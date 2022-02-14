Сегодня в 16:00 в Раде состоится совещание по ситуации с безопасностью под председательством Данилова, - спикер председателя ВР Дейнеко

Закрытое совещание, которое должно было состояться в Верховной Раде в воскресенье, 13 февраля, было перенесено на понедельник, 14 февраля. На нем будет председательствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", поб этом заявила пресс-секретарь Председателя ВР Мария Дейнеко.

"На 16 часов 14.02.2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации безопасности вокруг и внутри Украины", - говорится в сообщении.

Она также проинформировала, что к участию в совещании приглашены руководство парламента, представители депутатских фракций и групп, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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