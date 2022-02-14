21 из 25 регионов страны вакцинировали от COVID-19 более 40% взрослого населения, - Ляшко

На сегодняшний день 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой более 40% взрослого населения, 10 регионов Украины – более 50%.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 21 из 25 регионов Украины 40% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

"Пятеркой антилидеров по вакцинации, к сожалению, остаются регионы запада Украины: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ривненская области с уровнем вакцинации по крайней мере одной дозой в 36-44% взрослого населения.

За последние 7 дней наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тыс. населения было сделано в Луганской области. Сразу за лидером расположены Харьковская, Закарпатская, Полтавская и Ривненская области", - отметил Ляшко.

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