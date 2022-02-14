В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов

Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована при вторжении России в Украину.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Свободной демократической партии (ВДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф в вечернем эфире телеканала Bild TV в воскресенье, 13 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине". "В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", – предложил Ламбсдорф.

Как и другие меры, он упомянул ограничение свободы передвижения и замораживания счетов. "Нам следует политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", - отметил депутат Бундестага.

По мнению Ламбсдорфа, президенту РФ Владимиру Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой". Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к минимуму, будет введен запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.

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