойного назначения и исключить военное использование» - заявил политик.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:29 Ответить
А разве для этого нужно сейчас нападать на Украину когда они уже напали анексировав Крым и ведя 8 лет горячую войну на востоке страны?
показать весь комментарий
14.02.2022 11:44 Ответить
Предлагать они могут что угодно,только сделают всё наоборот.Немцы пособники российской террористической организации РФ
показать весь комментарий
14.02.2022 11:45 Ответить
У разі відсутності у нас впевненості у джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", - запропонував Ламбсдорф - шо та мямлять непереконливо і запашок я б сказав що віддає - єврейсько-комуняцьким якимось посилом.
Сказали б чітко що москвия стане поза законом і усі кацапи будуть депортовані, а усі гроші та недвига буде конфіскована
показать весь комментарий
14.02.2022 11:48 Ответить
на восемь лет опаздывают
показать весь комментарий
14.02.2022 11:54 Ответить
Почему не арестовали 8 лет назад,месяц назад,вчера да еше и сегодня пока еще олигархи могут отдать приказ ***** отвести войска?Ведь практически они управляют страной и правительством мокшандии.Но нет нужно ждать когда начнется война а потом вже действовать по ситуации,возможно арестовывать а возможно и нет.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:54 Ответить
***** був попереджений, тому своєчасно забрав свою супер-яхту з Гамбургу.
показать весь комментарий
14.02.2022 11:59 Ответить
Это лучше сделать британцам,все недвижимость кремлевцев в основном в Лондоне.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:00 Ответить
А коли ж дійде і чи дійде взагалі черга до туго набитого ГАМАНЦЯ *****?!!
показать весь комментарий
14.02.2022 12:00 Ответить
Вы не предлагайте - а возьмите и конфискуйте, вот это буде номер!!! Все равно это 100% на ворованные деньги куплено!!!
показать весь комментарий
14.02.2022 12:04 Ответить
По сути единственное правильное действие Запада - взать российских олигархов за яйца. Заблокировать средства и имущество и депортировать ихних ребятишек и жёнушек обратно в Рашу.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:08 Ответить
Хто такий "Х"? Путлєр?
показать весь комментарий
14.02.2022 12:12 Ответить
Сразу видно как меняется Германия с уходом штази комсомолки Меркель.
Её надо судить, ссу кку, за многолетний саботаж.
показать весь комментарий
14.02.2022 12:30 Ответить
Так! До бюджету України. Все вірно!
показать весь комментарий
14.02.2022 13:20 Ответить
Так, розчиняй кишені ширше.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:34 Ответить
Дякуємо графу, але впевнений що у нього не знайдеться достатньо прибічників для втілення, безумовно, гарної пропозиції. Дуже уж звикли німчури годуватися з долонь путлера.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:33 Ответить
 
 