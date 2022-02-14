В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов
Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована при вторжении России в Украину.
Об этом заявил заместитель председателя фракции Свободной демократической партии (ВДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф в вечернем эфире телеканала Bild TV в воскресенье, 13 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине". "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", – предложил Ламбсдорф.
Как и другие меры, он упомянул ограничение свободы передвижения и замораживания счетов. "Нам следует политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", - отметил депутат Бундестага.
По мнению Ламбсдорфа, президенту РФ Владимиру Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой". Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к минимуму, будет введен запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.
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Запад должен конфисковать ВСЮ !!!! рашкованскую собственность и направить на финанасирование ЗСУ,
а сейчас превентивно ввести на рашкованов традиционный
военный сбор в 1,5%, пока не отведут войска
1. рашисты = фашисты ( но только все без исключения рашисты, как пособники путина)
2. полная конфискация их движимой и недвижимой собственности
3. продажа самих рашистов в сексуальное рабство германским геям
Или рано?
Мнения 13-фев, 19:239 2 298 0
Несмотря на экономические санкции, немецкие компании поставляют в Россию большое количество товаров, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает немецкое издание WELT AM SONNTAG.
В 2020 году Министерство экономики Германии и экспортный контроль (Bafa) выдали 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения общей стоимостью на 366 миллионов евро.
Товарами двойного назначения являются те товары, которые можно использовать и в гражданских, и в военных целях. В частности, речь идет о машинах, которые могут использоваться в производстве оружия, технологиях строительства самолетов и химических веществах.
Отмечается, что со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году согласно регламенту Евросоюза на подобный экспорт товаров в Россию наложены жесткие критерии. Однако за 2020 год Россия стала четвертой страной-получателем подобных товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.
При этом Украина получает из Германии небольшое количество товаров двойного назначения. За 2020 год их стоимость составила 17 миллионов евро.
Депутат германского парламента от партии «Зеленых» Стефан Венцель призвал власти страны быть более внимательными в особенности в состоянии сложившейся напряженной ситуации с Россией.
«Bafa должна контролировать очень тщательно происходящее с товарами двойного назначения и исключить военное использование» - заявил политик.
Сказали б чітко що москвия стане поза законом і усі кацапи будуть депортовані, а усі гроші та недвига буде конфіскована
Её надо судить, ссу кку, за многолетний саботаж.