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Сегодня в 16:00 в Раде состоится совещание по ситуации с безопасностью под председательством Данилова, - спикер председателя ВР Дейнеко

Сегодня в 16:00 в Раде состоится совещание по ситуации с безопасностью под председательством Данилова, - спикер председателя ВР Дейнеко

Закрытое совещание, которое должно было состояться в Верховной Раде в воскресенье, 13 февраля, было перенесено на понедельник, 14 февраля. На нем будет председательствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", поб этом заявила пресс-секретарь Председателя ВР Мария Дейнеко.

"На 16 часов 14.02.2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации безопасности вокруг и внутри Украины", - говорится в сообщении.

Она также проинформировала, что к участию в совещании приглашены руководство парламента, представители депутатских фракций и групп, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Также читайте: Власть должна предоставить украинцам ответы на вопросы о безопасности, - Порошенко

Автор: 

ВР (29228) Данилов Алексей (1066) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+4
О 16:00, а чому не о 10-й чи хоча б о 12-й? З такою оперативністю нехай ідуть на #уй
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14.02.2022 11:00
+3
Із усіх голів фракцій лише Петро шарить у віськових питаннях. Ну ще Юля спєц по невиїзду танків.
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14.02.2022 10:53
+3
а почему не в 11 ..или 8 утра ...че на 16 ?! ..давайте уже в 23 или на завтра перенесите
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14.02.2022 10:59
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Із усіх голів фракцій лише Петро шарить у віськових питаннях. Ну ще Юля спєц по невиїзду танків.
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14.02.2022 10:53 Ответить
Шарить як допутстити знищення половини *********** на складах
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14.02.2022 11:07 Ответить
шарыть по котлам и минским соглашениям
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14.02.2022 11:34 Ответить
Сьогодні буде Йолка
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14.02.2022 10:57 Ответить
🇲🇪🇺🇦 МИД Черногории https://www.gov.me/clanak/mvp-obavjestenje-crnogorskim-drzavljanima-koji-borave-u-ukrajini просит своих граждан рассмотреть возможность временного выезда из Украины, в связи с непредсказуемой ситуацией с безопасностью.
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14.02.2022 10:58 Ответить
Не бачу у переліку запрошених представників силового блоку
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14.02.2022 10:58 Ответить
а почему не в 11 ..или 8 утра ...че на 16 ?! ..давайте уже в 23 или на завтра перенесите
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14.02.2022 10:59 Ответить
16 магическое число
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14.02.2022 11:00 Ответить
Та ще й Місяць у повній. Уууу...
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14.02.2022 11:02 Ответить
лучше в 73:73 вечера ......
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14.02.2022 11:45 Ответить
У нас что РНБО главней ВР стало! ??
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14.02.2022 11:00 Ответить
Так давно вже
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14.02.2022 11:00 Ответить
О 16:00, а чому не о 10-й чи хоча б о 12-й? З такою оперативністю нехай ідуть на #уй
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14.02.2022 11:00 Ответить
Должны были еще вчера и в полном составе. Но "величайший " приревновал и ножками топал.
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14.02.2022 11:03 Ответить
Та ні, вони на дні народження бєні свою боязнь алкоголем заливали
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14.02.2022 11:07 Ответить
А шо, Беня из страны не чкурнул?! Чи ему уже некуда - кругом санкциями обложили?
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14.02.2022 11:10 Ответить
Кравчука и Кучму нужно торжественно,по решению суда,повесить на Крещатике за сдачу ядерного оружия.Тепер нам нечем защищаться,им спасибо.
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14.02.2022 11:02 Ответить
Ну, захист ядерною зброєю така собі ідея - счдєм усє, як казав Папанов. От як зброя стримування згодилась би, якби ядерний *********** расєя віддала
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14.02.2022 11:05 Ответить
******* - не мешки ворочать.....
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14.02.2022 11:05 Ответить
так зеленые депутаты таки разбежались и возвращаться не собираются....
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14.02.2022 11:08 Ответить
Неужели не прошло и месяца
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14.02.2022 11:09 Ответить
На нараді буде присутній єрмачок - головний по зливу секретної інформації
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14.02.2022 11:10 Ответить
Того то людина в малиновому піджаку головує, щоб з дуру не внесли законопроєкт про гроші на армію. Он Єрмачок убовтав Пристайка, виставив його противагою Кулебі, бо кремль вже зробив нагоняй за активність Кулеби. Чого о 16 .00 бо буба якраз в цей час покидає Банкову і тривалий час буде в зоні недоступності - на дні Нірванни.
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14.02.2022 11:19 Ответить
Та ніфіга не буде,адже всі вже у теплих краях із своїми сімями.Вони ще вчора погодились лише на телеконференцію.
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14.02.2022 11:13 Ответить
Жоднгого міністра
А враховуючи те, що ветеринар зібрав АЖ голів комітетів, а всіма комітетами керують зебіли, то це буде не конструктивна зустріч, а плісняве шоу ні про що.
Фінансового комітету не буде. Питання фінансування війська теж обговорюватися не буде.
Висновки робіть самостійно.
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14.02.2022 11:14 Ответить
авіакомпанії припинили польоти, посли та інструктори полишають країну, обсє також відкликає своїх людей, олігархи та їх сімейства відлетіли в Європу чи куди подалі, а ДЕ наш ПРЕЗЕДЕНТ??? чому він мовчить?? чому не розказує нам кожного вечора ,як справи , що воно далі і що робити кожному простому українцю?? чому не показує свою сім'ю - що ось ми всі тут разом і я з вами до останнього, чому не закликає до перемоги, не надихає, не рапортує,що робиться і вже зроблено??? адже ж розмовний жанр- то його ж талантт!! складається враження,що в нас влади нема, і от якщо росія все ж нападе ,то що приміром робити жінкам, дітям, людям похилого віку?
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14.02.2022 11:14 Ответить
Те, кто за этого пестюка голосовал, пусть к нему идут и пусть он их защищает
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14.02.2022 11:28 Ответить
"...адже ж розмовний жанр- то його ж талантт!!..." Отвечаю. Его "талант" - это: 1. оставить Украину почти НЕ подготовленной к войне (Спасибо бритишам и амером, что шлют хоть что-то!) 2. Наворовав миллиарды (куда там тому Саше - стоматологу!!!) на великом крадевництве, тперь сидеть тихо и терпеливо ЖДАТЬ, когда... НАЧНЕТСЯ. 3. А когда все НАЧНЕТСЯ - получить от "хозяев" свои 30 серебрянноиков и тихо свалить, нет не в лесок к Трухину а...(как это уже сделали и делают его СЛУГИ!) на фазенду в Италию, где его давно с нетерпением ждет его Скумбрия по 8, с его мальками. Ву-аля, вот и ВСЕ таланты!
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14.02.2022 11:30 Ответить
Тільки що дивився флайрадар так 90-98% літакив на вильоті із України.
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14.02.2022 11:39 Ответить
Так, чи інакше, але найкраще і наймудріше було б для всіх - і влади і опозиції знайти, в цю хвилину правдиву спільну точку зору.
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14.02.2022 11:24 Ответить
А з ким якщо влада вже за межами України.Владу пора брати в руки військовим поки не пізно якщо вже не пізно.
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14.02.2022 11:29 Ответить
А хто такий Данілов? Секретар дорадчого органу при президенті, чи єдинийдорослий при ньому? Чому засідання не відбувається під головуванням президента, як Верховного, тобто у конституційний спосіб?
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14.02.2022 11:26 Ответить
С кем он собирается совещаться, если все зебилы уже ****** за кордон?
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14.02.2022 11:27 Ответить
Владельцы мариупольских заводов Ахметов и Новинский отдали свои заводы рабочим и покинули Украину
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14.02.2022 11:31 Ответить
Пан Данилов - спасибо что вы рядом с президентом!!! Так спокойнее!!! Молодости - так нужна мудрость!!!
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14.02.2022 11:41 Ответить
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14.02.2022 12:00 Ответить
Дядя, це сарказм чи ти голівкою вдарився об одвірок?
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14.02.2022 12:11 Ответить
Депутати ахметов, новінський, коломойський і іже з ними теж прибудуть? Чи може їх хоч повноважень лишать?
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14.02.2022 11:47 Ответить
Головне щоб Ківа побажав хутіну успіху!
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14.02.2022 12:33 Ответить
 
 