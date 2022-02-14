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Новости Коронавирус и карантин
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21 из 25 регионов страны вакцинировали от COVID-19 более 40% взрослого населения, - Ляшко

21 из 25 регионов страны вакцинировали от COVID-19 более 40% взрослого населения, - Ляшко

На сегодняшний день 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой более 40% взрослого населения, 10 регионов Украины – более 50%.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 21 из 25 регионов Украины 40% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

"Пятеркой антилидеров по вакцинации, к сожалению, остаются регионы запада Украины: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ривненская области с уровнем вакцинации по крайней мере одной дозой в 36-44% взрослого населения.

За последние 7 дней наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тыс. населения было сделано в Луганской области. Сразу за лидером расположены Харьковская, Закарпатская, Полтавская и Ривненская области", - отметил Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начинаем наблюдать первые признаки стабилизации ситуации с COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) прививка (191) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Шантажом и угрозами. А теперь радостно рапортуют. Уроды...
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14.02.2022 11:20
+2
...40% умственно-отсталого населения. Судя по результатам выборов за последние 30 лет, этого мало...
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14.02.2022 12:33
+1
Українці за всю історію свого існування стільки лиха пережили і перенесли що ці цифри вселяють надію що переживуть і ковідобісся.
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14.02.2022 13:45
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Шантажом и угрозами. А теперь радостно рапортуют. Уроды...
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14.02.2022 11:20 Ответить
И как там со смертностью по сравнению с нами?
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14.02.2022 11:33 Ответить
Жирік кажуть вісім разів вакцинувався, допомогло?
Як там клоун ху%ла ще не здох чи уже всьо, подибав до кабздона?
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14.02.2022 12:02 Ответить
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14.02.2022 12:36 Ответить
...40% умственно-отсталого населения. Судя по результатам выборов за последние 30 лет, этого мало...
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14.02.2022 12:33 Ответить
До "Парамоги" ще далеко
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14.02.2022 13:43 Ответить
Палишся, "українеЦ". Так зазвичай з чужої мови сміються недолугі кацапи.
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14.02.2022 17:47 Ответить
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
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14.02.2022 18:46 Ответить
Я і не збирався опускатися до Вашого рівня.
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14.02.2022 21:36 Ответить
Українці за всю історію свого існування стільки лиха пережили і перенесли що ці цифри вселяють надію що переживуть і ковідобісся.
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14.02.2022 13:45 Ответить
Сколько раз ширнулся Ляшко есть статистика?
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14.02.2022 14:45 Ответить
Тысячи людей отправили на тот свет, десятки тысяч получили проблемы со здоровьем, и вы твари опять за свое. Маниакальное желание переширять всех, это уже диагноз, или срок если будете признаны вменяемыми.
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14.02.2022 16:59 Ответить
 
 